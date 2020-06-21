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G-7 G7 (992) Зеленський (22456) Канада (2115) росія (63614)

Не можна допустити повернення РФ у G7, поки не буде відновлено територіальну цілісність України, - Зеленський

Не можна допустити повернення РФ у G7, поки не буде відновлено територіальну цілісність України, - Зеленський

Міжнародне співтовариство має перешкоджати поверненню Росії в G7.

В інтерв'ю по Skype канадському виданню The Globe and Mail президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо за те, що він виступив проти ідеї знову прийняти Росію в G7, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Джастін Трюдо заявив 1 червня, що у Росії немає шансів повернутися в G7 до повного відновлення територіальної цілісності України, і ми вдячні за цю підтримку. І я маю сказати, що не буде жодного рішення, якщо світ не чинитиме тиск на Росію в цьому питанні", - зазначив Зеленський.

За словами Зеленського, Україні в пошуку миру з Росією, що є "найскладнішим і заплутаним" завданням, потрібні її міжнародні союзники, щоб твердо триматися під час цих переговорів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посли країн G7 застерегли Раду від втручання у діяльність Нацбанку: Це поставить під загрозу міжнародну підтримку України

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 30 травня заявив, що як президент головуючої в G7 країни має намір провести саміт лідерів "Групи семи" у вересні і запросити на нього Росію. Канада, Велика Британія, Німеччина і ЄС висловилися проти такої ініціативи, однак Трамп не відмовився від ідеї.
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Топ коментарі
+26
Нельзя допустить возвращение РФ в G7, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5362
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21.06.2020 23:28
+23
Нельзя допустить возвращение РФ в G7, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9694
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21.06.2020 23:25
+21
https://www.sobinews.com/viewtopic.php?p=397#p397 Пенс отказался произнести фразу Black Lives Matter. https://www.sobinews.com/posting.php?mode=quote&f=5&p=397 Цитата https://www.sobinews.com/viewtopic.php?p=397#p397 Сообщение https://www.sobinews.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=48 SobiNews » Вс июн 21, 2020 12:59 pmВице-президент США Майк Пенс отказался произносить слоган движения Black lives matter ("Жизни темнокожих важны"). Он заявил, что жизни всех людей равноценны.

Нельзя допустить возвращение РФ в G7, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7497

Когда в эфире телеканала 6 ABC ведущий отметил, что в США республиканцы крайне редко произносят главный лозунг протестующих, Пенс не поддался на уловку.

Вместо этого он заявил, что считает смерть афроамериканца Джорджа Флойда трагедией. Он подчеркнул, что в США люди поддерживают равноправие. Кроме того, в день освобождения рабов американцы отмечают то, что с момента основания страны они "дорожат идеалом, согласно которому все созданы равными и наделены Создателем определёнными неотъемлемыми правами". Поэтому, заключил Пенс, значение имеют жизни всех людей.

Когда его вновь призвали отдельно признать ценность жизней афроамериканцев, так как в стране не все могут это сделать, вице-президент США возразил.

- Я не согласен с тем фактом, что есть определённый сегмент среди американцев, который отрицает ценность и значимость каждой человеческой жизни, - отметил он.
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21.06.2020 23:23
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ой-ой с посадками обосрался уже ************ кличут. Нужно срочно всем показать что я не за рассию-матуш...тьфу блин, короче что я этот самый, как его...патриот!...хотя в паспорте вроде такого не написа...тьфу *****! короче вы там это...Ай-яй-ай! ай-йай-йайиай-иа-иа-иа...тьфу! ну что за нахрен?!
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22.06.2020 00:23 Відповісти
А ти більше путєну в очі заглядай... Запроданець...
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22.06.2020 00:27 Відповісти
При Порохе Рашку выкинули из G8, а что при Зелёнке? А при Зеленке её вернут назад. Вот такой международный авторитет у Зелёнки.
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22.06.2020 00:36 Відповісти
Вот такой международный авторитет у Зелёнки.
Может, не у преза Украины, а у государства Украина? Фамилия преза имеет значение внутри, а в межд делах есть политика и имидж страны.
Сейчас Украина имеет куда меньшее значение для Штатов, чем в 14-15 годах, когда Крым/Донбасс пытались использовать для международной изоляции РФ. Не получилось, в 2015 Штаты пошли на контакты с РФ по сев Корее и Сирии, по ИГИЛ, соотв и внимание к укр проблемам меньше, на уровне ритуала.
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22.06.2020 01:15 Відповісти
Бред не неси, а то все в мире дураки, на понимают, например, что рыжий клоун и Америка это не одно и то же, не понимают, что временно избранный фигляр-популист, случайно оказавшихся у власти, и Украина тоже несколько разные вещи..
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22.06.2020 01:31 Відповісти
Выкинули ***** 26-го марта 2014-го,а поросёнок стал херантом аж в июне.Зато он нахерантил так,что 17-го мая 2019-го федерашу вернули в Комитет Рады Европы.https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2019-05-20/russia-returns-to-council-europe
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22.06.2020 03:13 Відповісти
Народ, вы о чём-то не о том тут шумите.

Вы вчерашнюю речь российского царя читали ? Внимательно ?
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22.06.2020 00:46 Відповісти
Много чести.
Цензорские ребята слушали вживую и конспектировали, потом с громкими заголовками опубликовали.
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22.06.2020 02:38 Відповісти
Oн заново озвучил "наварассийский" план.
https://www.kp.ru/daily/27145.5/4239874/
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22.06.2020 09:57 Відповісти
тупоголовий блазень...
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22.06.2020 06:02 Відповісти
Международное сообщество ничего тебе не должно. Запомни вова.
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22.06.2020 06:56 Відповісти
Он что где-то вчера перепил?
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22.06.2020 06:57 Відповісти
Прям капитан очевидность.
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22.06.2020 09:26 Відповісти
Шмаркля грає на публіку,тим час відсмокчуя в Пуйла.
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22.06.2020 09:48 Відповісти
https://site.ua/dana.yarovaya/29175-mielofon-u-menya-ili-ochevidnoe-dlya-nedalnovidnyh/ Діалог двох родичок

Она: «Так что же делать?»
Я: «А ты за кого голосовала? За Вову? За Вову. А в 2010 за Яныка? За Яныка. Так что ты от меня хочешь?»
Она: «Да, за них. Так а сейчас что делать?»
Я: «Сейчас я тебе скажу очень важную вещь, только ты не обижайся. Теперь тебе, и к сожалению мне, придётся нести ответственность за твой выбор. И жрать с лопаты, то чем нас будут кормить в условиях жесткого экономического кризиса. Хотели? Получите, распишитесь. Кушайте, не обляпайтесь. Картошку садила в этом году? Нет? Зря. Понадобится»
Она: «Дана, зачем ты так. Это же ужас. И что нельзя ничего сделать?»
Я: «Можно, перестань ходить на выборы, сделай одолжение.»
Она: «Ну зачем ты так».
Я: «Потому что вот нужно вам эта прививка, как маленькому ребёнку, который не понимает причинно - следственных связей, и сначала ковыряется в жопе, а потом ест грязными руками, и все призывы этого не делать - бесполезны. Вот надо вам это пройти. Ещё раз вернуться в 90-е, а кто голосовал и не помнит 90-х, ибо мал был- тоже нужно пройти, чтобы думать начали прежде чем в кабинку голосовать заходить. А то вы этими грязными руками, которые с жопы потом галочки ставите, а выгребать всем нам дружно. Даже тем, кто руки моет, и в жопу не лазит. Но вы ж не дадите нам жить нормально, вы выбрали - жрите. И не жалуйтесь. Политически-экономический ликбез окончен».
Обиделась почему- то.
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22.06.2020 09:55 Відповісти
https://censor.net/user/444917 , ну недоработки в материале на лицо. Нужно же так:

Она: «Так что же делать?»
Я: «А ты за кого голосовала? За Вову? За Вову. А в 2010 за Яныка? Ты что вообще за кого-то голосовала кроме Великого Солнцеликого Гетьмана Порошенко? А может ты еще что-то смотришь кроме 5 канала и Прямого??? Ты себя обрекла на проклятия будущих поколений. Иди на рошен покайся, пока не поздно..."
Занавес!
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22.06.2020 10:50 Відповісти
Не можна допустити повернення РФ у G7, поки не буде відновлено територіальну цілісність України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9588
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22.06.2020 10:52 Відповісти
Правильно. А еще лучше просто бомбить рашистскую заразу.
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22.06.2020 10:07 Відповісти
Мало. Нужно мыслить масштабнее. Кроме возврата Крыма, Севастополя и ОРДЛО. Ликвидации базы РЧФ в Севастополе, Возврат Грузии - Абхазии и Юж. Осетии, Возврат Молдове - Приднестровья, возврат аннексированных территорий в 1939-1940 годах Эстонии, Латвии и Финляндии. Возврат Японии Курильских островов ( всех) Вывод войск, баз и вооружения из Армении.. Рассмотрение вопроса о правомерности принадлежности восточной Пруссии РФ.. Ну и естественно компенсации этим странам за нанесенный ущерб.
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22.06.2020 10:29 Відповісти
На кого это расчитано? В ОБСЕ где Украина реально могла влиять на ситуацию вы всё просрали. А в G7 где от Украины реально ничего не зависит шмаркля кухкудахчет о недопустимости. Цирк для больных и нищих.
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22.06.2020 10:44 Відповісти
В зЕ-дятла точняк роздвоєння особистості, при його діях, росія в Україні буде через рік
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22.06.2020 13:45 Відповісти
..мать чсна- прорвало нах...
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22.06.2020 23:44 Відповісти
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