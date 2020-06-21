Порошенко закликав підписати петицію за українські субтитри на платформах Netflix та Amazon

Лідер "Європейської Солідарності", п'ятий президент Петро Порошенко в соцмережах закликав користувачів підписати петицію про українські субтитри на популярних світових платформах. Він також підказав, що саме українці мають вибирати в налаштуваннях соцмереж, браузерів і платформ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Друзі, у мережі зараз набирає обертів петиція щодо впровадження українського дубляжу та субтитрів на популярних платформах для перегляду фільмів та серіалів: Netflix та Amazon Prime Video. Це дуже правильна та потрібна ініціатива! І щоб це стало можливим, ми самі маємо чітко продемонструвати: українці читають, дивляться, та слухають українською!" - зазначає Порошенко.

"Це має відчути Facebook, Apple та YouTube, це має побачити Netflix і Amazon. Збільшення кількості українськомовних користувачів є вагомим аргументом для бізнес-орієнтованих компаній", - переконаний політик.

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"Якщо ми хочемо, щоб світ розмовляв із нами українською, варто почати з простих кроків:

⁃ обрати українську основною мовою у браузері та в соцмережах Facebook і Youtube;

⁃ слухати українською в Apple Music та переглядати українськомовний контент на YouTube;

⁃ обирати український дубляж і субтитри, дивитися, слухати, читати українською всюди, де вже є зараз така можливість;

⁃ підписати петицію до Netflix і Amazon", - закликав Порошенко.