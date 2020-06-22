COVID-19: у Туреччині запровадили великі штрафи за порушення маскового режиму - понад $130
У Туреччині вводиться великий грошовий штраф за порушення маскового режиму в рамках заходів із протидії новій коронавірусній інфекції (COVID-19).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Анадолу.
Починаючи з понеділка, 22 червня кожен, хто порушить вимогу стосовно маски, буде виплачувати штраф у розмірі 900 лір (понад 130 доларів США).
Відповідне розпорядження в адміністрації губернаторів 81 провінції країни направило МВС Туреччини.
До 22 червня всіх, хто не дотримувався режиму носіння масок, тільки попереджали, однак від сьогодні штрафуватимуть.
У 48 провінціях масковий режим має жорсткий характер і поширюється на всі сфери суспільного життя, тоді як у 33 провінціях маски обов'язкові лише в місцях громадського користування, зокрема в торгових центрах, на ринках, у ресторанах, кафе і перукарнях.
За останніми даними, Туреччина посідає 12-те місце щодо захворюваності на коронавірус у світі, заразилися 187 685 осіб, померло 4950 осіб, одужало 160 240 пацієнтів.
Будь ласка, зачекайте...
zik.ua › news › world › u_chekhii_ministr_zaplatyv_sh...
2 квіт. 2020 р. - У Чехії міністр заплатив штраф за те, що був на відеоконференції без маски.
Я тебе ще серйозно і не ї..ав....
опыт перенимают. Видать и у них с экономикой швах. Стрелки переводят. Нет чтоб как в Швеции.
Это то, что позволяет не вводить карантин в Швеции (впрочем - у них правительство по закону просто не имеет на это прав).
Не говоря уже о том, что медицина в Швеции на наивысшем уровне и количество койкомест на душу населения в разы выше, чем в Украине или Турции.
Потому давай не равнять нас с Швецией.
Turkey
Incidence rate: 222,54 per 100,000 people
Stockholm
Incidence rate: 710,03 per 100,000 people
Jonkoping
Incidence rate: 762,10 per 100,000 people
Китайские маски бывают разные из разных материалов, разных производителей - не надо всех под одну гребенку.
Наши, кстати, маски давным-давно клепают.
В отелях и на пляжах отдыхающие будут обязаны в масках находиться?
Это такой способ пополнить казну за счет туристов?
тобто
1600 грн.
не 17 000 як у нас..
Вкотре... ДОВБО...ОБАМ,хто придумав в уряді такі штрафи,котрі нереально взяти,тому котрі й не "працюють"
знизьте штрафи до 500 -1000 і беріть МАСОВО.