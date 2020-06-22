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лікарня (1339) замах (539) Донбас (22348) Бучок (6)

Експолонянку терористів ОРДО Бучок, яка підірвалася на розтяжці, можуть виписати з лікарні, повертатися додому їй небезпечно, - керівник СЦГІ Щербаченко

Експолонянку терористів ОРДО Бучок, яка підірвалася на розтяжці, можуть виписати з лікарні, повертатися додому їй небезпечно, - керівник СЦГІ Щербаченко

Колишня бранка терористів ОРДЛО Валентина Бучок, яка напередодні підірвалася на розтяжці у себе вдома на Донеччині, зараз почувається не дуже добре, проте вже найближчим часом її можуть виписати з лікарні.

Про це Громадському радіо розповів керівник Східноукраїнського центру громадських ініціатив Володимир Щербаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі Валентина не дуже добре почувається, поки не може ходити, потребує лікування. Каже, таке відчуття, що по ній проїхав асфальтний каток. Добре, що у неї не пошкоджені кістки – насамперед у Валентини осколкові поранення та пошкодження м’якої тканини. Перебуває вона лікарні у Костянтинівці. Тамтешні лікарі планують найближчими днями її виписати, але мені це поки складно уявити, враховуючи її стан", – каже він.

Й додає, що повертатися додому жінці небезпечно, адже це був вже не перший напад.

"Одна з найбільших проблем – куди її повертати. Однозначно, що у село Іванопілля, де вона підірвалася, повертати її не можна. Держава мала б подбати про її безпеку, можливо варто було б її перевести у якийсь госпіталь, у Феофанію, аби спочатку вона могла покращити своє здоров’я. А потім – подумати про житло для жінки. Їй нібито мають надати охорону – проте це поки непідтверджена інформація", – зазначає керівник Східноукраїнського центру громадських ініціатив.

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За словами Щербаченка, Бучок погрожували.

"Погрози їй надходили ще там – її попереджали, що від неї очікують мовчання, проте Валентина не така людина – вона говорить про те, що з нею відбувалось. <…>Їй давно надходили ці знаки, намагалися залякувати – котів їх труїли, хату підпалювали, навіть знайшли гранату на подвір’ї. Проте правоохоронці на це не реагували", – каже керівник СЦГІ.

Це не перший напад на жінку, раніше їй на подвір’я будинку невідомі кидали гранату. Тоді боєприпас знайшов її чоловік. У 2017 році бойовики звинуватили Валентину Бучок у шпигунстві Колишня бранка бойовиків провела у в’язниці так званої "МГБ ДНР" близько року. Нині вона свідчить про злочини так званої "ДНР", а також веде кілька судових процесів проти корпорації ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.

Нагадаємо, замах на життя Валентини Бучок було скоєно вранці 20 червня. Вона підірвалася на розтяжці у себе у дворі будинку в селі Іванопілля Костянтинівського району Донецької області.
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Топ коментарі
+15
А она украинка ? Тогда ее некому защищать . Если бы была еврейка , то сразу бы украинское государство бы защитило . Помните , как в Ивано-Франковске начальник полиции написал письмо главному еврею ? И никто не угрожал . Так сразу даже Аваков кукарекал, а тут женщине угрожают и Авакова и не слышно . Почему ? Украинка !
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22.06.2020 01:34
+12
НЕ ФСЬО ТАК АДНАЗНАЧНА!

Подорвавшуюся на растяжке экс-пленницу террористов ОРДО Бучок могут выписать из больницы, возвращаться домой ей опасно, - глава ВЦОИ Щербаченко - Цензор.НЕТ 3612
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22.06.2020 01:48
+8
Так охрану ей хоть выделят или как со Стерненком дадут шанс убийцам еще несколько покушений сделать?
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22.06.2020 02:01
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В Канаде бы защитили, в Украине - некому.
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22.06.2020 01:16 Відповісти
А она украинка ? Тогда ее некому защищать . Если бы была еврейка , то сразу бы украинское государство бы защитило . Помните , как в Ивано-Франковске начальник полиции написал письмо главному еврею ? И никто не угрожал . Так сразу даже Аваков кукарекал, а тут женщине угрожают и Авакова и не слышно . Почему ? Украинка !
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22.06.2020 01:34 Відповісти
Я подібне вже писав - так блокували зразу і в ютубі , і навіть , на цензорі . Значить , правда .
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22.06.2020 06:46 Відповісти
Украина - страна для украинофобов.
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22.06.2020 09:10 Відповісти
Потому что украинцев в Украине обрекли на ликвидацию как в 1918-1933. Зеленый Палач Украины выполняет свою задачу, да так что украинцы думают что он дурачок, так уже думали 100 лет назад...
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22.06.2020 01:45 Відповісти
НЕ ФСЬО ТАК АДНАЗНАЧНА!

Подорвавшуюся на растяжке экс-пленницу террористов ОРДО Бучок могут выписать из больницы, возвращаться домой ей опасно, - глава ВЦОИ Щербаченко - Цензор.НЕТ 3612
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22.06.2020 01:48 Відповісти
О-го-го який свинарчук!
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22.06.2020 03:07 Відповісти
Так охрану ей хоть выделят или как со Стерненком дадут шанс убийцам еще несколько покушений сделать?
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22.06.2020 02:01 Відповісти
Первая версия, что это она сама поставила растяжку против своих врагов и подорвалась по неосторожности. Незаконное хранение и обращение с оружием, покушение на убийство, терроризм. Тут целый букет. Бедняге пригодится помощь адвокатов
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22.06.2020 03:17 Відповісти
"Угрозы ей поступали еще там - ее предупреждали, что от нее ожидают молчание, однако Валентина не такой человек - она говорит о том, что с ней происходило. Источник: https://censor.net.ua/n3203403
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Валентина може щось цінне знати тільки у випадку праці на сепарів.
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22.06.2020 04:03 Відповісти
Не верно. Свидетель нарушения прав человека окупантами.
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22.06.2020 07:16 Відповісти
Мутна історія.
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22.06.2020 08:02 Відповісти
Починаючи з квітня до самого 22 червня 1941 року СРСР та його найвище керівництво отримали десятки різноманітних повідомлень і розвідданих, що інформували про агресивні плани Третього Райху проти СРСР.
Уночі 22 червня 1941 року нарком закордонних справ СРСР В'ячеслав Молотов прийняв німецького посла у Москві Фрідріха-Вернера фон Шуленбурґа. Під час зустрічі Шуленбурґ передав Молотову ноту про початок війни.
О 4 годині ранку того самого дня у німецькому МЗС міністр закордонних справ Райху Йоахім фон Ріббентроп повідомив радянського посла у Берліні Володимира Деканозова про початок війни та вручив письмовий меморандум, де було викладено претензії німецького уряду до СРСР та пояснення причин нападу.
І де-факто, і де-юре це було офіційним оголошенням війни Радянському Союзу.
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22.06.2020 04:13 Відповісти
Неужели до сих пор нет оснований Авакова отдать под суд? Не обеспечить охрану Стерненко, Валентине Бучок и, думаю, еще многим другим. Валентина, продайте дом и бегите оттуда на запад Украины или зарубеж. Вы сумеете доказать, что для вас жить в Украине небезопасно, пока Закон о защите свидетелей не работает, или вообще не принят. А Авакова надо снять с должности и отдать под суд только за Стерненко, неговоря про других.
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22.06.2020 04:26 Відповісти
Можливо в цьому будинку живуть її родичі, а також вартість землі з будинком в селі дуже низька і мабуть продати неможливо. Іноземних мов вона не знає, тому що вона буде робити в іншіх країнах? Авакова зараз не будуть судити не будуть, бо реально він має владу.
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22.06.2020 04:35 Відповісти
Ali, вы правы, но эти животные ее убьют. Аваков охрану не предоставит. Надо продать за бесценок или бросать все и уезжать. С языком не проблема, если поселиться ближе к русско и украиноговорящим людям. Там и работу найти можно.
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22.06.2020 04:44 Відповісти
Вона і так на нашій території. Їй краще взяти якусь хату в селі, бо кинутого житла в Україні багато. Там просто працювати на себе, розводити курей, свиней, корову...
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22.06.2020 04:53 Відповісти
Я понимаю, что она на нашей территории. Скорее всего вы правы, ей и мужу так и надо поступить.
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22.06.2020 05:03 Відповісти
Так ще й муж є? А що ж він, не патріот, бо його не били і не покушались? Не хочуть працювати, а гроші збирати.
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22.06.2020 08:33 Відповісти
Дно. Теперь опасно в Украине любить свою же страну и быть патриотом не *********. И над комиками смеяться нельзя . Дожились.
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22.06.2020 06:00 Відповісти
Выздоровление смелой патриотке ! Другой вопрос :это почему ей не безопасно возвращаться домой ,в село ? Та прогнать односельчан через детектор лжи , провести персональную "беседу " с каждым .И наконец просто дать денег за информацию .При малейшем подозрении на фильтрационный лагерь.Вот только , кто это будет делать ? Мусора ? Так у них у всех родственники в ОРДЛО , 100 % они причастны к организации нападения на Валентину Бучок.
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22.06.2020 06:57 Відповісти
А что блазень сделает?
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22.06.2020 07:17 Відповісти
В соответствии с Законом, должно быть заведено уголовное дело. Расследовано и наказан злоумышленник. Про уголовное дело ничего не написанно...
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22.06.2020 07:49 Відповісти
Що героїчного вона зробила? Багато знала, то навіщо її обміняли? Хтось підтвердить, що вона патріотка? Може ту розтяжку їй патріоти підставили.
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22.06.2020 08:25 Відповісти
В Україні (крім ОРДЛО) розтяжки ставлять тільки кремлівські свино-собаки та іх прислужники. Інші свино-собаки розповсюджують тут усіляку кремлівську гидоту на українських патріотів.
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22.06.2020 09:15 Відповісти
Евгений Бражников, которого вместе со мной освободили по обмену, занимался этим несколько лет. Причем часто действовал по собственному усмотрению, без каких-либо приказов. Просто, находясь в камере, они били и унижали людей, потому что им это было в кайф. Алексей Кусков, который также занимался этим, был освобожден по обмену в 2017-м. Он сейчас свободно живет в Киеве. И Бражников, и Кусков били меня лично. Последний в ноябре 2017 года отбил мне почку", - рассказал Асеев.
По его словам, во время последнего обмена, "как только нас вывезли на украинскую сторону, Бражникова стали бить прямо в автобусе". "Только военные спасли его от самосуда", - сказал он.
я даже напишу кто это...не надо быть шерлоком...Уроды которые пытали людей в донецкой "изоляции" спокойно гуляют по Киеву обменяные соплёй.
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22.06.2020 08:57 Відповісти
Я бы забрал её к себе домой, заодно ей была бы охрана от меня.
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22.06.2020 10:08 Відповісти
 
 