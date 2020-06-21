УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8030 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 461 5
обстріл (27098) поранення (2778) операція Об'єднаних сил (6725)

Від початку доби в зоні ООС 8 обстрілів, поранено 1 військовослужбовця - штаб ООС

Від початку доби в зоні ООС 8 обстрілів, поранено 1 військовослужбовця - штаб ООС

Збройні формування РФ 8 разів порушували режим припинення вогню. Захисників України вони обстрілювали з 120- і 82-мм мінометів, гранатометів різних систем, БМП-1, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу операції Об'єднаних сил.

"Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил має поранення", — сказано в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населених пунктів Залізне, Шуми та Кримське противник застосував міномети 120-го та 82-го калібру. Також загарбники використали проти наших воїнів станкові протитанкові гранатомети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У зоні ООС поранено захисника України, від початку доби - 6 обстрілів, - Міноборони

По обіді агресор активізувався і неподалік Новотошківського, застосувавши при цьому 82-х мм міномети.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог обстріляв позиції Об’єднаних сил неподалік Авдіївки з мінометів 120-го калібру, витративши 11 боєприпасів, 10 разів вистрілив з озброєння БМП, тричі – зі станкового протитанкового гранатомета, а також вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів крупного калібру.

Проти оборонців Старогнатівки загарбник спочатку використав протитанкові ракетні комплекси, а згодом – гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

"Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях противника змушували його відмовитися від продовження обстрілів", — повідомили в штабі.

Від початку доби в зоні ООС 8 обстрілів, поранено 1 військовослужбовця - штаб ООС 01Від початку доби в зоні ООС 8 обстрілів, поранено 1 військовослужбовця - штаб ООС 02
Від початку доби в зоні ООС 8 обстрілів, поранено 1 військовослужбовця - штаб ООС 03
Від початку доби в зоні ООС 8 обстрілів, поранено 1 військовослужбовця - штаб ООС 04
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
бей маскалей! 587813
показати весь коментар
21.06.2020 17:51 Відповісти
Молодцы. Продолжайте вести наблюдения и все фиксировать.
показати весь коментар
21.06.2020 18:04 Відповісти
пораненому воїну найскорішого одужання і повного відновлення
(і нашому головнокомандуючому також...)
***

Немає в мене хати на селі.
А так охоче звів би при нагоді!
І мав би хоч який там шмат землі
і двох рабів-рашистів... От і годі!

Щоб щастям необділеним вважати
себе у цьому плинному житті.
Щоб рузькі вміли сіяти і жати,
а не стріляти у моїх братів.
показати весь коментар
21.06.2020 18:15 Відповісти
Одужання......
показати весь коментар
21.06.2020 18:29 Відповісти
Быстрого выздоровления нашему защитнику, смерть и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
Від початку доби в зоні ООС 8 обстрілів, поранено 1 військовослужбовця - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9114
показати весь коментар
21.06.2020 19:23 Відповісти
 
 