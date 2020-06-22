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Зеленський вніс у Раду законопроєкт про зміни до Закону про судоустрій і статус суддів

Зеленський вніс у Раду законопроєкт про зміни до Закону про судоустрій і статус суддів

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України проєкт Закону №3711 про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності Верховного суду та органів суддівського управління.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР, цей законопроєкт зареєстрований у парламенті 22 червня.

Він визначений президентом як невідкладний.

Текст законопроєкту наразі відсутній.

Також читайте: Пакет законів про народовладдя передбачає і можливість тергромад вибирати місцевих суддів, - Стефанчук

Зеленський вніс у Раду законопроєкт про зміни до Закону про судоустрій і статус суддів 01

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Топ коментарі
+25
Ви голосуйте - текст потім підвезуть. Діджіталізація.))
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22.06.2020 10:56
+18
Ну ВСЕ у Бубочки "неотложной" и "секретное"!...
Как ПОНОС у дамы.
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22.06.2020 11:01
+17
Писала Мендель, коми ставив Бубочка, але не всі бо тексту ще нема.))
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22.06.2020 11:04
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Ви голосуйте - текст потім підвезуть. Діджіталізація.))
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22.06.2020 10:56 Відповісти
Жидитализация
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22.06.2020 11:22 Відповісти
Великий юрЬІст.
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22.06.2020 10:57 Відповісти
Почув від когось «Блазень», що «рибалка заспокоює»… Зібрався, і поїхав. Пиїжджає на берег озера. Тут же виставили очеплення по берегу, катери - на воді, «бойові плавці" - на дні. Закинув вудочки. Сидить-сидить, а риба не клює!!! Нарешті, щось сіпнуло. Підсік… На гачку - малесенька Золота Рибка. Склала плавці благально, та й каже:
- Відпусти мене, старче… Я маленька, дрібненька, користі з мене мало… А я твоє бажання виконаю…
- Хочу быть самым крутим и уважаемым президентом Украины…
Плеснула рибка плавниками, насунувся туман. Розвіюється - охорони нема, кортежу нема, кругом софіти знімального майданчику, а поряд стоїть велосипед…
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22.06.2020 12:23 Відповісти
це вже яка за ліком "судова реформа зеленського"?
Пригадую, що рік тому одна була вже прийнята в турборежимі; відповідно до якої припинено дію конкурсних комісій по призначенню суддів, в звязку з чим кадровий склад судів першої та другої інстанцій вже рік як не змінюється. А, окрім цього припинення - ще щось було..., от, біда, забув...
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22.06.2020 10:59 Відповісти
Сам писал ? 😀
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22.06.2020 11:01 Відповісти
Писала Мендель, коми ставив Бубочка, але не всі бо тексту ще нема.))
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22.06.2020 11:04 Відповісти
Портнов, естественно.
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22.06.2020 11:10 Відповісти
Ты еще скажи, что сам читал
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22.06.2020 11:22 Відповісти
Ну ВСЕ у Бубочки "неотложной" и "секретное"!...
Как ПОНОС у дамы.
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22.06.2020 11:01 Відповісти
Ще цього Неука в "судоустройстве" не було....економічний прорив ми вже побачили і навіть відчули...
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22.06.2020 11:05 Відповісти
І все-таки Зеленський чарівник - до чого не торкається, все перетворюється в лайно.
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22.06.2020 11:08 Відповісти
Майже "білий" вірш:
"За что Зеленский не берется
Все превращается в говно.
А если за говно берется
То просто тратит меньше сил...".
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22.06.2020 12:28 Відповісти
КС ,как всегда, отменит..Ворон ворону глаз не выклюет.Печалька.Петрушка тоже делал телодвижения,но судейская система себя в обиду не дала и продолжает делать судейские преступления.
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22.06.2020 11:12 Відповісти
а толерантность?
а гейность?
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22.06.2020 11:17 Відповісти
судова реформа - вимога мвф,
бо не буде наступного кредиту..

питання лакмусове : яких реформ хоче зеленський для України ?
чи знову будуть мухльож і профанація ?
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22.06.2020 11:24 Відповісти
Ви ще сподіваєтесь?
Сходіть на МРТ голови, чи там є щось у середині?
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22.06.2020 11:47 Відповісти
Чувак, меняй траву.
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22.06.2020 15:25 Відповісти
Слуги проголосують, без сумніву. А текс порнов пізніше напише. Після консультації з кремблем
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22.06.2020 11:26 Відповісти
Портновская кахвета от главзебила для полного беспредела судей?
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22.06.2020 11:32 Відповісти
Знову якесь гівно на паличці
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22.06.2020 11:35 Відповісти
Бл@dь хтось пояснить блазню янєлоху що це не шоу, не квартал95, не цирк ?!
Невідкладний "закон" а тексту немає.... що це ща **#нацтво!!! Навибирали млять... я казав: "під час війни лідера/президента мають обирати ті хто воює/воював.... бо ці "миусталіатвайни" наобирають.... й наобирали!!!
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22.06.2020 11:45 Відповісти
Береза: "Слуги народа" хотят поднять нотариальные госпошлины в сотни раз
22.06.2020, 11:14 • 237 • https://uainfo.org/blognews/1592812522-bereza-slugi-naroda-hotyat-podnyat-notarialnye-gosposhliny.html#mc-container 1

У нас в ВР сидят муд@ки. Это не новость. Но диагноз подтверждается регулярно. Притом именно сидят и не работают. Иногда заказывают проституток сидя на сессии ВР. Иногда заказывают новую машину, сидя на сессии ВР. И все это они делают в рабочее время, когда получают зарплату из наших с вами налогов. Видимо работать в ВР им не нравится. В остальное время эти лиходеи подают законопроекты и голосуют так, как им говорят их хозяева. Читая эти законопроекты я начинаю думать о том, что лучше бы они заказывали себе новые машины и проституток. Вреда было бы меньше. Приведу два примера. Пример первый - #моносбродный.
В #монсброде придумали, как залезть в карман украинцев. Теперь "слуги" хотят поднять нотариальные госпошлины в сотни раз. Инициатор закона, кстати, тот самый Гетманцев, который, как глава комитета будет рассматривать теперь этот новый шедевр.
Если в ВР этот законопроект поддержат, то цены на госпошлины вырастут следующим образом:
• на оформление завещаний - в 300 раз с 0,05 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан.
• на право пользования имуществом, кроме транспорта - в 150-300 раз.
• на право пользования и распоряжения транспортом - в 50-100 раз.
• на верификацию копий документов и выписок из них - в 100 раз.
• на засвидетельствование подлинности каждой подписи на документах - в 500 раз.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1592809146-faktichno-golos-uzhe-zakinchiv-svoyu-kadentsiyu-i-dobuvatime.html Фактично "Голос" уже закінчив свою каденцію і добуватиме її в ранзі аутсайдерів, - блогер
Таким образом, хотят наполнить местные бюджеты, в которые поступает госпошлина. После такой инициативы ждём налог на воздух. Его появление будет теперь очень логичным.
Второй пример - это редкий #ЗаЖОП от ОПЗЖ. Учитывая, что в бюджете дыра, а на носу замаячили очередные местные выборы и внеочередные парламентские, то наследники «Партии регионов» решили играть в оголтелый популизм. Они предложили простить всем должникам долги за коммуналку. Просто простить. Это же не их деньги, а значит можно. И возникает вопрос, а зачем всем остальным платить тогда за коммуналку? Ведь долги же спишут! Главный инициатор этого днища - человек, у которого есть мрія, но совсем нет совести, Наталья Королевская. Ведь она понимает, что такой законопроект - это идеальное оружие в борьбе за симпатии неплательщиков и малообечпеяенных украинцев, но крест на экономике. Сейчас объясню почему.
С большой вероятностью за этот бредовый законопроект ВР не проголосует, если сидящие в ней нардепы только окончательно не сойдут с ума в погоне за голосами избирателей. И вот тут у меня нет уверенности в том, что нардепы останутся трезвомыслящими. Выборы же скоро. А получается двустволка. Не примут этот бред, и ОПЗЖ будет говорить, что если бы их было больше в ВР, то они бы точно проголосовали и списали все долги за коммуналку. Поэтому голосуйте за них. А если примут, то это все равно заслуга ОПЗЖ, которая предложила подобное. И плевать на дыры в бюджете, которые станут ещё больше. И плевать на то, что это будет раздражителем для тех, кто все это время ответственно платил. Им плевать. Важны лишь голоса пенсионеров и малоимущих, которые могут на подобное клюнуть. Обратите внимание на то, что законопроекты о развитии экономики или о реформировании налогообложения ОПЗЖ не подаёт. Почему? Все примитивно. Они борются за симпатии потенциальных избирателей, а не за будущее Украины.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1592599782-andrey-golovachev-krugom-polnyy-absurd-i-tak-u-zelenskogo.html Андрей Головачев: Кругом полный абсурд! И так у Зеленского во всем
И вот наблюдая этот треш, на разных полюсах ВР, я еще раз убеждаюсь, что державников, которые стратегически мыслят и понимают, что надо делать, там практически нет. Есть немало аматоров, дураков, аферистов, коррупционеров и просто случайных персонажей. Даже есть один насильник Иванисов, которого в ВР привёл Зеленский. А умных, знающих и компетентных в ВР очень мало. Критически мало. И пугает то, что в следующем созыве их будет еще меньше.
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https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/4586390101387060 Борислав БЕРЕЗА
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22.06.2020 11:51 Відповісти
По закону текст цього закону опублікують після його приняття, поки що він "секретний".
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22.06.2020 11:58 Відповісти
так а нах нам такий "писля" потрибен?? нам щас треба знати хто и коли нас захавае
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23.06.2020 00:04 Відповісти
Не варто заглядати в те майбутнє, ******* пережити б.
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23.06.2020 06:15 Відповісти
Больше всего своих людей засунула в судейский корпус банда донецкого Хряка.Поскольку они пожизненно ,то нам -кирдык.
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22.06.2020 12:20 Відповісти
походу..- дуже згоден... и горе........................ на викы..........................
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23.06.2020 00:05 Відповісти
 
 