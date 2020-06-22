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Сьогодні в Нідерландах поновлюються слухання у справі МН17: захист подаватиме свої клопотання

Сьогодні в Нідерландах поновлюються слухання у справі МН17: захист подаватиме свої клопотання

Чергові слухання у справі про катастрофу в 2014 році літака авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17, відновляться в понеділок в окружному суді міста Гаага.

Попередній етап слухань відбувся з 8 до 10 червня. На ньому сторони, зокрема, повідомили про виконану роботу і зібрану інформацію. Очікується, що тепер у суді продовжать підготовку до початку розгляду справи по суті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, нідерландська прокуратура висловила надію, що окружний суд Гааги зможе восени приступити до розгляду по суті справи про катастрофу на сході України пасажирського літака рейсу MH-17.

"Сторона обвинувачення хотіла б, щоб розгляд справи по суті стартував восени - у жовтні або листопаді", - йдеться в опублікованому судом повідомленні за підсумками минулих на цьому тижні слухань.

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У прокуратурі вважають, що якщо захист не буде готовий до осені, то можна спочатку приступити до слухань з приводу тих обвинувачених, які вирішили, що вони не будуть представлені в суді адвокатами.

Нарешті, прокуратура сподівається, що до 22 червня 2020 року сторона захисту повідомить про те, яка додаткова інформація їй потрібна для підготовки до подальших слухань.

Захист же, зі свого боку, як зазначали в суді, раніше "закликав бути терплячими і попередив, що до 22 червня 2020 року не встигне передати всі свої запити. Також він не в змозі визначити, коли може бути готовий приступити до розгляду справи по суті ... Захист прекрасно усвідомлює необхідність розглянути справу якомога швидше".

Сторона захисту докладно пояснила, що на вивчення підсумків багаторічного розслідування обставин катастрофи у неї піде дуже багато часу. Крім того, в умовах пандемії коронавірусу Covid-19 виникають труднощі у контактах як із підзахисним Олегом Пулатовим, так і з експертами в різних сферах.

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10 червня в нідерландській прокуратурі заявили, що не виявили жодних чинників, які б дозволяли виключити когось зі списку фігурантів справи про катастрофу пасажирського "Боїнга" на сході України в 2014 році.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

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За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи.

Суд розпочав розгляд справи за розкладом. 10 червня в судовому комплексі "Схіпхол" у Нідерландах відбувається шосте судове засідання у справі МН17.

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Топ коментарі
+2
В Цивилизованном Мире защита предоставляется абсолютно всем.
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22.06.2020 08:56
+2
Ценность уголовного процесса , идущего в Нидерландах по делу уничтожения Боинга МН-17 в том , что он НЕИЗБЕЖНО вскроет ведущую роль Москвьі в "конфликте" на Донбассе , развеет мифьі о "гражданской войне" в Украине и тезис о том , что РФ "не сторона конфликта". Тем самьім судебньій процесс станет ПРЕЦЕДЕНТНЬІМ , что даст Украине возможность подавать и вьігрьівать в международньіх судах иски против РФ.
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22.06.2020 09:13
+1
капец.... какая защита может быть у террористов????
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22.06.2020 08:48
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капец.... какая защита может быть у террористов????
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22.06.2020 08:48 Відповісти
В Цивилизованном Мире защита предоставляется абсолютно всем.
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22.06.2020 08:56 Відповісти
А расия разве цивилизованная страна?
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22.06.2020 09:09 Відповісти
Суд идет не в РФ-ии , идет по цивилизованньім правилам , и тем авторитетнее будет его решение.
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22.06.2020 09:15 Відповісти
...на которое параше насрать.
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22.06.2020 09:18 Відповісти
Параше не насрать , о чем свидетельствуют настойчивьіе попьітки всячески затянуть процесс. Не мечите бисер перед свиньей.
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22.06.2020 10:17 Відповісти
А кто там террористы? Кто их так назвал? Это же международный суд
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22.06.2020 09:30 Відповісти
Ценность уголовного процесса , идущего в Нидерландах по делу уничтожения Боинга МН-17 в том , что он НЕИЗБЕЖНО вскроет ведущую роль Москвьі в "конфликте" на Донбассе , развеет мифьі о "гражданской войне" в Украине и тезис о том , что РФ "не сторона конфликта". Тем самьім судебньій процесс станет ПРЕЦЕДЕНТНЬІМ , что даст Украине возможность подавать и вьігрьівать в международньіх судах иски против РФ.
показати весь коментар
22.06.2020 09:13 Відповісти
"Родина-мать зовёт!
Сьогодні в Нідерландах поновлюються слухання у справі МН17: захист подаватиме свої клопотання - Цензор.НЕТ 5160
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22.06.2020 09:18 Відповісти
Лаптеногие на решение суда ответят как и всегда "Вы фсе врети!"
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22.06.2020 09:22 Відповісти
"Защита же, со своей стороны, как отмечали в суде, ранее "призвала быть терпеливыми и предупредила, что до 22 июня 2020 года не успеет передать все свои запросы. Также она не в состоянии определить, когда может быть готова приступить к рассмотрению дела по существу... Защита прекрасно осознает необходимость рассмотреть дело как можно быстрее"".
Все правильно... Захисту необхідно визначиться, але це він може зробить лише тоді, коли будуть відомі результати антиконституційного референдуму по питанню зміни в Росії форми правління з республіканської на монархічну... (Наскільки мені відомо, в Конституції РФ відсутня така форма волевиявлення народу, як "референдум").
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22.06.2020 09:22 Відповісти
Вьі сомневаетесь в доказательной базе , уликах и єкспертизах ? На основании чего?
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22.06.2020 10:19 Відповісти
Вьі "внимательно" следите по публикациям лживьіх российский версий ? Сколько их уже опровергнуто самой Расеей ? Со счету не сбились ?
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22.06.2020 11:18 Відповісти
а какие у вас основания вообще считать это событие реальным? В смысле, сбитый Боинг?
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22.06.2020 13:08 Відповісти
Ну, сам факт того, что "Боинг" летел по небу, а потом упал на землю, не вызывает у меня сомнений. А вот выяснить обстоятельства, при которых это произошло, как раз и должны следствие и суд.
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22.06.2020 13:23 Відповісти
если в теле пилотов и пассажиров найдены поражающие элементы от заряда ракеты, это не наводит на размышления? В каком месте возникают сомнения?
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22.06.2020 16:11 Відповісти
цап, водки нет
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22.06.2020 12:07 Відповісти
Сочувствую Вашему горю, но я-то тут при чём?
Нет, значит купите. Или терпите.
Хамить-то зачем?
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22.06.2020 13:27 Відповісти
свинорус, давай драпай найух
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22.06.2020 13:37 Відповісти
москаль повинен скаржитися тіко в басманньій сут масквьі.
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22.06.2020 10:36 Відповісти
 
 