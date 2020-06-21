У ЗСУ за добу підтверджено 8 нових випадків коронавірусу, хворіють 137 осіб, - Командування Медсил

Серед військовослужбовців і працівників Збройних сил України станом на 10:00 21 червня на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіють 140 осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Командування Медичних сил ЗСУ у фейсбуці.

"За минулу добу зареєстровано 8 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - сказано в повідомленні.

З них 4 військовослужбовці перебувають на лікуванні в Рівненському військовому госпіталі. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

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На лікуванні вдома під контролем медичної служби перебуває 4 людини: троє у Львівській області, один у Рівненській. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг хвороби.

На ізоляції, зокрема самоізоляції, перебувають 420 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція упродовж найближчих трьох діб - 14 осіб. Загалом за час пандемії одужали 263 людини, летальних випадків - 5.

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