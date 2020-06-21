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Зеленський (22456) Канада (2115)

Канада на всіх масштабних геополітичних майданчиках підтримує Україну, а ми завжди будемо підтримувати її, - Зеленський

Канада на всіх масштабних геополітичних майданчиках підтримує Україну, а ми завжди будемо підтримувати її, - Зеленський

Всі країни, які брали участь у виборах непостійних членів Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй на 2021-2022 роки, зокрема Канада, є партнерами України, незалежно від результатів голосування.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Глава держави зазначив, що голосування під час обрання членів Радбезу ООН було таємним.

"Це структура таємного голосування, і хочу вам сказати, що всі без винятку кандидати, серед них і Канада, яка боролася за це непостійне членство в Раді Безпеки ООН, вони всі є нашими партнерами та дійсно заслуговують на те, щоб бути в Раді Безпеки ООН", – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна завжди підтримувала й буде підтримувати Канаду.

"Я розумію, що Канада дуже хотіла в Раду Безпеки ООН. І я, як у нас кажуть, тримав кулаки. Цього не сталося, але я думаю, що і для Канади, і для нас це дуже важливо, і ми віримо в успіх Канади", – зазначив Володимир Зеленський.

Президент висловив сподівання, що наступного разу Канада буде в цій ситуації переможцем. Він наголосив, що у світі є багато майданчиків, де всі прислухаються до думки цієї країни. Зокрема, це НАТО та ОБСЄ.

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"Я хочу, щоб ви розуміли, що все, що важливо для Канади, важливо й для України, тому що ми розуміємо, що Канада завжди на таких масштабних геополітичних майданчиках підтримує Україну. А ми завжди будемо підтримувати Канаду", – сказав глава держави.
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Топ коментарі
+38
Канада на всех масштабных геополитических площадках поддерживает Украину, а мы всегда будем поддерживать ее, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7596
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21.06.2020 21:37
+31
Еще какой поДебилКанада на всех масштабных геополитических площадках поддерживает Украину, а мы всегда будем поддерживать ее, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7557
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21.06.2020 21:52
+28
Канада на всех масштабных геополитических площадках поддерживает Украину, а мы всегда будем поддерживать ее, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6545
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21.06.2020 21:50
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- Чим відрізняються поїздки за кордон Порошенка і Зеленського?
- Раніше, після поїздок Президента Порошенка, за кордон, Україна отримувала то фінансову підтримку, то дипломатичну, то військову... А тепер, після поїздок "Блазня" - тільки сміх...
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22.06.2020 07:02 Відповісти
Брешет. Он любит только умиротворённые бэльки путина в то время, как россияне в Украине убивают наших украинских солдат. потому-что был и существует приказ "нистрилять" по врагам.
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21.06.2020 21:59 Відповісти
Канада всегда поддерживала/поддерживает Украину........
Будем надеяться, что так и дальше будет.......главное - чтобы бездари не лезли в политику......
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21.06.2020 22:00 Відповісти
хорошо иногда вспомнить
https://www.youtube.com/watch?v=S4Ns1RIiy8Q

Путин ***** (рок версия)
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21.06.2020 22:01 Відповісти
Я за Канаду кого угодно порву. Если Штаты посмеют опять напасть на неё, первым запишусь в добровольцы!
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21.06.2020 22:03 Відповісти
А якщо росія нападе на Канаду?
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21.06.2020 22:05 Відповісти
Тоже запишусь. Ну это вряд ли. Не было такого прецедента, чтоб Роисся на Канаду нападала. Даже если нападёт, то уж с пьяной рукожопой руснёй канадцы легко справятся, они посильнее нас.
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21.06.2020 22:16 Відповісти
Так росія постійно провокує Канаду порушенням її повітряного простору. Дивно, що для захисту України ви не записалися.
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21.06.2020 22:21 Відповісти
Русне мы уже дали отпор. Дальше не пойдут, боятся. Мы тоже дальше не пойдём, потому как Минск-2 безальтернативный и главное прекратить стрелять и какая разница в конце концов?
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21.06.2020 22:28 Відповісти
С зеленским нам дорога только вниз, это правда.
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21.06.2020 22:22 Відповісти
Ты бы Украины для начала поддержал, за Канаду оно волныется!
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21.06.2020 22:20 Відповісти
что за чмо вылезло, это недоразумение должно быть а подвале прятаться от вируса ленки
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21.06.2020 22:25 Відповісти
Как можно ?!
Как же это??!!!
Объясните пожалуйста мне, я уже понимаю как членом на рояле играют, но как Канаду поддержать можно?! Как Украину ?
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21.06.2020 22:29 Відповісти
Так це добре, значить, скоро сам почнеш грати.
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21.06.2020 22:38 Відповісти
Я же не зебил
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21.06.2020 22:43 Відповісти
Клавиша, тебя никто не спрашивал
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21.06.2020 23:04 Відповісти
Не можна мародерів і диверсантів політично переслідувати - це не демократично і неправильно.
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21.06.2020 22:36 Відповісти
Клавиша, не скиглы, бо сильно фальшивиш))
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21.06.2020 23:05 Відповісти
Мышей, которые зерно из Держрезерва сожрали, нашли уже, бААрцуны с мародерами?
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22.06.2020 00:04 Відповісти
новина, як ленка під короною, мендель шпарить, як не всебе
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21.06.2020 22:44 Відповісти
А дяде Бубе уже доложили, что за Пороха Канада его на тряпки порвет или он еще не в курсе?
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21.06.2020 22:46 Відповісти
намякнули - дивись мій комент нижче
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21.06.2020 22:53 Відповісти
А у тебя ничего не порвалось, когда твоего шэфа победил кловун?
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21.06.2020 23:38 Відповісти
Да, в общем-то, нет. В любой игре, где побеждает большинство, обязательно победит большинство. То, что вы выбрали клоуна, говорит только о вас.
За Украину обидно - это да. Очень жаль, что итогом 5-летней борьбы стала победа дегенератов. Но не более.
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22.06.2020 02:39 Відповісти
Saint-tabarnak, який бо потужний захисник!
(я тепер аж хвилююся за Канаду... не трапилось би чого... )
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21.06.2020 22:47 Відповісти
Канада підтримує Україну, але не блазнів чи овочів.
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21.06.2020 22:48 Відповісти
Это правильно,кажется Зеленский формирует свою позицию. Раньше было совсем непонятно куда этот шкипер ведет корабль.
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21.06.2020 22:48 Відповісти
А я думаю, шкиперу физдюлей прилетело с попутным ветром...
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22.06.2020 05:42 Відповісти
Та йому просто канадці, куди треба, "стержень" вставили... От у нього і "позиція", і "напрямок", "формуваться" почали... Мені так думається, що Захід просто вибрав канадців, як "найбільш лояльних" до УКраїни, в якості "ретранслятора" своєї спільної думки... І "Блазня" просто "на ковёр" викликали, знайшовши привід...
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22.06.2020 07:10 Відповісти
"Speaking in an exclusive interview with The Globe and Mail, Mr. Zelensky said that while he was committed to seeking peace with Vladimir Putin's Russia - an effort he called "most tricky and difficult" - Ukraine needed its international allies to hold firm during those negotiations" - і що, це він намагався капітулювати перед ******? І нехай не свистить про "союзників для твердості"; адже створена П.Порошенком міжнародна антипутінська, антикасапська коаліція по підтримці України у війні з касапами зруйнована саме ним, клованом.

"Mr. Zelensky twice refused to answer whether Ukraine had supported Canada's high-profile drive - an effort dear to the Prime Minister - for a seat on the UN Security Council, which ended in defeat last week when Canada finished behind Norway and Ireland on a secret ballot" - хех, не підтримав Канаду в Радбез ООН... надав перевагу Ірландії та Норвегії...

"He said he had not yet read a new book by Mr. Trump's former national security adviser John Bolton that recounts details of the infamous call between Mr. Trump and Mr. Zelensky" - ага, "не цікавився" мемуарами Болтона, в яуих той вчергове переказав про стосунки "Трамп-МонікаZelensky".


"Mr. Zelensky said he was eager to steer clear of U.S. politics, and to erase the image of Ukraine as "a country of scandal." It's an effort that has been complicated in recent weeks by the criminal prosecution of Mr. Zelensky's immediate predecessor, Petro Poroshenko, who is facing charges of abuse of power over the hiring and firing of the former deputy head of the country's intelligence service. Western embassies in Kyiv, including Canada's, issued a statement last week calling for "a justice system free of political interference."" - ага, йому все ж таки нагадади, що останнім часом Україна ідентифікується не інакше, як "країна-скандал"; в т.ч. через політичні переслідування Петра Порошенка...
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21.06.2020 22:50 Відповісти
здобутки Зе-сранi

Канада на всіх масштабних геополітичних майданчиках підтримує Україну, а ми завжди будемо підтримувати її, - Зеленський - Цензор.НЕТ 852
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21.06.2020 22:52 Відповісти
иСчо чут-чут и мы паможим Канади!
Канада на всіх масштабних геополітичних майданчиках підтримує Україну, а ми завжди будемо підтримувати її, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5067
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22.06.2020 01:19 Відповісти
Помітили, Саака вже не згадує, як при Петі щоразу, що ніби приріст ВВП в 2% то дріб'язок, і скільки років нам буде потрібно щоб хоча б наздогнати свою довоєнну економіку.
Мовчить, зараза.
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22.06.2020 06:36 Відповісти
точно.
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22.06.2020 07:10 Відповісти
А сами Канаду не поддержали в угоду русским кураторам.
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21.06.2020 23:05 Відповісти
Буратіно, тобі Канада сказала- не припиниш політичні репресії, накрадене будеш зберігати в ;Сбєрбанкє;.
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21.06.2020 23:39 Відповісти
А звідки віслюк роздає інтерв'ю? З бункеру? Як пуйло?
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22.06.2020 11:48 Відповісти
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