Необхідні масові перевірки закладів громадського харчування, щонайменше 10 тис. проведуть цього тижня, - Чернишов
Міністр розвитку громад і територій, перший заступник керівника державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та НС Олексій Чернишов вважає за необхідне провести масові перевірки закладів громадського харчування на майбутньому тижні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінрегіону, про це Чернишов сказав на засіданні комісії ТЕБ та НС в суботу, яке провів за дорученням прем'єр-міністра України.
"Вважаю, що необхідні масові перевірки; щонайменше 10 000 перевірок Держпродспоживслужбою за дотриманням закладами громадського харчування норм мають бути здійснені вже наступного тижня", - сказав Чернишов.
Він пояснив, що "відновлення роботи закладів громадського харчування іноді призводить до порушення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних вимог в частині проведення масових заходів".
Чернишов нагадав, що в Україні спостерігається тенденція до збільшення хворих на Covid-19.
"Тому необхідно терміново провести коригування протиепідеміологічних заходів у напрямку посилення контролю", - сказав він
За результатами засідання Комісії контролюючі органи мають отримати відповідні доручення. Зокрема Укртрансбезпеці, Держпродспоживслужбі, Національній поліції буде доручено посилити нагляд за дотриманням суб’єктами господарювання протиепідемічних норм; забезпечити здійснення заходів державного контролю за дотриманням об’єктами торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, ринками, закладами громадського харчування правил, встановлених МОЗ.
Крім того, буде доручено посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм при перевезенні пасажирів міським транспортом, а також приміським залізничним транспортом та автотранспортом приміського й міжобласного сполучення.
Будь ласка, зачекайте...
В Сумах багато водіїв маршруток їздять без масок. Це вже не кажучи за пасажирів.
Потрібно також заборонити відрядження в неблагополучні регіони (той же Київ).
Тобто насамперед має одягати маску хворий.
А те що здорова людина носить маску - користі мало....
Маски https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3349234 неефективні та https://www.researchgate.net/publication/244485085_Effect_of_face_veil_on_ventilator_function_among_Saudi_adult_females шкідливі .
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text Стаття 20. Обов'язки осіб, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text Особи, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями, зобов'язані:вживати рекомендованих медичними працівниками заходів для запобігання поширенню інфекційних хвороб;виконувати вимоги та рекомендації медичних працівників щодо порядку та умов лікування, додержуватися режиму роботи закладів охорони здоров'я та наукових установ, у яких вони лікуються;проходити у встановлені строки необхідні медичні огляди та обстеження.
Якщо не хворію - нікому нічого не винен.
ТОМУ МАСКИ ПОВИННІ НОСИТИ УСІ.
За винятком вулиці,де "соціальна дистанція! 1.5м наявна..
Основной принцип совка, наличие распределяющих и контролирующих органов.
Нахожусь в районе, где уже три месяца не могут найти хоть одного больного.
Вчера внезапно объявлено усиление карантина и до конца дня оштрафовано куча народу.
Отаки дила, малятка.
Родился в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Харькове , где провёл детство, школьные годы, получил высшее образование.
С 1994 по 1999 год - учеба в https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%C2%BB&action=edit&redlink=1 Харьковском гуманитарном университете «Народная украинская академия» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%C2%BB [uk] по специальности «Экономика предприятия». С 1996 по 2002 год - по специальности «Правоведение» учится в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого .Лично для меня выпускники харьковского юридического - реальные рыги И часто завербованные агенты хремля
Ещё он и МАЦКОВСКУЮ ЦЕРКОВЬ УВАЖАЕТ
https://lb.ua/news/2020/06/19/460184_aleksey_chernishov_net_chetkogo.html https://lb.ua/news/2020/06/19/460184_aleksey_chernishov_net_chetkogo.html
А ЕШЕ его в ОП предложил Трофимов - тот который тоже не любит украинскую церковь и сторонник мацковской церкви
И вот все эти деятели ещё и не украинцы 😀😀😀
https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10/posts/3196361737091211?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 17 ч. ·
Після 49 місяців поспіль зростання ВВП прийшов клоун нас всіх розважити, і одночасно просрати Україну. От весело, правда!?