США підготували до відправки в Україну ракети для протитанкових комплексів Javelin. ФОТО
Військові США підготували до відправлення в Україну вантаж по лінії військової допомоги, серед якого - ракети для протитанкових комплексів Javelin для ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в опублікованому в неділю повідомленні Транспортного командування США.
"Військовослужбовці ВПС США, приписані до авіабазі "Довер", вантажать озброєння по лінії іноземних військових продажів на літак компанії Atlas Air Worldwide, призначене для відправлення в Україну", - сказано в повідомленні.
Крім цього, в американському відомстві підкреслили, що Вашингтон як і раніше залишається "прихильним суверенітету і територіальный цілісності України".
Фото: Транспортне командуванння США/Twitter
Як повідомлялося раніше 17 червня 2020 року Відділ оборонного співробітництва посольства США в Україні отримало обладнання на понад $ 60 млн для передачі українським партнерам, включно з раціями, боєприпасами і протитанковими ракетами Javelin.
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любой порохобот
говна кусок
для бочкі мьода..
он вспомніт ЗЕ
Пи..дец и Зраду
везде
(і в теме о погоде)...
Все 37 установок и 210 ракет к ним будут вывезены на хранение на американские склады в Польше
Знаменитая фотография Порошенко с ПТРК "Джавелин", сильно напоминающая "Ленин и бревно", может оказаться обычным пиар-ходом Петра Алексеевича. Ведь заранее было оговорено, что эти противотанковые комплексы не появятся в зоне АТО (ООС).
Без обид, как, собственно, и вы
Уверен. специально для тебя скрепный ресурс о первом боевом применении джавелинов, дабы потом не было криков "выфсеврёте" https://warhead.su/2018/04/10/kto-kogo-amerikanskie-dzhaveliny-protiv-voysk-saddama