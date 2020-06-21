Вибух будинку в Києві: 2 загиблих, деблоковано 3 людей, 21 - евакуйовано. ФОТО (оновлено)

Унаслідок вибуху багатоповерхового будинку в Києві загинули люди.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 11:00 рятувальники виявили одного загиблого унаслідок вибуху багатоповерхового будинку в Києві. Наразі евакуйовано 21 людину. Деблокували 3 людей. Проводяться роботи з подальшої евакуації мешканців будинку.

На місці події працює штаб із ліквідації надзвичайних ситуацій, мобільна оперативна група ДСНС і співробітники Національної поліції", - зазначили в пресслужбі.

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За останньою інформацією від глави Нацполіції Ігоря Клименка, оприлюдненою опівдні, знайдено тіла вже двох загиблих.

"Наразі, на жаль, двоє людей загинуло", - сказав Клименко журналістам.







Загалом до ліквідації наслідків руйнування залучено 410 людей особового складу і 60 одиниць техніки.

Від ДСНС залучено 130 людей особового складу та 24 одиниці техніки, зокрема 1 кінологічний розрахунок.

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Нагадаємо, сьогодні вранці в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, причиною вибуху став газ.