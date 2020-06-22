Друга світова війна досі породжує багато суперечок в українському суспільстві, але нам нема про що сперечатися, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у День пам'яті і скорботи жертв війни нагадав про втрати українського народу в роки Другої світової війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму Telegram.

"У вересні 1939 року Друга світова війна прийшла на українську землю, коли Львів, Самбір і Дрогобич зазнали бомбардувань німецькою авіацією.

А 22 червня 1941-го війна прийшла в українську столицю. 79 років тому, о четвертій ранку нацистські літаки скинули перші бомби на Київ.

Сьогодні, у День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни, ми згадуємо всіх українців, які постраждали від найбільшої катастрофи ХХ століття. Україна втратила у Другій світовій близько 10 мільйонів людських життів. Через війну не народилося майже 13 мільйонів дітей.

Ніколи в історії ми не платили більшої ціни за те, щоб залишитися народом, нацією", - написав він.

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Президент зазначив, що війна продовжує народжувати безліч суперечок у суспільстві, однак, впевнений президент, "нам нема про що сперечатися".

"На жаль, та війна й досі породжує багато суперечок у суспільстві. Суперечок про те, чи вона була "своєю", чи "чужою". Гадаю, нам немає про що сперечатися. Та війна так чи інакше зачепила кожну українську родину. Вона дала нам гіркий досвід втрати і досвід подвигу, що надихає.

Ми будемо вічно пам’ятати кожного, хто загинув, – військових і цивільних, чоловіків, жінок і дітей.

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Пам’ятати про те, що ми не лише вижили в тій страшній війні, але й згодом здобули власну державу.

І наш обов’язок – перетворити її на мирну та щасливу країну для кожного українця", - додав президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про відповідальність СРСР нарівні з фашистською Німеччиною за розв'язання Другої світової війни. Ці заяви він зробив під час свого візиту до Польщі в січні.