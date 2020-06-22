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карантин (18171) перевірка (1208) COVID-19 (19763) коронавірус (19920) Олексій Чернишов (256)

Необхідні масові перевірки закладів громадського харчування, щонайменше 10 тис. проведуть цього тижня, - Чернишов

Необхідні масові перевірки закладів громадського харчування, щонайменше 10 тис. проведуть цього тижня, - Чернишов

Міністр розвитку громад і територій, перший заступник керівника державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та НС Олексій Чернишов вважає за необхідне провести масові перевірки закладів громадського харчування на майбутньому тижні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінрегіону, про це Чернишов сказав на засіданні комісії ТЕБ та НС в суботу, яке провів за дорученням прем'єр-міністра України.

"Вважаю, що необхідні масові перевірки; щонайменше 10 000 перевірок Держпродспоживслужбою за дотриманням закладами громадського харчування норм мають бути здійснені вже наступного тижня", - сказав Чернишов.

Він пояснив, що "відновлення роботи закладів громадського харчування іноді призводить до порушення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних вимог в частині проведення масових заходів".

Читайте також: За час карантину громадський транспорт перевіряли понад 2,5 тис. разів, накладено штрафів на 2 млн грн, - Аваков

Чернишов нагадав, що в Україні спостерігається тенденція до збільшення хворих на Covid-19.

"Тому необхідно терміново провести коригування протиепідеміологічних заходів у напрямку посилення контролю", - сказав він

За результатами засідання Комісії контролюючі органи мають отримати відповідні доручення. Зокрема Укртрансбезпеці, Держпродспоживслужбі, Національній поліції буде доручено посилити нагляд за дотриманням суб’єктами господарювання протиепідемічних норм; забезпечити здійснення заходів державного контролю за дотриманням об’єктами торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, ринками, закладами громадського харчування правил, встановлених МОЗ.

Крім того, буде доручено посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм при перевезенні пасажирів міським транспортом, а також приміським залізничним транспортом та автотранспортом приміського й міжобласного сполучення.

Читайте: Карантин із понеділка посилять в Одесі

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Топ коментарі
+8
Бьюджет трещит, так шо треба трохи потрусить спекулянтов унд барыг.
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22.06.2020 09:28
+8
Они просто тупые думали транш МВФ можно пощупать, а вышел обломчик, сейчас пойдут бизнес кошмарить. Зеробили їх разом
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22.06.2020 09:35
+6
Совок не умер, совок жив.
Основной принцип совка, наличие распределяющих и контролирующих органов.
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22.06.2020 09:32
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Бьюджет трещит, так шо треба трохи потрусить спекулянтов унд барыг.
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22.06.2020 09:28 Відповісти
- По случаю учета шницелей столовая закрыта навсегда. Придется отдать свое тело на растерзание частникам, - подитожил Остап (с)
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22.06.2020 10:06 Відповісти
Велюр теж перевірять?
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22.06.2020 09:31 Відповісти
Потрібно посилити контроль за громадським транспортом.
В Сумах багато водіїв маршруток їздять без масок. Це вже не кажучи за пасажирів.
Потрібно також заборонити відрядження в неблагополучні регіони (той же Київ).
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22.06.2020 09:31 Відповісти
Неблагополучный регион - твоя жилплощадь, провинциал недолугий.
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22.06.2020 09:33 Відповісти
Ем-м. Так хай їздять. Хто хоче - вдягає маску, хто не хоче - не вдягає. Не бачу проблем.
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22.06.2020 09:48 Відповісти
Проблема в тому, що головна функція маски - не допустити потрапляння вірусу у повітря.
Тобто насамперед має одягати маску хворий.
А те що здорова людина носить маску - користі мало....
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22.06.2020 09:56 Відповісти
Тобто якщо не має доказів, що водій мршрутки хворий, то маска не потрібна. А інші здророві, які аж так переживають за своє здоровя, можуть ходити в распіраторах N95/N99. По 13 год/день. Само собою, міняти їх кожні 2 години
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22.06.2020 10:13 Відповісти
У Вас, пане, з логікою не дуже...Проблема в тому, що переважна більшість не знає хворі вони, чи ні і в який момент вони стать інфікованими та вже несуть небезпеку для інших.. Більшість переносить корону майже безсиптомно, як звичайний нежить... Тому маски в транспорті та в місцях скупчення повинні носити всі.
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22.06.2020 10:13 Відповісти
Проблема в тому, що більшість геть не вміють в критичне мислення. Так ще й намагаютсья затягнути в свою секту нормальних.
Маски https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3349234 неефективні та https://www.researchgate.net/publication/244485085_Effect_of_face_veil_on_ventilator_function_among_Saudi_adult_females шкідливі .

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text Стаття 20. Обов'язки осіб, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text Особи, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями, зобов'язані:вживати рекомендованих медичними працівниками заходів для запобігання поширенню інфекційних хвороб;виконувати вимоги та рекомендації медичних працівників щодо порядку та умов лікування, додержуватися режиму роботи закладів охорони здоров'я та наукових установ, у яких вони лікуються;проходити у встановлені строки необхідні медичні огляди та обстеження.

Якщо не хворію - нікому нічого не винен.
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22.06.2020 11:56 Відповісти
проблема у тому,що вірус має початковий безсимптомний період,коли вже відбувається зараження..
ТОМУ МАСКИ ПОВИННІ НОСИТИ УСІ.
За винятком вулиці,де "соціальна дистанція! 1.5м наявна..
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22.06.2020 11:13 Відповісти
больше проверок хороших и разных) Кто-то озолотится
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22.06.2020 09:31 Відповісти
во время карантина у проверяющих деньги начали заканчиваться... Проверять-то нечего было
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22.06.2020 10:10 Відповісти
Совок не умер, совок жив.
Основной принцип совка, наличие распределяющих и контролирующих органов.
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22.06.2020 09:32 Відповісти
Прверить все котлеты на профпригодность...
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22.06.2020 09:32 Відповісти
Вам транша от МВФ мало?
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22.06.2020 09:32 Відповісти
Они просто тупые думали транш МВФ можно пощупать, а вышел обломчик, сейчас пойдут бизнес кошмарить. Зеробили їх разом
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22.06.2020 09:35 Відповісти
А ка в Беларуси с проверками. Всех за идиотов считаешь придурок.
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22.06.2020 09:33 Відповісти
Супер...под шумок ментам вернуть контроль над мафами. Зелень-а ****?
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22.06.2020 09:38 Відповісти
Массовые проверки нужны, прежде всего, в учебных заведениях. Там все ходят на работу, а ученики и студенты бегают по вопросам практики, дипломирования и выпуска.
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22.06.2020 09:46 Відповісти
Ну еще бы. По 10 кило проверок в неделю - это тема.
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22.06.2020 09:48 Відповісти
Багато попередять. Так завжди робиться.
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22.06.2020 09:51 Відповісти
Нова владе не вміє заробляти гроші - ось, скажімо, бачить бізнесмена з грошима. Питання - як його охмирити. Можна станцювати для нього, зробити фото або манікюр. Якщо не ведеться - оштрафувати або встановити йому РРО.
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22.06.2020 09:54 Відповісти
Зелень ищет любой способ грабить предпринимателей.
Нахожусь в районе, где уже три месяца не могут найти хоть одного больного.
Вчера внезапно объявлено усиление карантина и до конца дня оштрафовано куча народу.
Отаки дила, малятка.
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22.06.2020 10:00 Відповісти
Чернышов Алексей

Родился в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Харькове , где провёл детство, школьные годы, получил высшее образование.
С 1994 по 1999 год - учеба в https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%C2%BB&action=edit&redlink=1 Харьковском гуманитарном университете «Народная украинская академия» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%C2%BB [uk] по специальности «Экономика предприятия». С 1996 по 2002 год - по специальности «Правоведение» учится в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого .Лично для меня выпускники харьковского юридического - реальные рыги И часто завербованные агенты хремля
Ещё он и МАЦКОВСКУЮ ЦЕРКОВЬ УВАЖАЕТ
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22.06.2020 10:08 Відповісти
Необхідні масові перевірки закладів громадського харчування, щонайменше 10 тис. проведуть цього тижня, - Чернишов - Цензор.НЕТ 8952
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22.06.2020 10:10 Відповісти
Интервью Гордона с Чернышовым ( явное задание на раскрутку 😀😀😀)
https://lb.ua/news/2020/06/19/460184_aleksey_chernishov_net_chetkogo.html https://lb.ua/news/2020/06/19/460184_aleksey_chernishov_net_chetkogo.html
А ЕШЕ его в ОП предложил Трофимов - тот который тоже не любит украинскую церковь и сторонник мацковской церкви
И вот все эти деятели ещё и не украинцы 😀😀😀
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22.06.2020 10:14 Відповісти
в ЗЕленском кабмине порохоботов нет. То есть все без исключений - схематозники, коллаборанты и dолbоёbы…
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22.06.2020 10:15 Відповісти
https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Mykola Nikolaus

https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10/posts/3196361737091211?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 17 ч. ·

Після 49 місяців поспіль зростання ВВП прийшов клоун нас всіх розважити, і одночасно просрати Україну. От весело, правда!?

Необхідні масові перевірки закладів громадського харчування, щонайменше 10 тис. проведуть цього тижня, - Чернишов - Цензор.НЕТ 9495
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22.06.2020 10:27 Відповісти
Треба терміново посадити Порошенка!
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22.06.2020 10:30 Відповісти
Добейтесь хотя бы чтоб столики впритык не стояли!
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22.06.2020 10:42 Відповісти
Незапланированные проверки на которые наложен мараторий ...это как вообще
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22.06.2020 11:23 Відповісти
 
 