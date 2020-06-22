Новий антирекорд за кількістю заражених COVID-19 на Львівщині: виявлено 200 нових випадків. Загалом 3980 інфікованих
Станом на ранок 22 червня у Львові та Львівській області підтверджено 3980 випадків інфікування коронавірусом, з них 114 - летальні, 674 пацієнти одужали.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.
Загалом за весь період карантину у Львівську обласну інфекційну лікарню звернулися 5732 особи, госпіталізовано - 973, на амбулаторному лікуванні - 4759 осіб, виписано - 767 осіб. Зараз у лікарні перебуває 205 осіб, із них в реанімації - 7 осіб, на апараті ШВЛ - 1 людина.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 736 ПЛР-тестів, з яких 200 - позитивні. Зокрема із нових проб ПЛР-тестів зроблено 468, і з них 129 - позитивні. Серед них - 100 жителі Львова. Всього в роботу взяли 400 проб, таким чином, залишок у холодильнику - 430.
Нагадаємо, станом на 21 червня в Україні лабораторно підтверджено 36 560 випадків COVID-19. За добу - 735 нових випадків, що на 106 менше, ніж днем раніше.
Будь ласка, зачекайте...
Чи може тут щось не так?
І головне біснарі розносять потім і плачуть шо Боб покарав їх, хоча вони й активно біснувались)
З Гуманних мотивів.
"Відмова від госпіталізації інфекційно хворого" повинна включати забезпечення умов його утримання до смерті(близької),зокрема добровільну самоізоляцію з волонтером у віддалених від цивілізації місцях.. А також карантин цього волонтера(що вже має імунітет)
(безсимптомних і з легкими симптомами)...
Нагадаю, що інфіковано (офіційно) 0,1% всього населення. Вакцини не буде, а та, що буде, не буде ефективна, бо імунітет не пожиттєвий. Тобто треба перехворіти майже всім. Ділимо 30 (або хоча б 15-20) млн на тижневий приріст, отримаєм кількість тижнів.
тобто доручити лікарям Поліції і арміям світу провести одноразову одномоментну інфікацію.. ?
Це,до речі,дешевше ,ніж вакцинація..Вірус не треба розробляти,лише розмножити.АЦе може кожний !
Ольгінські суки Цензора,все правильно ?
І її можна зупинити лише МАСОВИМ штрафуванням.
Але ,звичайно ,штрафи прийдеться зменшити.. до 500 -1000 грн.
Для наглядності ,масовості акції...
таке вже було..якщо памятаєте..с свинячим