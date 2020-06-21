Кількість хворих на COVID-19 за добу зменшилася лише на Хмельниччині, не змінилася у двох областях, в інших зростає, - РНБО
Кількість тих, хто одужав від коронавірусної хвороби, перевищила кількість хворих за минулу добу лише в одній із 24 областей України - Хмельницькій. У Луганській і Херсонській вона не змінилася, а в інших областях і в Києві зросла.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки та оборони (РНБО), інформує Цензор.НЕТ.
Найбільше нових випадків інфікування COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві, Львівській, Рівненській, Закарпатській, Чернівецькій і Тернопільській областях (понад 40 у кожному регіоні), одужання - в Чернівецькій області (29).
Водночас у 15 з 24 областей за добу не зареєстровано нових випадків одужання від COVID-19, в 20 із 24 областей не зареєстровано нових випадків смерті.
У 15 областях кількість тих, хто одужав від початку пандемії, перевищує кількість хворих наразі; перед цим така ситуація була в 16 областях.
Кількість хворих перевищує 2 тисячі в Києві, Львівській та Чернівецькій областях, 1 тисяча - в Київській, Закарпатській, Рівненській та Волинській областях, а менше 20 - в Луганській, Полтавській та Херсонській областях.
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У республіці спостерігається помітний спад кількості хворих Covid-19, що свідчить про те, що країна пройшла через пік захворюваності. Крім того, з Білорусії почалися польоти на популярні туристичні напрямки, включаючи Туреччину і навіть Албанію. А це значить, що уряди цих країн не бояться масового завезення Covid-19 туристами.
За минулу добу в Білорусії зафіксовано тільки 689 нових випадків коронавірусу - найнижчий показник з 22 квітня. З 55 369 хворих 31 273 вже одужали. Від вірусу (чи з вірусом. - НО) померло 318 осіб, і якщо погодитися, що хворих справді було трохи більше 55 тисяч, то летальність в Білорусії при Covid-19 склала близько 0,6%.
Отже, досвід країни показує, що пландемію можна здолати без всяких жорстких обмежень - повідомляє «Медикфорум».
А верить статистике диктаторской Беларуси, это все равно, что верить лживой россии.