Зниження портових зборів, якого домігся ексміністр Омелян, було досягненням, - ЕВА
Рішення ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна про зниження портових зборів на 20% в 2018 році було досягненням в портовій галузі, обвинувачення НАБУ безпідставні.
Про це йдеться в заяві Європейської Бізнес Асоціації, розміщеному на її офіційному сайті.
"Два роки тому голос бізнесу було почуто і зроблено перший крок – Уряд підтримав ініціативу знизити ставки портових зборів на 20%. Відповідний наказ Міністерства інфраструктури набув чинності 30 січня 2018 року", - зазначається в заяві ЕВА.
В той же час в ЕВА звертають увагу, що цього тижня колишнього Міністра інфраструктури було запрошено до НАБУ дати додаткові показання у кримінальному провадженні щодо зниження Урядом України портових тарифів і зборів на 20% у 2018 році. І від НАБУ лунають тези,що зменшення портових тарифів і зборів призвело до завдання збитків державі.
"На переконання бізнесу, зниження ставок портових зборів – одне з важливих досягнень у портовій галузі, яке дозволило збільшити вантажопотік навіть у кризовий час. Тож спільнота сподівається, що позитивні здобутки минулого не буде повернуто назад і ми як країна продовжимо вільний і незалежний рух в напрямку реформ в Україні", - наголошується в заяві.
Нагадаємо, раніше ексміністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що НАБУ звинувачує його у завданні збитків державі через ухвалене рішення про зменшення на 20% портових зборів у 2018 році, що стимулювало зростання доходів морської галузі.
До цього Федерація роботодавців транспорту України зверталась до прем'єр-міністра України щодо можливості зниження на 20% розмірів портових зборів в Україні до рівня порівнянних зарубіжних портів для забезпечення конкурентоспроможності українського експорту в умовах кризи, викликаного епідемією коронавірусу.
Коментуючи цю ініціативу, президент Української зернової асоціації Микола Горбачов заявляв, що зниження портових зборів в умовах кризи дозволить уникнути подорожчання сільгосппродукції.
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был в команде противного порошенки - виновен по умолчанию!
Это самое большое преступление без срока давности.
Американська торгова палата також підтримала зниження ставок портових зборів в Україні. Про це йдеться в заяві, опублікованій 19 червня на офіційному сайті організації.
https://gordonua.com/ukr/news/money/-znizhennja-portovih-zboriv-vvedene-eks-ministrom-omeljanom-bulo-dosjagnennjam-jevropejska-biznes-asotsiatsija-1505400.html
Об этом говорится в ответе комитета на обращения представителей промышленности и АПК.
В комитете отметили, что направили предложения по повышению конкурентоспособности украинских портов, в частности благодаря снижению портовых сборов, в правительство для соответствующего реагирования.
Ранее
представители ведущих отраслей экономики отмечали, что украинские порты теряют конкурентоспособность из-за высоких портовых сборов и предлагали снизить их минимум на 20%.
В частности, они отмечали, что услуги украинских портов в два-четыре раза дороже китайских, бразильских, румынских и др. Так, стоимость захода судов типа handymax в порт «Южный» в два раза выше, чем в среднем в портах Черного моря, и почти в три-четыре раза выше, чем в таких портах-конкурентах, как Хэй-Пойнт в Австралии, Ванкувер в Канаде, Тубарао в Бразилии.
По оценке экспертов World Bank Group, потенциал снижения портовых сборов на 2017 год составил 63%. С 1 января 2018 произошло их снижение на 20%. Это позволило в период 2018-2019 гг. нарастить грузооборот в украинских портах в среднем на 21%, а в отдельных случаях - еще выше (в частности, ГП «МТП Южный» - на 29%, в ГП «МТП Николаевский» - на 42%).