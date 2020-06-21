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Аваков (2187) вибух (4367) Київ (19122) обшук (1951)

Вибух будинку в Києві: поліція проводить обшуки в газорозподільній компанії та комунальних службах району

Вибух будинку в Києві: поліція проводить обшуки в газорозподільній компанії та комунальних службах району

Національна поліція Україна проводить невідкладні обшуки в газорозподільній компанії та всіх комунальних службах, які обслуговували 10-поверховий житловий будинок на вул. Крушельницької, 1/5 у Дарницькому районі Києва, де в неділю вранці стався вибух.

Про це повідомляє сайт МВС України з посиланням на слова міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, передає Цензор.НЕТ.

"Проводиться експертиза стану будівлі стосовно подальшого руйнування. Після отримання експертного висновку ми зможемо дати доступ людям до їхніх квартирах, щоб вони взяли із собою найнеобхідніші речі", - сказав глава МВС.

Дивіться також: Загинула господиня квартири, в якій вибухнув газ. Сусіда шукають під завалами, - мешканка будинку на Позняках. ВIДЕО

За його словами, тривають роботи з розбирання завалів. На місці події працюють понад 500 людей особового складу та понад 50 одиниць техніки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

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Нагадаємо, сьогодні вранці в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники виявили на місці події двох загиблих. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 21 людину евакуювали.

Жителі кількох квартир на верхніх поверхах не можуть спуститися вниз, оскільки вибух знищив сходові перекриття. Їх будуть евакуювати рятувальники.

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.
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Топ коментарі
+5
Их через крышу можно эвакуировать в соседние подъезды.Дом не завалится,но восстановлению не подлежит.Неразбериха чувствуется, судя по действиям Авакова.Улита.
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21.06.2020 15:19
+3
в 12 писали о заблокированных жильцах на верхних этажах...и в 15 все еще - "их БУДУТ эвакуировать спасатели"
можно не спешить аж до лунного затмения...лето, ночи теплые
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21.06.2020 15:14
+3
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b0%d0%b2%d1%88%d0%b5%d0%bc%d1%81%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b5-%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%83%d0%bd%d0%b5.html Во взорвавшемся доме в Киеве накануне устанавливали газовые счетчики. Видео и фото Июнь 21, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b0%d0%b2%d1%88%d0%b5%d0%bc%d1%81%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b5-%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%83%d0%bd%d0%b5.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b0%d0%b2%d1%88%d0%b5%d0%bc%d1%81%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b5-%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%83%d0%bd%d0%b5.html Взрыв дома в Киеве: полиция проводит обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района - Цензор.НЕТ 6592 В жилом доме в Киеве на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, где сегодня утром произошел взрыв, накануне меняли газовые счетчики.https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b0%d0%b2%d1%88%d0%b5%d0%bc%d1%81%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b5-%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%83%d0%bd%d0%b5.html#more-106439 Читать далее
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21.06.2020 15:19
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А что ищут? Пустую тару или расписку о признании разгильдяйства?
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21.06.2020 15:09 Відповісти
Они бракованные заглушки поставили похоже. Так что может быть и тюрьма.
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21.06.2020 15:14 Відповісти
Спасибо, а то уже думал, что не встречу здесь адекватный коммент...
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21.06.2020 16:40 Відповісти
в 12 писали о заблокированных жильцах на верхних этажах...и в 15 все еще - "их БУДУТ эвакуировать спасатели"
можно не спешить аж до лунного затмения...лето, ночи теплые
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21.06.2020 15:14 Відповісти
На месте происшествия работают более 500 человек личного состава и более 50 единиц техники, не поленитесь выложите фото 500 человек и 50 единиц техники во время работы на разборе завалов.
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21.06.2020 15:18 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b0%d0%b2%d1%88%d0%b5%d0%bc%d1%81%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b5-%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%83%d0%bd%d0%b5.html Во взорвавшемся доме в Киеве накануне устанавливали газовые счетчики. Видео и фото Июнь 21, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b0%d0%b2%d1%88%d0%b5%d0%bc%d1%81%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b5-%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%83%d0%bd%d0%b5.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b0%d0%b2%d1%88%d0%b5%d0%bc%d1%81%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b5-%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%83%d0%bd%d0%b5.html Взрыв дома в Киеве: полиция проводит обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района - Цензор.НЕТ 6592 В жилом доме в Киеве на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, где сегодня утром произошел взрыв, накануне меняли газовые счетчики.https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b0%d0%b2%d1%88%d0%b5%d0%bc%d1%81%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b5-%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%83%d0%bd%d0%b5.html#more-106439 Читать далее
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21.06.2020 15:19 Відповісти
Вранье!
Это бубочка взрывы делает
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21.06.2020 16:42 Відповісти
Их через крышу можно эвакуировать в соседние подъезды.Дом не завалится,но восстановлению не подлежит.Неразбериха чувствуется, судя по действиям Авакова.Улита.
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21.06.2020 15:19 Відповісти
Соседних подъездов нет! Это разные дома по сторонам.
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21.06.2020 18:20 Відповісти
Гоша глядя на твой флажок то на твоем месте я бы скромно промолчал а не выдавал бы здесь нравоучительные перлы уж кому кому но не россии нас учить эксплуатации газовых систем
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21.06.2020 15:28 Відповісти
он спооен, у них валежник...
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21.06.2020 15:30 Відповісти
Нардеп и экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко выдвинул свою версию взрыва:
«Относительно версии о взрыве газа в Григоренко.
Могут ли жители соседних домов проверить - есть характерный запах газа в их плитах ?!
Одна из возможных версий такого мощного взрыва утром - неосуществление надлежащей одоризации газа оператором ГТС.
Надо немедленно проверить и заактировать вместе с представителями Киевгоргаза».
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21.06.2020 15:30 Відповісти
Не знаю як тепер, але при СССР з деякого часу діяла заборона на природний газ для будинків більше 2-х чи то 4-х поверхів... Теорія вірогідності... І люди в багатоповерхових вуликах більш байдужі до сусідів - індекс байдужості "какоє мнє дело" закритичний. І ще СССР проекти не відповідали стандартам вентиляції і стійкості до вибухової хвилі... Вибухова хвиля дає такі руйнівні пошкодження при маленьких вікнах...
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21.06.2020 15:33 Відповісти
начебто ...вище 9 поврхів, 10 і далі - тільки електрика
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21.06.2020 16:01 Відповісти
все 10 этажные в наших новостройках аж бегом на газу, более того рядом 17 этажные дома - там тоже вижу желтые газовые трубы, возможно там не до самых верних этажей - но факт и там тоже газ
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21.06.2020 16:11 Відповісти
На сколько я помню, в 10 и выше этажах не должно быть газа для жильцов, но там может быть газовый котел на крыше, это разрешено, так как при взрыве угроза для дома и людей минимальна.

Еще многие новостройки в Киеве когда-то обьезжал - везде только электричество, никакого газа.
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21.06.2020 17:13 Відповісти
тоже знаю что выше 10 этажей газа быть не должно, но верю своим глазам , например новые 17-этажные дома жк Акварели2 под Киевом - желтые газовые трубы идут по фасаду дома аккурат на крышу. Видимо если очень хочется то в нашей стране можно
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21.06.2020 20:20 Відповісти
так я же и пишу, что на крышу можно и часто заводят газовые трубы для котельной, которая обогревает дом. Но не для использования на кухне. Котельная на крыше имеет минимальные риски взрыва, а если даже как то получится взорваться, то дом и жильцы не должны пострадать. Их можно встретить нередко на многоэтажках выше 10 этажей.

Вобщем если есть трубы, это еще не значит что есть газ внутри дома. Надо конкретно у жильцов дома спрашивать. И в жк Акварели 2 я вижу есть и 10 этажные дома, там вполне может быть газ и в доме.
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22.06.2020 02:57 Відповісти
спасибо за инфу, там, где 17 этажей возможно так и есть с котельной
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22.06.2020 11:47 Відповісти
https://scontent.fiev19-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p843x403/99424231_709952596425152_3000960921787957248_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=825194&_nc_ohc=urbvbHt3VIEAX_eAIhb&_nc_ht=scontent.fiev19-1.fna&_nc_tp=6&oh=fb89fd0288d460f71e2dcc430eea9fab&oe=5F133D79 Герої жнив... https://censor.net/user/442761

На месте происшествия работают более 500 человек личного состава и более 50 единиц техники, не поленитесь выложите фото 500 человек и 50 единиц техники во время работы на разборе завалов.
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21.06.2020 15:36 Відповісти
У Порошенка ищите !
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21.06.2020 15:37 Відповісти
https://scontent.fiev19-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p843x403/99424231_709952596425152_3000960921787957248_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=825194&_nc_ohc=urbvbHt3VIEAX_eAIhb&_nc_ht=scontent.fiev19-1.fna&_nc_tp=6&oh=fb89fd0288d460f71e2dcc430eea9fab&oe=5F133D79 Герої жнив... https://censor.net/user/442761

На месте происшествия работают более 500 человек личного состава и более 50 единиц техники, не поленитесь выложите фото 500 человек и 50 единиц техники во время работы на разборе завалов.
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21.06.2020 15:38 Відповісти
тебя что заклинило ?
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21.06.2020 15:39 Відповісти
У нас регулярно проверяют только вводы в дом , а в доме взяли расписку что владелец отвечает
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21.06.2020 15:40 Відповісти
Жудко...
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21.06.2020 15:41 Відповісти
это что за слово такое вообще? может жидко?
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21.06.2020 16:09 Відповісти
Это фамилия чья-то? Про что сказать то хотели?
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21.06.2020 18:37 Відповісти
Кирпич ни с того ни с сего никому и никогда на голову не свалится.
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21.06.2020 15:43 Відповісти
Вот с таких взрывов начиналась вторая Чеченская война. Враг не дремлет в кремле.
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21.06.2020 16:14 Відповісти
А санитары уснули...?
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21.06.2020 16:57 Відповісти
Ахметовская диверсия, не иначе
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21.06.2020 18:17 Відповісти
какой то чухан с плитой без газконтроля не уследил за кастрюлей с водой, а трясут тех, с кого поиметь можно
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21.06.2020 21:18 Відповісти
чтобы не произошло, делай обыск. печально что вся служба дознания вылилась в зебилизм...
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21.06.2020 23:37 Відповісти
небось ищут записку, я - недокрутил вентиль с газом. ну не зебилизм же?
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21.06.2020 23:38 Відповісти
 
 