Вибух будинку в Києві: 2 загиблих, деблоковано 3 людей, 21 - евакуйовано. ФОТО (оновлено)
Унаслідок вибуху багатоповерхового будинку в Києві загинули люди.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на 11:00 рятувальники виявили одного загиблого унаслідок вибуху багатоповерхового будинку в Києві. Наразі евакуйовано 21 людину. Деблокували 3 людей. Проводяться роботи з подальшої евакуації мешканців будинку.
На місці події працює штаб із ліквідації надзвичайних ситуацій, мобільна оперативна група ДСНС і співробітники Національної поліції", - зазначили в пресслужбі.
За останньою інформацією від глави Нацполіції Ігоря Клименка, оприлюдненою опівдні, знайдено тіла вже двох загиблих.
"Наразі, на жаль, двоє людей загинуло", - сказав Клименко журналістам.
Загалом до ліквідації наслідків руйнування залучено 410 людей особового складу і 60 одиниць техніки.
Від ДСНС залучено 130 людей особового складу та 24 одиниці техніки, зокрема 1 кінологічний розрахунок.
Нагадаємо, сьогодні вранці в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, причиною вибуху став газ.
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Только в утиль
Когда последний раз был на Позняках ? Никогда ? Найди мне там дом 1970 года постройки!
А зі сторони виглядає страшнувато. Теж бачив, к так міняли.
Зося Гусарова.3 часа назад
Сомневаюсь,что это газ,на Позняках живет полно хэроив,могли взорваться их "трофеи"
Этот пост я скопипастил из РосБалта из этой статьи :Мощный взрыв сотряс жилой дом в Киеве - под завалами и на верхних этажах люди.
Вычислите ее айпишник и накажите суку.
Она прошлую неделю своими высерами загадила на Украину целую ветку.
My name на РосБалте - Кот Бегемот.