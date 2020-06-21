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Новини Коронавірус і карантин
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карантин (18171) РНБО (2244) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Кількість хворих на COVID-19 за добу зменшилася лише на Хмельниччині, не змінилася у двох областях, в інших зростає, - РНБО

Кількість хворих на COVID-19 за добу зменшилася лише на Хмельниччині, не змінилася у двох областях, в інших зростає, - РНБО

Кількість тих, хто одужав від коронавірусної хвороби, перевищила кількість хворих за минулу добу лише в одній із 24 областей України - Хмельницькій. У Луганській і Херсонській вона не змінилася, а в інших областях і в Києві зросла.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки та оборони (РНБО), інформує Цензор.НЕТ.

Найбільше нових випадків інфікування COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві, Львівській, Рівненській, Закарпатській, Чернівецькій і Тернопільській областях (понад 40 у кожному регіоні), одужання - в Чернівецькій області (29).

Водночас у 15 з 24 областей за добу не зареєстровано нових випадків одужання від COVID-19, в 20 із 24 областей не зареєстровано нових випадків смерті.

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У 15 областях кількість тих, хто одужав від початку пандемії, перевищує кількість хворих наразі; перед цим така ситуація була в 16 областях.

Кількість хворих перевищує 2 тисячі в Києві, Львівській та Чернівецькій областях, 1 тисяча - в Київській, Закарпатській, Рівненській та Волинській областях, а менше 20 - в Луганській, Полтавській та Херсонській областях.

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Хмельниччина перехворіла ще восени.
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21.06.2020 12:50 Відповісти
Влада нічого не обмежувала, ну хіба що продовжила на два тижні шкільні канікули. Олександр Лукашенко вперто твердив, що карантин знищить економіку, але не дасть країні будь-якої суттєвої користі. І тепер виходить, що білоруський лідер мав рацію.

У республіці спостерігається помітний спад кількості хворих Covid-19, що свідчить про те, що країна пройшла через пік захворюваності. Крім того, з Білорусії почалися польоти на популярні туристичні напрямки, включаючи Туреччину і навіть Албанію. А це значить, що уряди цих країн не бояться масового завезення Covid-19 туристами.

За минулу добу в Білорусії зафіксовано тільки 689 нових випадків коронавірусу - найнижчий показник з 22 квітня. З 55 369 хворих 31 273 вже одужали. Від вірусу (чи з вірусом. - НО) померло 318 осіб, і якщо погодитися, що хворих справді було трохи більше 55 тисяч, то летальність в Білорусії при Covid-19 склала близько 0,6%.

Отже, досвід країни показує, що пландемію можна здолати без всяких жорстких обмежень - повідомляє «Медикфорум».
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21.06.2020 13:22 Відповісти
Сейчас много солнца, жарко, возможно это немного угнетает коронавирус, но как показывает украинская статистика, вирус не ослаб.
А верить статистике диктаторской Беларуси, это все равно, что верить лживой россии.
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21.06.2020 13:48 Відповісти
Ніякої рації як завжди твій калхозенфюрер не мав, ми поховали там тещу і у курсі як там усе файно, там брешуть на кожному кроці, люди на брехню вже майже не звертають уваги, просто ховають своїх рідних у целофанових мішках...
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21.06.2020 13:57 Відповісти
На улице так жарко, что никто тот карантин соблюдать уже не будет.
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21.06.2020 13:43 Відповісти
 
 