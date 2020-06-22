Ситуацію з вибухом у київській багатоповерхівці розгляне Держкомісія ТЕБ та НС, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Державній комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій терміново розглянути ситуацію з вибухом у житловому багатоповерховому будинку в Києві.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Тримаю ситуацію на особистому контролі. Доручив, щоб це питання розглянула комісія ТЕБ та НС", - заявив Шмигаль.
Він також висловив співчуття родинам загиблих і сподівання, що жертв не стане більше.
Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.
Рятувальники виявили на місці події двох загиблих, пізніше - ще одного. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 23 осіб евакуювали.
Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.
Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.
Будь ласка, зачекайте...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Не написали скільки пройшло часу після встановлення заглушок, бо "нещодавно" це може бути кілько годин чи цілий день... був, або не було контролю витоку газу?
Нельзя ли выпускать счетчики на фланцевом соединении, оно более стойкое к износу ?
нельзя ли выпускать такие счетчики, чтоб для проверки не надо было демонтажа, чтоб только сам счетный механизм извлекался и все ?
Espreso
LIVE
ESPRESO.TVСУСПІЛЬСТВО"ВИБУХ НА ПОЗНЯКАХ. ВІД ЗЕЛЕНСЬКОГО ЖОДНОГО СЛОВА", - ПОЛІТОЛОГ ТАРАС БЕРЕЗОВЕЦЬ
"Вибух на Позняках. Від Зеленського жодного слова", - політолог Тарас Березовець.
Український політолог Тарас Березовець прокоментував відсутність реакції на сьогоднішню трагедію в столичному житловому масиві Позняки з боку президента Володимира Зеленського
Про це близько 22:00 він написав у себе в Telegram, передає Еспресо.TV.
"Вибух на Позняках. Загинули люди. Від Зеленського жодного слова. Не кажучи про те, що він зобов'язаний був бути там з ранку. Зате він встигає подавати до суду на всіх, хто його ображає. Як я писав днями, президента в країні немає. Є примхливий підліток з купою комплексів", - зазначив Березовець.
вибух на Позняках вас не «ображає», тому ви і не висловили людям жодного співчуття
https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/589064185346623?__cft__[0]=AZXBKwfTrlI1-b_1BZf0lqQOHlPVtltxjqtd94pX17tpVJ80mks7KTfYXqJvosInj9UA09tFw1dKDEQqx7GOL3psjugKokLt7KJZbhtqVaZZyK4Hvd_KOoHEwq2DUnfv6QM&__tn__=%2CO%2CP-R 18 ч. ·
НАЧАЛИСЬ скандалы... Народ не хочет ехать в общаги. Хотят домой. Там пожитки и ценности. Пока не пускают в оба парадных (одно уцелело).
Судя по объявлениям из мегафона предлагают поехать в общагу поселиться и вернуться обратно.
В той квартире, двушке, что взорвалась, жила весьма интеллигентная бабушка лет 80ти. Дети за границей. Квартира ухоженная и очень нормальная. Бабулька тоже.
Пошесть со счетчиками по всей Украине. Все мы в опасности. Горгазы заключают левые договора с левыми конторами на субподряд. Если что - ответственности нет. А субподрядчики скорее всего липовые фирмы с зицпредседателем.
Берут счетчики на поверку... ставят перемычки и все тяп ляп. По всей стране такая пошесть...
В газ видимо не добавляли в нужной пропорции одорант. Запах чувствовали, но те, кто меняли счетчики сказали, что будет пахнуть газом - это мол нормально... Не звоните в службу.
В службу звонили, но записей об этом... нет.
АМИНЬ.