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Канал кума Путіна Медведчука до Дня пам'яті жертв війни покаже концерт, який відбувся у Кремлі 9 травня

Канал кума Путіна Медведчука до Дня пам'яті жертв війни покаже концерт, який відбувся у Кремлі 9 травня

Канал "112 Україна" до Дня пам'яті жертв війни 22 червня покаже концерт народної артистки Грузії та Росії Тамари Гвердцителі в Кремлі. У ньому взяли участь артисти, внесені в список осіб, які загрожують нацбезпеці України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Детектор медіа.

Як зазначили на каналі, в концерті "Напередодні переможної весни", крім Гвердцителі, взяли участь "інші зірки естради, що представляють, зокрема, Грузію і Білорусь".

В YouTube Тамари Гвердцителі є відеозапис цього концерту, який відбувся в російському Кремлі до Дня Перемоги 9 травня 2020 року, а також список учасників. Абсолютна більшість із них - росіяни, зокрема ті, які в Україні внесено до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці: Лев Лещенко, Стас П'єха, Олександр Розенбаум, Сергій Трофімов, Олег Газманов.

У рамках телемарафону 22 червня "112 Україна" також покаже художній фільм "Батько солдата" грузинського режисера Резо Чхеїдзе і 4-серійний фільм "Ангели війни" виробництва Film.ua.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нацрада перевірить "112 Україна" через трансляцію російського мультфільму з забороненим актором
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Топ коментарі
+31
Медведчук - это работодатель Зеленского на пару с Коломойским
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22.06.2020 00:57
+27
именно при твое выборе - за зелоха - каналы мертведчука показывают то, за что ты голосовало год назад. так что - ЖРИ-ТЕ двома руками, ведь вислюк послал вас накуй уже на сл.утро после выборов, сказав что вы лохи, и вам он ничего не обещал))
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22.06.2020 01:09
+26
_В Израиле его давно ликвидировали, если бы он на врагов Израиля работал. У Украины напрочь отсутствует защитная имунная система.
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22.06.2020 01:05
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Патриеты-борцуны уже стикаются к каналу Интер...
Насиння Семенченко уже готовится ставить редут...
Тячивские партизаны объявили всеобщую мобилизацию...
Мер Конотопа начал второй поход на Киев...

Но это все в том случае, конечно, если им скинуться по сотке на карту...
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22.06.2020 08:53 Відповісти
згинь нечисть
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22.06.2020 09:05 Відповісти
А то шо?)
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22.06.2020 09:13 Відповісти
"зе" слугам в Украине, рашистский хазяин , ужо киданул ,кому на офшор,кому на пивасик кому на "боярышню", а кому и на колеса сценарий утвержден...
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22.06.2020 09:07 Відповісти
Рыгообразные пиарщики сдурели и потеряли в своём победобесии всю свою совесть.
В день нападения Гитлера на СССР показывать праздничный концерт по зомбиящику могут только фашисты, провокаторы или полностью выжившие из ума дебилы.
А в трауре помянуть светлую память миллионов погибих сограждан минутой молчания, свечкой в церкви или на экране ящика, или просто рюмкой на столе слабО или путинопоклонная религия не позволяет???
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22.06.2020 08:53 Відповісти
САТАНІСТИ В ДІЇ ,ВИЩАТИМУТЬ НА СЦЕНІ НА ФОНІ ВБИВСТВ РОСІЯНАМИ НАШИХ ВОЇНІВ НА ДОНБАСІ ,,
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22.06.2020 11:47 Відповісти
Це відбілювання окупантів і провакація проти України.
Для чого СБУ, рада національної безпеки?
Бездіяльність правоохоронців теж має ознаки злочину.
Ганьба
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22.06.2020 09:03 Відповісти
не смешите.
Везде сидят люди расставленные Зеленским: от СБУ до Нацрады по ТВ/

А что кто то думал, что после избрания Зеленского, все закончится лишь "Сватами" ?

Думаю, что с избранием нового министра культуры (еще одного совка из обоймы 1+1), все только начинается... к сожалению
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22.06.2020 09:32 Відповісти
згоден
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22.06.2020 09:36 Відповісти
Ну дык закончится лишь "Сватами". А Сваты - подмосковье. В общем, покуда Киев не станет подмосковьем Зеля не успокоится.
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22.06.2020 10:14 Відповісти
Для чого СБУ? Рифмастера з іншими патріотами до СІЗО відправляти.
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22.06.2020 11:41 Відповісти
Украина - страна для украинофобов.
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22.06.2020 09:04 Відповісти
а шо поделаешь, если 73% земассы определили кремлевский вектор для страны ?
Скоро вам не только концерты из Кремля покажут, но и все остальное....

Останется только отменить безвиз (спровоцировать ЕС на отмену- тут уж Кремль с Банковой справятся одной левой) -- и новый СССР почти готов.
73% совков это "сделали вместе"
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22.06.2020 09:05 Відповісти
http://justus.com.ua/novosti/medvedchuk-najcz%D1%96nn%D1%96shij-agent-kremlya-v-ukra%D1%97n%D1%96-odnogrupnik-put%D1%96na-z-%D1%96nstitutu-kdb.html Медведчук - найцінніший агент Кремля в Україні - одногрупник Путіна з інституту КДБ

..Канал кума Путіна Медведчука до Дня пам'яті жертв війни покаже концерт, який відбувся у Кремлі 9 травня - Цензор.НЕТ 3945
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22.06.2020 09:11 Відповісти
И как такая страна может победить врага.. Трудно представить трансляцию фашистских рупоров во времена второй мировой войны на США, Великобритания , я молчу уж об СССР ( там за наличие радиоприемника моли шлепнуть.) Но у нас вот так.. Поэтому ну какая блин победа, когда мы саморазрушаемся изнутри. А Пу как тот паук сидит и ждет когда жертва окончательно запутается в паутине и превратится в трупик. ( и все это вина не только нынешней команды без идейных Зелюков, предыдущая власть "типа патриотов" ПэПо, не сказать что проморгала все это, нет она помогла всему этому статься фактом...
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22.06.2020 10:47 Відповісти
Важко уявити щоб 73% англійців підтримали під час війни не свою королеву а її профашистського дядька лише через те що він піструном на піаніно лабати вміє.
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22.06.2020 11:42 Відповісти
Оно так.. Но для этого нужно иметь как минимум.. английскую королеву и Черчилля , а вот с этим у нас не то что плохо, а совсем " голяк", ну полный "0", ну и близко " не стояло". Тому маемо що маемо !!!. ( и как видно по "элите" , это ж нужно было так испоганить слово украинской реальностью, это безпросветный крест Украины.
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22.06.2020 12:58 Відповісти
Не беспросветный ))) Просто впереди еще много работы )))
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22.06.2020 14:07 Відповісти
Кацапа за стіл а воно "священу купу" в тарілку навалить.
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22.06.2020 14:23 Відповісти
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