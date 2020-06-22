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Ще в 2014 році не бачив громаду госпітального храму в складі Московського патріархату, - священик Скнарь

Ще в 2014 році не бачив громаду госпітального храму в складі Московського патріархату, - священик Скнарь

Олег Скнарь - настоятель храму Покрова Пресвятої Богородиці ПЦУ, який розташований у Національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військово-медичний клінічний госпіталь" розповів, що об'єднатися з іншими українськими церквами і увійти до складу ПЦУ було не тільки його рішенням, але і всього приходу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "Армія Inform".

Олег Скнарь - настоятель храму Покрова Пресвятої Богородиці ПЦУ, який розташований у Національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військово-медичний клінічний госпіталь", розповів, що йому довелося бути безпосереднім свідком боротьби лікарів за життя легендарного воїна "Сумрак" - Ігоря Гордійчука.

"Я бачив його в комі, я бачив, яких неймовірних зусиль докладали лікарі клініки нейрохірургії, медичні сестри, аби врятувати життя офіцеру. Коли я заходив в палату, постійно біля його ліжка чергувала дружина Тетяна або дочка Марта, якщо в неї був вільний час від занять в університеті. Ми всі разом раділи, коли Ігор Володимирович повернувся до тями, почав потроху відновлюватись", - зазначив Скнарь.

Настоятель вважає себе учнем митрополита Володимира і добре знав стан його душі і наміри щодо об'єднання українських церков навколо Київського престолу зі статусом автокефальної церкви.

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"Коли ж стало відомо про підготовку Томоса, що незабаром нам дадуть статус незалежної автокефальної церкви, я внутрішнє був готовий до приєднання до Православної церкви України. І, звичайно, я не зміг всидіти в Києві й був у Стамбулі під час цієї епохальної події, коли патріарх Варфоломій передав підписаний Томос митрополиту Епіфанію... Завжди вважав себе патріотом України, а коли розпочалась російська агресія, то зрозумів, що в нашого храму особлива місія. І я вже в 2014 році не бачив нашу церковну громаду в складі Московського патріархату. Об’єднатися з іншими українськими церквами і увійти до складу ПЦУ було не лише моїм рішенням, а й усього нашого приходу", - підкреслив священик.

Скнарь зазначив, що ім'я Московського патріарха припинили згадувати в богослужіннях ще в грудні 2013 року.

"Хто тільки не дзвонив мені з погрозами! Мені довелося розірвати відносини з багатьма впливовими колегами з "того боку". Але воно того варте", - зазначив настоятель храму.

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Еще в 2014 году не видел общину госпитального храма в составе Московского патриархата, - священник Скнарь - Цензор.НЕТ 6235
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22.06.2020 10:00 Відповісти
Круто ,глав кацап поп завтра себе то же такую цепь закажет ,только на 1 кг.больше.
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22.06.2020 10:26 Відповісти
Московська церква є агентом акупантів. Її діяльність треба заборонити
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22.06.2020 10:22 Відповісти
Встречаю в киевской Лавре летом 2014 года знакомого священника из Донбасса (поезда ЕЩЕ ходили из Донбасса, познакомился с ним в Лавре еще до войны, он приезжал на сессии в семинарию). Рассказывает про то, как бомбят "укры" "мирные донецкие города, убивают невинных детей" и ни слова про расеюшку и "ополченцев" с русскими паспортами. И самый перл - понизив голос, говорит, что на стороне Украины "воюют негры из Америки". Я спрашиваю: батюшка, сами видели? Он: Да! И их много! Я уже конкретнее пытаюсь понять, может я не владею информацией. Расспрашиваю подробнее, не сразу, шаг за шагом, выясняется, что, оказывается, он проезжал блок-пост "на Украину", там на украинской территории стоял БТР （или танк, он не понял）, и когда проезжал, оттуда （из танка или БТРа）, как ему показалось, "слышалась американская речь" （именно американская!）.
Можете представить, какую пургу несут священники в "дыныры" и в Лавре, и на чьей стороне они "воюют".
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22.06.2020 19:40 Відповісти
Схід України- земля України. Якщо в Мокві бачать на східних землях лише Донецький вугільний басейн з шахтами,то не дивовижно,що мізки бойовиків не розпізнають того,куди їх завели і по кому треба стріляти,бо географію московити ніколи не вивчали. Тому їх гатити треба повально,як череду!
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02.08.2020 17:36 Відповісти
 
 