Сьогодні в Нідерландах поновлюються слухання у справі МН17: захист подаватиме свої клопотання

Чергові слухання у справі про катастрофу в 2014 році літака авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17, відновляться в понеділок в окружному суді міста Гаага.

Попередній етап слухань відбувся з 8 до 10 червня. На ньому сторони, зокрема, повідомили про виконану роботу і зібрану інформацію. Очікується, що тепер у суді продовжать підготовку до початку розгляду справи по суті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, нідерландська прокуратура висловила надію, що окружний суд Гааги зможе восени приступити до розгляду по суті справи про катастрофу на сході України пасажирського літака рейсу MH-17.

"Сторона обвинувачення хотіла б, щоб розгляд справи по суті стартував восени - у жовтні або листопаді", - йдеться в опублікованому судом повідомленні за підсумками минулих на цьому тижні слухань.

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У прокуратурі вважають, що якщо захист не буде готовий до осені, то можна спочатку приступити до слухань з приводу тих обвинувачених, які вирішили, що вони не будуть представлені в суді адвокатами.

Нарешті, прокуратура сподівається, що до 22 червня 2020 року сторона захисту повідомить про те, яка додаткова інформація їй потрібна для підготовки до подальших слухань.

Захист же, зі свого боку, як зазначали в суді, раніше "закликав бути терплячими і попередив, що до 22 червня 2020 року не встигне передати всі свої запити. Також він не в змозі визначити, коли може бути готовий приступити до розгляду справи по суті ... Захист прекрасно усвідомлює необхідність розглянути справу якомога швидше".

Сторона захисту докладно пояснила, що на вивчення підсумків багаторічного розслідування обставин катастрофи у неї піде дуже багато часу. Крім того, в умовах пандемії коронавірусу Covid-19 виникають труднощі у контактах як із підзахисним Олегом Пулатовим, так і з експертами в різних сферах.

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10 червня в нідерландській прокуратурі заявили, що не виявили жодних чинників, які б дозволяли виключити когось зі списку фігурантів справи про катастрофу пасажирського "Боїнга" на сході України в 2014 році.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

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За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи.

Суд розпочав розгляд справи за розкладом. 10 червня в судовому комплексі "Схіпхол" у Нідерландах відбувається шосте судове засідання у справі МН17.

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