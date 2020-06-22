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Степанов прибув на Львівщину проінспектувати лікарні, які лікують пацієнтів із COVID-19: В регіоні дуже велика кількість хворих

Степанов прибув на Львівщину проінспектувати лікарні, які лікують пацієнтів із COVID-19: В регіоні дуже велика кількість хворих

У понеділок, 22 червня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов проінспектує медичні установи Львівської області, які надають допомогу хворим на COVID-19, у зв'язку з високою захворюваністю в регіоні.

Про це міністр охорони здоров'я повідомив на щоденному брифінгу 22 червня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня ми спостерігаємо великий зріз захворюваності саме у Львівській області. Сьогодні у нас 200 хворих саме на Львівщині, загальна кількість підтверджених випадків 3980 за весь час пандемії. Це дуже велика кількість, і сьогодні я разом зі своїм заступником і разом з провідними фахівцями перебуваємо на Львівщині для того, щоб розібратися, надати відповідну допомогу, ухвалити рішення щодо поліпшення епідеміологічної ситуації і про хід лікування в тих чи інших закладах", - сказав Степанов.

Він додав, що про результати інспекції буде повідомлено відразу після завершення відвідування лікарень, які безпосередньо надають медичну допомогу хворим на COVID-19.

Також читайте: COVID-19: у Туреччині запровадили великі штрафи за порушення маскового режиму - понад $130

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Топ коментарі
+6
идиот... 200 больных человек на всю область большое количество? просто идиот
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22.06.2020 10:23
+6
Не розчаровуй секту свидетелей святого ковида
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22.06.2020 10:24
+6
Oн не идиот. Он просто выполняет приказы Хозяев. Если сейчас из политического поля исчезнет "пандемия", зелёный режим просто развалится.
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22.06.2020 10:25
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идиот... 200 больных человек на всю область большое количество? просто идиот
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22.06.2020 10:23 Відповісти
Не розчаровуй секту свидетелей святого ковида
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22.06.2020 10:24 Відповісти
Oн не идиот. Он просто выполняет приказы Хозяев. Если сейчас из политического поля исчезнет "пандемия", зелёный режим просто развалится.
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22.06.2020 10:25 Відповісти
ну а в чем прикол пандемии для "хозяев"? чтобы народ ходил в масках? - дык в Японии к примеру и без пандемий половина и так ходит, без всяких хозяев. чтобы не собирались на майданы? ну тут прямо хз с кем лучше бороться - с голым босым или с челом в химзащите маске и т.п. тупо распил бабла? - ну, конечно, вариант, но его и так распиливают, еще и во время войны. а так хоть тратить по большому счету - тупо негда, пока.
имхо зато в магазины сейчас любо-дорого посмотреть продаваны все в масках перчатках и т.п., как в принципе должно быть всегда.
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22.06.2020 10:36 Відповісти
"Мы окружены врагами !!!"
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22.06.2020 10:57 Відповісти
так то тех что дали бабла, шоб их дозаразили в амбулатории.
а в 20 раз больше - дома сидят и послали степановых подальше.
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22.06.2020 10:32 Відповісти
100 во Львове разве это мало? Теперь от каждого ,можешь приблизительно умножить на 4.Идиоты то что допустили это!
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22.06.2020 10:32 Відповісти
Это чушь. Вирус который практически не передается безсимптомными не может быстро распространяться. Это миф созданый для секты свидетелей святого ковида.
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22.06.2020 10:45 Відповісти
Весь мир говорит ,что может ,а ты фриц кацарылый самый умный. Немецкие ученые доказали ,что ношение масок снижает заражение на 40%.Козломордый флаг смени не позорь цивилизованную страну.
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22.06.2020 11:03 Відповісти
Да может конечно. Что за полгода только 0.5% европейцев получили позитивный тест, и с этих 0.5% и то большинство безсимптомные. Ох как быстро распространяется о ужас. Ну а что белорусь? Ну где же видео гор трупов? Неудели неумерли все? 🤣😆
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22.06.2020 11:07 Відповісти
200 чоловік за минулу добу тільки.
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22.06.2020 10:49 Відповісти
Неідіоту.
. 200 Інфікованих на всю область

Це більше,як вчора в Ізраїлі,Сербії чи Узбекистані з 33 млн.населення.
а також у Алжирі(43)Марокко(36 млн) і Венесуелі(28 млн)..
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22.06.2020 11:22 Відповісти
Поехал свои 300% надбавки получать.
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22.06.2020 10:28 Відповісти
для того, чтобы разобраться,

==
Ну да, теперь девочку непорочную из себя строить? Жёсткого карантина не было, маски носят на бороде, никого не штрафуют, а оно "разбираться" думает. За такую халатность надо тюремный срок тебе дать.Года три чтоб посидел для ума.
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22.06.2020 10:29 Відповісти
Это мор.Може покаятся.
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22.06.2020 10:30 Відповісти
Степанов прибыл на Львовщину проинспектировать больницы, лечащие пациентов с COVID-19: В регионе очень большое количество больных - Цензор.НЕТ 1228
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22.06.2020 10:32 Відповісти
совок.
вместо обеспечить всем что надо, начальничек приехал и помахал пальцем, или не пальцем, мол "эээ, не порти.те статистику мне тут"
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22.06.2020 10:33 Відповісти
А чо за истерическое нагнетание в некоторых сми, о "второй волне" в Китае??? Типа часть "*************" начала подозревать, что их, таки, нае..али, следовательно, надо включать пугалки снова? Забывают старую истину - первый раз - трагедия, второй - фарс..
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22.06.2020 10:40 Відповісти
В Китае 80к. инфицированных(1.5млрд.), а в Катаре уже больше(чет 11млн.)

даааа, но я верю красножопым, ага
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22.06.2020 11:00 Відповісти
В катаре 2.8 млн. Как всегда сектанты пишут не понимая что
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22.06.2020 11:05 Відповісти
Ну и ты конечно же не понял шо в 4 раза я ошибся по населению, а ты в 4 раза больше "обличил" меня. С такими оппонентами даже врагов не надо
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22.06.2020 11:13 Відповісти
не виправдовуватись треба перед ольгінськими ******,а пи..дити."ломом по ї..алу..."
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22.06.2020 11:24 Відповісти
Речь истинного сектанта свидетелей святого ковида)
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22.06.2020 11:28 Відповісти
Ї..ати буду тебе,ольгінський ,буду не лише у темах Ковіду...
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22.06.2020 11:29 Відповісти
Павлуша, тобі терміново до психіатра треба.
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22.06.2020 11:35 Відповісти
Прибрати нік відомого американця -це може або ольгінський,або хтось,хто точно потребує психіатра для підвищення власно самоцінки)))
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22.06.2020 11:40 Відповісти
Вали отсюда, ольгинский тролль!
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22.06.2020 11:56 Відповісти
Ты не понимаешь всю суть этого театра. Человек для свидетелей святого ковида показывает работу и не более. Поехал благод
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22.06.2020 10:41 Відповісти
..Київ перевіряй ...Тусня молодняка по нічних клубах - *по повній * !
..Баблос - решала !!!
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22.06.2020 10:41 Відповісти
Благодарность львовским врачам выпишет за яркое шоу
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22.06.2020 10:42 Відповісти
Тебя услышали. Вопрос: какого х$ра это 7 раз в этом топике повторять и еще десятки раз в других? Работа такая?
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22.06.2020 10:56 Відповісти
200 чоловік за минулу добу.
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22.06.2020 10:47 Відповісти
Ця зелена нечисть набагато гірша за коронавірус.
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22.06.2020 11:13 Відповісти
у темах про погоду Атаманюк:
сьогодні погода гірша від Зеленського..

у темах про розвиток космічної програми Ілона Маска :
З командою Зе при Владі Україна у космос не полетить...)))

у темах про лікування геморою атаманюк :..
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22.06.2020 11:28 Відповісти
Вчора була неділя.. менше робили тестів..
За сьогодні , "вангую" Львівщина буде мати 250 інфікованих і увійде у "топ-50" КРАЇН щодо добового інфікування.
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22.06.2020 11:43 Відповісти
 
 