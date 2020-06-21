Путін про можливий візит керівництва України в Москву: Звичайно, це відбудеться, питання - коли, але ми почекаємо
Президент РФ Володимир Путін упевнений, що візит керівництва України в Москву неминуче відбудеться, це питання часу.
Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, заявив він в інтерв'ю для фільму "Росія. Кремль. Путін" на телеканалі "Росія-1", відповідаючи на питання, чи можливий рано чи пізно візит глави України, хто б не очолював цю державу
"Я думаю, що це неминуче. Звичайно, це відбудеться, питання - коли. Але ми почекаємо", - сказав Путін.
Топ коментарі
+50 Rino Onix
показати весь коментар21.06.2020 20:34
+38 Frol Fedoroff
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+36 Агамемнон
показати весь коментар21.06.2020 19:49
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Будь ласка, зачекайте...
Але звісно не бубочка...
Бубочка, гадаю, що й зараз вже їхати готовий тіки сситься...
Можливо але тільки після зміни влади кремлівських фашистів окупантів в паРаші і засудження їх в трибуналі, та зміни її на демократичну правову. А також повноцінну компенсацію за тимчасово злочинно окуповані і зруйновані кремлем Крим і Донбас. І після того, як Україна відновить жорсткий контроль над своїм суверенним українським -російськими кордонами, злочинно тимчасово окупованих російськими загарбниками. Та коли в паРаші з'явиться новий демократичний народний уряд, який пояснить своїм кацапам -личкарям що у попередніх кривавих кремлівських фашистів )(уйла при владі були злочинні криваві помилки. Тоді москалі -росіяни швидко забудуть про свої жахливі криваві злочини проти України. Але Українці будуть пам'ятати цю криваву російську фашистську окупацію вже назавжди. Свої важкі злочини росіян фашисти -загарбники забудуть швидше, ніж Українці нестерпну біль від них. Страшна важка біль нанесена російським ( москалями) народом який став самим лютим кривавим ворогом в світі українському, вона вже залишиться на все життя.
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