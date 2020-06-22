ВООЗ зафіксувала рекордний приріст хворих на COVID-19 за добу з початку пандемії. ІНФОГРАФІКА
21 червня під усьому світі зареєстрували 183 020 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Це максимальний приріст за добу з початку пандемії COVID-19.
Це випливає зі звіту Всесвітньої організації охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
Найбільше нових випадків - близько 116 тисяч - виявили в Північній і Південній Америках.
Це рекордний добовий приріст за весь час пандемії COVID-19. Попередній максимум був зареєстрований 18 червня, коли ВООЗ повідомила про 181 тисяча виявлених випадків за добу. До цього тривалий час реєстрували менш 150 тисяч нових випадків за добу.
За оцінкою ВООЗ, загальна кількість хворих COVID-19 перевищила 8,7 мільйона осіб. За даними університету Джонса Гопкінса, кількість тих, що заразилися перевищила 8,9 мільйона осіб.
Найбільше випадків зараження виявили в США, де коронавірус виявили у майже 2,3 мільйона осіб. Друге місце за кількістю хворих посідає Бразилія (1,083 мільйона осіб). Слідом ідуть Росія (583 тисячі хворих), Індія (425 тисяч) і Велика Британія (305 тисяч).
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Тому що косяпен Пропаганда вибирає завжди ефективніший напрям удару.
Зараз на обороноздатність України через пропаганду на форумах вони вплинути ніяк не можуть("спалений напрям").. тому переключились на збільшення смертності в Україні від Ковід-2019.
КОЖЕН може застосувати її до ольгінських негідників.
попробуй для начала ответить, зачем "агенту кремля" топить за повышение обороноспособности Украины.
Але Ольгінський Щуролов в моменті їх" вивів на чисту воду" ...
В Германии вспышка на мясокомбинате: коронавирус более чем у тысячи работников
СУББОТА, 20 ИЮНЯ 2020, 15:57
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/06/20/7111353/#comments 1
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/06/20/7111353/ https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/06/20/7111353/
В немецком западном городе Ред-Виденбрюк произошла вспышка на мясокомбинате компании Tönnies - тестирование выявило коронавирус более чем у тысячи работников.