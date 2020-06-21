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вибух (4367) газ (10272) Київ (19122) ДСНС (4987)

Причиною вибуху в київській багатоповерхівці попередньо є газ: зруйновано 4 поверхи, - ДСНС

Причиною вибуху в київській багатоповерхівці попередньо є газ: зруйновано 4 поверхи, - ДСНС

У ДСНС розповіли перші подробиці сьогоднішнього вибуху в багатоквартирному будинку в Дарницькому районі Києва.

Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.

"21 червня о 10:00 у Дарницькому районі на вул. Григоренка, 41 у дев'ятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші з подальшим руйнуванням міжповерхових перекриттів 4, 5, 6, 7 поверхів.

На місці події працюють співробітники ДСНС і Національної поліції.

Від ДСНС залучено 46 людей особового складу та 9 одиниць техніки.

Дивіться також: У житловому багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. ВІДЕО+ФОТО
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Топ коментарі
+16
Порошенко уже вызвали по этой теме в ДБР????
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21.06.2020 11:06
+15
Зеля уже дал указание прокурорше Венедиктовой искать след Порошенко
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21.06.2020 11:10
+7
Скоріше за все жителі цього будинку забули виключити газ. З такими людьми треба встановлювати датчики наявності газу у повітрі в будинках.
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21.06.2020 11:17
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Прямо как в России. Теперь куча людей без жилья.
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21.06.2020 11:00 Відповісти
а вещи ..компы..ремонт..
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21.06.2020 14:45 Відповісти
Или русня. Последнее время начали что то часто ловить их диверсантов.
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21.06.2020 11:03 Відповісти
https://twitter.com/AlexanderGrom/status/1274362678346219520

Вони прийшли боротись проти України та українського народу. Ніяких нарізок. Пряма мова від депутата ОПЗЖ Іллі Ківи.
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21.06.2020 11:05 Відповісти
Порошенко уже вызвали по этой теме в ДБР????
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21.06.2020 11:06 Відповісти
Зеля уже дал указание прокурорше Венедиктовой искать след Порошенко
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21.06.2020 11:10 Відповісти
Да уж, порохобот это диагноз. Два идиота и в такой теме нашли повод лизнуть шок. глаз барыге.
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21.06.2020 11:31 Відповісти
Пойди у шута носки понюхай, зебил.. Где твой зеля с соболезнования, когда каждый день гибнут защитники Украины?
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21.06.2020 11:40 Відповісти
Навіщо шукати, по 5 каналу в прямому єфірі вже і свідок є. Сказав, що був запах пороху."там пороха дух,там Петей пахнет")))
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21.06.2020 11:48 Відповісти
На 5ом этаже жила сотрудник с работы.
Судя по фото, подьезд будут разбирать
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21.06.2020 11:13 Відповісти
можно оставить несколько этажей..у нас так в запорожье с 9 этажей четыре оставили и живут..там редко бываю очень но это на моем районе.. только тот дом кренился на 14 хатку 1984года вот и разобрали...)))
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21.06.2020 14:46 Відповісти
Скоріше за все жителі цього будинку забули виключити газ. З такими людьми треба встановлювати датчики наявності газу у повітрі в будинках.
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21.06.2020 11:17 Відповісти
горелки с термо парой
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21.06.2020 11:28 Відповісти
Зачем?
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21.06.2020 11:30 Відповісти
потух газ перекрывает вентель как в котлах
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21.06.2020 11:42 Відповісти
Ліпше датчик газу у парі з соленоїдом на вході у квартиру тоді гарантовано газ буде перекриватися, навіть при відсутності живлення...
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21.06.2020 12:47 Відповісти
щас лето , у меня большая форточка открыта на кухне , забывай закрыть газ не забывай все равно не взорвется
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21.06.2020 11:27 Відповісти
От якраз вибухає газо-повітряна суміш... Відкрита кватирка ніяк не вплине на імовірність вибуху...
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21.06.2020 11:35 Відповісти
форточка плюс вытяжка , не как не не получится взрывная смесь
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21.06.2020 11:40 Відповісти
Головне, щоб електродвигун витяжки не підпалив газ)
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21.06.2020 11:44 Відповісти
не совсем верно. Зависит от концентрации газа в помещении. Верно другое - даже если рванет то не так сильно
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21.06.2020 11:43 Відповісти
Саме так, усе залежить від концентрації газу у приміщені, якщо відкрите вікно ні чого не станеться, замала пропускна спроможність квартирних газових мереж і малий тиск...
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21.06.2020 12:54 Відповісти
отож. небось в пятницу укатили на дачу, а в квартире вентиляции ноль, а окна-двери утеплены резиновыми уплотнителями - чтобы зимой не дуло из щелей - там же ж Эпицентр рядом. Вот за сутки-полтора и накопилась воздушно-газовая смесь подходящей концентрации, а тут искра...
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21.06.2020 13:53 Відповісти
Мне тоже кажется, что не может бытовой газ снести столько панелей. Они там не на скотч прилеплены. Кроме того, обязательно должен быть пожар.
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21.06.2020 14:15 Відповісти
или скорее всего пьянь какая то решила жене отомстить
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21.06.2020 11:29 Відповісти
День Батька справляв?
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21.06.2020 11:54 Відповісти
https://tvsamara.ru/news/v-zhilom-dome-v-krutykh-klyuchakh-vzorvalsya-bytovoi-gaz/

В Самаре в жилом доме взорвался бытовой газ
.
3 часа наза
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21.06.2020 11:33 Відповісти
а тепер можна порівняти фотки там де газ і там де тут
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21.06.2020 21:34 Відповісти
элетро норм на др квартире так но там не живу 20 лет..но конфорки долго ждать шоб раскочегарить)
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21.06.2020 14:47 Відповісти
токи фуко и пифагоровы штаны и постулаты бора
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21.06.2020 14:59 Відповісти
Люди! Нюхайте добре повітря в під'їздах і не будьте скнарою на ціну телефонного дзвінка в газову службу. Хтось з сусідів-пенсіонерів пожалів 1 гривю на дзвінок.
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21.06.2020 11:50 Відповісти
зараз можна вже не дзвонити.
я якось хотів поскаржитись на стрибки напруги - так вони почали футболити мене від виробника до розподілювача і назад.
тут мабуть так само.
2 платіжки - це зло
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21.06.2020 21:36 Відповісти
газ це не електрика в нас приїзджають
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21.06.2020 22:03 Відповісти
Ну знову той Порошенко. Тепер газ відкрив
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21.06.2020 11:56 Відповісти
Голландия и ее пожарники в прямом ефире показали что такое взрыв газа в доме. дом совершенно не разрушается.вылетают только окна....и ВСЕ...Видео есть в ютьюбе
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21.06.2020 11:59 Відповісти
Путин ? Не ?
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21.06.2020 12:06 Відповісти
Ага ...Волгодонск Буйнакс господин Гексоген а в Рязани обосрались...
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21.06.2020 12:12 Відповісти
Это в нормальном доме и с нормальными людьми. А это дом построки позднего совка или раннего капитализма, серия АППС. И жильцы, небось, залили стяжечку сантиметров 10, утопив в неё тёплые полы. Так что там и так вся эта панельная конструкция на обоях держалась. А тут взрыв объемный...
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21.06.2020 13:57 Відповісти
то металопластикові вікна часів незалежності міцніше радянських стін?
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21.06.2020 21:37 Відповісти
Щось собі вигадали та питаєте? Я Вашого питання не зрозумів, бо в моєму пості нічого про металопластикові вікна не написано. Поясніть хід Ваших думок.
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22.06.2020 21:41 Відповісти
ну при вибуху виносить в першу чергу вікна.
Раз винесло панелі то вікна вийшли міцнішими за стіни
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23.06.2020 21:09 Відповісти
 
 