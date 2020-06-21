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Порошенко закликав підписати петицію за українські субтитри на платформах Netflix та Amazon

Порошенко закликав підписати петицію за українські субтитри на платформах Netflix та Amazon

Лідер "Європейської Солідарності", п'ятий президент Петро Порошенко в соцмережах закликав користувачів підписати петицію про українські субтитри на популярних світових платформах. Він також підказав, що саме українці мають вибирати в налаштуваннях соцмереж, браузерів і платформ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Друзі, у мережі зараз набирає обертів петиція щодо впровадження українського дубляжу та субтитрів на популярних платформах для перегляду фільмів та серіалів: Netflix та Amazon Prime Video. Це дуже правильна та потрібна ініціатива! І щоб це стало можливим, ми самі маємо чітко продемонструвати: українці читають, дивляться, та слухають українською!" - зазначає Порошенко.

"Це має відчути Facebook, Apple та YouTube, це має побачити Netflix і Amazon. Збільшення кількості українськомовних користувачів є вагомим аргументом для бізнес-орієнтованих компаній", - переконаний політик.

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"Якщо ми хочемо, щоб світ розмовляв із нами українською, варто почати з простих кроків:

⁃ обрати українську основною мовою у браузері та в соцмережах Facebook і Youtube;
⁃ слухати українською в Apple Music та переглядати українськомовний контент на YouTube;
⁃ обирати український дубляж і субтитри, дивитися, слухати, читати українською всюди, де вже є зараз така можливість;
⁃ підписати петицію до Netflix і Amazon", - закликав Порошенко.
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Топ коментарі
+39
Я так и знал, что идея зебилам не понравиться. Что угодно будут говорить, лишь бы против. Тем более, что сюда безвиз завел, это на много порядков лучше.
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21.06.2020 15:44
+25
Обычно зебилы рассказывают что безвиз бы и без Пети получился, сам собой. А упоротые зебилы даже недовольны безвизом - "раньше чтобы за границу поехать надо было очень стараться, а теперь зачем-то сделали это доступным для простых."
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21.06.2020 15:55
+19
Юрко Космина:
САДІТЬ ПОРОШЕНКА!
(звернення президента до правоохоронних органів)

Садіть Порошенка! Як бульбу, садіть,
Як Ющенко садить калину,
В годину кріпову і в радості мить,
Садіть у часи карантину!
Нікого із вас ця війна не мине,
Затямте собі хорошенько:
Країна любить не захоче мене,
Якщо не сидить Порошенко!
Садіть Порошенка! За Томос садіть,
За вірус, за чіп, за картину,
За Ілона Маска, за неба блакить,
За мову садіть солов'їну!
За всі висяки двох останніх століть,
За цукор надмірний в "рошенках"...
За кожну тєлєгу Портнова - садіть!
Й садіть не лише Порошенка!
Бо як до правління таланту нема,
А криза в країні - не жарти,
Час братись за те, де не треба ума:
Саджати, саджати й саджати!
Садіть, скільки влізе! Садіть від душі -
Ріффмастера, Дугар, Стерненка...
Як садять печінку свою алкаші,
Садіть!
І садіть - Порошенка!
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21.06.2020 15:53
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А по идее, это предложить должен бы был зе, но куда ему ватану. Оставаться верным стране, даже не будучи главой, вот это по мужски.
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21.06.2020 17:52 Відповісти
а не писал, что кается, что грабил и мародерил и все вернет?
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21.06.2020 17:54 Відповісти
Нет, беня такое написать неспособен. Некошерно.
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22.06.2020 12:27 Відповісти
ми підписали
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21.06.2020 18:43 Відповісти
Які *** субтитри, ду***ж має бути, там підписки що безкоштовні...
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21.06.2020 18:56 Відповісти
Петя мислить набагото креативніше ніж зелений пійонер. В українському руслі.
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21.06.2020 18:57 Відповісти
Не, креативно было "война за две недели" тыща в день" и "доллар по 12", а на этом Петя даже на один смыв унитаза в туалете не заработает....
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21.06.2020 20:04 Відповісти
За две недели и ********* 75% обдроченцев с захваченных территорий. Дальше было вторжение расейской армии. Доллар по 12 будет сразу же, как только беня вернет украденные 5,5 миллиардов долларов вкладчиков Привата и рефинанса Нацбанка в страну.
Ты там с ним в одном офисе, попроси
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22.06.2020 12:28 Відповісти
Так не трындите, а поставьте хотя бы телефон и сайт погоды на украинский язык!
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21.06.2020 19:42 Відповісти
Петья, а твои божественные детишки хоть знают какой язык в Украине является государственным....а то мы уже знаем шо "я тоже дома говорю на руцкам" и "гражданских отсеч" звучит очень поцреотично!
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21.06.2020 19:59 Відповісти
ЭКО как порохоботов повело)))
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21.06.2020 20:19 Відповісти
В ютубе нейросеть настроена кацапом, очень много комментариев о Украине удаляет, а кацапы срут и их не удаляет. Ютуб превратился в мусорку.
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21.06.2020 22:06 Відповісти
Вже 29-ть років в Україні-десятки партій і усі барижні.Це важче ніж на фронті,де свій чи чужий,бо бариги не бувають демократами чи республіканцями.Вони-фашисти.Правда, їх інколи демократи підтримували та використовували для власних амбіцій,бо плантаторам часом потрібна фашня,аби тримати невільників у покорі-і падлошенко в Україні-не був винятком-ним з його подільником таким-же фашистом ****** знецінені надра,земля,труд.ресурси України дякуючи їхнім фашистським воєнним амбіціям.Звичайно,рано,чи пізно Україна виявиtjся під "зовнішнім управлінням" неначе "кнопка перезагрузки" від Клінтон москалякам,але 13-ть тисяч жертв та втрата величезних територій Україною не варта цих фашньових розбірок.Не треба бути аналітиком,аби зрозуміти,що без 542 млрд. інвестицій Заходу в рашизм з часу розпаду совка-цієї війни б не було.Не треба бути аналітиком,аби зрозуміти,що 104-и задекларовані Порошенком власні компанії зявилися в нього всупереч надійній лінії оборони України від московського агресора,з яким вів бізнес з 2001-го року.Чомусь зараз йому вишиванка понад усе-ну,брехня ж.
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22.06.2020 06:23 Відповісти
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