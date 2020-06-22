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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19: у Туреччині запровадили великі штрафи за порушення маскового режиму - понад $130

COVID-19: у Туреччині запровадили великі штрафи за порушення маскового режиму - понад $130

У Туреччині вводиться великий грошовий штраф за порушення маскового режиму в рамках заходів із протидії новій коронавірусній інфекції (COVID-19).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Анадолу.

Починаючи з понеділка, 22 червня кожен, хто порушить вимогу стосовно маски, буде виплачувати штраф у розмірі 900 лір (понад 130 доларів США).

Відповідне розпорядження в адміністрації губернаторів 81 провінції країни направило МВС Туреччини.

До 22 червня всіх, хто не дотримувався режиму носіння масок, тільки попереджали, однак від сьогодні штрафуватимуть.

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У 48 провінціях масковий режим має жорсткий характер і поширюється на всі сфери суспільного життя, тоді як у 33 провінціях маски обов'язкові лише в місцях громадського користування, зокрема в торгових центрах, на ринках, у ресторанах, кафе і перукарнях.

За останніми даними, Туреччина посідає 12-те місце щодо захворюваності на коронавірус у світі, заразилися 187 685 осіб, померло 4950 осіб, одужало 160 240 пацієнтів.
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Топ коментарі
+4
130 - крупный? По сравнению с нашим (640) - мелочь.
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22.06.2020 09:59
+4
у него иммунитет ко всему, к разуму тоже
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22.06.2020 10:17
+3
У нас 17000 гривен это куда больше. Вопрос в том что у нас президент без маски и в типа нерабочем кафе сидит пример подает.
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22.06.2020 09:58
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У нас покруче, хоть в этом обогнали.
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22.06.2020 09:58 Відповісти
У нас 17000 гривен это куда больше. Вопрос в том что у нас президент без маски и в типа нерабочем кафе сидит пример подает.
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22.06.2020 09:58 Відповісти
у него иммунитет ко всему, к разуму тоже
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22.06.2020 10:17 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib26zW8ZTqAhWHtYsKHcupA-AQFjADegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fzik.ua%2Fnews%2Fworld%2Fu_chekhii_ministr_zaplatyv_shtraf_za_te_shcho_buv_na_videokonferentsii_bez_masky_964123&usg=AOvVaw1WelDCbREWUWhPcmywrkiR Чеський міністр попав на штраф у 400 доларів за зняту ...
zik.ua › news › world › u_chekhii_ministr_zaplatyv_sh...
2 квіт. 2020 р. - У Чехії міністр заплатив штраф за те, що був на відеоконференції без маски.
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22.06.2020 10:24 Відповісти
130 - крупный? По сравнению с нашим (640) - мелочь.
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22.06.2020 09:59 Відповісти
маскобесие - высшая фаза коронабесия! как ни крутитИсь, неуважаемые дурантинщики, а сидеть (если повезёт) придётся.
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22.06.2020 10:01 Відповісти
для цього і є поліція і штрафи(дуже дієва річ) ,щоб заставити сидіти в карантині тих,хто ПІД ПІДОЗРОЮ(бо у Даного вірусу є початковий період,коли його неможливо виявити тестами,а вже відбувається перенос..).
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22.06.2020 10:28 Відповісти
твоя приверженность китайскому миру давно всем известно. что новенького скажешь? а? некогда? за новенькое не платят? да?
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22.06.2020 10:33 Відповісти
Не нервуй ольгінський Щуролове !!
Я тебе ще серйозно і не ї..ав....
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22.06.2020 10:49 Відповісти
нда... и за что вам только платят, крысы с помойки...
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22.06.2020 10:54 Відповісти
Тебе у дитинстві маскою налякали?
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22.06.2020 10:14 Відповісти
Тю.. да у нас в три раза больше и четыре месяца назад ввели. Нашли чем хвастаться. Наш
опыт перенимают. Видать и у них с экономикой швах. Стрелки переводят. Нет чтоб как в Швеции.
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22.06.2020 10:18 Відповісти
нет ,шоб как в ТУркменистане -взять і отменіть Ковід..
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22.06.2020 10:21 Відповісти
В Швеции без всяких карантинов люди ТРАДИЦИОННО держат дистанцию и не подходят близко друг к другу - просто у них в менталитете социальная дистанция в 2 раза больше, чем у тех же турков или у нас - они вплотную друг к другу вне интима не подходят вообще. В Швеции и до коронавируса рядом с вами в общественном транспорте на соседнее сиденье никогда не сел бы незнакомый человек - у них так просто не принято.
Это то, что позволяет не вводить карантин в Швеции (впрочем - у них правительство по закону просто не имеет на это прав).
Не говоря уже о том, что медицина в Швеции на наивысшем уровне и количество койкомест на душу населения в разы выше, чем в Украине или Турции.
Потому давай не равнять нас с Швецией.
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22.06.2020 10:23 Відповісти
не заливай.
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22.06.2020 10:34 Відповісти
Чтоб было как в Швеции, туркам недели четыре надо при встрече друг другу в лицо кашлять.
Turkey
Incidence rate: 222,54 per 100,000 people
Stockholm
Incidence rate: 710,03 per 100,000 people
Jonkoping
Incidence rate: 762,10 per 100,000 people
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22.06.2020 10:38 Відповісти
зараз "возбудяться" у темі наші "дурантинофіли" і прихильники теорії,що маски шкідливі у час епідемії(в Україні)...
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22.06.2020 10:20 Відповісти
кстати о масках, китайские вызывали сильную аллергию, немцы научились производить сами, качественные. Доходы Китая упали и они начали сагу о пекинском феномене. Украина должна не перепечатывать новости о масках, а самой их производить по доступным ценам, а потом и штрафовать, если надо будет
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22.06.2020 10:20 Відповісти
"китайские вызывали сильную аллергию"

Китайские маски бывают разные из разных материалов, разных производителей - не надо всех под одну гребенку.
Наши, кстати, маски давным-давно клепают.
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22.06.2020 10:24 Відповісти
Интересно. При этом Турция открылась для туризма.

В отелях и на пляжах отдыхающие будут обязаны в масках находиться?
Это такой способ пополнить казну за счет туристов?
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22.06.2020 11:46 Відповісти
якщо в Туреччині мінімальна зарплата 400,а в Україні 200,то штраф 130 доларів в Туреччині -як у нас 65
тобто
1600 грн.
COVID-19: у Туреччині запровадили великі штрафи за порушення маскового режиму - понад $130 - Цензор.НЕТ 7608

не 17 000 як у нас..
Вкотре... ДОВБО...ОБАМ,хто придумав в уряді такі штрафи,котрі нереально взяти,тому котрі й не "працюють"



знизьте штрафи до 500 -1000 і беріть МАСОВО.
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29.06.2020 18:53 Відповісти
 
 