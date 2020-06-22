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МЗС презентувало карту для планування подорожей за кордон під час пандемії коронавірусу

Міністерство закордонних справ презентувало інтерактивну карту для планування подорожей за кордон під час пандемії коронавірусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС, зараз карта працює в тестовому режимі.

Карта існує за таким посиланням:  tripadvisor.mfa.gov.ua

Міністр освіти Дмитро Кулеба повідомив, що у карти є два рівня інформації: режим в'їзду для громадян України в зарубіжну країну і режим транзитного проїзду.

Зеленим позначено країни, в які в'їзд дозволено всім, жовтим - з посвідками на проживання, а помаранчевим - куди в'їзд заборонено.

МЗС презентувало карту для планування подорожей за кордон під час пандемії коронавірусу 01

Читайте також: МЗС України просить українців утриматися від поїздок в 11 країн через коронавірус, - Кулеба

Ви знаходите країну, яка вас цікавить, клікаєте і читаєте базову інформацію про те, в якому режимі працює авіатранзит через цю країну. Інформацію на сайті оновлюватимуть.

Для користування картою також потрібно зареєструватися в системі "Друг". Міністр зазначив, що це не для збору інформації про громадян, а для допомоги в разі проблем.
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Топ коментарі
+8
МИДу пора работой заняться
На западной границе просто беспредел - венгры пускают в страну только со справками PCR
НА ВЕНГЕРСКОМ ЯЗЫКЕ . Хотя в Киеве выдают всем на английском
Словаки впускают со справками на словацком
ШО : блин, трудно договориться с этими странами про английский вариант ???
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22.06.2020 11:18
+3
Через Трускавець можна...тільки на лижах.))
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22.06.2020 11:09
+3
Думаю цей сайт заточений на Яндекс та інше прокацапське лайно.
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22.06.2020 11:32
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В Оман їхати не можна? Пічалька.
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22.06.2020 11:07 Відповісти
Через Трускавець можна...тільки на лижах.))
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22.06.2020 11:09 Відповісти
Для пользования картой также нужно зарегистрироваться в системе "Друг"

это что еще за хрень?
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22.06.2020 11:08 Відповісти
А це щоб потенційних подорожуючих в базу загнати.
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22.06.2020 11:45 Відповісти
а фраза "не для збору інфи" хіба не знімає "закляття" ?))))
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22.06.2020 15:00 Відповісти
https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?page_id=1973 tripadvisor.mfa.gov.ua : Не удается получить доступ к сайту)))
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22.06.2020 11:11 Відповісти
Потрібен інший браузер.
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22.06.2020 11:14 Відповісти
Може вінду переустановити?
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22.06.2020 11:18 Відповісти
Хром не відкриває. Зараз перейшов на Мозіллу і зайшов на сайт. Карти не видно без реєстрації.
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22.06.2020 11:25 Відповісти
Думаю цей сайт заточений на Яндекс та інше прокацапське лайно.
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22.06.2020 11:32 Відповісти
МИДу пора работой заняться
На западной границе просто беспредел - венгры пускают в страну только со справками PCR
НА ВЕНГЕРСКОМ ЯЗЫКЕ . Хотя в Киеве выдают всем на английском
Словаки впускают со справками на словацком
ШО : блин, трудно договориться с этими странами про английский вариант ???
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22.06.2020 11:18 Відповісти
Пропоную винести це питання на референдум.)
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22.06.2020 11:20 Відповісти
Британия зелёная, но забыто что обязательный карантин.
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22.06.2020 11:21 Відповісти
А воно ото треба - їхати за кордон в такий непевний час?!
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22.06.2020 11:23 Відповісти
А остаться на все лето среди заразных безответственных дебилов в Украине безопаснее?
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22.06.2020 11:28 Відповісти
а если цвет страны белый? )
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22.06.2020 11:24 Відповісти
нет данньіх. есть ото туркменистан и ко. там тихая шиза происходит. нельзя даже слово корнавірус говорить.
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22.06.2020 15:02 Відповісти
мда... не про Порошенко. тут зелеидиотам не интересно.
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22.06.2020 11:25 Відповісти
Карта не открывается.

Но, судя по тому, что Болгария обозначена, как страна с въездом только по виду на житкльство - фигня полная.
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22.06.2020 11:30 Відповісти
Карта существует по следующей ссылке: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?page_id=1973 tripadvisor.mfa.gov.ua


браузер: Сервер не знайдено. Гм. Ніяк не вдається знайти цей сайт.

що там з мапою? не встигли зробити, як вже поламалася?
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22.06.2020 12:01 Відповісти
Саме час летіти в Іран після збитого літака та коронавіруса, закривши очі на всіх шаріатських терористів.
Зелена пліснява проїла Кулебі мозок.
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22.06.2020 12:38 Відповісти
 
 