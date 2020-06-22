За добу в РФ зафіксовано 7,6 тис. випадків COVID-19, 95 осіб померли
За добу в Росії виявлено 7 600 нових випадків коронавірусу і 95 смертей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
За останню добу в Росії підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції COVID-19 - 7600 в 83 регіонах, в тому числі виявлено активно 2 473 (32,5%) без клінічних проявів.
З них на Москву припадає 1 068 нових випадків.
Всього в РФ зареєстровано 592 280 випадків (+ 1,3%) COVID-19 в 85 регіонах.
За останню добу підтверджено 95 летальних випадків, з них 20 - в Москві. Це найменша цифра за смертністю в Росії від коронавірусу з 25 травня, тоді було зафіксовано 92 смерті за добу.
За весь період по Росії померло 8 206 осіб.
За минулу добу виписано як одужалих 4 705 осіб, з них у Москві - 1 114. За весь період виписано після одужання по Росії 344 416 хворих.
Будь ласка, зачекайте...
Д. Быков
Я делаю компьютерную томографию (КТ) пациентам с подозрением на COVID-19 в двух тверских больницах. В принципе, работы много и там, и там. В один день помню с утра лежали десять человек, а к вечеру - уже пятьдесят. Врачи тоже болеют - например, у нас лежат наши коллеги из соседней больницы. Защитные костюмы есть, но я бы не сказал, что мы шикуем. Аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) тоже вроде пока хватает, обещали купить второй аппарат КТ.
Я ходил в так называемую "грязную зону", где непосредственно находятся пациенты с COVID-19. Знаю, есть клиники, где люди по 12 часов работают в памперсах. Но у нас врачи в среднем работают по 4-6 часов. Две бригады чередуются в течение суток. Лично для меня самое тяжелое - это маска. Она очень сильно давит и запотевает. А я еще ношу очки, так что потеет все. Главное - это правильно раздеться. Бронхоскопия и момент раздевания - самые частые случаи, когда заражается персонал.
Что будет потом - не знаю. https://www.dw.com/ru/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%BE-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%83-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC/a-53266711 Пик заболевания в области еще точно не пройдет. Я сужу по дополнительному открывшемуся для коронавирусных пациентов пятиэтажному корпусу. Он еще не заполнился. Очень https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC/a-53064463 ждем путинских надбавок для врачей , которые он пообещал по телевизору. Вижу, что https://www.dw.com/ru/%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/a-53280109 все медработники переживают по этому поводу - внутренне готовы быть обманутыми.
Российская экономика залегла на «дно» https://charter97.link/ru/news/2020/6/21/383165/comments/#comments 10 21.06.2020
Промышленность, услуги и строительство РФ ускорили свободное падение.
Росстат опубликовал блок макростатистики за май, который не показал улучшений в состоянии российской экономики после апрельского обвала, пишет https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiyskaya-ekonomika-zalegla-na-dno-1029327649 finanz.ru .
Несмотря на окончание периода нерабочих дней, промышленный спад ускорился почти в 1,5 раза - с 6,6% до 9,6% в годовом выражении. Сказалась сделка ОПЕК+, связавшая руки российский нефтяникам. К падению нефтедобычи (на 14,2%) добавился кризис в газовой отрасли (на 16,6%), которая столкнулась с резким падением цен и спроса в Европе.
Не удалось подняться со «дна» розничной торговле: объем продаж рухнул на 19,6%. Это лишь чуть лучше апреля (-23,4%), но ниже консенсус-прогноза, который составлял 16,6%.
В потреблении услуг Росстат зафиксировал ускорение свободного падения, которое составило почти 40%.
В глубокой коме остались пассажирские перевозки (-82,8%) и жилищное строительство (-24,4%). В целом строительный сектор ускорил спад с апрельских 2,3% до 3,1%, растеряв вес накопленный в первом квартале рост.