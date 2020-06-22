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Болтон має намір підтримати кандидатуру Байдена на президентських виборах у США: "Я турбуюся про країну"

Болтон має намір підтримати кандидатуру Байдена на президентських виборах у США:

Колишній радник президента Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон має намір голосувати за кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена на листопадових виборах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомляв в інтерв'ю The Telegraph.

"У 2016 році я голосував за Трампа, а не за Гілларі Клінтон. Тепер, побачивши цього президента зблизька, я не можу зробити це знову. Я турбуюся про країну, і він (Трамп. - Ред.) не представляє республіканську справу, яке я хочу підтримати", - сказав Болтон.

За словами колишнього радника президента, Трамп не бачить різниці між своїми власними інтересами і інтересами країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Cуд США відмовився заборонити вихід книги Болтона, в Білому домі розраховують завадити колишньому раднику Трампа отримати прибуток

"Він не знає різниці між національними інтересами США та інтересами Дональда Трампа. Виникає плутанина між національними інтересами і його особистими інтересами, що дуже небезпечно для країни", - заявив він.

"Це означає, що немає послідовної теми або стратегії. Рішення, ухвалене в один день, може бути легко змінена на наступне", - зазначив Болтон.

Ексрадник президента дав інтерв'ю на тлі суперечки між ним і Білим домом з приводу публікації його книги "Кімната, де це сталося: мемуари Білого дому", яка має вийти в світ 23 червня.

Нагадаємо, 10 вересня 2019 року Трамп звільнив свого радника з питань національної безпеки Болтона. 11 листопада стало відомо, що Болтон уклав угоду про видання мемуарів.

У січні 2020 року адміністрація президента США виступила проти публікації деяких розділів книжки Джона Болтона - колишнього радника з нацбезпеки президента країни Дональда Трампа, оскільки в її тексті міститься засекречена інформація.

У червні Білий дім звернувся з позовом до суду, щоб не допустити публікації мемуарів Джона Болтона про 17 місяців його роботи на посаді радника з питань національної безпеки президента США.

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Топ коментарі
+11
И к кремлевской КГБ-шной мафии вместе с ее агентами на западе. Байден кажется понимает реальный масштаб опасности, которую она представляет для цивилизации.
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22.06.2020 07:56
+10
С высокой степенью вероятности можно предположить, что в случае прихода Байдена в Белый Дом, к бене с его шапито белый пушистый зверек придет очень быстро.
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22.06.2020 07:43
+10
Показувати мультяшні ракєти-так дійсно дешеві понти.
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22.06.2020 07:43
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Показувати мультяшні ракєти-так дійсно дешеві понти.
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22.06.2020 07:43 Відповісти
С высокой степенью вероятности можно предположить, что в случае прихода Байдена в Белый Дом, к бене с его шапито белый пушистый зверек придет очень быстро.
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22.06.2020 07:43 Відповісти
И к кремлевской КГБ-шной мафии вместе с ее агентами на западе. Байден кажется понимает реальный масштаб опасности, которую она представляет для цивилизации.
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22.06.2020 07:56 Відповісти
не знаю.К мыслям Байдена доступа не имею. В нашем случае это будет банальная ответка.
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22.06.2020 08:29 Відповісти
Байден свои мысли особо не скрывает, он их вполне однозначно озвучивает. И в отношении кремлевской мафии и в отношении Украины.
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22.06.2020 08:48 Відповісти
Байден понімаєт?! Байден уже нічєго нє понімаєт. У нього реально прогресуюча стареча деменція. Вивчіть англійську і перегляньте його інвєртю одно-двомісячної давнини (зараз інвєртю йдуть винятково у запису). Цей нещасний вже навіть не може закінчити розпочате речення. Його оточення вже заздалегідь намагається під приводом короножоповірусу скасувати дебати. А болтОн завжди був глобалістом і неоконом, з тих, що розв'язали війну в Іраці і підштовхували обаменка й трампа "вдарити" по Ірану. Не розумію, чому Трамп взяв його до себе. Мабуть зятьок кушнір насовітував, кажуть, що саме він зараз умовляє Трампа прогнутися під чорних і латиносів.
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22.06.2020 09:59 Відповісти
як же здорово шо мудра бубочка відкрила на того Байдена кримінальну справу)
https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/27/7241868/ ДБР відкрило справу на Байдена
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22.06.2020 07:47 Відповісти
Іксперди кажуть що списувати трампнаша поки рано
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22.06.2020 07:50 Відповісти
Хто б не переміг, бубочкину "допомогу" демпартія не забуде. А штати не совєцький бантустан де все вирішує цар)
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22.06.2020 07:55 Відповісти
Когда Болтон начинал работать в команде Рейгана над вопросами нацбезопасности США , Донни Трамп бьіл на седьмом небе от счастья за дежурное фото с Рейганом. Успехи командьі Рейгана никто под сомнение не ставит , но Болтон для Трампа "не авторитет"?
Пора менять хозяина Овального кабинета , имхо
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22.06.2020 08:15 Відповісти
Трамп -самовлюблённый нарцисс.Да не обидятся на меня американцы.Помощь Украине обеспечена республиканским окружением Трампа,а не им самим.Меркель его окружение правильно наклоняет..
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22.06.2020 08:19 Відповісти
У Вавия Сцыкливого есть время до выборов президента США, и еще чуть-чуть
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22.06.2020 08:25 Відповісти
я вспоминаю, как Болтон стоял на Крещатике рядом с Порохом на параде 24 августа
тогда я гордился своей страной, но затем 75% из числа голосовавших показали себя сборищем ублюдков
одно радует - их не более 20% от всего населения
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22.06.2020 08:28 Відповісти
Теперь точно хана Трампу. Будет рашке трам-пам-па.
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22.06.2020 08:39 Відповісти
Ще один ображений. Те що зараз відбувається в Штатах та по всій Західній Європі, це - результат роботи демократів/ліваків. І буде гірше.
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22.06.2020 08:51 Відповісти
стосовно закиду на ліваків (навіть: анархістів, штибу наших нацсук, сволоти, парасюків, тощо) - з цим погоджуюсь. Навіть більше того: скажу, що і праві консерватори доклались (ну як можна було Brexit зробити?).

Але стосовно закиду, наприклад, на Байдена - це явний перебор. Байден - якраз з нормальних.
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22.06.2020 09:04 Відповісти
Про Зеленського теж так казали. Всі п*дараси - один він д'Артаньян. Якщо Ви думаєте, що sleepy Joe - нормальний, то Ви глибоко, м'яко кажучі, неправі.
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22.06.2020 09:08 Відповісти
І не один такий Болтон серед республіканців
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22.06.2020 08:56 Відповісти
"Это означает, что нет последовательной темы или стратегии. Решение, принятое в один день, может быть легко изменено на следующий", - отметил Болтон.

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это поведение барыги (бизнессмена)
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22.06.2020 08:57 Відповісти
Чем ближе выборы тем больше республиканцев переходят в лагерь демократов и тем скорее примут пакет санкций DASKA (из ада), которые путинофил трамп по непонятной причине заблокировал и спас своего кремлевского подельничка.
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22.06.2020 09:11 Відповісти
 
 