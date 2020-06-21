Канада на всіх масштабних геополітичних майданчиках підтримує Україну, а ми завжди будемо підтримувати її, - Зеленський

Всі країни, які брали участь у виборах непостійних членів Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй на 2021-2022 роки, зокрема Канада, є партнерами України, незалежно від результатів голосування.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Глава держави зазначив, що голосування під час обрання членів Радбезу ООН було таємним.

"Це структура таємного голосування, і хочу вам сказати, що всі без винятку кандидати, серед них і Канада, яка боролася за це непостійне членство в Раді Безпеки ООН, вони всі є нашими партнерами та дійсно заслуговують на те, щоб бути в Раді Безпеки ООН", – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна завжди підтримувала й буде підтримувати Канаду.

"Я розумію, що Канада дуже хотіла в Раду Безпеки ООН. І я, як у нас кажуть, тримав кулаки. Цього не сталося, але я думаю, що і для Канади, і для нас це дуже важливо, і ми віримо в успіх Канади", – зазначив Володимир Зеленський.

Президент висловив сподівання, що наступного разу Канада буде в цій ситуації переможцем. Він наголосив, що у світі є багато майданчиків, де всі прислухаються до думки цієї країни. Зокрема, це НАТО та ОБСЄ.

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"Я хочу, щоб ви розуміли, що все, що важливо для Канади, важливо й для України, тому що ми розуміємо, що Канада завжди на таких масштабних геополітичних майданчиках підтримує Україну. А ми завжди будемо підтримувати Канаду", – сказав глава держави.