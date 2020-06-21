Не можна допустити повернення РФ у G7, поки не буде відновлено територіальну цілісність України, - Зеленський
Міжнародне співтовариство має перешкоджати поверненню Росії в G7.
В інтерв'ю по Skype канадському виданню The Globe and Mail президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо за те, що він виступив проти ідеї знову прийняти Росію в G7, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Джастін Трюдо заявив 1 червня, що у Росії немає шансів повернутися в G7 до повного відновлення територіальної цілісності України, і ми вдячні за цю підтримку. І я маю сказати, що не буде жодного рішення, якщо світ не чинитиме тиск на Росію в цьому питанні", - зазначив Зеленський.
За словами Зеленського, Україні в пошуку миру з Росією, що є "найскладнішим і заплутаним" завданням, потрібні її міжнародні союзники, щоб твердо триматися під час цих переговорів.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 30 травня заявив, що як президент головуючої в G7 країни має намір провести саміт лідерів "Групи семи" у вересні і запросити на нього Росію. Канада, Велика Британія, Німеччина і ЄС висловилися проти такої ініціативи, однак Трамп не відмовився від ідеї.
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Может, не у преза Украины, а у государства Украина? Фамилия преза имеет значение внутри, а в межд делах есть политика и имидж страны.
Сейчас Украина имеет куда меньшее значение для Штатов, чем в 14-15 годах, когда Крым/Донбасс пытались использовать для международной изоляции РФ. Не получилось, в 2015 Штаты пошли на контакты с РФ по сев Корее и Сирии, по ИГИЛ, соотв и внимание к укр проблемам меньше, на уровне ритуала.
Вы вчерашнюю речь российского царя читали ? Внимательно ?
Цензорские ребята слушали вживую и конспектировали, потом с громкими заголовками опубликовали.
https://www.kp.ru/daily/27145.5/4239874/
Она: «Так что же делать?»
Я: «А ты за кого голосовала? За Вову? За Вову. А в 2010 за Яныка? За Яныка. Так что ты от меня хочешь?»
Она: «Да, за них. Так а сейчас что делать?»
Я: «Сейчас я тебе скажу очень важную вещь, только ты не обижайся. Теперь тебе, и к сожалению мне, придётся нести ответственность за твой выбор. И жрать с лопаты, то чем нас будут кормить в условиях жесткого экономического кризиса. Хотели? Получите, распишитесь. Кушайте, не обляпайтесь. Картошку садила в этом году? Нет? Зря. Понадобится»
Она: «Дана, зачем ты так. Это же ужас. И что нельзя ничего сделать?»
Я: «Можно, перестань ходить на выборы, сделай одолжение.»
Она: «Ну зачем ты так».
Я: «Потому что вот нужно вам эта прививка, как маленькому ребёнку, который не понимает причинно - следственных связей, и сначала ковыряется в жопе, а потом ест грязными руками, и все призывы этого не делать - бесполезны. Вот надо вам это пройти. Ещё раз вернуться в 90-е, а кто голосовал и не помнит 90-х, ибо мал был- тоже нужно пройти, чтобы думать начали прежде чем в кабинку голосовать заходить. А то вы этими грязными руками, которые с жопы потом галочки ставите, а выгребать всем нам дружно. Даже тем, кто руки моет, и в жопу не лазит. Но вы ж не дадите нам жить нормально, вы выбрали - жрите. И не жалуйтесь. Политически-экономический ликбез окончен».
Обиделась почему- то.
Она: «Так что же делать?»
Я: «А ты за кого голосовала? За Вову? За Вову. А в 2010 за Яныка? Ты что вообще за кого-то голосовала кроме Великого Солнцеликого Гетьмана Порошенко? А может ты еще что-то смотришь кроме 5 канала и Прямого??? Ты себя обрекла на проклятия будущих поколений. Иди на рошен покайся, пока не поздно..."
Занавес!