Літні дощі не вирішать проблеми нестачі води в окупованому Криму, - російський синоптик
Після затяжної засухи, що почалася восени 2019 року, літні дощі повністю не вирішать проблеми дефіциту води в Криму.
Таку думку висловив провідний фахівець російського Центру погоди "Фобос" Євген Тишковець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
"Поки Крим рухається за кліматичним графіком. Наразі в Сімферополі випало приблизно 42% від місячної норми. Але з урахуванням складної гідрологічної обстановки хотілося б побільше дощів. Вони будуть, але їх буде недостатньо. З другої половини наступного тижня очікується дефіцит опадів, тому ситуація на межі", - зазначив синоптик.
Днями окупаційний "глава Криму" Сергій Аксьонов повідомив, що водосховища, що забезпечують Сімферополь, заповнені в середньому на 30%. Цих запасів, за його словами, вистачить місту на три місяці. До цього він казав, що 2020 рік став найпосушливішим за 150 років спостережень.
Голова окупаційного уряду Криму Юрій Гоцанюк стверджує, що півострів не потребує поставок дніпровської води з материкової України Північно-Кримським каналом.
11 червня на пресконференції в Києві прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що питання про відновлення поставок дніпровської води в Крим наразі не стоїть на порядку денному.
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бачили очі що купували - жріть, хоч повилазьте !!!
(українська народна мудрість)
человек второго сорта, абориген, которого кацапы или уничтожат или со временем таки выдавят, а мосты в Украину им сожжены «рейхферендумом» в 2014-м. Потому сасать у путинских эсэSSовцев , пиндеть и ненавидеть Украину ему уже надо
пуще прежнего…Лютая ненависть к Украине и хвальба раSSее - стали для него и всей его родни с 2014
года -лучшим способом защиты и выживания. Ведь он прекрасно понимает, что при деоккупации
путинские эсэсовцы сбегут на паРашу, и ему, нужно будет либо проситься с ними, на его условиях либо остаться и получить свой немалый срок за предательство и госизмену. тчк.
Правда, Ху*ло им не написало, что делать, если и в душе нет воды. Подсказываю- срать.
Отут позичте, там рясно вкропило
Потому они и не сильно стремятся вернуть воду (нет, для вида делают гневные заявления, но дальше не идут). Если бы был такой категорический дефицит - поставили бы опреснительную станцию, или пустили трубопровод.
Мост был нужен - его построили
А про воду - только говорят. Но пальцем о палец не ударяют.