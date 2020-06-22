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космос (856) Держкосмос (139) Усов (14)

У Верховній Раді депутати зібрали підписи за відставку глави Космічного Агентства Усова

Голова Державного космічного агентства України не може належним чином виконувати свої обов'язки, в тому числі через відсутність спеціальної перевірки та причетність до корупції.

Про це йдеться в зверненні народних депутатів до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка, повідомляють Українські новини.

Усього під зверненням підписалися сотня народних обранців з усіх фракцій і продовжують збирати підписи. Інформацію про це виклав на своїй сторінці у Фейсбуці адвокат і громадський діяч Масі Найєм.

Депутати доводять інформацію, що з моменту його обрання на посаду у січні 2020 року за час випробувального терміну, Володимир Усов не лише не довів свою компетентність і професійність, а й саму відповідність займаній посаді.

За п’ять місяців діяльності новий Голова Державної космічної агенції не лише не представив стратегій розвитку агенції та галузі, а й будь-якого іншого плану.

"Хоча, разом із тим, у гучних інтерв’ю повідомляє про амбітні плани завоювання найближчих планет. Судячи із офіційного сайту Держкосмосу, головним досягненням установи за останні пів року стало створення офіційних каналів у Телеграм та на Ютубі", - цитує звернення Масі Найєм.

Разом з тим діючий голова ДКА відомий тим, що не заповнив у офіційній декларації численні статки та іноземні активи, зокрема американську компанію Kwamb.io.inc, частки в чотирьох українських фірмах та дві квартири.

Також компанії В. Усова фігурують у кримінальних справах про вимивання коштів Миколаївської ОДА. Інформацію про розслідування цієї корупційної афери є на сайті ДБР, однак СБУ досі не провела спеціальну перевірку Голови ДКА.

Згідно з цими  фактами та невідповідністю Володимира Усова займаній посаді, народні обранці вимагають відсторонити його від виконання обов’язків і звільнити із посади.

У Верховній Раді депутати зібрали підписи за відставку глави Космічного Агентства Усова 01
У Верховній Раді депутати зібрали підписи за відставку глави Космічного Агентства Усова 02
У Верховній Раді депутати зібрали підписи за відставку глави Космічного Агентства Усова 03
У Верховній Раді депутати зібрали підписи за відставку глави Космічного Агентства Усова 04

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Топ коментарі
+8
пора Черновецкому возвращаться! без него Космическое агенство никак...
В Верховной Раде депутаты собрали подписи за отставку главы Космического Агентства Усова - Цензор.НЕТ 6648

.. да и бабки беспризорные скучают ))))
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22.06.2020 10:36
+5
Да у нас везде примерно так, нашли чем удивить...
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22.06.2020 10:35
+4
І тепер з'язовується, що винних в призначені усова НЕМАЄ. І за все, що зроблено і не зроблено, в цій галузі, винних теж НЕМАЄ. Випробувальний термін, у пліснявих, він такий. Ніхто ні за що НЕ відповідає.
"В политсиле "Слуга народа" достигли негласной договоренности о том, чтобы давать кандидатам в министры несколько месяцев испытательного срока, прежде, чем назначать их на должности.
Об этом рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24"."
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22.06.2020 10:51
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Да у нас везде примерно так, нашли чем удивить...
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22.06.2020 10:35 Відповісти
В Верховной Раде депутаты собрали подписи за отставку главы Космического Агентства Усова - Цензор.НЕТ 3960
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22.06.2020 10:47 Відповісти
Я цій "владі" не вірю жодному слову , жодному звинуваченню , тому утримаюсь від оцінки . А то друге питання : обвинувачувачі Порошенка , а якщо порахувати активи цього ДЕРЖСЛУЖБОВЦЯ!!! , то чи не буде там більше коштів , ніж у якогось олігарха ? І скільки їх таких ?
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22.06.2020 11:11 Відповісти
пора Черновецкому возвращаться! без него Космическое агенство никак...
В Верховной Раде депутаты собрали подписи за отставку главы Космического Агентства Усова - Цензор.НЕТ 6648

.. да и бабки беспризорные скучают ))))
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22.06.2020 10:36 Відповісти
Говорят у ЛЕНИ КОСМОСА совсем крыша поехала .
Но народ и не задумался как он выбирает И кого . Теперь у власти ЛЮДИ НЕДОУЧКИ
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22.06.2020 10:56 Відповісти
Без колумбійського борошна ця галузь не має перспектив. Треба міняти кацманавта.
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22.06.2020 10:46 Відповісти
Откуда взялось это ***, с неба упал, или это креатура зермака?
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22.06.2020 10:47 Відповісти
І тепер з'язовується, що винних в призначені усова НЕМАЄ. І за все, що зроблено і не зроблено, в цій галузі, винних теж НЕМАЄ. Випробувальний термін, у пліснявих, він такий. Ніхто ні за що НЕ відповідає.
"В политсиле "Слуга народа" достигли негласной договоренности о том, чтобы давать кандидатам в министры несколько месяцев испытательного срока, прежде, чем назначать их на должности.
Об этом рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24"."
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22.06.2020 10:51 Відповісти
НАДО убрать с должности Арахамию
Кроме как торговать *********** - он больше ничего не может 😀😀😀
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22.06.2020 10:54 Відповісти
Я б не довірив йому свої *********.))
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22.06.2020 10:58 Відповісти
Арахания волонтерствовал в Николаеве. Как-то пару месяцев назад, столкнулся с одной женщиной тоже с Николаева, которая
хорошо знала этого типа. Не буду пересказывать ее оценку, но сказала,- Арахания, не очень чист на руку. То что это так , можно убедиться из его собственного интервью
https://news.liga.net/politics/interview/david_arakhamiya_v_minoborony_net_zakupok_bez_otkatov_i_korruptsii
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22.06.2020 11:19 Відповісти
В Верховной Раде депутаты собрали подписи за отставку главы Космического Агентства Усова - Цензор.НЕТ 2525
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22.06.2020 10:53 Відповісти
Особенно интересно что там стоят подписи дмитрука-фитнес тренер и леонова-пицца продовца,оба с Одессы,оба полные ничтожества и подписались против своего земляка,который создал с нуля компанию по 3д печати керамики в т ч для космической отросли ! Да и когда его назначали пацаны имели свои предложения на хлебную должность !
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22.06.2020 10:57 Відповісти
видимо, какой-то правильный чел уже занес брату Ермака денег за эту должность...
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22.06.2020 10:58 Відповісти
Новые литса?
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22.06.2020 11:03 Відповісти
Уверен, большинство из подписавшихся депутатов, только сейчас узнали о существовании Космического Агентства в своей стране.
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22.06.2020 11:10 Відповісти
Я цій "владі" не вірю жодному слову , жодному звинуваченню , тому утримаюсь від оцінки . А то друге питання : обвинувачувачі Порошенка , а якщо порахувати активи цього ДЕРЖСЛУЖБОВЦЯ!!! , то чи не буде там більше коштів , ніж у якогось олігарха ? І скільки їх таких ?
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22.06.2020 11:12 Відповісти
Да похер, кбю на последний ладан дышит, а еще год тому работали по выходным.
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22.06.2020 11:51 Відповісти
 
 