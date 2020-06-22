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Друга світова війна (291) Гітлер (67) Порошенко (15080) росія (63614) Сталін (143)

Порошенко в День пам'яті жертв Другої світової війни: Україна стала територією зіткнення двох тоталітарних режимів - Гітлера і Сталіна

Порошенко в День пам'яті жертв Другої світової війни: Україна стала територією зіткнення двох тоталітарних режимів - Гітлера і Сталіна

Друга світова війна для українців почалася ще в 1939 році, а 22 червня 2941 року українська земля стала місцем зіткнення двох найкривавіших режимів - Гітлера і Сталіна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.

За його словами, сьогодні Україна змушена протистояти агресії кремлівського режиму. Але правда на боці України.

"Для нас, українців, перші постріли Другої світової пролунали ще у березні 1939 на Закарпатті. А широкомасштабна війна настала у вересні 1939 року, коли Гітлер та Сталін почали ділити сфери впливу, погоджені шляхом таємної дипломатії. 22 червня 1941 року наша земля перетворилася на територію кривавого зіткнення двох тоталітарних режимів, внаслідок якого загинули мільйони українців. Тому у нас сьогодні — День скорботи і вшанування пам’яті жертв Другої світової війни", - зазначив Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канал кума Путіна Медведчука до Дня пам'яті жертв війни покаже концерт, який відбувся у Кремлі 9 травня

П'ятий президент підкреслив, що в Європі досі є політики, які так само, як Гітлер, нехтують міжнародним правом, заперечують право сусідніх народів на самостійне існування, організовують аншлюс і прикривають його псевдореферендумом.

"Але правда на боці України. Я переконаний у нашій перемозі над агресором. Переконаний, що принаймні у Європі війна як спосіб вирішення конфліктів остаточно відійде у минуле. Ніколи знову", - підсумував лідер "Європейської Солідарності".

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Топ коментарі
+27
Порошенко в День памяти жертв Второй мировой войны: Украина стала территорией столкновения двух тоталитарных режимов - Гитлера и Сталина - Цензор.НЕТ 8410
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22.06.2020 11:33
+21
Заголовок навеял:
Порошенко в День памяти жертв Второй мировой войны: Украина стала территорией столкновения двух тоталитарных режимов - Гитлера и Сталина - Цензор.НЕТ 4576
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22.06.2020 11:38
+18
ага - гулаг победил освенцим - как то так
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22.06.2020 11:35
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Порошенко в День памяти жертв Второй мировой войны: Украина стала территорией столкновения двух тоталитарных режимов - Гитлера и Сталина - Цензор.НЕТ 8410
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22.06.2020 11:33 Відповісти
не можу собі навіть уявити, щоб подібні думки з'явилися у найвеличнішого лідора
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22.06.2020 11:35 Відповісти
ага - гулаг победил освенцим - как то так
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22.06.2020 11:35 Відповісти
А США и Великобритания это тоже ГУЛАГ или они не участвовали?
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22.06.2020 11:46 Відповісти
вы таки по дебильному вопрос ставите - не находите - хотя - ех ... - вопрос снимается автоматом)
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22.06.2020 11:52 Відповісти
Т.е. приписать победу над странами "Оси" (Освенцим) исключительно СССР (ГУЛАГ) и исключить остальные страны антигитлеровской коалиции это не дебилизм. А указать на это дебилизм?
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22.06.2020 12:07 Відповісти
Т.е. приписать развязывание войны на территории Украины Японии?
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22.06.2020 12:16 Відповісти
ви это - не дождетесь - если коротко - знаю я вашего брата) - у нас нынче за одного такого проголосовали - теперь вся Украина мучается - так шо шалом - и - "аu revoir с пляжу")))
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22.06.2020 13:03 Відповісти
***** вчергове "не сподобається" висновок істориків, що "https://eurosolidarity.org/2020/06/22/petro-poroshenko-22-chervnya-41-go-nasha-zemlya-stala-terytoriyeyu-kryvavogo-zitknennya-dvoh-totalitarnyh-rezhymiv/ 22 червня 41-го наша земля стала територією кривавого зіткнення двох тоталітарних режимів "...
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22.06.2020 11:36 Відповісти
Заголовок навеял:
Порошенко в День памяти жертв Второй мировой войны: Украина стала территорией столкновения двух тоталитарных режимов - Гитлера и Сталина - Цензор.НЕТ 4576
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22.06.2020 11:38 Відповісти
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22.06.2020 11:51 Відповісти
Порошенко в День памяти жертв Второй мировой войны: Украина стала территорией столкновения двух тоталитарных режимов - Гитлера и Сталина - Цензор.НЕТ 4893
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22.06.2020 11:39 Відповісти
ЗЕботы не спим. Лентяи клавиатурные
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22.06.2020 11:41 Відповісти
Та щаз, гісторія не їх коник))
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22.06.2020 11:59 Відповісти
Мой президент!
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22.06.2020 11:43 Відповісти
Был!
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22.06.2020 11:46 Відповісти
Лахта, пока никтов Украине не приступил к обязанностям Президента по Конституции, Порошенко - президент.
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22.06.2020 12:19 Відповісти
Взрослый человек, а такой бред пишешь. Хотя что от вас кукушкиных ожидать можно.
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22.06.2020 12:37 Відповісти
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
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22.06.2020 12:38 Відповісти
петю, давай краще про офшори і віллу в Іспанії, про картини з сейшелів, про свинарчуків і посаджених атотовців..

про другу світову через 70 років ми і самі можемо розповідати
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22.06.2020 12:17 Відповісти
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
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22.06.2020 12:20 Відповісти
https://twitter.com/Wild_Oner
https://twitter.com/Wild_Oner @Wild_Oner

Кремлівська агентура, яка грає роль патріотів знову збудилася на Порошенка?

Не на реваншистів у владі, не на русняві наративи від зеленського, а на Порошенка?

І так синхронно з усіляким лайном типу Семенченка.
Ну просто дивина і збіг, угумс.
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22.06.2020 12:38 Відповісти
Через рік правління Зеленських-Єрмаків Семенченко до сих нічого про них не зрозумів.
Далі працює проти Порошенка.

Сема в ФБ пару днів тому:
"Якщо чесно, то я без поняття - любить Україну нинішня влада чи ні."
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22.06.2020 12:43 Відповісти
Это день,когда гитлеровская коалиция окончательно разосралась
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22.06.2020 12:45 Відповісти
Порошенко ПРЕЗИДЕНТ, а зелебенське всього-навсього лише ружисер і то хріновенний!
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22.06.2020 14:42 Відповісти
И больше не будет!!!!
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22.06.2020 15:34 Відповісти
ПОРОХ - ФИГЛЯР!!!!!!
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22.06.2020 15:38 Відповісти
ага, таку фіглю зелі і всім зебіїнам підклав...
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22.06.2020 15:40 Відповісти
Согласна,подлый ,мерзкий,барыга!!!!
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22.06.2020 15:42 Відповісти
Може барига Порошенко як і зелені козявки розірвали дипвідносини з окупантом ? Тільки і чєш оте - Бє, мє, бо ми...
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22.06.2020 16:30 Відповісти
 
 