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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Зеленський (22456) Іран (1974)

Україна звертатиметься в міжнародні суди, якщо Іран не виконає обіцянки щодо збитого літака МАУ, - Зеленський

Україна звертатиметься в міжнародні суди, якщо Іран не виконає обіцянки щодо збитого літака МАУ, - Зеленський

Нет ясности не только в вопросе возвращения бортовых самописцев сбитого в январе самолета Международных авиалиний Украины, но и по другим обещаниям Ирана.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я сподіваюся, що в кінцевому підсумку ми зможемо розраховувати на політику іранського уряду, орієнтовану на результат. Тому що мова не тільки про неповернення нам чорних ящиків. А також і про інші обіцянки. Вони повинні принести офіційні вибачення. Вони повинні виплатити адекватні компенсації. .. Вони повинні зробити те, що обіцяли. В іншому випадку у нас не буде іншого вибору, і вони знають нашу позицію, крім як звертатися в міжнародні суди", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран досі не взяв на себе міжнародну правову відповідальність за катастрофу літака МАУ, - Єнін

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Дивіться також: "Для МАУ поминальні дні цього року неймовірно болючі і сумні", - фільм пам'яті екіпажу рейсу PS752, збитого в Тегерані. ВIДЕО

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

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Раніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.

За підсумками спілкування з Бахарвандом 10 червня посол України Сергій Бурдиляк заявив, що найближчим часом в Україну може приїхати делегація з Ірану.

Пізніше стало відомо, що влада Ірану зобов'язана до завершення сесії ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) 26 червня або передати на розшифровку чорні скриньки збитого літака МАУ, або пояснити, чому досі це не зроблено.
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Топ коментарі
+14
Ослина пожалуйся своему шефу в Кремле, может он тебя успокоит как тогда ка корпоративах.
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22.06.2020 01:39
+10
так он до последнего говорил шо то не Иран
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22.06.2020 01:44
+7
для звернення в міжнародні суди потрібно мати аргументи. Але не ті, якими на роялі грають. А, хоча би схожі на ті, якими команда (чи адвокати...) Коболєва+Вітренка оперували в Стокгольмському арбітражі.
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22.06.2020 01:53
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Ослина пожалуйся своему шефу в Кремле, может он тебя успокоит как тогда ка корпоративах.
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22.06.2020 01:39 Відповісти
Иран ложил на международные суды...
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22.06.2020 01:43 Відповісти
так он до последнего говорил шо то не Иран
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22.06.2020 01:44 Відповісти
Обратится. Возможно. Когда-нибудь.
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22.06.2020 01:48 Відповісти
для звернення в міжнародні суди потрібно мати аргументи. Але не ті, якими на роялі грають. А, хоча би схожі на ті, якими команда (чи адвокати...) Коболєва+Вітренка оперували в Стокгольмському арбітражі.
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22.06.2020 01:53 Відповісти
А не ЗЕ говорил, что не все так однозначно, когда США и Канада в один голос говорили, что Иран сбил самолет преднамеренно?
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22.06.2020 02:42 Відповісти
Оно как бьі и не мешало обратится в судьі ,вьіполнит Иран сваи абисцяния, то иск можно отозвать, а все то смотрится так , что Иран тянет время ,зачем то
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22.06.2020 02:44 Відповісти
Путлер сбил в 2014 году три Боинга в марте,июле и декабре..Зеля посмотри в глаза МУДАКУ..увидишь мир...
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22.06.2020 03:27 Відповісти
Якби Іран хотів, то вже давно передав би чорні скриньки. Йде постійне затягування та маніпуляції з цими скриньками. Справа в тому, що більшість пасажирів були іранцями та опонентами іранському режиму. Тому влада Ірану могла віддати наказ для знищення цих людей.
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22.06.2020 03:55 Відповісти
Обещания? Какой уровень у чела, сказавшему Зе это слово или это его уровневая импровизация? Какой суд может привлечь за обещания? Что в голове у этой власти? Не понимают, что языком ляпают.

Или все же обязательства в соответствии с международным авиационным законодательством? Эй, квартал, так за что Иран привлекать будете За обещания или все же за обязательства?
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22.06.2020 04:15 Відповісти
В спорт лото🤫 Зеленский я тебе подскажу ,с такими странами ,как Иран все решает реальная сила ,точечные удары и т.п., и т.д.🙂 И не благодарите ,обращайтесь😎
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22.06.2020 06:52 Відповісти
Та не поспішайте ви так! Дайте їм час нормально приховати докази!
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22.06.2020 06:55 Відповісти
Доброго ранку , Україно , без порошенки і януковича !
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22.06.2020 06:59 Відповісти
тебя, зесрань ,с утра кидает что Украина таки с Порошенко)
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22.06.2020 08:48 Відповісти
когда зелень открывает рот, смеется мир в полном смычле слова
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22.06.2020 07:13 Відповісти
Зеля ты еще заплачь .
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22.06.2020 07:31 Відповісти
Так в суды надо подавать на следующий день после отказа Ирана на передачу владельцу имущества! Кто владелец? Украинская компания. Подавать, а не шантажировать!
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22.06.2020 07:39 Відповісти
Иранцы оказались таким же врунами как евреи. Еврейская верхушка украинцев обманывает. А персы обманывают всех гяуров.
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22.06.2020 08:09 Відповісти
дай те Ирану еще сто дней!какой же кретин этот зесрань...
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22.06.2020 08:46 Відповісти
Говорила, балакала, - сіла і заплакала.
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22.06.2020 09:11 Відповісти
Зе-срань,віслюк,ти ж персів спочатку захищав та вигороджував?

От жеж Оманська плять...всім дає, нікому не відмовляє, дає в любій позі та в любій кількості...
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22.06.2020 09:36 Відповісти
Вот лошара! Неправильная прстановка вопроса!Не должни то что обещали, а должни то что ми требуем!
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22.06.2020 09:47 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1274597907627417600 23 ч

19.06.2020 г. Зеленский своим Указом №240/2020 создал делегацию для переговоров с Ираном по поводу катастрофы рейса PS752. Анекдотизм ситуации состоит в том, что иранская сторона понятия не имеет, что она будет вести какие то переговоры с какой то делегацией от Украины...

https://twitter.com/tZEinform/status/1274798244711870465 10 ч

Иран разозлил Вову. Вова рассмешил Иран. "Зеленський пригрозив Ірану міжнародними судами" Вовочка а ты туда пошли свою комиссию, которую ты создал
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22.06.2020 09:49 Відповісти
Один суд по сбитому имеем. Даже не смешно,а противно.
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22.06.2020 12:12 Відповісти
Перевожу - Ку-ка-ре-ку....но поздновато как то.
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22.06.2020 12:36 Відповісти
Решение правильное, но! ..,невыполнимое.Иран вне законов ...
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22.06.2020 13:31 Відповісти
Неужели не ясно, что поезд ушёл? Персы отпетляли от трамповских люлей, а козлом выбрали Украину. Нужно было сразу подключать в помощь американцев, тогда бы какой-нибудь взыск получили.
А сейчас уже поздно нюни распускать, только позоритесь.
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22.06.2020 19:17 Відповісти
..а може- ше трохи поплачем и папросим.. може и навколишки.. перед ванючими персами.= та може хвате нас тут за никого тримать...!!!!!???= ГА...
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22.06.2020 23:48 Відповісти
 
 