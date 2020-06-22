УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9697 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 365 48
карантин (18171) Львівщина (2296) статистика (2247) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Новий антирекорд за кількістю заражених COVID-19 на Львівщині: виявлено 200 нових випадків. Загалом 3980 інфікованих

Новий антирекорд за кількістю заражених COVID-19 на Львівщині: виявлено 200 нових випадків. Загалом 3980 інфікованих

Станом на ранок 22 червня у Львові та Львівській області підтверджено 3980 випадків інфікування коронавірусом, з них 114 - летальні, 674 пацієнти одужали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

Загалом за весь період карантину у Львівську обласну інфекційну лікарню звернулися 5732 особи, госпіталізовано - 973, на амбулаторному лікуванні - 4759 осіб, виписано - 767 осіб. Зараз у лікарні перебуває 205 осіб, із них в реанімації - 7 осіб, на апараті ШВЛ - 1 людина.

Читайте також: COVID-19: за добу у світі померло понад 3 тис. осіб. Загальна кількість жертв досягла 470,7 тис., інфікованих - 9 млн. ІНФОГРАФІКА

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 736 ПЛР-тестів, з яких 200 - позитивні. Зокрема із нових проб ПЛР-тестів зроблено 468, і з них 129 - позитивні. Серед них - 100 жителі Львова. Всього в роботу взяли 400 проб, таким чином, залишок у холодильнику - 430.

Нагадаємо, станом на 21 червня в Україні лабораторно підтверджено 36 560 випадків COVID-19. За добу - 735 нових випадків, що на 106 менше, ніж днем ​​раніше.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Причем голосование за Зеленского к вирусу во Львове? Кто о чем, а вшивый про баню?
показати весь коментар
22.06.2020 08:57
+7
Кого не запитай - за Зеленського ніхто не голосував. В мене виникає враження, що на виборах відбулися масштабні фальсифікації.
показати весь коментар
22.06.2020 08:54
+7
потому что зекретин , после того как принародно нарушил карантин, как нарушил карантин коля катлета и еще и безнаказанными остались, в ответе за каждого зараженного в Украине,зесрань)
показати весь коментар
22.06.2020 09:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кого не запитай - за Зеленського ніхто не голосував. В мене виникає враження, що на виборах відбулися масштабні фальсифікації.
показати весь коментар
22.06.2020 08:54 Відповісти
Причем голосование за Зеленского к вирусу во Львове? Кто о чем, а вшивый про баню?
показати весь коментар
22.06.2020 08:57 Відповісти
потому что зекретин , после того как принародно нарушил карантин, как нарушил карантин коля катлета и еще и безнаказанными остались, в ответе за каждого зараженного в Украине,зесрань)
показати весь коментар
22.06.2020 09:02 Відповісти
Очень вменяемое пояснение.
показати весь коментар
22.06.2020 09:14 Відповісти
На картинку если слово не доходит)

Новий антирекорд за кількістю заражених COVID-19 на Львівщині: виявлено 200 нових випадків. Загалом 3980 інфікованих - Цензор.НЕТ 7356
показати весь коментар
22.06.2020 09:29 Відповісти
при чем концерт на каналах окупанта Украины мертвечука к "зе слугам" и голосованию?
показати весь коментар
22.06.2020 09:23 Відповісти
Саме так - Порошенко не при владі - фальсифікують, Порошенко при владі - фальсифікують.

Чи може тут щось не так?
показати весь коментар
22.06.2020 08:57 Відповісти
Не дивно, люди пхаються в транспорт, *********, на зауваження щодо масок і дистанції огризаються. Вчора під церквою освячували зілля - лізли один одному на плечі... Маємо результат
показати весь коментар
22.06.2020 08:57 Відповісти
Шо за зілля? Черговий шабаш придумали як "зелені свята"?
І головне біснарі розносять потім і плачуть шо Боб покарав їх, хоча вони й активно біснувались)
показати весь коментар
22.06.2020 08:59 Відповісти
ибо 3 быдла на 1 кв м. с ними разговаривать бесполезно они понимают только кулак на своей морде.
показати весь коментар
22.06.2020 09:04 Відповісти
Я бы на месте Минздрава принял постанову - тех кто не соблюдал санитарные правила в случае заражения в больницу не брать (или брать только в платную)
показати весь коментар
22.06.2020 09:09 Відповісти
"Мамо викликай "Швидку", я підхопив вірусню на мирній акції протесту проти карантину!"
показати весь коментар
22.06.2020 09:19 Відповісти
Да не,прямо в морг...
показати весь коментар
22.06.2020 09:20 Відповісти
Може в Києві не платять за лікування корони,бо всюди самі хворі купляють ліки.
показати весь коментар
22.06.2020 09:21 Відповісти
"форма " №67-78 Моз.
З Гуманних мотивів.

"Відмова від госпіталізації інфекційно хворого" повинна включати забезпечення умов його утримання до смерті(близької),зокрема добровільну самоізоляцію з волонтером у віддалених від цивілізації місцях.. А також карантин цього волонтера(що вже має імунітет)
показати весь коментар
22.06.2020 10:42 Відповісти
ти там не звертаєш уваги на епіцентри і велюри різні і як і чим Твої лукаві родичі там освячують? вредна та щей з рогами
показати весь коментар
22.06.2020 09:27 Відповісти
вчора освячували біля церкви -за тиждень пару трійко важко хворих.. плюс десяток інфікованих

(безсимптомних і з легкими симптомами)...
показати весь коментар
22.06.2020 10:33 Відповісти
Самому цікаво яке зілля вчора святили? Всюди без масок і скупчення . Подивіться на Південь. На морях що робиться і не має таких показників.
показати весь коментар
22.06.2020 10:47 Відповісти
Свято Евхаристії, або як у нас кажуть , Божого тіла. Плетуть віночки з зілля і їх після служби Божої освячуютьНовий антирекорд за кількістю заражених COVID-19 на Львівщині: виявлено 200 нових випадків. Загалом 3980 інфікованих - Цензор.НЕТ 7573
показати весь коментар
22.06.2020 23:12 Відповісти
Блін...Кінця і краю цьому немає.
показати весь коментар
22.06.2020 09:01 Відповісти
Прохендеи кторые проплачивают коронобесие это конченые идиоты. Они уверены если они влада то могут все.У них кто то отбрал разум.
показати весь коментар
22.06.2020 09:09 Відповісти
Вот интересно - мыть руки с мылом это коронобесие или гигиена?
показати весь коментар
22.06.2020 09:10 Відповісти
А соблюдать санитарные нормы, мыть руки, меньше шляться не пробовали?
показати весь коментар
22.06.2020 09:16 Відповісти
действительно)

Новий антирекорд за кількістю заражених COVID-19 на Львівщині: виявлено 200 нових випадків. Загалом 3980 інфікованих - Цензор.НЕТ 6185
показати весь коментар
22.06.2020 09:27 Відповісти
Пробували. Але якщо такий " свідомий", як ти, буде чхати наліво і направо, то хвороба триватиме роками.
показати весь коментар
22.06.2020 09:54 Відповісти
Звичайно не має. І не буде, поки люди не зрозуміють, що все це афера.
Нагадаю, що інфіковано (офіційно) 0,1% всього населення. Вакцини не буде, а та, що буде, не буде ефективна, бо імунітет не пожиттєвий. Тобто треба перехворіти майже всім. Ділимо 30 (або хоча б 15-20) млн на тижневий приріст, отримаєм кількість тижнів.
показати весь коментар
22.06.2020 09:35 Відповісти
але треба якось сторити умови,щоб вся планета перехворіла ОДНОЧАСНО..
тобто доручити лікарям Поліції і арміям світу провести одноразову одномоментну інфікацію.. ?
Це,до речі,дешевше ,ніж вакцинація..Вірус не треба розробляти,лише розмножити.АЦе може кожний !

Ольгінські суки Цензора,все правильно ?
показати весь коментар
22.06.2020 10:39 Відповісти
не обовязково одночасно, можна розтягнути на 2700 тижнів. Це приблизний час, який потрбіний, щоб більшість українців перехворіла, при темпі 12 нових хворих за тиждень на кожні 100тис. населення.
показати весь коментар
22.06.2020 11:07 Відповісти
розслабуха почалася.
І її можна зупинити лише МАСОВИМ штрафуванням.
Але ,звичайно ,штрафи прийдеться зменшити.. до 500 -1000 грн.

Для наглядності ,масовості акції...
показати весь коментар
22.06.2020 10:44 Відповісти
Є привід посилити їм карантин і загнати по квартираї, щоб не їхали в Київ. Ще потрібно у Закарпатті, Тернопільській і Рівенській областях і звичайно в самому Києві. А то ходять і ********** тут плакатами, не дають можливості знімати вілосіки, як все фокей!
показати весь коментар
22.06.2020 09:29 Відповісти
Не знаю. Це якийсь треш від садового. щось мутить падла. мабуть додаткових грошей хоче з бюджету.
показати весь коментар
22.06.2020 10:50 Відповісти
вакцина буде....в далекій далекій переспективі..перехворіють всі в тій чи іншій формі..
таке вже було..якщо памятаєте..с свинячим
показати весь коментар
22.06.2020 12:10 Відповісти
 
 