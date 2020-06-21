Причиною вибуху в київській багатоповерхівці попередньо є газ: зруйновано 4 поверхи, - ДСНС
У ДСНС розповіли перші подробиці сьогоднішнього вибуху в багатоквартирному будинку в Дарницькому районі Києва.
Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.
"21 червня о 10:00 у Дарницькому районі на вул. Григоренка, 41 у дев'ятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші з подальшим руйнуванням міжповерхових перекриттів 4, 5, 6, 7 поверхів.
На місці події працюють співробітники ДСНС і Національної поліції.
Від ДСНС залучено 46 людей особового складу та 9 одиниць техніки.
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Вони прийшли боротись проти України та українського народу. Ніяких нарізок. Пряма мова від депутата ОПЗЖ Іллі Ківи.
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.
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тут мабуть так само.
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