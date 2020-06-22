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Новини Коронавірус і карантин
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ВООЗ зафіксувала рекордний приріст хворих на COVID-19 за добу з початку пандемії. ІНФОГРАФІКА

ВООЗ зафіксувала рекордний приріст хворих на COVID-19 за добу з початку пандемії. ІНФОГРАФІКА

21 червня під усьому світі зареєстрували 183 020 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Це максимальний приріст за добу з початку пандемії COVID-19.

Це випливає зі звіту Всесвітньої організації охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Найбільше нових випадків - близько 116 тисяч - виявили в Північній і Південній Америках.

Це рекордний добовий приріст за весь час пандемії COVID-19. Попередній максимум був зареєстрований 18 червня, коли ВООЗ повідомила про 181 тисяча виявлених випадків за добу. До цього тривалий час реєстрували менш 150 тисяч нових випадків за добу.

ВООЗ зафіксувала рекордний приріст хворих на COVID-19 за добу з початку пандемії 01

За оцінкою ВООЗ, загальна кількість хворих COVID-19 перевищила 8,7 мільйона осіб. За даними університету Джонса Гопкінса, кількість тих, що заразилися перевищила 8,9 мільйона осіб.

Найбільше випадків зараження виявили в США, де коронавірус виявили у майже 2,3 мільйона осіб. Друге місце за кількістю хворих посідає Бразилія (1,083 мільйона осіб). Слідом ідуть Росія (583 тисячі хворих), Індія (425 тисяч) і Велика Британія (305 тисяч).

Читайте також: Пандемія COVID-19: кількість жертв у світі перевищила 460 тис., інфіковано 8,6 млн осіб

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Топ коментарі
+9
Уже перестала удивлять человеческая тупость. Но иногда цепляет. Это каким нужно быть кретином, что бы "думать" что коронавирус придумали для продажи масок и антисептиков. Мировая экономика рухнула на 8%, нефть стала почти даром, ****, 450 тыс трупов, и все, что бы маски продать. Зачем ты вообще родился таким умственным уродом? Вопрос риторический. Не отвечай.
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22.06.2020 10:39
+4
а количество умерших упало. терь, чтоб продажи намордников и прочей бесполезной дряни не упали, ВОЗ разгоняет панику таким показателем как кол-во зарегистрированных случаев инфицирования. а всем известно, что этим показателем очень удобно манипулировать.
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22.06.2020 10:06
+3
Крыса кацапская,когда тебя провакатара уже отловят для опытов вместо приматов?
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22.06.2020 10:21
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а количество умерших упало. терь, чтоб продажи намордников и прочей бесполезной дряни не упали, ВОЗ разгоняет панику таким показателем как кол-во зарегистрированных случаев инфицирования. а всем известно, что этим показателем очень удобно манипулировать.
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22.06.2020 10:06 Відповісти
Что то давно не видно комментариев от Кирилла Лещенко.
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22.06.2020 10:14 Відповісти
слепой что ли?
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22.06.2020 10:29 Відповісти
Напевне частина "дурантинофілів" "випала" у спам.. )))
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22.06.2020 10:51 Відповісти
в Германии на сегодня 0 умерших.
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22.06.2020 10:15 Відповісти
Крыса кацапская,когда тебя провакатара уже отловят для опытов вместо приматов?
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22.06.2020 10:21 Відповісти
объясни мне, обмылок, какой интерес "кацапской крысе" топить за повышение обороноспособности Украины?
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22.06.2020 10:31 Відповісти
Так у шизофреников раздвоение личности это норма )
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22.06.2020 10:34 Відповісти
нда...
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22.06.2020 10:35 Відповісти
Без обид, ничего личного.
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22.06.2020 10:36 Відповісти
чому кацапські тролі зараз Проти карантину і "за Сильну Україну.".


Тому що косяпен Пропаганда вибирає завжди ефективніший напрям удару.


Зараз на обороноздатність України через пропаганду на форумах вони вплинути ніяк не можуть("спалений напрям").. тому переключились на збільшення смертності в Україні від Ковід-2019.
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22.06.2020 10:54 Відповісти
Є кнопочка спам.
КОЖЕН може застосувати її до ольгінських негідників.
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22.06.2020 11:05 Відповісти
Уже перестала удивлять человеческая тупость. Но иногда цепляет. Это каким нужно быть кретином, что бы "думать" что коронавирус придумали для продажи масок и антисептиков. Мировая экономика рухнула на 8%, нефть стала почти даром, ****, 450 тыс трупов, и все, что бы маски продать. Зачем ты вообще родился таким умственным уродом? Вопрос риторический. Не отвечай.
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22.06.2020 10:39 Відповісти
Ты болел свинячим гриппом?
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22.06.2020 10:42 Відповісти
тебе удалось продемонстрировать вредное влияние маски на головной мозг. твой она отключила.... а он точно был?
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22.06.2020 10:43 Відповісти
Коментар з 0 аргументів, просто обзивання. Я бачу інтелект у вас на високому рівні.*сарказм* виходячи з ваших коментарів, можу припустити, що вам треба пояснювати і це..
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22.06.2020 10:58 Відповісти
Недавно писал здесь то же самое. Просто у людей примитивное мышление, первая мысль по любому поводу "это зрада", "не треба нас дурити", "масоны все купили". Главное написать какую-нибудь хе#ню и получить побольше лайков.
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22.06.2020 10:51 Відповісти
так а чипировать когда будут, скоро уже? Основная волна паники спала, а они резину тянут.
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22.06.2020 10:45 Відповісти
З одної сторони всесвітня організація, яка була створена і для таких випадків як пандемія вірусу. З іншої сторони невідомий коментатор, в часи постійних феків, який марить теорією змови. Маніпуляція на маніпуляції, наприклад що за "всем известно"? Мені тебе жаль..
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22.06.2020 10:54 Відповісти
ахахахах і знову ти просто обзиваєшся. Ти знаєш, що таке конструктив? Відповідь на мій коментар була миттєва, ти постійно тут сидиш чи як? Схоже, що за таке можуть платить гроші. Цікаво чи то московські гроші?
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22.06.2020 11:02 Відповісти
хочешь серьёзного разговора? а можешь? пока что производишь впечатление дешёвого говномёта... с такими не спорят.
попробуй для начала ответить, зачем "агенту кремля" топить за повышение обороноспособности Украины.
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22.06.2020 11:05 Відповісти
Оця твоя фраза "зачем "агенту кремля" топить за повышение обороноспособности Украины" у всіх твої коментарях. Твої коменти тупо ніяк не впливають на підвищення обороноздатності нашої країни. Тупа маніпуляція. Тут можна топити за все і за нічого, це просто слова. Я з самого початку пишу серйозно і без жартів, а ти просто обзиваєшся, як невихований третьокласник на перерві у школі. Ти, однак, сам собі перечиш, коли кажеш з такими не сперечаються але миттєво реагуєш на всі мої коментарі. Сміюся вголос з твоїх "інтелектуальних" коментарів.
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22.06.2020 11:24 Відповісти
нда.... после гневных обвинений в отсутствии аргументов такой высер... гуляй. больше не кормлю. так и передай куратору: послали мол из-за тупости.
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22.06.2020 11:27 Відповісти
Я прокоментував кожну з твої тез, керуючись логікою. Ти ж продовжуєш говорити про гівно, і ні слова про те, що я написав. Те що ти написав "гуляй" дуже не логічно, бо ти ніяким чином не можеш вплинути на мої дії.(дивися як можна опускати таких недолугіх ботів, як ти, не обзиваючись і не звертаючись то гівна та сраки). Також помітив, що ти використовуєш такий термін як "куратор". Куратор - це керівник або організатор і може бути використаний в різних випадках, а отже дефініція визначається контекстом. Припускаю, що контекстом може являтися відсилка до ботоферм зі своїми кураторами. Твоє вільне використання цього терміну, без пояснення, ********* на думку, що ти в цьому варишся і це для тебе очевидно. Сам себе валиш, йой.
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22.06.2020 11:38 Відповісти
щось німці почали маніпулювати...
Але Ольгінський Щуролов в моменті їх" вивів на чисту воду" ...

В Германии вспышка на мясокомбинате: коронавирус более чем у тысячи работников
СУББОТА, 20 ИЮНЯ 2020, 15:57

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/06/20/7111353/#comments 1

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/06/20/7111353/ https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/06/20/7111353/

В немецком западном городе Ред-Виденбрюк произошла вспышка на мясокомбинате компании Tönnies - тестирование выявило коронавирус более чем у тысячи работников.
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22.06.2020 11:53 Відповісти
чудово виконується розорядження російського МОЗ показувати кожноденний спад захворюваності до "обнулення Конституції"...
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22.06.2020 11:16 Відповісти
 
 