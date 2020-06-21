Не можна допустити повернення РФ у G7, поки не буде відновлено територіальну цілісність України, - Зеленський

Міжнародне співтовариство має перешкоджати поверненню Росії в G7.

В інтерв'ю по Skype канадському виданню The Globe and Mail президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо за те, що він виступив проти ідеї знову прийняти Росію в G7, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Джастін Трюдо заявив 1 червня, що у Росії немає шансів повернутися в G7 до повного відновлення територіальної цілісності України, і ми вдячні за цю підтримку. І я маю сказати, що не буде жодного рішення, якщо світ не чинитиме тиск на Росію в цьому питанні", - зазначив Зеленський.

За словами Зеленського, Україні в пошуку миру з Росією, що є "найскладнішим і заплутаним" завданням, потрібні її міжнародні союзники, щоб твердо триматися під час цих переговорів.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 30 травня заявив, що як президент головуючої в G7 країни має намір провести саміт лідерів "Групи семи" у вересні і запросити на нього Росію. Канада, Велика Британія, Німеччина і ЄС висловилися проти такої ініціативи, однак Трамп не відмовився від ідеї.