"Український народ як був нашим братнім народом, так і залишиться на століття", - Путін

Президент держави-агресора РФ Володимир Путін заявив про розбіжності поглядів "із тими, хто сьогодні перебуває при владі" в Україні.

Про це російський лідер заявив в ефірі телеканалу "Росія 1", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми ж не посварилися з Україною, у нас розійшлися погляди з тими, хто сьогодні перебуває при владі в Україні. А Україна, український народ як був нашим братнім народом, так і залишиться на століття", - сказав Путін.

Водночас президент РФ не уточнив, кого він має на увазі під "тими, хто сьогодні перебуває при владі". І не звернув уваги на те, що з часу початку російської агресії в Україні вже змінився президент, уряд і склад парламенту.

Читайте також: Путін звинуватив Польщу в початку Другої світової війни, Варшава говорить про спотворення історії

Путін також повторив низку старих тез російської пропаганди. Зокрема, він заявив, що Крим, захоплений Росією в 1783 році, "завжди був нашим". Псевдореферендум 2014 року Путін назвав "вищим ступенем вияву демократії".