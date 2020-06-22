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За добу на COVID-19 захворіли 45 дітей і 48 медпрацівників, загалом 2 735 дітей і 6 046 медиків, - Степанов
За минулу добу COVID-19 зафіксували у 45 дітей і 48 медичних працівників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов.
"За минулу добу захворіла 681 особа. З них 45 дітей, а також 48 медпрацівників. Було госпіталізовано 138 осіб. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 10 летальних випадків. При цьому одужали 133 пацієнти", - зазначив міністр.
Загалом за весь час пандемії захворіло 37 241 особа. З них 2 735 дітей, а також 6 046 медпрацівників. Загалом одужали 16 642 особи, а летальних випадків 1 012.
Він додав, що за попередню добу було скоєно 7 831 тестів. З них 6 131 досліджень методом ПЛР, а також 1 700 досліджень методом ІФА.
Топ коментарі
+4 Павел Яременко
показати весь коментар22.06.2020 10:12
+3 Володимир Мик
показати весь коментар22.06.2020 10:17
+2 valentyna 7f6f0f14
показати весь коментар22.06.2020 10:13
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Будь ласка, зачекайте...
Понимай как хочешь - ли ли взято, то ли обработано(какой давности то?)
Стебанов походу тут читает и заметил как я его обосрал, и тут же сам обосрался с этой фразой.)
если одну область всю за день протестировать, то получится больше чем по стране
Именно с этой целью вороватый Степанов постоянно изо дня в день озвучивает одну и ту же мантру - столько то детей заболело, столько то медработников заболело...
Но заметьте, никогда не договаривает... а сколько детей за сутки вылечилось, сколько медработников вылечилось?...
Или все навечно заболевают и не вылечиваются?
Короче говоря, все их мантры рассчитаны на дурачков и безграмотных и зашуганных людей.
Ибо любой вменяемый человек, который хоть элементарно знакомый с математикой, легко прикинет, что даже если по тысяче людей в день будет заражаться, то нужно 40 тысяч дней, что бы все заразились в Украине.
Тоесть, такими темпами всё население Украины заразится и переболеет короновирусом аж за 109 лет.
Какой вообще может быть карантин, если нет условий для его введения - нет никакой эпидемии (нет порога в 5% зараженных от всего населения).
За три месяца "пандемии короновируса" в Украине заболело аж 0,06% всего населения
сколько тестов взято и когда? когда и какие обработаны?
вот тут и подвох, а не 40000 дней каких-то
оставить одну лабораторию, так станет 2 миллиона дней шоб типо все заразились то
Или ты не веришь власти?
Если не веришь, то не верь и в цифры ихние и вообще в их мантры про смертельный и всезаражающий короновирус.
В Испании, сходной по количеству населения с Украиной, на данный момент 70 тысяч больных коронвисрусом... карантин отменён, открыты границы.
В Украине на данный момент 19,5 тысяч больных, карантин хотят ужесточать.
во, Кличко кричит за Киев, но там ведь тесты в тот же день только разным депутатишкам и прочим попам делают, а жителям - когда уже тот тест через неделю и не особо нужен.
нас Гана и то опережала по кол-ву тестов на тело населения, кстати, Гана тоже ведь могла увеличить.
ниче что в первую очередь должны брать у тех кто с симптоматикой? а не у депутатов и попов?
кому верить, если писал богер какой-то - у мужика пневмония, типо лечили, а потом ВНЕЗАПНО показал тест шо "ОЙ". И в больнице все медики пошли на тесты, ну и часть выбыла.
какая "статистика" - забудь.те