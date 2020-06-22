Болтон має намір підтримати кандидатуру Байдена на президентських виборах у США: "Я турбуюся про країну"

Колишній радник президента Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон має намір голосувати за кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена на листопадових виборах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомляв в інтерв'ю The Telegraph.

"У 2016 році я голосував за Трампа, а не за Гілларі Клінтон. Тепер, побачивши цього президента зблизька, я не можу зробити це знову. Я турбуюся про країну, і він (Трамп. - Ред.) не представляє республіканську справу, яке я хочу підтримати", - сказав Болтон.

За словами колишнього радника президента, Трамп не бачить різниці між своїми власними інтересами і інтересами країни.

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"Він не знає різниці між національними інтересами США та інтересами Дональда Трампа. Виникає плутанина між національними інтересами і його особистими інтересами, що дуже небезпечно для країни", - заявив він.

"Це означає, що немає послідовної теми або стратегії. Рішення, ухвалене в один день, може бути легко змінена на наступне", - зазначив Болтон.

Ексрадник президента дав інтерв'ю на тлі суперечки між ним і Білим домом з приводу публікації його книги "Кімната, де це сталося: мемуари Білого дому", яка має вийти в світ 23 червня.

Нагадаємо, 10 вересня 2019 року Трамп звільнив свого радника з питань національної безпеки Болтона. 11 листопада стало відомо, що Болтон уклав угоду про видання мемуарів.

У січні 2020 року адміністрація президента США виступила проти публікації деяких розділів книжки Джона Болтона - колишнього радника з нацбезпеки президента країни Дональда Трампа, оскільки в її тексті міститься засекречена інформація.

У червні Білий дім звернувся з позовом до суду, щоб не допустити публікації мемуарів Джона Болтона про 17 місяців його роботи на посаді радника з питань національної безпеки президента США.