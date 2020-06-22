Головному конкурентові Лукашенка на виборах Бабарикові та його синові пред'явили кримінальне обвинувачення. Обох взято під варту
Претендентові на пост президента Білорусі, ексглаві "Білгазпромбанку" Віктору Бабарикові та його синові Едуарду пред'явлено звинувачення та обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Хартыя'97", про це повідомляє офіційна сторінка політика в Twitter.
Також відомо, що постанову про обрання запобіжного заходу буде оскаржено.
Про пред'явлення кримінального обвинувачення проти Віктора Бабарика розповів "БелТА" адвокат політика Дмитро Лаєвський. Сьогодні ж стало відомо і про звинувачення проти Едуарда Бабарика.
Їхні адвокати перебувають під підпискою про нерозголошення. Стаття або статті, за якими були пред'явлені звинувачення, не розголошуються.
Також повідомляється, що за всіма інтернет-опитуваннями Віктор Бабарико набирає від 50 до 60% голосів. Рейтинг же Лукашенка коливається на рівні 1-3%.
Як пише Telegram-канал "Баста", у містах Білорусі вже почали з'являтися написи з вимогою звільнити Віктора Бабарика.
Будь ласка, зачекайте...
Впрочем - я уже все разжевал и объяснил выше - должно дойти даже до не слишком сообразительных. Если ты так и не понял - сорян, я умываю руки.
а официальный флаг по флаг по факту и есть совковая тряпка БССР . так что когда разжевывпаешь не забывай и сам глотать
Всего вам хорошего, к счастью, работа с имбецилами - не мой профиль.
и вам не хворать . удачи . еще пересечемся на Цензоре
Ты на меня свои сексуальные возбуждения не транслируй.
А что кто имел ввиду - спрашивай у того, кто имел это ввиду, если он вообще имел это ввиду когда-либо. Ибо судя по твоим повторениям - ты прям текст из методички переписываешь.
Я тебе задал вопрос, когда ты назвал Арестовича среди списка авторитетов для тебя. Если ты не слышал от него этого, то ты обыкновенное брехло, которое кидается словами.
Точно, если ты чего-то не слышал от кого-то, кого иногда слушаешь - ты однозначно брехло.
"Логика" имбецила 100 уровня.
Больше всего меня умиляет, когда чувак, цитирующий дурачка Полтаву, пытается крошить булку на Арестовича - где Полтава и где Арестович - это как блаженного с философом сравнивать.
Зеб, с каких это пор необходимо отвечать тем, кто повторяет мантры, по-другому, не не как А.Полтава предложил?
Зеб, я у тебя спросил о высказывании Арестовича и его не я один слышал и твой великодуховный и сракальный ответ - не ответ для нормальных людей, а ответ, в стиле - отбрил, только для фанатов 95 квартала.
"я у тебя спросил о высказывании Арестовича"
Деб, я не слышал ВСЕХ высказываниях Арестовича и потому не могу комментировать то, чего я не слышал, как до тебя, дурачка, это не может дойти?
Зеб, ты как кацап увиливаешь от ответа, а сказал Арестович в ролике, где говорил про Третий Рим и как паРашу им Европа назначила...
"ты как кацап увиливаешь от ответа"
Деб, я тебе уже ответил раз 5 на твой тупой вопрос - ответил так, что вменяемому человеку должно было быть понятно, что
а) я не слышал подобных высказываний от Арестовича и потому вообще не могу это комментировать. Искать же специально ради тебя - слишком много чести для дерьмового тролля.
б) задавать вопросы одному человеку "что имел ввиду" второй человек - глупо в принципе - ибо я не могу знать, что имел ввиду другой человек.
https://censor.net/comments/locate/3203410/019214df-f20b-72a2-9753-134cac5aa0c1
Гей, зебіли, може ви замість бубочки нам ще мертвечука нагаласуєте?
А це - одне і те ж...
Беларусь - арестовывают на-за-что.
Украина - есть за что посадить в тюрьму, а им отдали власть.
Він раніше винищив опозицію, і от на виборах там вилазять невідомо звідки такі собі "зеленські". От і банкір, який керував рос. банком в Білорусі 20 років. З однієї сторони банкір без партії це краще ніж паяц, але 20 років у Газпромі саме по собі свідчить за себе. Упевнений, що і політологи у нього російські. І, якщо ми це сприймаємо гостро, то в Білорусі цього люди поки не відчувають. Не відчувають, бо їх Росія іще не вбивала. Не відчувають тому що знаходяться в рос. інформаційному просторі.
І тому якщо уже обирати з двох зол, то я би обрав білоруського диктатора, замість випестуваного Росією кандидата, бо то шлях до аншлюсу. Бо після білоруського диктора Білорусь залишиться, а після російського намісника - зникне.
Да, і не очікуєте Ви кров при зміні влади? Справа не в Лукашенко, а в тій каральній машині, яку він створив. Якщо він піде, "машина" залишиться без керма ... І куди поведуть генерали, що позакінчували академії в РФ. Ім губити є що.
https://www.youtube.com/watch?v=xQhjx_QpZzI война РБ и РФ
Від того результат вибору українців не змінеться.
І в подальшому - також.
Но они тебя снова огорчат.
лукаш правильно сделал что засадил руцкаю свинью и его выродка. совсем "попутали" руцкие свиньи.
Политика - дело тонкое: если у тебя нет мощи победить врага, то надо уметь вести дипломатию, а не орать на всех углах, что мы погибнем все до одного, но не сдадимся.
А этот новый белорусский кандидат - российский выкормыш.
Например Бабарико, которого считают самым главным конкурентом, является главой банка Газпрома в Беларуси. Неужели дурачки вы надеетесь что после избрания он закричит, что Беларусь хочет в ЕС? Поэтому мне все равно, каким путем Лукашенко станет президентом.
Поэтому те из украинцев, кто тупо обгаживает Лукашенко, есть предателями Украины.