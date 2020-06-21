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вибух (4367) Київ (19122) компенсації (669) Пантелеєв Петро (84)

Київська влада наразі не готова говорити про компенсацію постраждалим під час вибуху на Позняках

Київська влада наразі не готова говорити про компенсацію постраждалим під час вибуху на Позняках

Питання про компенсацію вирішуватиметься в індивідуальному порядку після того, як закінчаться оперативні роботи. Біля будинку виставлять охорону, щоб запобігти мародерству.

Про це журналістам на місці події заявив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Щодо компенсації ми зараз не можемо надавати коментарів, оскільки основну увагу зосереджено на оперативних роботах. Звичайно, в цьому випадку з кожною родиною буде індивідуально відпрацьоване (це питання. - Ред.), і буде надано відповідну допомогу", - сказав він.

Щодо збереження майна мешканців зруйнованих квартир Пантелеєв наголосив, що йому нічого не загрожує, бо будинок охороняється працівниками поліції.

"За це можна не хвилюватися", - зазначив він.

Дивіться також: Загинула господиня квартири, в якій вибухнув газ. Сусіда шукають під завалами, - мешканка будинку на Позняках. ВIДЕО

Пантелеєв нагадав, що у дворі зруйнованого будинку розташований штаб, де працюють, зокрема, і представники районної адміністрації та представники поліції, спілкуються з постраждалими жителями і надають їм всю необхідну інформацію.

Нагадаємо, сьогодні вранці в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники виявили на місці події двох загиблих. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 21 людину евакуювали.

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Жителі кількох квартир на верхніх поверхах не можуть спуститися вниз, оскільки вибух знищив сходові перекриття. Їх будуть евакуювати рятувальники.

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

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Поліція проводить обшуки в газорозподільній компанії та комунальних службах району.
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Топ коментарі
+6
Прочитав про охрану полицией, хочется сказать:
- пропал дом(с)
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21.06.2020 15:46
+4
Да понятно.. Это итог работы зе-власти: вирус не отступает, экономика не работает, денег нет и не будет, дальше каждый за себя или все вместе сносим этих пейсатых ликвидаторов Украины.. (с)
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21.06.2020 15:43
+3
+1. Беркутня щас так отмародёрит что простому народу и не снилось.
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21.06.2020 15:59
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О какой компенсации речь? Квартиры застрахованы? Тогда да, понятно. А ежели нет, то о какой компенсации за счёт города разговор? Следствие установит виноватого, вот он и должен ВСЁ компенсировать. Ежели это ПАТ "Киевгаз" то спрос с него, ежели жилец, то с него.
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21.06.2020 15:36 Відповісти
_Да, с жильца ты получишь стоимость 80-160 (сколько в доме подъездов?) квартир с имуществом. Держи карман шире, гений... Даже если бы жилец выжил.
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21.06.2020 15:46 Відповісти
Там куча квартир в хлам, типа 1 виноватый компенсирует всё?? Ты вообще в адеквате??Дом явно не элитный, обычная многоэтажка со среднестатистическими нищебродами. КТо там что компенсирует..
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21.06.2020 15:57 Відповісти
А почему Я должен из своего кармана компенсировать тем, кто не застрахован или за тех, кто это сотворил? Вы у нас добрый самаритянин? За МОЙ счёт?
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21.06.2020 21:32 Відповісти
Даже если застрахованы - тоже не все так просто. Если это чье-то головотяпство (а на это похоже), то не факт, что от такого страхуют. А впрочем - я не специалист страхового дела, пусть меня эксперты поправят.
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21.06.2020 16:04 Відповісти
Да понятно.. Это итог работы зе-власти: вирус не отступает, экономика не работает, денег нет и не будет, дальше каждый за себя или все вместе сносим этих пейсатых ликвидаторов Украины.. (с)
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21.06.2020 15:43 Відповісти
в голодомор не вышло , сейчас нашли удобный момент продолжить..
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21.06.2020 15:58 Відповісти
Прочитав про охрану полицией, хочется сказать:
- пропал дом(с)
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21.06.2020 15:46 Відповісти
+1. Беркутня щас так отмародёрит что простому народу и не снилось.
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21.06.2020 15:59 Відповісти
Город должен помочь погорельцам однозначно.
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21.06.2020 16:18 Відповісти
а разве не нужно всех жильцов переселить , а дом починить....опасно наверное в таком доме жить
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21.06.2020 16:27 Відповісти
https://mobile.twitter.com/CommanderAntiZe

https://mobile.twitter.com/CommanderAntiZe CommanderX @CommanderAntiZe

https://mobile.twitter.com/CommanderAntiZe https://mobile.twitter.com/CommanderAntiZe



До речі, зелений ондон прибув на місце вибуху, хто знає?
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21.06.2020 16:31 Відповісти
он на карантине, ленка сепарша болеет
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21.06.2020 16:35 Відповісти
ПОПРОСИТЕ У ВОВКИ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ КОРОНОВИРУСНЫЕ , правда он на дороги хочет обицянки выполнять... Не обещал же в пандемию медиков защищать и жильцам домов разрушенных помогать
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21.06.2020 16:52 Відповісти
готовы только пилить миллиарды воровать а ты дохни в панельном доме у которых уже срок експлуатации вышел...
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21.06.2020 19:20 Відповісти
Ну, этому дому лет 25. может немного больше. так, что со сроком эксплуатации там всё нормально.
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21.06.2020 21:34 Відповісти
ну 25 лет для таких домов не срок эксплуатации ..Не знаю какой у них срок эксплуатации ну точно не 25 лет
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21.06.2020 22:22 Відповісти
квартиры в собственности ? значит проблемы владельцев, ну могут на взорвавшего в суд подать, а так, страховать надо
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21.06.2020 21:16 Відповісти
Долой газ в быту.
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21.06.2020 23:38 Відповісти
 
 