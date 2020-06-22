У Верховній Раді депутати зібрали підписи за відставку глави Космічного Агентства Усова
Голова Державного космічного агентства України не може належним чином виконувати свої обов'язки, в тому числі через відсутність спеціальної перевірки та причетність до корупції.
Про це йдеться в зверненні народних депутатів до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка, повідомляють Українські новини.
Усього під зверненням підписалися сотня народних обранців з усіх фракцій і продовжують збирати підписи. Інформацію про це виклав на своїй сторінці у Фейсбуці адвокат і громадський діяч Масі Найєм.
Депутати доводять інформацію, що з моменту його обрання на посаду у січні 2020 року за час випробувального терміну, Володимир Усов не лише не довів свою компетентність і професійність, а й саму відповідність займаній посаді.
За п’ять місяців діяльності новий Голова Державної космічної агенції не лише не представив стратегій розвитку агенції та галузі, а й будь-якого іншого плану.
"Хоча, разом із тим, у гучних інтерв’ю повідомляє про амбітні плани завоювання найближчих планет. Судячи із офіційного сайту Держкосмосу, головним досягненням установи за останні пів року стало створення офіційних каналів у Телеграм та на Ютубі", - цитує звернення Масі Найєм.
Разом з тим діючий голова ДКА відомий тим, що не заповнив у офіційній декларації численні статки та іноземні активи, зокрема американську компанію Kwamb.io.inc, частки в чотирьох українських фірмах та дві квартири.
Також компанії В. Усова фігурують у кримінальних справах про вимивання коштів Миколаївської ОДА. Інформацію про розслідування цієї корупційної афери є на сайті ДБР, однак СБУ досі не провела спеціальну перевірку Голови ДКА.
Згідно з цими фактами та невідповідністю Володимира Усова займаній посаді, народні обранці вимагають відсторонити його від виконання обов’язків і звільнити із посади.
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.. да и бабки беспризорные скучают ))))
Но народ и не задумался как он выбирает И кого . Теперь у власти ЛЮДИ НЕДОУЧКИ
"В политсиле "Слуга народа" достигли негласной договоренности о том, чтобы давать кандидатам в министры несколько месяцев испытательного срока, прежде, чем назначать их на должности.
Об этом рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24"."
Кроме как торговать *********** - он больше ничего не может 😀😀😀
хорошо знала этого типа. Не буду пересказывать ее оценку, но сказала,- Арахания, не очень чист на руку. То что это так , можно убедиться из его собственного интервью
https://news.liga.net/politics/interview/david_arakhamiya_v_minoborony_net_zakupok_bez_otkatov_i_korruptsii