Степанов прибув на Львівщину проінспектувати лікарні, які лікують пацієнтів із COVID-19: В регіоні дуже велика кількість хворих
У понеділок, 22 червня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов проінспектує медичні установи Львівської області, які надають допомогу хворим на COVID-19, у зв'язку з високою захворюваністю в регіоні.
Про це міністр охорони здоров'я повідомив на щоденному брифінгу 22 червня, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Минулого тижня ми спостерігаємо великий зріз захворюваності саме у Львівській області. Сьогодні у нас 200 хворих саме на Львівщині, загальна кількість підтверджених випадків 3980 за весь час пандемії. Це дуже велика кількість, і сьогодні я разом зі своїм заступником і разом з провідними фахівцями перебуваємо на Львівщині для того, щоб розібратися, надати відповідну допомогу, ухвалити рішення щодо поліпшення епідеміологічної ситуації і про хід лікування в тих чи інших закладах", - сказав Степанов.
Він додав, що про результати інспекції буде повідомлено відразу після завершення відвідування лікарень, які безпосередньо надають медичну допомогу хворим на COVID-19.
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имхо зато в магазины сейчас любо-дорого посмотреть продаваны все в масках перчатках и т.п., как в принципе должно быть всегда.
а в 20 раз больше - дома сидят и послали степановых подальше.
. 200 Інфікованих на всю область
Це більше,як вчора в Ізраїлі,Сербії чи Узбекистані з 33 млн.населення.
а також у Алжирі(43)Марокко(36 млн) і Венесуелі(28 млн)..
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Ну да, теперь девочку непорочную из себя строить? Жёсткого карантина не было, маски носят на бороде, никого не штрафуют, а оно "разбираться" думает. За такую халатность надо тюремный срок тебе дать.Года три чтоб посидел для ума.
вместо обеспечить всем что надо, начальничек приехал и помахал пальцем, или не пальцем, мол "эээ, не порти.те статистику мне тут"
даааа, но я верю красножопым, ага
..Баблос - решала !!!
сьогодні погода гірша від Зеленського..
у темах про розвиток космічної програми Ілона Маска :
З командою Зе при Владі Україна у космос не полетить...)))
у темах про лікування геморою атаманюк :..
За сьогодні , "вангую" Львівщина буде мати 250 інфікованих і увійде у "топ-50" КРАЇН щодо добового інфікування.