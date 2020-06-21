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вибух (4368) Київ (19130) Укрзалізниця (6685) Криклій (548)

Постраждалих під час вибуху в київській висотці залізничників із сім'ями розмістять у готелях "Укрзалізниці", - Криклій

Постраждалих під час вибуху в київській висотці залізничників із сім'ями розмістять у готелях

Серед постраждалих від вибуху в столичній багатоповерхівці є залізничники. Їх розмістять в готелях "Укрзалізниці".

Про це повідомив у фейсбуці міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.

"Постраждалими внаслідок жахливого вибуху в Києві стали також працівники Укрзалізниці. Вже доручив, аби потерпілих залізничників разом з їх родинами розмістили в готельному фонді "Укрзалізниці". Це найменше, що ми можемо зробити в цій ситуації, аби підтримати їх.
Підрозділи ДСНС продовжують працювати на місці трагедії".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДСНС підтвердила, що під час вибуху будинку на Позняках загинули 2 людини. ВIДЕО

Постраждалих під час вибуху в київській висотці залізничників із сімями розмістять у готелях Укрзалізниці, - Криклій 01

Нагадаємо, сьогодні вранці в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники виявили на місці події двох загиблих. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 21 людину евакуювали.

Жителі кількох квартир на верхніх поверхах не можуть спуститися вниз, оскільки вибух знищив сходові перекриття. Їх будуть евакуювати рятувальники.

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.
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Там им и век доживать.
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21.06.2020 20:45 Відповісти
Ага, зараз. Трохи потримають - і оревуар. "Йди вимагай житло від загиблого сусіда, який ото підірвав газ. Або від кого хочеш. Що? Нема де жити? Нас це не обходить. Підвалів та колекторів мало, чи що? Не ти перший бімж, не ти останній. Давай-давай звідси"
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21.06.2020 21:10 Відповісти
Станом на 20:00 з-під завалів 10-поверхівки у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в Києві дістали ще одне ( третє) тіло.
Загиблий - чоловік. Його дані уточнюються, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
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21.06.2020 20:45 Відповісти
от вже й поділили українців(((...куди хоч дівайся цьому маленькому українцю...
допомога держави має бути вагомішою ніж допомога по галузевому принципу, або по національному...ці меншини мають заздрити українцям
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21.06.2020 20:47 Відповісти
А потім - йдіть на всі чотири боки та через суд вимагайте від винуватців нове житло
(якщо, звичайно, смердючих бомжів пустять до суду).
Держава вам нічого не винна.
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21.06.2020 21:04 Відповісти
А інші шо рилом не вийшли? криклій міністр тільки робітників Укрзалізниці?
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21.06.2020 21:10 Відповісти
газ как порох. Надо электрику.
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21.06.2020 23:36 Відповісти
Це конфісійна відмінність? підор-крклй?
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22.06.2020 10:40 Відповісти
 
 