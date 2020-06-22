Канал кума Путіна Медведчука до Дня пам'яті жертв війни покаже концерт, який відбувся у Кремлі 9 травня
Канал "112 Україна" до Дня пам'яті жертв війни 22 червня покаже концерт народної артистки Грузії та Росії Тамари Гвердцителі в Кремлі. У ньому взяли участь артисти, внесені в список осіб, які загрожують нацбезпеці України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Детектор медіа.
Як зазначили на каналі, в концерті "Напередодні переможної весни", крім Гвердцителі, взяли участь "інші зірки естради, що представляють, зокрема, Грузію і Білорусь".
В YouTube Тамари Гвердцителі є відеозапис цього концерту, який відбувся в російському Кремлі до Дня Перемоги 9 травня 2020 року, а також список учасників. Абсолютна більшість із них - росіяни, зокрема ті, які в Україні внесено до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці: Лев Лещенко, Стас П'єха, Олександр Розенбаум, Сергій Трофімов, Олег Газманов.
У рамках телемарафону 22 червня "112 Україна" також покаже художній фільм "Батько солдата" грузинського режисера Резо Чхеїдзе і 4-серійний фільм "Ангели війни" виробництва Film.ua.
Будь ласка, зачекайте...
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Но это все в том случае, конечно, если им скинуться по сотке на карту...
В день нападения Гитлера на СССР показывать праздничный концерт по зомбиящику могут только фашисты, провокаторы или полностью выжившие из ума дебилы.
А в трауре помянуть светлую память миллионов погибих сограждан минутой молчания, свечкой в церкви или на экране ящика, или просто рюмкой на столе слабО или путинопоклонная религия не позволяет???
Для чого СБУ, рада національної безпеки?
Бездіяльність правоохоронців теж має ознаки злочину.
Ганьба
Везде сидят люди расставленные Зеленским: от СБУ до Нацрады по ТВ/
А что кто то думал, что после избрания Зеленского, все закончится лишь "Сватами" ?
Думаю, что с избранием нового министра культуры (еще одного совка из обоймы 1+1), все только начинается... к сожалению
Скоро вам не только концерты из Кремля покажут, но и все остальное....
Останется только отменить безвиз (спровоцировать ЕС на отмену- тут уж Кремль с Банковой справятся одной левой) -- и новый СССР почти готов.
73% совков это "сделали вместе"
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