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порт (2016) збір (319) Європейська бізнес асоціація (222) Омелян (1348)

Зниження портових зборів, якого домігся ексміністр Омелян, було досягненням, - ЕВА

Зниження портових зборів, якого домігся ексміністр Омелян, було досягненням, - ЕВА

Рішення ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна про зниження портових зборів на 20% в 2018 році було досягненням в портовій галузі, обвинувачення НАБУ безпідставні.

Про це йдеться в заяві Європейської Бізнес Асоціації, розміщеному на її офіційному сайті.

"Два роки тому голос бізнесу було почуто і зроблено перший крок – Уряд підтримав ініціативу знизити ставки портових зборів на 20%. Відповідний наказ Міністерства інфраструктури набув чинності 30 січня 2018 року", - зазначається в заяві ЕВА.

В той же час в ЕВА звертають увагу, що цього тижня колишнього Міністра інфраструктури було запрошено до НАБУ дати додаткові показання у кримінальному провадженні щодо зниження Урядом України портових тарифів і зборів на 20% у 2018 році. І від НАБУ лунають тези,що зменшення портових тарифів і зборів призвело до завдання збитків державі.

"На переконання бізнесу, зниження ставок портових зборів – одне з важливих досягнень у портовій галузі, яке дозволило збільшити вантажопотік навіть у кризовий час. Тож спільнота сподівається, що позитивні здобутки минулого не буде повернуто назад і ми як країна продовжимо вільний і незалежний рух в напрямку реформ в Україні", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, раніше ексміністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що НАБУ звинувачує його у завданні збитків державі через ухвалене рішення про зменшення на 20% портових зборів у 2018 році, що стимулювало зростання доходів морської галузі.

До цього Федерація роботодавців транспорту України зверталась до прем'єр-міністра України щодо можливості зниження на 20% розмірів портових зборів в Україні до рівня порівнянних зарубіжних портів для забезпечення конкурентоспроможності українського експорту в умовах кризи, викликаного епідемією коронавірусу.

Коментуючи цю ініціативу, президент Української зернової асоціації Микола Горбачов заявляв, що зниження портових зборів в умовах кризи дозволить уникнути подорожчання сільгосппродукції.

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Топ коментарі
+21
так за все достижения нынче судят зебланы, которые весь год только и делают что рушат.
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22.06.2020 11:35
+19
Как так - портовые сборы были снижены, а казна наполнялась? Барыг прогнали, пришли самые честные, а казна опустела, зерно съели мыши, армию сокращают, экономика в опе!
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22.06.2020 11:40
+16
маладые самакатчики угробили за год экономику Украины - и не чего - а тут сделал стране лучше - в тюрьму - зебильная логика )
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22.06.2020 11:38
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так за все достижения нынче судят зебланы, которые весь год только и делают что рушат.
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22.06.2020 11:35 Відповісти
Таки да! Сейчас зеблани, були порохососи. Завтра будет Порох, опять будут порохососи. Єто последствия потужной судейской реформи
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22.06.2020 12:05 Відповісти
Они не рушат. ЗЕленые пытаются доить корову, но у них получается только за сиськи дергать. ))) У коровы уже мастит, она скоро на ноги упадет, вместо молока сукровица, но клоуны продолжают, убежденные что корова просто в экстазе.)))
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22.06.2020 18:47 Відповісти
как то так. но твои подробности говорят о том что кто-то когда-то реально такое делал с коровой, брррр.
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23.06.2020 07:00 Відповісти
У ЗЕбилов белое чёрное и наоборот
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22.06.2020 11:38 Відповісти
Так а что ж вы хотели от комика. Если что, он потом в шутку все переведет и все на том...
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22.06.2020 19:28 Відповісти
а узеленский считает по другому.
был в команде противного порошенки - виновен по умолчанию!
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22.06.2020 11:38 Відповісти
Мало того!, Омелян сегодня ПО ДЕЛУ критикует Зе.
Это самое большое преступление без срока давности.
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22.06.2020 11:42 Відповісти
Омелян как-то сказал, что керченский мост нам понабобится для связи с украинской Кубанью. Во настощее "преступление", за которое его зелёный человечек наказаывает - потому что разозлил русского вовочку.
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22.06.2020 12:36 Відповісти
Прикинь какой парадокс! Зеля тупой, но как бистро реформированих судей Пороха на своих поменял! И как єто ему удалось?!
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22.06.2020 12:09 Відповісти
кто поменял? вам баранам уже устали объяснять. порох успел сделать реформу только высшего уровня судов. просто потому что для того чтобы закончить реформы среднего и нижнего уровня нужны сотни тысяч новых судей. но вы идиоты продолжаете уныло сковчать про судову реформу порошенко.
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22.06.2020 12:21 Відповісти
Ти такий тупий, що з тобою навіть не цікаво дискутивати))) Спочатку навчись прізвища писати з великої літери!
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22.06.2020 13:12 Відповісти
нах пшел
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22.06.2020 13:14 Відповісти
та мені байдуже куди ти пішов, іди та не повертайся
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22.06.2020 13:35 Відповісти
ты тупой олень?
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22.06.2020 13:43 Відповісти
Судова система не реформується за 5-10 років. Приклад - зараз взірцева правоохорона система Британіі ще в середині минулого століття викликала багато нарікань. Читайте книжки. Підозрюю, що зеботи це знають, але це Їх фішка. Зебот степанов постійно її мусолить.
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22.06.2020 23:30 Відповісти
Немного предвзятое у вас мнение. Тут не в команде Пороха дело. Тут дело в бабле. ЗЕбилам нужно налоги поднять, чтоб бабла срубить - по другому они не научены. Вот Они типа Омеляна пожурят для публики, чтоб все видели и слышали, а на этом фоне вернут налоги взад, а может и еще выше поднимут и все при этом типа довольные останутся.)))
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22.06.2020 18:51 Відповісти
маладые самакатчики угробили за год экономику Украины - и не чего - а тут сделал стране лучше - в тюрьму - зебильная логика )
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22.06.2020 11:38 Відповісти
Ну вообще-то она и до самокатчиков дышала на ладан, у нас только зерновые терминалы и склады строились,и то мелкие. Просто самокатчики экономику забили ногами, у неё шансов не осталось.
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22.06.2020 23:55 Відповісти
Как так - портовые сборы были снижены, а казна наполнялась? Барыг прогнали, пришли самые честные, а казна опустела, зерно съели мыши, армию сокращают, экономика в опе!
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22.06.2020 11:40 Відповісти
ну у нас в городе один эффективный поднял сбор портовый и суда стали просто в Мариуполь ходить .порт в дупу упал пока дебилу дошло . что так не заработать. эти зебилы видно тем же путём идут только в дупу всю страну гонят .
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22.06.2020 11:50 Відповісти
Парадокс, но когда казалось, что хуже Сени и Гроси быть не может, на арену вышел Гончарук)) Вот уж он показал мастер-класс, как угробить экономику.
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22.06.2020 23:56 Відповісти
В период военных действий сокращают армию! Это сколько будет уголовных дел когда зебила уберут от власи?
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22.06.2020 11:42 Відповісти
Заметте, армию сокращают, но при этом бюджетные расходы не снижают и 1,5% военного сбора не отменяют. Соображаете к чему это? Клоуны не знают откуда деньги в тумбочке берутся. Раньше они просто из кассы их брали, но в кассу люди им приносили. А тут оказия такая - не несут люди и не хотят нести.)))
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22.06.2020 18:55 Відповісти
Та не Омелян знизив ті збори; а Уряд Гройсмана! Без Постанови Уряду Омелян не мав права видати наказ!
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22.06.2020 11:50 Відповісти
Матчасть тут никого не интересует, главное больше дерьма на вентилятор накинуть))
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22.06.2020 12:07 Відповісти
Все, к чему не прикоснется зелепуп, превращается в проблему для Украины.
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22.06.2020 11:50 Відповісти
У квітні 2020 року виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції Сергій Кудрявцев заявляв у коментарі "РБК-Україна", що портові збори в українських портах є найвищими серед країн Чорноморського регіону і вони економічно не обґрунтовані, їх потрібно знижувати.

Американська торгова палата також підтримала зниження ставок портових зборів в Україні. Про це йдеться в заяві, опублікованій 19 червня на офіційному сайті організації.

https://gordonua.com/ukr/news/money/-znizhennja-portovih-zboriv-vvedene-eks-ministrom-omeljanom-bulo-dosjagnennjam-jevropejska-biznes-asotsiatsija-1505400.html
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22.06.2020 12:01 Відповісти
Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития обратился к правительству с просьбой принять решение о снижении портовых сборов для повышения конкурентоспособности украинских портов.
Об этом говорится в ответе комитета на обращения представителей промышленности и АПК.
В комитете отметили, что направили предложения по повышению конкурентоспособности украинских портов, в частности благодаря снижению портовых сборов, в правительство для соответствующего реагирования.
Ранее
представители ведущих отраслей экономики отмечали, что украинские порты теряют конкурентоспособность из-за высоких портовых сборов и предлагали снизить их минимум на 20%.
В частности, они отмечали, что услуги украинских портов в два-четыре раза дороже китайских, бразильских, румынских и др. Так, стоимость захода судов типа handymax в порт «Южный» в два раза выше, чем в среднем в портах Черного моря, и почти в три-четыре раза выше, чем в таких портах-конкурентах, как Хэй-Пойнт в Австралии, Ванкувер в Канаде, Тубарао в Бразилии.
По оценке экспертов World Bank Group, потенциал снижения портовых сборов на 2017 год составил 63%. С 1 января 2018 произошло их снижение на 20%. Это позволило в период 2018-2019 гг. нарастить грузооборот в украинских портах в среднем на 21%, а в отдельных случаях - еще выше (в частности, ГП «МТП Южный» - на 29%, в ГП «МТП Николаевский» - на 42%).
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22.06.2020 12:05 Відповісти
У нас видимо ИлИтные порты, потому в 4 раза дороже. И потому в них заходят только при крайней необходимости. И то в самые крупные, а мелкие порты загибаются без судов.
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22.06.2020 23:58 Відповісти
Все равно думаю, что люди находят пути обхода этих всех сборов, поскольку платить их не выгодно. Если же снизить, то выгодней будет платить официально, что существенно пополнит бюджет страны
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22.06.2020 17:24 Відповісти
Благодаря снижению портовых сборов, за прошлый год грузооборот наших портов начал стабилизироваться и пошел в рост. Вот за это и пытаются обвинить Омеляна в преступлении против страны. Вся страна в жопу углубляется, а порты, как глисты, наружу выползают.))) Ведь это не порядок, а измена.)))
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22.06.2020 18:57 Відповісти
Высокие портовые сборы делают неконкурентоспособными не только наши порты, но и наших экспортёров. Продолжать удерживать сборы на высоком уровне равносильно самоубийству для нашей морской инфраструктуры. Если сборы снизить, то всё с лихвой компенсируется увеличением грузопотока. А у нас почему-то Омеляна судят за единственное адекватное решение на его посту.
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22.06.2020 23:44 Відповісти
 
 