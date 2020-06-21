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Порошенко (15080) США (21036)

Спроби зруйнувати стратегічне партнерство України й США - це російський сценарій, - Порошенко

Спроби зруйнувати стратегічне партнерство України й США - це російський сценарій, - Порошенко

Україна та українці відчувають і дуже цінують потужну двопартійну підтримку з боку Сполучених Штатів Америки, а будь-які спроби її похитнути грають на користь Кремля.

Про це Петро Порошенко заявив в ексклюзивному інтерв‘ю одному з найвпливовіших політичних оглядачів США Фаріду Закарія на телеканалі CNN, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу скористатися з цієї нагоди для того, щоб висловити слова вдячності Сполученим Штатами. За те, що я, будучи президентом України, відчував ту надзвичайно важливу і потужну двопартійну підтримку Сполучених Штатів - як від демократів, так і від республіканців.

Повірте - сьогодні Україна є однією з найбільш про-американських держав у світі. Ми дуже вдячні за надання нам таких значних обсягів підтримки для захисту нашого суверенітету проти російської агресії, нашої територіальної цілісності, нашої незалежності. І зараз Україна у війні. Російський сценарій спрямований на те, щоб зламати єдність між Україною та США. Це ані в інтересах України, ані, однозначно, не в інтерасах Сполучених Штатів", - зазначив Порошенко.

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"Починаючи від мого першого візиту до Конгресу США. 18 вересня 2014 року я як представник багатомільйонного українського народу відчув ту потужну і надзвичайну підтримку Конгресу на засадах двопартійності. Я думаю, що тоді Україна об’єднувала Сполучені Штати. Українська боротьба об’єднувала і республіканців, і демократів у їх твердій підтримці свободи, демократії та верховенства права як засадничих цінностей демократичних суспільств. І я зовсім не виключаю, що це точно в інтересах Росії - запустити такий сценарій, ніби "Україна проти Трампа", чи "Україна проти Байдена", чи "Україна проти Обами".

Повірте, Україна - за Україну. І Україна - за Сполучені Штати. І ось це ч не в інтересах Росії", - переконаний п‘ятий президент.

Порошенко також наголосив, що ніколи не відчував тиску чи намагання впливати з боку американських партнерів.

"Моя абсолютно чітка відповідь - Ні! Ніколи! Я можу сказати, що ані президент Обама чи віцепрезидент Байден, ані президент Трамп чи віцепрезидент Пенс ніколи не чинили жодного тиску на мене", - зазначив Порошенко.
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Топ коментарі
+30
Да неужели? Глазки от зеленой "росы" щиплет?

Попытки разрушить стратегическое партнерство Украины и США - это российский сценарий, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4316
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21.06.2020 22:34
+27
Попытки разрушить стратегическое партнерство Украины и США - это российский сценарий, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7620
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21.06.2020 22:24
+26
Попытки разрушить стратегическое партнерство Украины и США - это российский сценарий, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1387
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21.06.2020 22:34
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Дайте йому оселедця!!
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22.06.2020 06:05 Відповісти
Как только новость касается Порошенко, боты его поносящие активируются с невероятной скоростью)
Это же как нужно его бояться, что бы тратить столько денег на это)
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22.06.2020 09:57 Відповісти
у барыги кукушка походу "откуковалась" со всем
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22.06.2020 10:31 Відповісти
Как напрягаются тролли! И каждый под VPN.
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23.06.2020 07:33 Відповісти
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