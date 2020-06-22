COVID-19: за добу у світі померло понад 3 тис. осіб. Загальна кількість жертв досягла 470,7 тис., інфікованих - 9 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 22 червня у світі зареєстрували 130 382 заражень COVID-19 за добу, понад 9 млн випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 9 051 535 випадків інфікування і 470 795 смертей через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 122 247 (+267 за добу), хворих - 2 356 657 (+26 079 за добу).

На другому місці за кількістю хворих перебуває Бразилія - 1 086 990 інфікованих (+16 851 за добу) і 50 659 (+601 за добу) летальних випадків.

Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфіковано вже 584 680 осіб (+7 728 за добу), кількість смертей - 8 111 (+109 за добу).

В Індії 426 910 хворий (+15 183 за добу), 13 703 летальні випадки (+426 за добу).

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У Великій Британії - 304 331 хворий (+1 221 за добу), померло 42 632 пацієнта (+43).

В Іспанії зареєстрували 293 352 (+334 за добу) пацієнтів, померло 28 323 (+).

У Перу 254 936 інфікованих (+3 598), 8 045 летальних випадків (+184 за добу).

Чилі обійшло Італію за кількістю хворих 242 355 хворих (+5 607 за добу), 4 479 смертей (+184)

В Італії зафіксували COVID-19 у 238 499 (+224) осіб. Померло 34 634 (+24) особи.

Нагадаємо, станом на 21 червня в Україні лабораторно підтверджено 36 560 випадків COVID-19. За добу - 735 нових випадків, що на 106 менше, ніж днем ​​раніше.