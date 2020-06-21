Кількість хворих на COVID-19 за добу зменшилася лише на Хмельниччині, не змінилася у двох областях, в інших зростає, - РНБО

Кількість тих, хто одужав від коронавірусної хвороби, перевищила кількість хворих за минулу добу лише в одній із 24 областей України - Хмельницькій. У Луганській і Херсонській вона не змінилася, а в інших областях і в Києві зросла.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки та оборони (РНБО), інформує Цензор.НЕТ.

Найбільше нових випадків інфікування COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві, Львівській, Рівненській, Закарпатській, Чернівецькій і Тернопільській областях (понад 40 у кожному регіоні), одужання - в Чернівецькій області (29).

Водночас у 15 з 24 областей за добу не зареєстровано нових випадків одужання від COVID-19, в 20 із 24 областей не зареєстровано нових випадків смерті.

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У 15 областях кількість тих, хто одужав від початку пандемії, перевищує кількість хворих наразі; перед цим така ситуація була в 16 областях.

Кількість хворих перевищує 2 тисячі в Києві, Львівській та Чернівецькій областях, 1 тисяча - в Київській, Закарпатській, Рівненській та Волинській областях, а менше 20 - в Луганській, Полтавській та Херсонській областях.

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