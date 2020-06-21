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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Літні дощі не вирішать проблеми нестачі води в окупованому Криму, - російський синоптик

Літні дощі не вирішать проблеми нестачі води в окупованому Криму, - російський синоптик

Після затяжної засухи, що почалася восени 2019 року, літні дощі повністю не вирішать проблеми дефіциту води в Криму.

Таку думку висловив провідний фахівець російського Центру погоди "Фобос" Євген Тишковець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Поки Крим рухається за кліматичним графіком. Наразі в Сімферополі випало приблизно 42% від місячної норми. Але з урахуванням складної гідрологічної обстановки хотілося б побільше дощів. Вони будуть, але їх буде недостатньо. З другої половини наступного тижня очікується дефіцит опадів, тому ситуація на межі", - зазначив синоптик.

Днями окупаційний "глава Криму" Сергій Аксьонов повідомив, що водосховища, що забезпечують Сімферополь, заповнені в середньому на 30%. Цих запасів, за його словами, вистачить місту на три місяці. До цього він казав, що 2020 рік став найпосушливішим за 150 років спостережень.

Читайте також: Окупанти заявляють, що виявили в горах Криму запаси прісної води

Голова окупаційного уряду Криму Юрій Гоцанюк стверджує, що півострів не потребує поставок дніпровської води з материкової України Північно-Кримським каналом.

11 червня на пресконференції в Києві прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що питання про відновлення поставок дніпровської води в Крим наразі не стоїть на порядку денному.
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Топ коментарі
+32
Рециркуляция, рекуперация, дистилляция, обратный осмос.
Короче, пейте мочу.
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21.06.2020 14:32
+28
Керчани жаліються в Інтернет:
- Ну что за «измена»?!!! Лето наступает, а воды нет в кранах… Даже просто напиться воды неоткуда…
- - Тю на вас!!! У вас «міст Путіна» під боком! Сів на машину, з»їздив у Росію, напився, та й назад…
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21.06.2020 15:04
+26
камни с неба в помощь
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21.06.2020 14:30
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и шо???
бачили очі що купували - жріть, хоч повилазьте !!!
(українська народна мудрість)
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21.06.2020 15:01 Відповісти
Только всемирный потоп поможет ***** и его сатрапии .
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21.06.2020 15:02 Відповісти
Уринотерапия для крысчан станет постоянным спутником их жизни אמן
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21.06.2020 15:13 Відповісти
украинскому пуесоссу- коллаборанту будущего нет, нигде!Ни в Крыму ни на Донбассе! В кацапстане, он-
человек второго сорта, абориген, которого кацапы или уничтожат или со временем таки выдавят, а мосты в Украину им сожжены «рейхферендумом» в 2014-м. Потому сасать у путинских эсэSSовцев , пиндеть и ненавидеть Украину ему уже надо
пуще прежнего…Лютая ненависть к Украине и хвальба раSSее - стали для него и всей его родни с 2014
года -лучшим способом защиты и выживания. Ведь он прекрасно понимает, что при деоккупации
путинские эсэсовцы сбегут на паРашу, и ему, нужно будет либо проситься с ними, на его условиях либо остаться и получить свой немалый срок за предательство и госизмену. тчк.
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21.06.2020 15:14 Відповісти
Крысчанам можно посоветовать ноу-хау братьев по лишней хромосоме из Нижневартовска.
Правда, Ху*ло им не написало, что делать, если и в душе нет воды. Подсказываю- срать.
Літні дощі не вирішать проблеми нестачі води в окупованому Криму, - російський синоптик - Цензор.НЕТ 3899
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21.06.2020 15:24 Відповісти
Разделенная канализация однако!
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21.06.2020 16:08 Відповісти
А ведь можно еще сэкономить воду покакав в душе.Так что не сдерживайтесь, расеянцы!
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21.06.2020 18:07 Відповісти
И если нет воды, то можно помыться мочой (той, что не успел выпить Малахов).
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21.06.2020 19:01 Відповісти
якщо накидати каміння з неба в водосховеще то рівень води повиситься...закон Архімеда
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21.06.2020 15:25 Відповісти
На 42% забагато в Криму випало.
Отут позичте, там рясно вкропило
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21.06.2020 15:26 Відповісти
Літні дощі не вирішать проблеми нестачі води в окупованому Криму, - російський синоптик - Цензор.НЕТ 3221
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21.06.2020 15:29 Відповісти
Даже природа против вонючих рузькэ
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21.06.2020 15:31 Відповісти
В крыму много воды, Димон же в 14 году опреснительные заводы построил😂
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21.06.2020 15:34 Відповісти
В крымских магазинах, в продаже, появился переходник с НDМI на садовый шланг. Теперь, грядки в Крыму можно поливать г@вном прямо из телевизора.
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21.06.2020 15:47 Відповісти
Літні дощі не вирішать проблеми нестачі води в окупованому Криму, - російський синоптик - Цензор.НЕТ 6856
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21.06.2020 18:10 Відповісти
на Раисси все лучшее - Москве. Вот и в єтот раз все осадки достались Москве, а крысянам - камни с неба
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21.06.2020 15:40 Відповісти
По прогнозу должны пойти камни с неба
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21.06.2020 15:48 Відповісти
"Крым вернулся в родную говень. Пейте теперь из этой говени.
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21.06.2020 17:20 Відповісти
Как при совке - поворачивайте реки ,в данном случае Кубань.но чувствую компании ротенберга скорее всего проведут канал - Колыма -Крым
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21.06.2020 17:55 Відповісти
Здесь возникает вопрос: для чего Крыму вода? Для нужд населения её там достаточно. Для сельского хозяйства? Рис там выращивать прекратили, перешли на зерно и т п. А им вроде тоже хватает воды от осадков.

Потому они и не сильно стремятся вернуть воду (нет, для вида делают гневные заявления, но дальше не идут). Если бы был такой категорический дефицит - поставили бы опреснительную станцию, или пустили трубопровод.
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21.06.2020 18:22 Відповісти
Они рассказывали что построят установки опреснения воды, проведут трубопроводы с Кубани, недавно объявили что нашли где то в горах подземные реки и озера.... Флаг в руки.. Если убрать все вновь завезенное из РФ население в Крым, всех военнослужащих, все базы, закрыть пару , тройку предприятий особенно много потребляющих воду типа "Титана" то для украинского ( коренного) тамошнего населения воды для жизнедеятельности хватит. А коли нет такого желания, то тогда "камни с неба", пустыня " Намиб"... Кара кум одним словом ( как на конфетах).
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21.06.2020 19:51 Відповісти
Вот электричество - было нужно. Его генерацию быстренько организовали
Мост был нужен - его построили

А про воду - только говорят. Но пальцем о палец не ударяют.
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21.06.2020 21:38 Відповісти
Крым может быть только в составе Украины.
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21.06.2020 20:43 Відповісти
Літні дощі не вирішать проблеми нестачі води в окупованому Криму, - російський синоптик - Цензор.НЕТ 122
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21.06.2020 21:37 Відповісти
"Мочу пейте" - Г. Москаль, (с) 2014
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22.06.2020 01:23 Відповісти
Просто нужно немного потерпеть...
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22.06.2020 11:00 Відповісти
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