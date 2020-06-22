В Україні 681 новий випадок COVID-19 за добу, померли 10 осіб, загалом зафіксовано 37 241 випадок
Станом на 22 червня в Україні лабораторно підтверджено 37 241 випадок COVID-19. За добу - 681 новий випадок. 10 осіб померли від хвороби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.
В Україні зафіксували 681 нового хворого на коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу (добою раніше - 735).
За добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 10 пацієнтів (добою раніше - 8), всього - 1 012. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували в Закарпатській (3) області.
За останню добу одужали 133 людини (добою раніше - 103), всього - 16 642.
Загалом в Україні зараз хворіють 19 587 осіб, що на 538 більше, ніж днем раніше.
Найбільше нових випадків виявили у Львівській (200), Рівненській (91), Волинській (70) областях та Києві (43).
У Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Донецькій та Луганській областях нових випадків COVID-19 і виявили.
Будь ласка, зачекайте...
думай.те
че не говорят нам этого шо я ниже написал? писало же тут шо до двух недель некоторые ждут результата(части из них уже как бы и не нужен результат вовсе от слова совсем))
ясно если ты депутат или поп или при бабле, то и домой приедут и вечером уже результат привезут.
"статистику" такую ***********(цитата Леся Подервянского)
Коронавірус COVID-19 намагаються насильно приписати чоловікові з цукровим діабетом у Воловецькому районі на Закарпатті. Про це повідомив в Facebook громадський діяч Остап Стахів.
За його словами, сімейного лікаря із села Нижні Ворота змушують написати пацієнту, який лікувався від пневмонії, діагноз COVID-19.
- Ковидий
- Ковидария
- Кронвирус
- Вирусника
- Обсерват
- Карантиний
- ВОЗарий
Аналогія: 90% дорослих жителів Землі інфіковані вірусом герпесу. Якщо кожного померлого від будь-якої причини тестувати на наявність вірусу герпесу в тілі, з'ясується, що 90% людей померли з герпесом. Тепер уявіть що буде, якщо цей лічильник повісити на кожному сайті і транслювати з кожного праски.
Количество тестов нарастили более чем в 2 раза! В этом и есть причина роста обнаруженных случаев позитивных ковид-19!!! К тому же сюда впихивают все обнаруженные случаи нахождения антител, т.е. людей уже переболевших...
16 мая - 5,89% заразившихся от числа протестированных...
.
12 июня - 3,38% заразившихся от числа протестированных...
Итого: 12 июня процент заболевших составляет 57,38% к числу заболевших 16 мая....
Это почти в 2 раза меньше!!!!
#ляшкобреше #степановбреше #возбреше #мозбреше #fuckquarantine
Я підхопила COVID на акції протесту проти довбаного карантина!"
Свое божество надо знать в лицо и не путать с другими проходимцами и лже-ковидами (коих все неразумные НЕ свидетели суют в священные тексты под видом божества)
Мы единственные свидетели его, и не можем молиться иным богам: гриппу, герпесу или прости святой ковид - ВИЧу. Смотрим и приобщаемся. Да пропадут все пропадом. Сгинь!
Знакомимся с матчастью. Экзамен в понедельник.
Да прибудет с нами иммунитет.
Они заявили правительству, что у них 5000 пациентов и получали государственные деньги за помощь в лечении тех, кто заболел, учреждение является частной больницей, о чем говорится в видеозаписи. Несмотря на то, что у них не было пациентов, они все равно получали государственную субсидию. https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F?__eep__=6&__cft__[0]=AZUe4MyBfXZJD1JyavrvrW4YWFMmMC-cfnT0KUX2g_Nh-yalkfRlze9CC97urgidb045-KN-6mqcFTh9j77_KgGee311s_nyXhqJWNUBO7Yb6r0xIX-0WYSfusms-n8CqDpIE-dZ-OrqAftHZQw0w49v-L4txTO3v4QdG9WrGwUq12eb6UrThP7tnQYxgIo0_BXgiiTZ74cgz8h8oyJd_6lCyy5APuEzRiU4up0Mvpjauw&__tn__=*NK-y-R #бразилия
Начиная с понедельника, 22 июня каждый, кто нарушит требование по ношению маски, будет выплачивать штраф в размере 900 лир (более 130 долларов США).
До 22 июня всех, кто не соблюдал режим ношения масок, только предупреждали,однако с сегодняшнего дня будут штрафовать. Источник: https://censor.net/n3203434
Защита шеи - важный фактор безопасности