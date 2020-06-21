"Український народ як був нашим братнім народом, так і залишиться на століття", - Путін
Президент держави-агресора РФ Володимир Путін заявив про розбіжності поглядів "із тими, хто сьогодні перебуває при владі" в Україні.
Про це російський лідер заявив в ефірі телеканалу "Росія 1", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми ж не посварилися з Україною, у нас розійшлися погляди з тими, хто сьогодні перебуває при владі в Україні. А Україна, український народ як був нашим братнім народом, так і залишиться на століття", - сказав Путін.
Водночас президент РФ не уточнив, кого він має на увазі під "тими, хто сьогодні перебуває при владі". І не звернув уваги на те, що з часу початку російської агресії в Україні вже змінився президент, уряд і склад парламенту.
Путін також повторив низку старих тез російської пропаганди. Зокрема, він заявив, що Крим, захоплений Росією в 1783 році, "завжди був нашим". Псевдореферендум 2014 року Путін назвав "вищим ступенем вияву демократії".
Будь ласка, зачекайте...
я знову ж переконуюсь,
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
Крымскомуквартирному вопросу.
Откр.21:8
Откр.21:8
Убить десятки тысяч украинцев, ограбить 2 территории... И нести "братский" бред! Фу противно.
Героям Слава !!! Слава Украине!!!
Щоб і надалі красти нашу історію? Примазався нащадок орди до нашої Русі.
А от його керівники - навряд чи!
Шо, как всегда?
Що тут сказати, окрім ПТН ПНХ!, навіть не знаю...