Путін про можливий візит керівництва України в Москву: Звичайно, це відбудеться, питання - коли, але ми почекаємо

Президент РФ Володимир Путін упевнений, що візит керівництва України в Москву неминуче відбудеться, це питання часу.

Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, заявив він в інтерв'ю для фільму "Росія. Кремль. Путін" на телеканалі "Росія-1", відповідаючи на питання, чи можливий рано чи пізно візит глави України, хто б не очолював цю державу

"Я думаю, що це неминуче. Звичайно, це відбудеться, питання - коли. Але ми почекаємо", - сказав Путін.

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