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вибух (4367) Київ (19122) ДСНС (4987)

Вибух будинку в Києві: 2 загиблих, деблоковано 3 людей, 21 - евакуйовано. ФОТО (оновлено)

Вибух будинку в Києві: 2 загиблих, деблоковано 3 людей, 21 - евакуйовано. ФОТО (оновлено)

Унаслідок вибуху багатоповерхового будинку в Києві загинули люди.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 11:00 рятувальники виявили одного загиблого унаслідок вибуху багатоповерхового будинку в Києві. Наразі евакуйовано 21 людину. Деблокували 3 людей. Проводяться роботи з подальшої евакуації мешканців будинку.

На місці події працює штаб із ліквідації надзвичайних ситуацій, мобільна оперативна група ДСНС і співробітники Національної поліції", - зазначили в пресслужбі.

Читайте також: Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху в багатоповерхівці Києва

За останньою інформацією від глави Нацполіції Ігоря Клименка, оприлюдненою опівдні, знайдено тіла вже двох загиблих.

"Наразі, на жаль, двоє людей загинуло", - сказав Клименко журналістам.

Вибух будинку в Києві: 2 загиблих, деблоковано 3 людей, 21 - евакуйовано 01
Вибух будинку в Києві: 2 загиблих, деблоковано 3 людей, 21 - евакуйовано 02
Вибух будинку в Києві: 2 загиблих, деблоковано 3 людей, 21 - евакуйовано 03

Загалом до ліквідації наслідків руйнування залучено 410 людей особового складу і 60 одиниць техніки.

Від ДСНС залучено 130 людей особового складу та 24 одиниці техніки, зокрема 1 кінологічний розрахунок.

Читайте також: Причиною вибуху в київській багатоповерхівці попередньо є газ: зруйновано 4 поверхи, - ДСНС

Нагадаємо, сьогодні вранці в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, причиною вибуху став газ.
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Топ коментарі
+13
беда..
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21.06.2020 11:41
+13
І в цей же самий час космічні кораблі бороздять простори всесвіту, а 6 енергоблоків- міліонників Енергоатому зупинені, бо немає куди дівати електроенергію по 57коп. за кВт*год...
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21.06.2020 12:13
+8
Какие 50 лет отстояла?! Этому дому максимум 25 лет. Этот район начали строить в конце 90-х.
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21.06.2020 12:16
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Лишь бы не терракт. Хай буде быт.газ
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21.06.2020 11:41 Відповісти
Терракт "Киевгаза". Так устроит?
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21.06.2020 13:58 Відповісти
беда..
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21.06.2020 11:41 Відповісти
З іншої сторони будинку також кілька вікон вилетіло і плити вигнуло. Капут будинку.
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21.06.2020 11:42 Відповісти
Этот панельный ГРОБ уже не залатать...
Только в утиль
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21.06.2020 11:45 Відповісти
панелька. свої 50 років вистояла, під знос піде. Ось таким макаром звільнилась площа під забудову
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21.06.2020 11:46 Відповісти
Вполне реальная версия. Таких домов в Киеве тысячи. Для олигархов типа Коломойского - это клондайк.
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21.06.2020 11:54 Відповісти
Ну це так і буде Викупляють кватриру, газ, вибух, знос і нове будівництво
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21.06.2020 11:57 Відповісти
Жидомассони виновати?
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21.06.2020 14:00 Відповісти
нє, само бабахнуло
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21.06.2020 14:30 Відповісти
Какие 50 лет отстояла?! Этому дому максимум 25 лет. Этот район начали строить в конце 90-х.
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21.06.2020 12:16 Відповісти
Не мешай дятлам искать всемирний заговор и кидать говно на вентилятор
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21.06.2020 14:01 Відповісти
Не думаю, забудовний бізнес просів дуже сильно. І так гуляє багато недобудов.
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21.06.2020 12:21 Відповісти
http://promap.ua/13181.--41 23
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21.06.2020 13:11 Відповісти
А тебе радость дурачок ?
Когда последний раз был на Позняках ? Никогда ? Найди мне там дом 1970 года постройки!
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21.06.2020 18:21 Відповісти
І в цей же самий час космічні кораблі бороздять простори всесвіту, а 6 енергоблоків- міліонників Енергоатому зупинені, бо немає куди дівати електроенергію по 57коп. за кВт*год...
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21.06.2020 12:13 Відповісти
ханыга или бабушка прямые виновные...Не услышать меркаптан это нереально...это не тот случай когда (возможно диверсия) газ подали из труб высокого давления в жилой дом...
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21.06.2020 12:28 Відповісти
Як в будинок подати хоча б середній тиск? До будинку стоїть ГРП, яке знижує тиск 0.3МПа до 0.05МПа.
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21.06.2020 13:06 Відповісти
Ну так такие были вывды комиссии...типа прорвало мембрану и высококое давление было подано в бытовую магистраль.. если не ошибаюсь в Днепре..много людей тогда погибло...
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21.06.2020 13:41 Відповісти
Мне газовщик менял плиту и старый кран заодно. Я офигел, когда он, ничего не отключая на магистрали, просто выкрытил кран и закрутил новый - под напором газа!
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21.06.2020 12:55 Відповісти
Відкрив форточку, якщо все підготовлено до заміни і під рукою, то за ті 10 секунд багато газу не витече, там же тиск низький.
А зі сторони виглядає страшнувато. Теж бачив, к так міняли.
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21.06.2020 13:03 Відповісти
О, именно та и у меня происходило. Смотреть на это не смог.
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21.06.2020 13:32 Відповісти
Там давления практически нет. Совсем не обязательно перекрывать стояк, чтобы поменять вентиль. Главное ,чтобы никто спичками не подсвечивал.
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21.06.2020 14:02 Відповісти
там давление 0,06 атм и то не всегда...они и вваривают трубы под давлением...горит, а сварщик варит...так безопаснее
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21.06.2020 14:48 Відповісти
И что? Открытый огонь был? Ты сейчас о выборах думай!
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21.06.2020 20:03 Відповісти
Вообще этот газ надо запретить для бытового использования. Сколько горя он приносит. Это все равно что готовить еду на тротиле.
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21.06.2020 14:13 Відповісти
Дом до окончания спасательных работ и следствия не упадёт,но восстановлению не подлежит.Людям нужно купить в новострое с о сделанным ремонтом по адекватной цене..Помню в 2007 под Новый год 25 декабря взорвался от газа 5этажный дом на 60 кв в Евпатории ,а 28 декабря ЮВТ всем жильцам пострадавшего дома вручила ключи от новостроя.Барыги даже цены не успели поднять.Не то что Янукович в Днепре.
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21.06.2020 14:55 Відповісти
путин виноват
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21.06.2020 16:23 Відповісти
Народ, киевляне ! Я прошу вычислить продажную суку из Киева, которая радуется этому взрыву, судя по всему, и она сама заяляет, что она из Киева. Вот один из ее постов :

Зося Гусарова.3 часа назад
Сомневаюсь,что это газ,на Позняках живет полно хэроив,могли взорваться их "трофеи"

Этот пост я скопипастил из РосБалта из этой статьи :Мощный взрыв сотряс жилой дом в Киеве - под завалами и на верхних этажах люди.
Вычислите ее айпишник и накажите суку.
Она прошлую неделю своими высерами загадила на Украину целую ветку.

My name на РосБалте - Кот Бегемот.
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21.06.2020 17:01 Відповісти
помоему сам ты продажная **** а человек прав скорее всего этот дом негазифицирован
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21.06.2020 17:24 Відповісти
Дрыщ свиннорылый, причем тут газофицирован или нет? Эта **** льет дерьмо на мою Родину. Хотя с тобой, ЗЕбил обосранный общаться - только время терять. почитай уу постты, репоед обосранный, потом и кукарекай.
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21.06.2020 17:46 Відповісти
дайте угадаю путин виноват
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21.06.2020 17:21 Відповісти
Щось трохи неясно. Неділя, вихідний, десята ранку, час сніданку, чотири поверхи зруйновані, і двоє загиблих...
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21.06.2020 22:26 Відповісти
 
 