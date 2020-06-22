За добу на COVID-19 захворіли 45 дітей і 48 медпрацівників, загалом 2 735 дітей і 6 046 медиків, - Степанов

За минулу добу COVID-19 зафіксували у 45 дітей і 48 медичних працівників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

"За минулу добу захворіла 681 особа. З них 45 дітей, а також 48 медпрацівників. Було госпіталізовано 138 осіб. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 10 летальних випадків. При цьому одужали 133 пацієнти", - зазначив міністр.

Загалом за весь час пандемії захворіло 37 241 особа. З них 2 735 дітей, а також 6 046 медпрацівників. Загалом одужали 16 642 особи, а летальних випадків 1 012.

Він додав, що за попередню добу було скоєно 7 831 тестів. З них 6 131 досліджень методом ПЛР, а також 1 700 досліджень методом ІФА.

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