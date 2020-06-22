За добу в РФ зафіксовано 7,6 тис. випадків COVID-19, 95 осіб померли

За добу в Росії виявлено 7 600 нових випадків коронавірусу і 95 смертей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

За останню добу в Росії підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції COVID-19 - 7600 в 83 регіонах, в тому числі виявлено активно 2 473 (32,5%) без клінічних проявів.

З них на Москву припадає 1 068 нових випадків.

Всього в РФ зареєстровано 592 280 випадків (+ 1,3%) COVID-19 в 85 регіонах.

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За останню добу підтверджено 95 летальних випадків, з них 20 - в Москві. Це найменша цифра за смертністю в Росії від коронавірусу з 25 травня, тоді було зафіксовано 92 смерті за добу.

За весь період по Росії померло 8 206 осіб.

За минулу добу виписано як одужалих 4 705 осіб, з них у Москві - 1 114. За весь період виписано після одужання по Росії 344 416 хворих.