Друга світова війна досі породжує багато суперечок в українському суспільстві, але нам нема про що сперечатися, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський у День пам'яті і скорботи жертв війни нагадав про втрати українського народу в роки Другої світової війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму Telegram.
"У вересні 1939 року Друга світова війна прийшла на українську землю, коли Львів, Самбір і Дрогобич зазнали бомбардувань німецькою авіацією.
А 22 червня 1941-го війна прийшла в українську столицю. 79 років тому, о четвертій ранку нацистські літаки скинули перші бомби на Київ.
Сьогодні, у День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни, ми згадуємо всіх українців, які постраждали від найбільшої катастрофи ХХ століття. Україна втратила у Другій світовій близько 10 мільйонів людських життів. Через війну не народилося майже 13 мільйонів дітей.
Ніколи в історії ми не платили більшої ціни за те, щоб залишитися народом, нацією", - написав він.
Президент зазначив, що війна продовжує народжувати безліч суперечок у суспільстві, однак, впевнений президент, "нам нема про що сперечатися".
"На жаль, та війна й досі породжує багато суперечок у суспільстві. Суперечок про те, чи вона була "своєю", чи "чужою". Гадаю, нам немає про що сперечатися. Та війна так чи інакше зачепила кожну українську родину. Вона дала нам гіркий досвід втрати і досвід подвигу, що надихає.
Ми будемо вічно пам’ятати кожного, хто загинув, – військових і цивільних, чоловіків, жінок і дітей.
Пам’ятати про те, що ми не лише вижили в тій страшній війні, але й згодом здобули власну державу.
І наш обов’язок – перетворити її на мирну та щасливу країну для кожного українця", - додав президент.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про відповідальність СРСР нарівні з фашистською Німеччиною за розв'язання Другої світової війни. Ці заяви він зробив під час свого візиту до Польщі в січні.
Будь ласка, зачекайте...
Источник: https://censor.net/n3203466
Ну так признай, что Степан Бандера боролся против двух тоталитарных режимов, и украинцы с тобой не будут спорить.
Що ще тебе цікавить?
Отца не знал лично. Знаю только, что он преподавал в Криворожском горнорудном институте (сейчас кажется, горный университет).
А дед - Зеленский Семен Израилевич - полковник милиции. На пенсию ушел с должности зам. нач-ка отдела уголовного розыска УВД г.Кривого Рога.
Про Шарапова тоже гадость бьі придумал , хоть он и литературньій персонаж ?
может просто тупые довбни забыли отредактировать биографию А.С. Зеленского?
Он упоминает искусственный советский народ, который перестал существовать в 1991 году.
Врагов шли большие лавины,
Их не было сил удержать,
Как в земли вступили родной Украины
То стали людей убивать.
За землю родной Батькивщины
Поднялся украинский народ.
На бой уходили все-все мужчины,
Сжигая свой дом и завод.
Даже тогда при Сталине была Батькивщина и украинский народ.Не стыдно ёрничать?
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https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%B5%D0%B9%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C?src=hashtag_click #ЦейДень 22.6.1941 у тюрмах Західної України НКВД почало розстріли в'язнів - переважно діячів ОУН, інтелігенції та національно свідомих громадян..
Бо поспішали, щоб німці не звільнили.
https://twitter.com/latiniano
https://twitter.com/latiniano Румынская сотня
https://twitter.com/latiniano @latiniano
https://twitter.com/latiniano/status/1274983263371702272 23 мин
Гундяев поздравил паству с началом войны и это логично именно из горы десятков миллионов трупов граждан СССР, возникших по вине советской власти и военного командования и пытается черпать свою легитимность современная мафиозная коррумпированная террористическая путинская власть
https://twitter.com/highlander_free
Highlander Freeman
@highlander_free
·https://twitter.com/highlander_free/status/1274757439796195329 15 ч
Черепа 129 молодих дівчат (про що свідчать коси) знайдені при розкопках у Дем'яновому Лазу поблизу Івано-Франківська.Всі вони були розстріляні радянськими окупантами в червні 1941-го при відступі перед німецькими військами. Всього було знайдено три могили з останками 539 осіб.
"Это уникальные кадры, начало войны. На них мы видим приветливого мужчину - пилота одного из бомбардировщиков. А также штурмана, который рассматривает карту города, чтобы точно сбросить бомбы. Всего в первом налете на Киев принимало участие 19 самолетов Heinkel He 111, - рассказывает "Сегодня" Анатолий Збанацкий, заведующий отделом "Киев в период новейшей истории" Музея истории Киева. - Многие ошибочно полагают, что Киев бомбили в четыре утра, как поется в известной песне. Но это не так. Киев бомбили с 7:05 до 7:15, что зафиксировано в журнале 35-й авиационной истребительной дивизии, которая защищала город".
Т.е. себя ЗЕ к украинскому обществу не причисляет.
По Донбассу и Крыму придется решать: кто враг, кто друг, кто друг хуже врага.
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/posts/2881919211937887?__xts__%5B0%5D=68.ARCu76TLgLWj2HJ5LqFU3DLvP8aXa-P2MpbjD27NchjSzX8DSk160FOJvZ9Qc3nNKynVlE7Sb82LffMDSmY0EoVST9z8X1KbBnoOK2ZXnW8JHIkAY2Uj3suej-b6ptfqLwfATz-wSAzQqYnvyWUhYwcHspRa4mi6PE9Pl0tUfAUe_hOwPDEz9LA3BDWPbFEebdW121mdqxNaO5HXQwdl7xEXGPkt62FEQmVsmIPrfHqvNXWzgcoXrzMqwRH2lU1xCL2ztbwCppIKn1Jep-toxFM_AWhr0YsZLJ7k3PbdkjfIXW9C4abjTAravU57brB-qKBLeoRmbg4O3LxMcARvIw&__tn__=-R Щойно · https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/?__tn__=kCH-R&eid=ARDtu33Pfj8wp4HLaqflaewsrzHWdsxiDyZVFwrd96Mo5gZEWVaLp4e87S__yCNaeMOGK_g5XTIJW_ni&hc_ref=ARRbmMEuUUgELKjl_DS_fwiLUa-fn3nmMDXQNULAWmHM9xjj5TXc7oGa_85yrrx1OF0&fref=nf#
22 червня 1941 року почалося звільнення України від московських окупантів.
. Учись, недоразумение зеленое.
"Уго́рсько-українська війна́ - військовий конфлікт між Королівством Угорщина та Карпатською Україною в 1939 році. У ході війни між угорськими військами та воєнізованими формуваннями Карпатської січі Карпатської України і чехословацькими військами відбулася черга кровопролитних зіткнень. Війна завершилася окупацією і приєднанням до Королівства Угорщина території Закарпатської України (Підкарпатської Русі).
14 - 18 березня 1939 р., партизанська фаза з 18 березня до кінця травня 1939 року"
А взагалі,текст-маячня.Що значить "Ми будемо вічно пам'ятати кожного, хто загинув, - військових і цивільних, чоловіків, жінок і дітей." ??? Хто там їх пам'ятатиме ? Хтось назве хоча б приблизні цифри загиблих військових-цивільних-місцевих ,в своєму районі,селі,області ?
А взагалі,відсутність реакції на *********** псевдоісторичний путінський висер -найкрасномовніша.