УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10803 відвідувача онлайн
Новини
36 918 447
пропаганда (2759) путін (23325) росія (63594)

"Український народ як був нашим братнім народом, так і залишиться на століття", - Путін

Президент держави-агресора РФ Володимир Путін заявив про розбіжності поглядів "із тими, хто сьогодні перебуває при владі" в Україні.

Про це російський лідер заявив в ефірі телеканалу "Росія 1", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми ж не посварилися з Україною, у нас розійшлися погляди з тими, хто сьогодні перебуває при владі в Україні. А Україна, український народ як був нашим братнім народом, так і залишиться на століття", - сказав Путін.

Водночас президент РФ не уточнив, кого він має на увазі під "тими, хто сьогодні перебуває при владі". І не звернув уваги на те, що з часу початку російської агресії в Україні вже змінився президент, уряд і склад парламенту.

Читайте також: Путін звинуватив Польщу в початку Другої світової війни, Варшава говорить про спотворення історії

Путін також повторив низку старих тез російської пропаганди. Зокрема, він заявив, що Крим, захоплений Росією в 1783 році, "завжди був нашим". Псевдореферендум 2014 року Путін назвав "вищим ступенем вияву демократії".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+111
,братскее не бывает"Украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века", - Путин - Цензор.НЕТ 3349
показати весь коментар
21.06.2020 14:55
+91
Дружить с русскими намного опаснее, чем воевать с ними.
показати весь коментар
21.06.2020 14:55
+79
Шакал о братстве поет песни....удивительный МУДАК...ты еще грузинам чеченам сирийцам ливийцам спой....баран неотесаный...
показати весь коментар
21.06.2020 14:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 5 з 5
Байстрюк не понял, что на мать городов русских, руку поднял...
показати весь коментар
21.06.2020 21:24 Відповісти
я краще здохну, ніж визнаю мацкаля хоча б просто нормальною людиною!
показати весь коментар
21.06.2020 21:26 Відповісти
"Український народ як був нашим братнім народом, так і залишиться на століття", - Путін - Цензор.НЕТ 2523
показати весь коментар
21.06.2020 21:30 Відповісти
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
я знову ж переконуюсь,
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
показати весь коментар
21.06.2020 21:30 Відповісти
Даже если и братский. Родственников не выбирают к сожалению. Они становятся таковыми по рождению. Кстати, самые кровавые бойни и бывают между кровными родственниками. Обычно, как раз, по Крымскому квартирному вопросу.
показати весь коментар
21.06.2020 21:42 Відповісти
Ну, турботи рускіх можна зрозуміти. Міф про слов'янську суть і корені Росії, за відсутності в його змісті України і підтримки його вірогідності її демографічним ресурсом, втрачає свою пропагандистську спроможність. Росія, вже в близькій перспективі, перестане бути і псевдослов'янською, і псевдохристиянською країною. І причини цього всім відомі. Росія є мультинаціональною колоніальною імперією геоцентричного типу і зміна її цивілізаційного іміджу і характеру неминуча. Україна могла б уповільнити цей процес, але не зупинити. При цьому, українці зазнають такої ж метаморфози, як і всі решта півтори сотні етносів, що присутні в Росії. Можливо, що ця нова нація не буде, як планували вожді пролетаріату, називатися сов'єтскім народом, але, що це не будуть ні православні, ні рускіє, ні українці, це поза всяким сумнівом.
показати весь коментар
21.06.2020 21:46 Відповісти
падаль козломордая
показати весь коментар
21.06.2020 21:52 Відповісти
Авель и Каин ,тоже были братьями.
показати весь коментар
21.06.2020 21:57 Відповісти
На майбутнє українці всі пишемо в коментах під п'здьожом пуцькіна ПНХ.І все.
показати весь коментар
21.06.2020 22:01 Відповісти
Скотина!
показати весь коментар
21.06.2020 22:08 Відповісти
Каїн і Авель.
показати весь коментар
21.06.2020 22:13 Відповісти
Беда в не в *****, а в том, больных имперцев на россии 84%.
показати весь коментар
21.06.2020 22:16 Відповісти
Вот именно ! И беда в том , что люди не знают историю и надеются , что когда здохнет пуйло , там что-то поменяется . Тоже самое там было всегда : при большевиках , "батюшкахцарях"-немцах и т.д... .
показати весь коментар
22.06.2020 11:58 Відповісти
всех лицемеров и лжецов участь в озере, горящем огнем и серою
Откр.21:8
показати весь коментар
21.06.2020 22:40 Відповісти
всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою

Откр.21:8
показати весь коментар
21.06.2020 22:42 Відповісти
Пуйло -- звихнуте психічно хворе створіння, яке переросло в маніяка. Без роду і племені, вуличний бандюк.
показати весь коментар
21.06.2020 23:20 Відповісти
ГОВНЮК , ШАКАЛ ТЕБЕ БРАТ
показати весь коментар
22.06.2020 03:32 Відповісти
ХутінПуй - ти як був .******. так і залишися для українців .******.!
показати весь коментар
21.06.2020 23:32 Відповісти
А шо? Правду сказав. Достатньо лише подивитись скільки в чаті маскваротих, які не можуть з себе вичавити той рускій мір, вже 6 років пройшло і х%й вони на все поклали. Продовжують і далі жити в окупантомовному середовищі і дітей своїх так само виховують. Нє шоб раз і назавжди розірвати зв'язок з мородором і відмовитись від всього російського. Так вони будуть і далі його підтримувати та споживати в Україні. А шоб не почувати себе паскудою будуть писати російською у чатіку Путин ***** і банити усіх хто їм дорікає. Гидота.
показати весь коментар
21.06.2020 23:33 Відповісти
Пыня опять кокса насосался?..
показати весь коментар
22.06.2020 00:09 Відповісти
Да да.... Причём библейские братья.... Каин и Авель например.
Убить десятки тысяч украинцев, ограбить 2 территории... И нести "братский" бред! Фу противно.
показати весь коментар
22.06.2020 00:09 Відповісти
***** знает, что нет ничего более угрожающего и раздражающего украинца, чем это его циничное высказывание о братском народе, которое он упорством толдычит все время . Поэтому украинские президенты должны всегда говорить,что вонючая кацапня нам не братский народ, и никогда им не был.
показати весь коментар
22.06.2020 00:23 Відповісти
"Український народ як був нашим братнім народом, так і залишиться на століття", - Путін - Цензор.НЕТ 4474
показати весь коментар
22.06.2020 01:13 Відповісти
Резиновый ху....й тебе побратим.

Героям Слава !!! Слава Украине!!!
показати весь коментар
22.06.2020 01:25 Відповісти
Москалів на ножі !
показати весь коментар
22.06.2020 08:53 Відповісти
окурок пыня обкурился таежного зелья... какой мне народ расеи братский... падлы они вонючие и воры... сдохли бы поскорее...
показати весь коментар
22.06.2020 01:38 Відповісти
В переводе с путлерского блеяния на понятный: "Мы как не считали украинцев за людей, а Украину за страну, так и не считаем."
показати весь коментар
22.06.2020 01:59 Відповісти
Ссут они и сосут. Їм до України повзти і кашляти. Сволота...
показати весь коментар
22.06.2020 07:06 Відповісти
СВОЛОЧЬ!!
показати весь коментар
22.06.2020 07:27 Відповісти
Не розумію, чого воно в брати набивається...
Щоб і надалі красти нашу історію? Примазався нащадок орди до нашої Русі.
показати весь коментар
22.06.2020 08:52 Відповісти
Браты сожгли родную хату.... Цих братів, як в холодному яру отамани виховували комісарів, треба гнати геть з України: вогнем, багнетом і прикладом.
показати весь коментар
22.06.2020 08:57 Відповісти
Надо. Только наши *********** упорно не видят причин отменять безвиз и хотя бы визы ввести. Хотя какие визы - граница должна быть наглухо перекрыта уже седьмой год как...
показати весь коментар
22.06.2020 09:03 Відповісти
До чего же лживая, лицемерная, вероломная, подлая мразь. Одним словом - *****.
"Український народ як був нашим братнім народом, так і залишиться на століття", - Путін - Цензор.НЕТ 7482
показати весь коментар
22.06.2020 09:01 Відповісти
Смерть рашистськім окупантам!
показати весь коментар
22.06.2020 09:27 Відповісти
Народ - так....
А от його керівники - навряд чи!
показати весь коментар
22.06.2020 11:00 Відповісти
Вот же мокшанский валенок...И здесь умудрился наврать с три короба.
показати весь коментар
22.06.2020 12:00 Відповісти
А что на это ответил наш Президент?
Шо, как всегда?
показати весь коментар
22.06.2020 12:03 Відповісти
Акакаяразніца?
показати весь коментар
22.06.2020 21:39 Відповісти
Я не у власти , я - народ Украины и не дай Бог мне таких братьев , как россияне . Хватит !!!
показати весь коментар
22.06.2020 13:19 Відповісти
а не пошел бы педофил пыня вместе со своими кацапами на йух... безвозвратно...
показати весь коментар
22.06.2020 13:21 Відповісти
ворог готується до нападу і обов'язково нападе... цей ворог для України - це ворог назавжди...треба вкладати великі кошти у військову науку, створювати ******* високоточну- потужну зброю і високомобільне військо...
показати весь коментар
22.06.2020 13:43 Відповісти
Твои браты в Зимбабве человечиной лакомятся
показати весь коментар
22.06.2020 15:19 Відповісти
"Український народ як був нашим братнім народом, так і залишиться на століття", - Путін - Цензор.НЕТ 9485
показати весь коментар
22.06.2020 20:51 Відповісти
А, прєдводітєль мишебратьєв озвався.
Що тут сказати, окрім ПТН ПНХ!, навіть не знаю...
показати весь коментар
22.06.2020 21:38 Відповісти
Сторінка 5 з 5
 
 