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Київ (19130) Міністерство культури (734) забудова (572)

Мінкультури: Можлива забудова в історичному центрі поряд із Володимирською гіркою - неприпустима

Мінкультури: Можлива забудова в історичному центрі поряд із Володимирською гіркою - неприпустима

Міністерство культури і інформаційної політики вважає неприпустимими будь-які дії органів державної влади, що сприяють незаконній забудові в охоронній зоні об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - Софії Київської та Києво-Печерської Лаври.

Про це йдеться в заяві міністерства, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство культури та інформаційної політики України вважає неприпустимими будь-які дії органів державної влади, в тому числі судової, які сприятимуть незаконній забудові в охоронній зоні об’єкту Світової спадщини ЮНЕСКО - Софії Київської та Києво-Печерської Лаври. Володимирський узвіз знаходиться в її межах", - сказано в заяві міністерства.

Зазначається, що юристи Міністерства вивчають рішення шостого апеляційного адміністративного суду, який 26 травня зобов’язав Департамент містобудування та архітектури КМДА надати ТОВ "Етрекс" містобудівні умови для проєктування готельного і розважального комплексу на Володимирському узвозі, 6 у Подільському районі Києва, і уважно стежитимуть за подальшим перебігом цієї справи.

У відомстві звертають увагу, що таке будівництво буде вважатись незаконним без попереднього затвердження історико-архітектурного опорного плану Києва та відповідного дозволу Міністерства культуры.

"Внесення українських пам’яток до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО є дуже важливим для формування позитивного міжнародного іміджу нашої держави та розвитку туризму. З огляду на це, МКІП закликає усі зацікавлені сторони максимально відповідально ставитися до питання збереження культурної спадщини в Києві і в Україні в цілому", - заявили в Міністерстві.

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Топ коментарі
+7
У вас є вся інформація по будівництву?
Хто забудовник? Хто дав дозвіл? В якому році?
Чи ви представник бені- мертвечука, "кто угодно только не Кличко"
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22.06.2020 10:10
+4
Юзівські вже набудували. Тепер візьмуться криворогаті.
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22.06.2020 10:03
+4
Карта Киева ДАВНО разбита на зоны . В исторических зонах реально строить запрещено
Осталось правоохоронным органам проверить подписи под разрешительными документами ( и управление охраны памятников )
ЭТО 1000процентная коррупция
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22.06.2020 10:35
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Юзівські вже набудували. Тепер візьмуться криворогаті.
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22.06.2020 10:03 Відповісти
Та тут возможно только одно решение - посадить Кличко и его подельников в СИЗО, иначе они уничтожат Киев и ничто их не остановит
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22.06.2020 10:06 Відповісти
У вас є вся інформація по будівництву?
Хто забудовник? Хто дав дозвіл? В якому році?
Чи ви представник бені- мертвечука, "кто угодно только не Кличко"
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22.06.2020 10:10 Відповісти
Кличко - средневековый варвар, которому место в тюряге.
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22.06.2020 10:26 Відповісти
Почему сразу Кличко - надо смотреть подписи на разрешительных документах .

А может жти документы беня сделал с целью провокации против Кличко
ОНИ ЖЕ СОБРАЛИСЬ ШТУРМОМ БРАТЬ КРЕСЛО МЭРА
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22.06.2020 10:38 Відповісти
Вот первый кандидат - Тищенко раздаёт пирожные , тьху , лимончики потерпевшим от взрыва
У БОГАТЫХ СВОИ ПРИЧУДЫ 😀😀😀

Мінкультури: Можлива забудова в історичному центрі поряд із Володимирською гіркою - неприпустима - Цензор.НЕТ 5752
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22.06.2020 10:39 Відповісти
У вас є факти? Бо цю риторику ми чули декілька років тому, якраз перед президентськими виборами. Коли, по завданню містечкових олігархів і ******* проголосували за "кого угодно, только не Порошенко"
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22.06.2020 11:08 Відповісти
За такі рішення потрібно судити суддів. Та в Україні, та ще й при цій владі- нікому
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22.06.2020 10:11 Відповісти
Карта Киева ДАВНО разбита на зоны . В исторических зонах реально строить запрещено
Осталось правоохоронным органам проверить подписи под разрешительными документами ( и управление охраны памятников )
ЭТО 1000процентная коррупция
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22.06.2020 10:35 Відповісти
Кума Ющенко Оксана Билозир во время президентства Ющенко получила землю на Подоле под дачу. Кума Порошенко Оксана Билозир во время президентства Порошенко начала возводить на этой земле вместо дачи 9-этажный дом. Шесть этажей уже есть.Источник: https://censor.net/p3112508

Мінкультури: Можлива забудова в історичному центрі поряд із Володимирською гіркою - неприпустима - Цензор.НЕТ 4457
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22.06.2020 10:59 Відповісти
Бігом в ДБР, у них там немає компромату на Порошенка. Розповісте про куму.
Конкретно, по цій забудові, в якій винен Зеленський, якась інформація є?
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22.06.2020 11:16 Відповісти
Щодо забудови пані Білозір є що сказати?
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22.06.2020 11:22 Відповісти
Якби!, там був склад злочину, то прокуратура, вже більше року б займалась цим. Та тихо. Бо справа "куми" не вартує виїдиного яйця. І її використали преред виборами, щоб обгидити Пороха.
Закінчуйте "флудитит". Тема статті- "Минкультуры: Возможная застройка в историческом центре рядом с Владимирской горкой - недопустимо". Є що сказати?
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22.06.2020 14:54 Відповісти
Кум прокурор справою куми забудовниці? Ти мариш- випий пігулку, інколи допомагає!
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22.06.2020 15:36 Відповісти
 
 