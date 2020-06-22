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Головному конкурентові Лукашенка на виборах Бабарикові та його синові пред'явили кримінальне обвинувачення. Обох взято під варту

Головному конкурентові Лукашенка на виборах Бабарикові та його синові пред'явили кримінальне обвинувачення. Обох взято під варту

Претендентові на пост президента Білорусі, ексглаві "Білгазпромбанку" Віктору Бабарикові та його синові Едуарду пред'явлено звинувачення та обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Хартыя'97", про це повідомляє офіційна сторінка політика в Twitter.

Також відомо, що постанову про обрання запобіжного заходу буде оскаржено.

Про пред'явлення кримінального обвинувачення проти Віктора Бабарика розповів "БелТА" адвокат політика Дмитро Лаєвський. Сьогодні ж стало відомо і про звинувачення проти Едуарда Бабарика.

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Їхні адвокати перебувають під підпискою про нерозголошення. Стаття або статті, за якими були пред'явлені звинувачення, не розголошуються.

Також повідомляється, що за всіма інтернет-опитуваннями Віктор Бабарико набирає від 50 до 60% голосів. Рейтинг же Лукашенка коливається на рівні 1-3%.

Як пише Telegram-канал "Баста", у містах Білорусі вже почали з'являтися написи з вимогою звільнити Віктора Бабарика.

Головному конкурентові Лукашенка на виборах Бабарикові та його синові предявили кримінальне обвинувачення. Обох взято під варту 01
Головному конкурентові Лукашенка на виборах Бабарикові та його синові предявили кримінальне обвинувачення. Обох взято під варту 02
Головному конкурентові Лукашенка на виборах Бабарикові та його синові предявили кримінальне обвинувачення. Обох взято під варту 03
Фото: Баста/Telegram
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Топ коментарі
+20
Венедиктова працює і в Білорусі на пів ставки?
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22.06.2020 08:07
+20
это у тебя совковая тряпка . а Белорусский флаг выглядит так
Главному конкуренту Лукашенко на выборах Бабарико и его сыну предъявили уголовное обвинение. Оба взяты под стражу - Цензор.НЕТ 2259
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22.06.2020 08:42
+15
Бабарико - это российский кандидат.
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22.06.2020 08:13
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Совсем не "типа как у нас".
Впрочем - я уже все разжевал и объяснил выше - должно дойти даже до не слишком сообразительных. Если ты так и не понял - сорян, я умываю руки.
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22.06.2020 10:59 Відповісти
да да . и весь умойся
а официальный флаг по флаг по факту и есть совковая тряпка БССР . так что когда разжевывпаешь не забывай и сам глотать
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22.06.2020 11:12 Відповісти
Пфф...ясно...до тебя так и не дошло.
Всего вам хорошего, к счастью, работа с имбецилами - не мой профиль.
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22.06.2020 11:46 Відповісти
работать с имбицилами не ваш профиль а выбирать имбицила президентом так это прям по вашему профилю ?
и вам не хворать . удачи . еще пересечемся на Цензоре
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22.06.2020 14:24 Відповісти
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
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22.06.2020 08:52 Відповісти
?
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22.06.2020 08:56 Відповісти
А. Полтава стал так говорить, когда кацапы начинают свои мантры, и выключать их...
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22.06.2020 08:57 Відповісти
а почему Полтава ? я полтавчанин . мне абыдно
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22.06.2020 08:59 Відповісти
А.Полтава - это инернет-дурачек, который уже лет 15 нелепо пытается ловить хайп на чем угодно - этот "беларус" большой его поклонник.
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22.06.2020 09:02 Відповісти
Фанат Арестовича, до сексуального возбуждения, когда ты ответишь на вопрос - Что имел ввиду Арестович, когда сказал, что паРаша более европейская страна, чем Украина и вообще - европейская?
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22.06.2020 09:04 Відповісти
Фу-фу-фу.
Ты на меня свои сексуальные возбуждения не транслируй.

А что кто имел ввиду - спрашивай у того, кто имел это ввиду, если он вообще имел это ввиду когда-либо. Ибо судя по твоим повторениям - ты прям текст из методички переписываешь.
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22.06.2020 09:08 Відповісти
Никакая не методичка, я открыл учебник по психиатрии на примерах шизофренического бреда и там первым примером было то, что я чей-то большой поклонник, а вторым примером, что у тебя от сексуального возбуждения возникает бред.

Я тебе задал вопрос, когда ты назвал Арестовича среди списка авторитетов для тебя. Если ты не слышал от него этого, то ты обыкновенное брехло, которое кидается словами.
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22.06.2020 11:08 Відповісти
"Если ты не слышал от него этого, то ты обыкновенное брехло, которое кидается словами."

Точно, если ты чего-то не слышал от кого-то, кого иногда слушаешь - ты однозначно брехло.
"Логика" имбецила 100 уровня.

Больше всего меня умиляет, когда чувак, цитирующий дурачка Полтаву, пытается крошить булку на Арестовича - где Полтава и где Арестович - это как блаженного с философом сравнивать.
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22.06.2020 11:50 Відповісти
Зеб, с каких это пор у тебя проукраинские блогеры - дурачки?
Зеб, с каких это пор необходимо отвечать тем, кто повторяет мантры, по-другому, не не как А.Полтава предложил?
Зеб, я у тебя спросил о высказывании Арестовича и его не я один слышал и твой великодуховный и сракальный ответ - не ответ для нормальных людей, а ответ, в стиле - отбрил, только для фанатов 95 квартала.
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22.06.2020 12:11 Відповісти
Деб, ты, как типичный брехливый тролль-манипулятор используешь типичный прием тролля - называется "от частного - к общему". Я нигде не писал, что "проукраинские блоггеры - дурачки", я писал, что конкретно А. Полтава - дурачек, пытающийся раскрутиться на любом хайпе. Я знаком с его "творчеством" еще 10-летней давности, когда он пытался поймать хайп на других темах и тогда же понял, что он - дурачек.

"я у тебя спросил о высказывании Арестовича"
Деб, я не слышал ВСЕХ высказываниях Арестовича и потому не могу комментировать то, чего я не слышал, как до тебя, дурачка, это не может дойти?
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22.06.2020 12:30 Відповісти
Зеб, ты советуешь не слушать А.Полтаву?
Зеб, ты как кацап увиливаешь от ответа, а сказал Арестович в ролике, где говорил про Третий Рим и как паРашу им Европа назначила...
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22.06.2020 12:36 Відповісти
Деб, я считаю смешным пиарить этого дурачка. Есть умные патриотичные украинские блоггеры, Полтава к ним не относится. Но кого тебе слушать - дело твое.

"ты как кацап увиливаешь от ответа"
Деб, я тебе уже ответил раз 5 на твой тупой вопрос - ответил так, что вменяемому человеку должно было быть понятно, что
а) я не слышал подобных высказываний от Арестовича и потому вообще не могу это комментировать. Искать же специально ради тебя - слишком много чести для дерьмового тролля.
б) задавать вопросы одному человеку "что имел ввиду" второй человек - глупо в принципе - ибо я не могу знать, что имел ввиду другой человек.
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22.06.2020 15:32 Відповісти
Судячи з останніх виборів в Україні наша країна недалеко відстрибнула від недоімперії, я не погоджуюсь з Арестовичем в аспекті хто ближче до Європи, бо що в Наросії, що в Україні майже однакова кількість совкодрочерів і їх відприсків (нове покоління, яке не бачило совок, але мріє про ковбасу по 2,20). Але в багатьох випадках Арестович тверезо оцінює навколишній світ, тому відкидати його повністю не треба, особливо у його аналізі військово-політичної ситуації.
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22.06.2020 09:14 Відповісти
Я думаю, что Арестович имел виду, что у паРаши есть одна идея на все века, которой они придерживаются, и не имеет значения какая она, главное - она есть, в отличие от Украины...
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22.06.2020 11:09 Відповісти
Про парашу Арестович говорил, что у них есть очень неприятное свойство - они могут веками долбить в одну точку и никакие неудачи их не могут заставить отказаться долбить в эту точку.
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22.06.2020 15:33 Відповісти
Зеб, не изображай целочку, а прочитай свой ответ мне выше.

https://censor.net/comments/locate/3203410/019214df-f20b-72a2-9753-134cac5aa0c1
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22.06.2020 15:42 Відповісти
Деб, не смешивай разные видосы в один.
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22.06.2020 16:03 Відповісти
За что, за то, что он посылает кацапов, чтобы не тратить время на их мантры?
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22.06.2020 09:02 Відповісти
Главному конкуренту Лукашенко на выборах Бабарико и его сыну предъявили уголовное обвинение. Оба взяты под стражу - Цензор.НЕТ 9947
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22.06.2020 09:08 Відповісти
1-3% это какой-то странный рейтинг даже для усатого, центр разумкова залогинся
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22.06.2020 08:45 Відповісти
Это не рейтинг, а результат интернет-опроса.
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22.06.2020 08:57 Відповісти
Сябрам краще вже Лука, ніж Бабарико з-під *****.

Гей, зебіли, може ви замість бубочки нам ще мертвечука нагаласуєте?
А це - одне і те ж...
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22.06.2020 08:46 Відповісти
Даремно ви глузуєта - саме так і буде. Зеленський для того і обраний, щоб наступним президентом був прокацапський на 1000% президент.
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22.06.2020 09:21 Відповісти
Разные страны бывают.
Беларусь - арестовывают на-за-что.
Украина - есть за что посадить в тюрьму, а им отдали власть.
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22.06.2020 08:47 Відповісти
Не все так лінійно для сприйняття в Білорусі. З моєї точки зору, Лукашенко - білоруський диктатор, який хоч і весь час загравав з Кремлем, але врешті-решт не здав Білорусь.
Він раніше винищив опозицію, і от на виборах там вилазять невідомо звідки такі собі "зеленські". От і банкір, який керував рос. банком в Білорусі 20 років. З однієї сторони банкір без партії це краще ніж паяц, але 20 років у Газпромі саме по собі свідчить за себе. Упевнений, що і політологи у нього російські. І, якщо ми це сприймаємо гостро, то в Білорусі цього люди поки не відчувають. Не відчувають, бо їх Росія іще не вбивала. Не відчувають тому що знаходяться в рос. інформаційному просторі.
І тому якщо уже обирати з двох зол, то я би обрав білоруського диктатора, замість випестуваного Росією кандидата, бо то шлях до аншлюсу. Бо після білоруського диктора Білорусь залишиться, а після російського намісника - зникне.
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22.06.2020 08:54 Відповісти
Он не сдал, да. Не сдал, точнее, не продал, пока не видит для себя выгодной цены. Он разрушил все основы народности и государственности. Каленым железом выжег язык и культуру. Задавил и выхолостил науку. Разрушил систему образования. Превратил все крупное производство в дотационное, не позволив при этом вырасти ничему самодостаточному конкурентоспособному. Вытеснил из страны сотни тысяч способных и деятельных людей, даже не помышляющих о том, чтобы вернуться в концлагерь. Потерпел полное фиаско на международной арене, о которого не спасло ни "миротворчество" ни организация сомнительных спортивных игрищ. Наводнил структуры власти малограмотными и некомпетентными, зато послушными исполнителями, от слов и поступков которых даже их восточные "братья"-коллеги лишь пренебрежительно хихикают, а западные, северные, южные, да со всего мира, впадают в ступор. И в первую очередь, уничтожал, уничтожает и намерен уничтожать любые ростки гражданского общества. Когда всякое чувство общности, всякое побуждение к взаимопомощи, всякое чувство сострадания к ближнему, к земляку, к согражданину в нашей стране должно восприниматься и начинает восприниматься как виновное, противоправное, наказуемое деяние. Цель, осознанная или неосознанная и почти достигнутая, - превратить людей в стадо овец, пугливо бегущее в ту сторону, куда погонят пинками. И если мы пока еще сопротивляемся, это не навечно. Не станет нас, таких какие мы есть, - не будет никакой Беларуси, будет бесхозная территория заселенная бесхозными рабами, выморочное имущество, если понимаете, о чем я.
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22.06.2020 10:03 Відповісти
Розумію, усе розумію ... але ж можливо перетерпіти, ніж попасти у федеральний округ.
Да, і не очікуєте Ви кров при зміні влади? Справа не в Лукашенко, а в тій каральній машині, яку він створив. Якщо він піде, "машина" залишиться без керма ... І куди поведуть генерали, що позакінчували академії в РФ. Ім губити є що.
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22.06.2020 10:35 Відповісти
Обвинение предъявлено,но никто не знает какое.Говорят секрет.
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22.06.2020 08:57 Відповісти
Сюрприз)
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22.06.2020 09:00 Відповісти
Гибридная война на фоне выборов .
https://www.youtube.com/watch?v=xQhjx_QpZzI война РБ и РФ
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22.06.2020 08:58 Відповісти
В колхозе Беларусь,колхозники боятся гнева Председателя колхоза,одним словом крепостные крестьяне, а Лукашенко чтобы не развалился колхоз следит за его состоянием и потом отчитывается в московский Центр, в Украине колхоз только начинают возрождать уже и переходного Председателя нашли ,только ничего не получается ,бывшие крепостные оказывают сопротивление,московский Центр уже начал земли у бывшего колхоза возвращать в кооператив "Озеро" но украинцы оказывают сильное сопротивление. ну где то так выходит
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22.06.2020 09:01 Відповісти
прокацапский кандидат
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22.06.2020 09:04 Відповісти
Лукашенко набрид бєларусам, тому там протестні настрої, а біда така ж як в Україні - на його місце претендує ще більше гівно.
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22.06.2020 09:06 Відповісти
Порошенко надоел украинцам гораздо быстрее.
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22.06.2020 09:11 Відповісти
Я б не порівнював Порошенка з Лукашенком, скоріше з Януковичем. Найбільша заслуга Порошенка - навіть не армія, віра чи мова і всякі там безвізи, а те що він не створив диктатури навіть під час війни, а дав можливість наріду обрати владу, на яку він заслуговує. Тепер відновилась справедливість - населення України одержало достойну собі владу. Дивлячись на Зеленського і його команду українці мають впізнавати себе.
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22.06.2020 09:19 Відповісти
Не порівнюй.
Від того результат вибору українців не змінеться.
І в подальшому - також.
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22.06.2020 09:21 Відповісти
Виборів більше не буде. Україна повертається в говень.
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22.06.2020 09:30 Відповісти
Выборы будут.
Но они тебя снова огорчат.
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22.06.2020 09:32 Відповісти
Это потому,что дебилы необучаемы. Увы
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22.06.2020 09:55 Відповісти
В ЦВК працюєш і вирішив інсайдом поділитись?
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22.06.2020 10:02 Відповісти
Чем лично тебе надоел Порошенко?
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22.06.2020 09:27 Відповісти
Він не прикольний.
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22.06.2020 09:30 Відповісти
лукашенко большую часть своей сознательной жизни провел на троне. наивно полагать, что он добровольно уйдет. корону у лукашенко можно вырвать только из мертвых лап, живым он ее не отдаст никогда.
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22.06.2020 09:13 Відповісти
Головному конкурентові Лукашенка на виборах Бабарикові та його синові пред'явили кримінальне обвинувачення. Обох взято під варту - Цензор.НЕТ 2926
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22.06.2020 10:10 Відповісти
отаке вчепилось за владу як вош до кожуха...
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22.06.2020 09:43 Відповісти
даже не жаль бабарико. типичная руцкая свинья. типичный кремлевский ставленник.
лукаш правильно сделал что засадил руцкаю свинью и его выродка. совсем "попутали" руцкие свиньи.
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22.06.2020 09:49 Відповісти
Бабочка собрался в единственную,загранпоезку,,,к председателю колхоза-опыт перенимать,по устранению конкурентов
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22.06.2020 09:53 Відповісти
Не гони, помощников диктатору и пророссийским холуям ты тут не найдеш.
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22.06.2020 10:26 Відповісти
Лукашенко все время маневрировал, чтобы и Беларусь оставалась не в составе россии, и чтоб при этом ***** не осерчало. Чтоб не пошло с войной, как на нашу страну.
Политика - дело тонкое: если у тебя нет мощи победить врага, то надо уметь вести дипломатию, а не орать на всех углах, что мы погибнем все до одного, но не сдадимся.

А этот новый белорусский кандидат - российский выкормыш.
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22.06.2020 13:05 Відповісти
Кацапская марионетка должна сидеть в тюрьме
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22.06.2020 20:46 Відповісти
Бабарико это аналог Медведчука
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23.06.2020 15:45 Відповісти
Украина очень заинтересована, чтобы государственность Беларуси оставалась навсегда. Чтобы моСКОВИЯ к нам и из севера не заглядывала. Лукашенко никогда не сдаст Беларусь Пуйлу. Это уже проверно ха более 25 лет. Хотя возможно и поедет на парад в моСКОВИЮ. Тогда как другие претенденты под большущим вопросом - сдадут или нет.
Например Бабарико, которого считают самым главным конкурентом, является главой банка Газпрома в Беларуси. Неужели дурачки вы надеетесь что после избрания он закричит, что Беларусь хочет в ЕС? Поэтому мне все равно, каким путем Лукашенко станет президентом.
Поэтому те из украинцев, кто тупо обгаживает Лукашенко, есть предателями Украины.
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24.06.2020 10:39 Відповісти
Лукашенко раньше темнил, чтобы не злить Хутина. Теперь он четко объявил, что 25 лет держал государственность Беларуси и никогда ее не сдаст. Поэтому Хутин понял, что на Лукашенко надежды нет и его надо менять. И продвигает Бабарико. Бабарико это беларусский Медведчук, а может еще и хуже. Подозреваю, что они с Хутиным о чем то договорились.
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24.06.2020 10:48 Відповісти
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