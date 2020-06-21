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Дипломати перевіряють інформацію про загибель українця у ДТП в Естонії, - представник МЗС Погорельцев

Дипломати перевіряють інформацію про загибель українця у ДТП в Естонії, - представник МЗС Погорельцев

Посольство України в Естонії перевіряє громадянство 43-річного чоловіка, який загинув у ДТП під Таллінном.

Про це Суспільному повідомив директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев, передає Цензор.НЕТ. За даними місцевих ЗМІ, загинув громадянин України.

"21 червня близько 4 години ранку на автотрасі Таллінн-Саку-Лаагрі автомобіль Mercedes-Benz зіткнувся з опорою моста. Водій автомобіля помер на місці події від травм. Посольство в Естонії перевіряє можливу належність загиблого до громадянства України та підтримує контакт з місцевою поліцією. Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС та посольства України в Естонії", – повідомив Погорельцев.

Нагадаємо, 43-річний громадянин України  близько 4 години ранку виїхав на зустрічну смугу неподалік від Таллінна і врізався спочатку в дорожню огорожу, а потім в опору моста. Чоловік помер від  ушкоджень на місці події.
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Уснул(
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21.06.2020 22:57 Відповісти
 
 