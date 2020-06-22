УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9501 відвідувач онлайн
Новини
4 146 15
вибух (4368) Київ (19130) Денис Шмигаль (4408)

Ситуацію з вибухом у київській багатоповерхівці розгляне Держкомісія ТЕБ та НС, - Шмигаль

Ситуацію з вибухом у київській багатоповерхівці розгляне Держкомісія ТЕБ та НС, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Державній комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій терміново розглянути ситуацію з вибухом у житловому багатоповерховому будинку в Києві.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Тримаю ситуацію на особистому контролі. Доручив, щоб це питання розглянула комісія ТЕБ та НС", ​​- заявив Шмигаль.

Він також висловив співчуття родинам загиблих і сподівання, що жертв не стане більше.

Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники виявили на місці події двох загиблих, пізніше - ще одного. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 23 осіб евакуювали.

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доля трьох осіб зі зруйнованого вибухом будинку на Позняках залишається невідомою, - Кличко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
"Вибух на Позняках. Від Зеленського жодного слова", - політолог Тарас Березовець.
Espreso
LIVE
ESPRESO.TVСУСПІЛЬСТВО"ВИБУХ НА ПОЗНЯКАХ. ВІД ЗЕЛЕНСЬКОГО ЖОДНОГО СЛОВА", - ПОЛІТОЛОГ ТАРАС БЕРЕЗОВЕЦЬ
"Вибух на Позняках. Від Зеленського жодного слова", - політолог Тарас Березовець.
Український політолог Тарас Березовець прокоментував відсутність реакції на сьогоднішню трагедію в столичному житловому масиві Позняки з боку президента Володимира Зеленського
Про це близько 22:00 він написав у себе в Telegram, передає Еспресо.TV.

"Вибух на Позняках. Загинули люди. Від Зеленського жодного слова. Не кажучи про те, що він зобов'язаний був бути там з ранку. Зате він встигає подавати до суду на всіх, хто його ображає. Як я писав днями, президента в країні немає. Є примхливий підліток з купою комплексів", - зазначив Березовець.
показати весь коментар
22.06.2020 06:02
+3
Снятие-установка, снятие-установка как бы не способствует надежному и герметичному соединению, оно способствует только износу резьбы. Ответственные резьбовые детали ,в любой области техники, после демонтажа "любят" чтоб им геометрию восстановили путем прогона метчиком и проходом плашечкой. Для сборки надо бы иметь динамометрический ключ. Обычно же слесарь крутит и затягивает так, как ему Бог на душу положит, может пережать, может недожать. Наблюдал ситуации, слесарь закрутил трубу , проверил на утечки пенной, все нормально, и он ушел. Люди после слесаря поставили шкафчик на место, шкафчик уперся в трубу, труба на резьбовом разьеме тут же начала пропускать.
Нельзя ли выпускать счетчики на фланцевом соединении, оно более стойкое к износу ?
нельзя ли выпускать такие счетчики, чтоб для проверки не надо было демонтажа, чтоб только сам счетный механизм извлекался и все ?

показати весь коментар
22.06.2020 04:37
+2
Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек. Источник: https://censor.net.ua/n3203405
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Не написали скільки пройшло часу після встановлення заглушок, бо "нещодавно" це може бути кілько годин чи цілий день... був, або не було контролю витоку газу?
показати весь коментар
22.06.2020 03:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек. Источник: https://censor.net.ua/n3203405
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Не написали скільки пройшло часу після встановлення заглушок, бо "нещодавно" це може бути кілько годин чи цілий день... був, або не було контролю витоку газу?
показати весь коментар
22.06.2020 03:40 Відповісти
Снятие-установка, снятие-установка как бы не способствует надежному и герметичному соединению, оно способствует только износу резьбы. Ответственные резьбовые детали ,в любой области техники, после демонтажа "любят" чтоб им геометрию восстановили путем прогона метчиком и проходом плашечкой. Для сборки надо бы иметь динамометрический ключ. Обычно же слесарь крутит и затягивает так, как ему Бог на душу положит, может пережать, может недожать. Наблюдал ситуации, слесарь закрутил трубу , проверил на утечки пенной, все нормально, и он ушел. Люди после слесаря поставили шкафчик на место, шкафчик уперся в трубу, труба на резьбовом разьеме тут же начала пропускать.
Нельзя ли выпускать счетчики на фланцевом соединении, оно более стойкое к износу ?
нельзя ли выпускать такие счетчики, чтоб для проверки не надо было демонтажа, чтоб только сам счетный механизм извлекался и все ?

показати весь коментар
22.06.2020 04:37 Відповісти
Тобто потрібна експертиза робіт газорозподільної компанії щодо лічильників газу, але після вибуху це важко зробити😲
показати весь коментар
22.06.2020 04:41 Відповісти
Та випадок резонансний, думаю розберуться детально, що там трапилось
показати весь коментар
22.06.2020 05:42 Відповісти
"Вибух на Позняках. Від Зеленського жодного слова", - політолог Тарас Березовець.
Espreso
LIVE
ESPRESO.TVСУСПІЛЬСТВО"ВИБУХ НА ПОЗНЯКАХ. ВІД ЗЕЛЕНСЬКОГО ЖОДНОГО СЛОВА", - ПОЛІТОЛОГ ТАРАС БЕРЕЗОВЕЦЬ
"Вибух на Позняках. Від Зеленського жодного слова", - політолог Тарас Березовець.
Український політолог Тарас Березовець прокоментував відсутність реакції на сьогоднішню трагедію в столичному житловому масиві Позняки з боку президента Володимира Зеленського
Про це близько 22:00 він написав у себе в Telegram, передає Еспресо.TV.

"Вибух на Позняках. Загинули люди. Від Зеленського жодного слова. Не кажучи про те, що він зобов'язаний був бути там з ранку. Зате він встигає подавати до суду на всіх, хто його ображає. Як я писав днями, президента в країні немає. Є примхливий підліток з купою комплексів", - зазначив Березовець.
показати весь коментар
22.06.2020 06:02 Відповісти
"ВЫБУХ" в некоторых головах, какая бы не была новость или трагедия не которые пытаются до ЭТОГО привязать Зеленского.
показати весь коментар
22.06.2020 09:12 Відповісти
А что там рассматривать? Это не газ и не взрывное устройство....
показати весь коментар
22.06.2020 06:04 Відповісти
У нас, коли влітку 14-го 10-ти етажний під'їзд зложився, усім мешканцям дали компенсації грошові на підтримку, розселили по готелям, а потім вселили в новобудові квартири.
показати весь коментар
22.06.2020 06:22 Відповісти
а ситуапцию с уеленаправленным уничтожением эеономикм украины кто рассмотрити?сраиль, или ахмет?
показати весь коментар
22.06.2020 07:11 Відповісти
А Зеленский уже выступил с заявлением « Нужно просто перестать пользоваться газом» ? Или они еще спят?
показати весь коментар
22.06.2020 08:17 Відповісти
Это все из-за поверки счётчиков.Дебилизм алчников в квадрате.Газ вообще должен быть только в индивидуальной застройке!Харьковские застройщики давно отказались проводить в свои курятники газ.От греха подальше.Я вообще вынес газовый котёл и счётчик в пристройку к дому в полкирпича и утеплил базальтовыми плитами.При взрыве газа из-за отказа газовой автоматики разлетится пристройка ,но дом не загорится и даже не пострадает.Газовая плита в доме-с газ -контролем.Газ-контроль часто спасал от затухания при выкипании.Семья с детьми должна иметь печки только с газ-контролем.Мои внуки -малолетки первым долгом пытаются крутить краны газовой печки.
показати весь коментар
22.06.2020 08:31 Відповісти
наскільки розумію, пане зесрань,
вибух на Позняках вас не «ображає», тому ви і не висловили людям жодного співчуття
показати весь коментар
22.06.2020 08:52 Відповісти
У нас на протяжении многих лет горгазы, облэнерго, горводоканалы - продолжают "пить" кровь С жителей Украины, ВСЕ указанные структуры могут бес всяких НА то законных причин отключить любого их потребителя, даже через суды люди не могут добиться справедливости, выдумывают все возможные долги, ТВОРЯТ всё, что им вздумается - И ЗА ЭТО НЕ НЕСУТ НЕ КАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
показати весь коментар
22.06.2020 09:17 Відповісти
https://www.facebook.com/miha.anarchyst?__cft__[0]=AZXBKwfTrlI1-b_1BZf0lqQOHlPVtltxjqtd94pX17tpVJ80mks7KTfYXqJvosInj9UA09tFw1dKDEQqx7GOL3psjugKokLt7KJZbhtqVaZZyK4Hvd_KOoHEwq2DUnfv6QM&__tn__=-UC%2CP-R Миха Чаплыга

https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/589064185346623?__cft__[0]=AZXBKwfTrlI1-b_1BZf0lqQOHlPVtltxjqtd94pX17tpVJ80mks7KTfYXqJvosInj9UA09tFw1dKDEQqx7GOL3psjugKokLt7KJZbhtqVaZZyK4Hvd_KOoHEwq2DUnfv6QM&__tn__=%2CO%2CP-R 18 ч. ·

НАЧАЛИСЬ скандалы... Народ не хочет ехать в общаги. Хотят домой. Там пожитки и ценности. Пока не пускают в оба парадных (одно уцелело).

Судя по объявлениям из мегафона предлагают поехать в общагу поселиться и вернуться обратно.

В той квартире, двушке, что взорвалась, жила весьма интеллигентная бабушка лет 80ти. Дети за границей. Квартира ухоженная и очень нормальная. Бабулька тоже.

Пошесть со счетчиками по всей Украине. Все мы в опасности. Горгазы заключают левые договора с левыми конторами на субподряд. Если что - ответственности нет. А субподрядчики скорее всего липовые фирмы с зицпредседателем.

Берут счетчики на поверку... ставят перемычки и все тяп ляп. По всей стране такая пошесть...

В газ видимо не добавляли в нужной пропорции одорант. Запах чувствовали, но те, кто меняли счетчики сказали, что будет пахнуть газом - это мол нормально... Не звоните в службу.

В службу звонили, но записей об этом... нет.

АМИНЬ.
показати весь коментар
22.06.2020 10:17 Відповісти
 
 