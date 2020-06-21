Канада на всіх масштабних геополітичних майданчиках підтримує Україну, а ми завжди будемо підтримувати її, - Зеленський
Всі країни, які брали участь у виборах непостійних членів Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй на 2021-2022 роки, зокрема Канада, є партнерами України, незалежно від результатів голосування.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
Глава держави зазначив, що голосування під час обрання членів Радбезу ООН було таємним.
"Це структура таємного голосування, і хочу вам сказати, що всі без винятку кандидати, серед них і Канада, яка боролася за це непостійне членство в Раді Безпеки ООН, вони всі є нашими партнерами та дійсно заслуговують на те, щоб бути в Раді Безпеки ООН", – сказав Володимир Зеленський.
Президент наголосив, що Україна завжди підтримувала й буде підтримувати Канаду.
"Я розумію, що Канада дуже хотіла в Раду Безпеки ООН. І я, як у нас кажуть, тримав кулаки. Цього не сталося, але я думаю, що і для Канади, і для нас це дуже важливо, і ми віримо в успіх Канади", – зазначив Володимир Зеленський.
Президент висловив сподівання, що наступного разу Канада буде в цій ситуації переможцем. Він наголосив, що у світі є багато майданчиків, де всі прислухаються до думки цієї країни. Зокрема, це НАТО та ОБСЄ.
"Я хочу, щоб ви розуміли, що все, що важливо для Канади, важливо й для України, тому що ми розуміємо, що Канада завжди на таких масштабних геополітичних майданчиках підтримує Україну. А ми завжди будемо підтримувати Канаду", – сказав глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
- Раніше, після поїздок Президента Порошенка, за кордон, Україна отримувала то фінансову підтримку, то дипломатичну, то військову... А тепер, після поїздок "Блазня" - тільки сміх...
Будем надеяться, что так и дальше будет.......главное - чтобы бездари не лезли в политику......
https://www.youtube.com/watch?v=S4Ns1RIiy8Q
Путин ***** (рок версия)
Как же это??!!!
Объясните пожалуйста мне, я уже понимаю как членом на рояле играют, но как Канаду поддержать можно?! Как Украину ?
За Украину обидно - это да. Очень жаль, что итогом 5-летней борьбы стала победа дегенератов. Но не более.
(я тепер аж хвилююся за Канаду... не трапилось би чого... )
"Mr. Zelensky twice refused to answer whether Ukraine had supported Canada's high-profile drive - an effort dear to the Prime Minister - for a seat on the UN Security Council, which ended in defeat last week when Canada finished behind Norway and Ireland on a secret ballot" - хех, не підтримав Канаду в Радбез ООН... надав перевагу Ірландії та Норвегії...
"He said he had not yet read a new book by Mr. Trump's former national security adviser John Bolton that recounts details of the infamous call between Mr. Trump and Mr. Zelensky" - ага, "не цікавився" мемуарами Болтона, в яуих той вчергове переказав про стосунки "Трамп-МонікаZelensky".
"Mr. Zelensky said he was eager to steer clear of U.S. politics, and to erase the image of Ukraine as "a country of scandal." It's an effort that has been complicated in recent weeks by the criminal prosecution of Mr. Zelensky's immediate predecessor, Petro Poroshenko, who is facing charges of abuse of power over the hiring and firing of the former deputy head of the country's intelligence service. Western embassies in Kyiv, including Canada's, issued a statement last week calling for "a justice system free of political interference."" - ага, йому все ж таки нагадади, що останнім часом Україна ідентифікується не інакше, як "країна-скандал"; в т.ч. через політичні переслідування Петра Порошенка...
Мовчить, зараза.