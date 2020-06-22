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Трамп на зустрічі з прихильниками розкритикував "Північний потік-2": "Ми повинні захистити Німеччину від Росії"

Трамп на зустрічі з прихильниками розкритикував

Президент США Дональд Трамп на першій передвиборчій зустрічі з часу запровадження карантину розкритикував газопровід "Північний потік - 2", через який Берлін, за його словами, платить Москві "мільярди доларів".

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ми повинні захистити Німеччину від Росії", - закликав глава Білого дому на передвиборчій зустрічі з його прихильниками у місті Талса в штаті Оклахома в суботу, 20 червня.

Крім того, президент США знову дорікнув Берліну в недостатніх, на його думку, внесках у бюджет НАТО. Впродовж 25 років Німеччина заборгувала Північноатлантичного альянсу "один трильйон доларів", стверджує глава Білого дому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США введуть нові санкції проти "Північного потоку-2" наступного тижня

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, виконувач обов'язків директора Національної розвідки США Річард Гренелл оголосив про можливість запровадження нових санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG, яка володіє газопроводом "Північний потік-2".

Після першої "хвилі" санкцій США підрядник "Газпрому" швейцарська компанія Allseas, яка прокладала труби, зупинила роботу. "Газпром" вирішив задіяти власний трубоукладач - модернізоване в Находці судно "Академік Черський". Нині, за даними інтернет-сервісу www.vesselfinder.com, судно стоїть у порту Мукран на острові Рюген. Неподалік, у Любміні, розташована газоприймальна станція компанії Gascade для обох "Північних потоків".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції США проти "Північного потоку-2" не змінять планів Кремля, - Пєсков

За даними німецького видання Focus, сенатор США Тед Круз заявив, що якщо "Газпром" задіє судно "Академік Черський" для добудови газопроводу, президент США може і мусить накласти на "Газпром" санкції. Круз, зокрема, пригрозив менеджерам "Газпрому" заборонити в'їзд у США і заморозити фінансові активи.

У червні 2020 року група сенаторів демократів і республіканців у складі Теда Круза, Джин Шахін, Джона Баррассо, за підтримки Тома Коттона і Рона Джонсона представили в Сенаті США двопартійний законопроєкт про розширення санкцій проти будівництва трубопроводу "Північний потік-2".
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Топ коментарі
+9
Трамп дав Україні зброю. Це не гра.
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22.06.2020 00:57
+8
Тоамп молодец, наконец то хоть один лидер в мире который противостоит Левацким глобалистам что в США, что в Китае, что на Кассапии, что в Европе. США и Британия сейчас как кость в горле! Они одни против глобального проекта социал- популизма во всем мире.
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22.06.2020 01:50
+7
Может сланец и сраный, но газпромовская вонь уже весь Мир достала.
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22.06.2020 01:25
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Ану, що зараз лахта -2, тут запоєть.
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22.06.2020 00:27 Відповісти
Як ти її захистиш коли Ірманія продалась кацам?
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22.06.2020 00:28 Відповісти
агент кремля трамп защищает продавшуюся кацам германию путем запрета кацовского СП-2, а че, логично
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22.06.2020 00:32 Відповісти
а куда ему деватся от американского конгреса и американского народа "любящих" рашистов и его хитров,,баных европейских нащадков Гитлера .которые совместными усилиями замутили кровавую мировую бойню прославлению которой в куеве кум рашиста "квартальную движуху" собирается прокручивать?
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22.06.2020 09:13 Відповісти
ничего не понял, перефразируй
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22.06.2020 22:04 Відповісти
А мені думається, це частина великоі гри...
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22.06.2020 00:45 Відповісти
Трамп дав Україні зброю. Це не гра.
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22.06.2020 00:57 Відповісти
Я имею в виду игру глобальную... Дал ружбайки, не дал ружбайки: Ражман в этой игре - валенок, потому, при всей своей недалекости, будет идти тем путем, который ему давно определен... И это явно не путь лобызания с рашкой - чересчур многое поставлено на карту...
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22.06.2020 01:41 Відповісти
Трамп с ****** играет в доброго и злого полицейского - тут оТрамп заявляет, что американская армия больше не будет защищать демократию по всему свету - ***** жадно потирает руки, и тут Трамп заявляет, что мы должны защитить Германию от ***** - и ***** в бункере поник.
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22.06.2020 00:28 Відповісти
Удар в спину. Племянница #Трампа Мэри Лии Трамп готовит к выпуску книгу, в которой наносит по репутации дяди нокаутирующий удар, перетряхивая "грязное белье" семьи и раскрывая тайны мошеннических схем Трампа. Она обвиняет его в ответственности за смерть своего отца Фреда Трампа
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22.06.2020 00:34 Відповісти
Скільки, цікаво, сорос їй шекелів заплатив?
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22.06.2020 10:00 Відповісти
«политиканы, уступающие русским во имя мира, обязательно кончат тем, что станут их рабами, - не смогут выйти из привычной колеи.»
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22.06.2020 00:41 Відповісти
ты шооооо????? правда? похоже, что у рыжего клоуна роисся и ху*йло - явления разного порядка, и никак не пересекаются. роисся для него - империя зла, а ху*йло ему лично симпатичен и идейно близок
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22.06.2020 00:50 Відповісти
Я доволен американским президентом. И надеюсь что Трампа выберут на второй срок.
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22.06.2020 00:59 Відповісти
Не выберут.
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22.06.2020 01:23 Відповісти
Так чего ты тогда под украинским прокси серешь, кацапский пригожинский "американец", а не под флагом США, тролль путиноидный
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22.06.2020 01:24 Відповісти
Ротань, тебе кто разрешал с бутылки привставать кацап
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22.06.2020 07:19 Відповісти
Меркеляка, шкотина! И прочие путлеровские курвы.
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22.06.2020 01:06 Відповісти
Так в нас кажуть і не тільки в нас,що він агент кремля.
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22.06.2020 01:06 Відповісти
Так ото ж - при страшном враге пуйла демократе Обамки СП-2 строился ударными темпами. А вот при кремлевском агенте Трампе почему-то застопорился из-за введенных им санкций! Мистика какая-то
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22.06.2020 08:52 Відповісти
Русня нас хочет от Европы защитить, американцы - немцев от русни. Мнения защищаемых никто не спрашивает
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22.06.2020 01:09 Відповісти
Может сланец и сраный, но газпромовская вонь уже весь Мир достала.
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22.06.2020 01:25 Відповісти
Тоамп молодец, наконец то хоть один лидер в мире который противостоит Левацким глобалистам что в США, что в Китае, что на Кассапии, что в Европе. США и Британия сейчас как кость в горле! Они одни против глобального проекта социал- популизма во всем мире.
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22.06.2020 01:50 Відповісти
Трамп-ар-ам-пам-пам.Все вірно-бє своїх,щоб чужі боялись,тобто агенти кремля,включаючи пупіна і шмеркель мають боятися агента кремля Трампа.
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22.06.2020 02:03 Відповісти
який ідіот це перекладав??? я слухав промову. Трамп сказав зовсім не те. А саме - якого хера вони на мільярди доларів у Росії енергоресурси купляють, збагачують Росію а тоді ми їх від цієї Росії повинні захищати? Ось так , а не що ''ми повинні їх захистити''. Це дебільно переписувати переклади із лівих джерел. Амери тримають там 50 000 війська - проти Росії, а ці ґ***ни північний потік-2 і з путінської голки не злізуть. А купляйте в амерів газ, запроданці.
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22.06.2020 04:49 Відповісти
ліпше було б якби ти затулив свою пельку - кацапорилий дебілоід
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22.06.2020 06:08 Відповісти
Зачем думать за ФРГ?
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22.06.2020 05:07 Відповісти
на перспективу.
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22.06.2020 06:39 Відповісти
Надо глав-нефтяников и глав-газовщиков Германии, Шредера и Штайнмайера, спросить, а нужна ли им защита от РФ. А то, может, они считают, что "одиннароТ"?
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22.06.2020 05:40 Відповісти
чет германию вовсю сопротивляется такой защите
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22.06.2020 06:19 Відповісти
трамп хочет американский газ продавать
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22.06.2020 06:22 Відповісти
В российский газ подмешано средство к которому привыкают
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22.06.2020 08:58 Відповісти
Доня, дави ліваків!
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22.06.2020 06:51 Відповісти
не надо туда авианосец а лучше два
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22.06.2020 06:55 Відповісти
Кузя разгонит все американские авианосцы😂
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22.06.2020 07:21 Відповісти
«перевод» не совсем корректен......Высказывание Трампа на счет «защиты Германии от рАссии» - был скорее всего УПРЕК=> не совсем точно, но «посыл» был таким: они в Германии платят миллиарды СП-2 рАссии, а мы должны их защищать? Извините, но как это должно выглядеть?......
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22.06.2020 07:57 Відповісти
фраза "Мы должны защитить Германию от России" вырвана из контекста. на самом деле "Мы должны защищать Германию от России, но они платят России миллиарды долларов за совершенно новый трубопровод" (Северный Поток-2) . https://www.dw.com/en/trump-holds-tulsa-rally-amid-protests-coronavirus-concerns/a-53885629
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22.06.2020 08:40 Відповісти
Ну так защищай, балабол. Один треп, а сам лег под *****.
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22.06.2020 09:20 Відповісти
 
 