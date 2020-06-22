Ще в 2014 році не бачив громаду госпітального храму в складі Московського патріархату, - священик Скнарь

Олег Скнарь - настоятель храму Покрова Пресвятої Богородиці ПЦУ, який розташований у Національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військово-медичний клінічний госпіталь" розповів, що об'єднатися з іншими українськими церквами і увійти до складу ПЦУ було не тільки його рішенням, але і всього приходу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "Армія Inform".

Олег Скнарь - настоятель храму Покрова Пресвятої Богородиці ПЦУ, який розташований у Національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військово-медичний клінічний госпіталь", розповів, що йому довелося бути безпосереднім свідком боротьби лікарів за життя легендарного воїна "Сумрак" - Ігоря Гордійчука.

"Я бачив його в комі, я бачив, яких неймовірних зусиль докладали лікарі клініки нейрохірургії, медичні сестри, аби врятувати життя офіцеру. Коли я заходив в палату, постійно біля його ліжка чергувала дружина Тетяна або дочка Марта, якщо в неї був вільний час від занять в університеті. Ми всі разом раділи, коли Ігор Володимирович повернувся до тями, почав потроху відновлюватись", - зазначив Скнарь.

Настоятель вважає себе учнем митрополита Володимира і добре знав стан його душі і наміри щодо об'єднання українських церков навколо Київського престолу зі статусом автокефальної церкви.

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"Коли ж стало відомо про підготовку Томоса, що незабаром нам дадуть статус незалежної автокефальної церкви, я внутрішнє був готовий до приєднання до Православної церкви України. І, звичайно, я не зміг всидіти в Києві й був у Стамбулі під час цієї епохальної події, коли патріарх Варфоломій передав підписаний Томос митрополиту Епіфанію... Завжди вважав себе патріотом України, а коли розпочалась російська агресія, то зрозумів, що в нашого храму особлива місія. І я вже в 2014 році не бачив нашу церковну громаду в складі Московського патріархату. Об’єднатися з іншими українськими церквами і увійти до складу ПЦУ було не лише моїм рішенням, а й усього нашого приходу", - підкреслив священик.

Скнарь зазначив, що ім'я Московського патріарха припинили згадувати в богослужіннях ще в грудні 2013 року.

"Хто тільки не дзвонив мені з погрозами! Мені довелося розірвати відносини з багатьма впливовими колегами з "того боку". Але воно того варте", - зазначив настоятель храму.