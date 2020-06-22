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Друга світова війна (291) Зеленський (22456)

Друга світова війна досі породжує багато суперечок в українському суспільстві, але нам нема про що сперечатися, - Зеленський

Друга світова війна досі породжує багато суперечок в українському суспільстві, але нам нема про що сперечатися, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у День пам'яті і скорботи жертв війни нагадав про втрати українського народу в роки Другої світової війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму Telegram.

"У вересні 1939 року Друга світова війна прийшла на українську землю, коли Львів, Самбір і Дрогобич зазнали бомбардувань німецькою авіацією.

А 22 червня 1941-го війна прийшла в українську столицю. 79 років тому, о четвертій ранку нацистські літаки скинули перші бомби на Київ.

Сьогодні, у День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни, ми згадуємо всіх українців, які постраждали від найбільшої катастрофи ХХ століття. Україна втратила у Другій світовій близько 10 мільйонів людських життів. Через війну не народилося майже 13 мільйонів дітей.

Ніколи в історії ми не платили більшої ціни за те, щоб залишитися народом, нацією", - написав він.

Читайте також: Путін звинуватив Польщу в початку Другої світової війни, Варшава говорить про спотворення історії

Президент зазначив, що війна продовжує народжувати безліч суперечок у суспільстві, однак, впевнений президент, "нам нема про що сперечатися".

"На жаль, та війна й досі породжує багато суперечок у суспільстві. Суперечок про те, чи вона була "своєю", чи "чужою". Гадаю, нам немає про що сперечатися. Та війна так чи інакше зачепила кожну українську родину. Вона дала нам гіркий досвід втрати і досвід подвигу, що надихає.

Ми будемо вічно пам’ятати кожного, хто загинув, – військових і цивільних, чоловіків, жінок і дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін: заяви Зеленського, який порівняв СРСР і фашистську Німеччину, негативно позначаться на відносинах з Україною

Пам’ятати про те, що ми не лише вижили в тій страшній війні, але й згодом здобули власну державу.

І наш обов’язок – перетворити її на мирну та щасливу країну для кожного українця", - додав президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про відповідальність СРСР нарівні з фашистською Німеччиною за розв'язання Другої світової війни. Ці заяви він зробив під час свого візиту до Польщі в січні.

Друга світова війна досі породжує багато суперечок в українському суспільстві, але нам нема про що сперечатися, - Зеленський 01
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Топ коментарі
+25
Зеленский о Второй мировой войне: "Никогда в истории мы не платили большей цены за то, чтобы остаться народом, нацией" - Цензор.НЕТ 4863
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22.06.2020 11:41
+24
На вопрос ответь, олень зеленый, с кем мы воюем с 2014 года?
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22.06.2020 11:40
+24
"К сожалению, и война до сих пор порождает много споров в обществе. Споров о том, или она была "своей", или "чужой". Думаю, нам не о чем спорить.

Источник: https://censor.net/n3203466

Ну так признай, что Степан Бандера боролся против двух тоталитарных режимов, и украинцы с тобой не будут спорить.
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22.06.2020 11:40
Коментувати
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Правила форума Рада форумчан
это оно про евреев?
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22.06.2020 11:38 Відповісти
Ні. Про прихильників "Што?"!
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22.06.2020 11:41 Відповісти
405.
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22.06.2020 11:42 Відповісти
Вторая мировая война до сих пор порождает много споров в украинском обществе, но нам не о чем спорить, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9552
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22.06.2020 11:46 Відповісти
особенно звучит - мы получили собственную страну - сюда бы фотку бени вставить
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22.06.2020 11:43 Відповісти
Така фотка підійде?
Друга світова війна досі породжує багато суперечок в українському суспільстві, але нам нема про що сперечатися, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1071
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22.06.2020 13:07 Відповісти
Старое фото. Жесть...
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22.06.2020 11:46 Відповісти
На вопрос ответь, олень зеленый, с кем мы воюем с 2014 года?
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22.06.2020 11:40 Відповісти
"А какая разница?"
Зеленский о Второй мировой войне: "Никогда в истории мы не платили большей цены за то, чтобы остаться народом, нацией" - Цензор.НЕТ 3349
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22.06.2020 11:42 Відповісти
- Дядя Вова, а можна я по черненьким постучу?
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22.06.2020 11:47 Відповісти
Откуда вещает? ОАЭ?
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22.06.2020 11:40 Відповісти
"К сожалению, и война до сих пор порождает много споров в обществе. Споров о том, или она была "своей", или "чужой". Думаю, нам не о чем спорить.

Источник: https://censor.net/n3203466

Ну так признай, что Степан Бандера боролся против двух тоталитарных режимов, и украинцы с тобой не будут спорить.
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22.06.2020 11:40 Відповісти
Тут ніяк прямо не признає, що Росія - агресор, а про Бандеру, то взагалі щелепи зведе.
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22.06.2020 12:14 Відповісти
Ти ще скажи що війну розпочала Польща.
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22.06.2020 11:41 Відповісти
О отошел от кокса. Ясно солнышко)))
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22.06.2020 11:41 Відповісти
Молодець! Вирішив лікуватись? Схвалюю!
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22.06.2020 11:42 Відповісти
Зеленский о Второй мировой войне: "Никогда в истории мы не платили большей цены за то, чтобы остаться народом, нацией" - Цензор.НЕТ 4863
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22.06.2020 11:41 Відповісти
То мерщій повертайся, бо лікар сваритись буде!
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22.06.2020 11:43 Відповісти
Ай маладца! Тримай, не палай жертва Трускавця.
Вторая мировая война до сих пор порождает много споров в украинском обществе, но нам не о чем спорить, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3661
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22.06.2020 11:47 Відповісти
О каком народе оно говорит, тем более о нации?!
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22.06.2020 11:42 Відповісти
Порошенко, версия 2.0
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22.06.2020 11:42 Відповісти
Нічого схожого.
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22.06.2020 11:50 Відповісти
Больше чем на бета-версию Яныка оно не катит.
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22.06.2020 11:54 Відповісти
А ведь интересно было бы узнать, какую цену заплатили конкретно Зеленские.
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22.06.2020 11:43 Відповісти
ну учитывая деда полковника нквд дожившего до старости. вопрос риторический
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22.06.2020 11:45 Відповісти
Це тобі нарошені розповіли?
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22.06.2020 11:46 Відповісти
Так, на таємному заводі Рошен під фонтаном у Вінниці. Не віриш? То сходи подивись!

Друга світова війна досі породжує багато суперечок в українському суспільстві, але нам нема про що сперечатися, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7268
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22.06.2020 11:56 Відповісти
Ну не НКВД, а МВД. Мент был дедушка ЗЕ.
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22.06.2020 11:59 Відповісти
Дед - Семён Иванович Зеленский (1924, Кривой Рог - ?), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86 украинец https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B участник Великой Отечественной войны . В годы войны - командир миномётного взвода, затем - командир стрелковой роты 174-го гвардейского стрелкового полка https://ru.wikipedia.org/wiki/57-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F 57-й гвардейской стрелковой дивизии . В 1944 году награждён двумя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B орденами Красной Звезды , войну закончил в звании гвардии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 лейтенанта https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-pn1265373076-11 [11] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-pn31621449-12 [12] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-pn21126353-13 [13] .

Що ще тебе цікавить?
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22.06.2020 11:45 Відповісти
Интересно, как давно он стал бравым ветераном....

Отца не знал лично. Знаю только, что он преподавал в Криворожском горнорудном институте (сейчас кажется, горный университет).
А дед - Зеленский Семен Израилевич - полковник милиции. На пенсию ушел с должности зам. нач-ка отдела уголовного розыска УВД г.Кривого Рога.

Друга світова війна досі породжує багато суперечок в українському суспільстві, але нам нема про що сперечатися, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8814
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22.06.2020 11:54 Відповісти
Ага, лєйтєнант був, старшой...

Друга світова війна досі породжує багато суперечок в українському суспільстві, але нам нема про що сперечатися, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5701
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22.06.2020 12:01 Відповісти
Поле демобилизации многие фронтовики шли работать в милицию. Боевой лейтенат дослужился до полковника МВД , и что ?
Про Шарапова тоже гадость бьі придумал , хоть он и литературньій персонаж ?
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22.06.2020 12:42 Відповісти
за 2 года? ты идиот?
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22.06.2020 12:46 Відповісти
я просто довів вам убогим правду. гадостєй я не писав. так що гуляй боком.
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22.06.2020 12:47 Відповісти
Сперечатись з прихильником Петра Олексійовича це все одно, що грати з голубом у шахи- розкида фігури, насере на дошку й полетить!
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22.06.2020 12:52 Відповісти
Свої думки якісь є, а не вкрадене? Ти синку слабий в колінцях, іди тренуйся.
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22.06.2020 15:27 Відповісти
Все з колін встаєш? Ну ну, тренуйся!)))
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22.06.2020 15:37 Відповісти
я той, хто тебе раком поставив. Тренуйся убогий недопісатєль.
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22.06.2020 15:42 Відповісти
эй, зелёное резиновое изделие! поясни как нам как С.И. Зеленский, "окончивший войну в звании гвардии лейтенанта", превратился, через 2 года, в полковника милиции?
может просто тупые довбни забыли отредактировать биографию А.С. Зеленского?
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22.06.2020 12:45 Відповісти
Так https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD,_%D0%98%D0%B2 Гандоне , я тебе слухаю!
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22.06.2020 12:50 Відповісти
Чому написано що батько Зеленського українець, якщо всім відомо що він єврей, і цього в приципі ніхто не приховує?.. Як власне і його мама Ріма..
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22.06.2020 14:28 Відповісти
Десятки лет оккупации, уничтожение как нации, замена коренного населения приезжими кацапами... Раз заговорил про цену, то жертвы ВМВ лишь один из пунктов в "чеке", причем не самый большой.
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22.06.2020 11:43 Відповісти
О каком народе оно говорит, тем более о нации?!
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22.06.2020 11:44 Відповісти
Зеленский не украинец, поэтому про украинскую нацию он не ведёт речь...
Он упоминает искусственный советский народ, который перестал существовать в 1991 году.
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22.06.2020 11:50 Відповісти
Да ладно уж вам язвить.Вот вам третий и четвёртый куплеты песни времён войны"22 июня.равно в четыре часа":

Врагов шли большие лавины,
Их не было сил удержать,
Как в земли вступили родной Украины
То стали людей убивать.

За землю родной Батькивщины
Поднялся украинский народ.
На бой уходили все-все мужчины,
Сжигая свой дом и завод.

Даже тогда при Сталине была Батькивщина и украинский народ.Не стыдно ёрничать?
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22.06.2020 12:59 Відповісти
СССР уничтожил намного больше украинцев, чем Третий Рейх. Это исторический факт.
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22.06.2020 11:45 Відповісти
Зєля! А тепер ще раз перечитай той текст, що тебе змусили вивчити. Потім поглянь на ******* карту України. Потім ще раз перечитай, потім знову поглянь... І так до тих пір, доки ти не збагнеш і не усвідомиш, що в Україні знову війна, знову гинуть патріоти, знову державність під загрозою. А агресор - той самий, що й раніше. Читай і дивись! Може хоч через місяць до тебе, врешті, дійде!
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22.06.2020 11:46 Відповісти
https://twitter.com/History_Ukraine

https://twitter.com/History_Ukraine Вторая мировая война до сих пор порождает много споров в украинском обществе, но нам не о чем спорить, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1113

https://twitter.com/History_Ukraine History Ukraine

https://twitter.com/History_Ukraine @History_Ukraine

https://twitter.com/History_Ukraine/status/1274812097386426368 11 ч

https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%B5%D0%B9%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C?src=hashtag_click #ЦейДень 22.6.1941 у тюрмах Західної України НКВД почало розстріли в'язнів - переважно діячів ОУН, інтелігенції та національно свідомих громадян..

Вторая мировая война до сих пор порождает много споров в украинском обществе, но нам не о чем спорить, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5718
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22.06.2020 11:48 Відповісти
🕯️ 🕯️ 🕯️
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22.06.2020 11:55 Відповісти
Розстрілювали усіх. Навіть підозрюваних у дрібних крадіжках.
Бо поспішали, щоб німці не звільнили.
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22.06.2020 12:45 Відповісти
Як завжди "не о чем". Фірмовий стиль цього недоумка..
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22.06.2020 11:49 Відповісти
Зеленский :"...но и в последствии получили собственное государство ".Для разрушения которого ты и твоя зелёная шайка прилагаете максимум усилий !
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22.06.2020 11:50 Відповісти
Много правильных слов и было бы всё славно ,ежели бы это другой кто произнес. Давно известно , что ленкиному вовке думать нечем ,и говорит он чужими словами прямо по написанному тексту. Насколько искренен автор текста? Не прячется ли он за словами ? Прожуем -увидим!
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22.06.2020 11:51 Відповісти
"дійсно..какая разніца" так шмаркля висернув)))
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22.06.2020 11:53 Відповісти
Друга світова війна досі породжує багато суперечок в українському суспільстві, але нам нема про що сперечатися, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6084
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22.06.2020 11:55 Відповісти
https://twitter.com/latiniano
https://twitter.com/latiniano
https://twitter.com/latiniano Румынская сотня
https://twitter.com/latiniano @latiniano
https://twitter.com/latiniano/status/1274983263371702272 23 мин

Гундяев поздравил паству с началом войны и это логично именно из горы десятков миллионов трупов граждан СССР, возникших по вине советской власти и военного командования и пытается черпать свою легитимность современная мафиозная коррумпированная террористическая путинская власть
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22.06.2020 11:55 Відповісти
https://twitter.com/highlander_free
https://twitter.com/highlander_free

Highlander Freeman

@highlander_free

·https://twitter.com/highlander_free/status/1274757439796195329 15 ч

Черепа 129 молодих дівчат (про що свідчать коси) знайдені при розкопках у Дем'яновому Лазу поблизу Івано-Франківська.Всі вони були розстріляні радянськими окупантами в червні 1941-го при відступі перед німецькими військами. Всього було знайдено три могили з останками 539 осіб.

Друга світова війна досі породжує багато суперечок в українському суспільстві, але нам нема про що сперечатися, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8438
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22.06.2020 11:55 Відповісти
Обдолбаное, не граммотное, ЗЕшкваренное, повторяет тезисы советских песенок не зная истории:
"Это уникальные кадры, начало войны. На них мы видим приветливого мужчину - пилота одного из бомбардировщиков. А также штурмана, который рассматривает карту города, чтобы точно сбросить бомбы. Всего в первом налете на Киев принимало участие 19 самолетов Heinkel He 111, - рассказывает "Сегодня" Анатолий Збанацкий, заведующий отделом "Киев в период новейшей истории" Музея истории Киева. - Многие ошибочно полагают, что Киев бомбили в четыре утра, как поется в известной песне. Но это не так. Киев бомбили с 7:05 до 7:15, что зафиксировано в журнале 35-й авиационной истребительной дивизии, которая защищала город".
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22.06.2020 11:56 Відповісти
" Мы будем вечно помнить каждого, кто погиб, - военных и гражданских, мужчин, женщин и детей " (с) зеленский
Друга світова війна досі породжує багато суперечок в українському суспільстві, але нам нема про що сперечатися, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9587
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22.06.2020 11:56 Відповісти
Як цій істоті вдається вижити, коли з нього глузують щодня навіть діти...
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22.06.2020 11:58 Відповісти
З нього глузують гої. А згідно Тори у гоя немає душі. Для жида будь що від гоя не має абсолютно ніякого значення - "білий шум". Один знайомий жид казав: "А що вас не влаштовує? Ми правимо тут вже 100 років і я щось не бачу ніяких українців здатних керувати а за кого б ви не голосували ви все одно будете голосувати за нас"... Дуже сподіваюсь побачити його на шибениці під його ж балконом...
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22.06.2020 12:34 Відповісти
якщо прийняти формулу "какая разніца", як життєве кредо, то сперечатись не буде про що
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22.06.2020 12:05 Відповісти
Для України, "друга світова війна" почалась не у вересні, а у березні 1939 із нападу Мадярщини на Карпатську Україну.
Друга світова війна досі породжує багато суперечок в українському суспільстві, але нам нема про що сперечатися, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4130
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22.06.2020 12:23 Відповісти
Совецкие жиды пострадали меньше всех других жидов в Европе и в % отношении меньше всех народов СССР. Во первых, тотальная эвакуация. Из Киева, например эвакуировали 150 000 в Среднюю Азию и после войны вернулось 150 000 а еще 10 000 осталось там на руководящих должностях. Во вторых, Стали жидов берег как наиболее технически грамотную и политически заангажированную жидобольшевизмом категорию населения. В армии они были комиссарами, служили в заградотрядах и составляи ядро НКВД и СМЕРШа и аппараты на освобожденных территориях включая военкоматы. Не говоря уже о снабженцах и прочей нестроевой бухгалтерской "межпухе". Украина потеряла во Второй мировой 18 миллионов населения - 10,2 миллиона убитыми а остальные были угнаны в Германию, бежали после окончания войны на Запад и оказались в Гулаге без права возвращения в Украину. Именно учитывая колоссальные потери Украину приняли единственную из всех республик СССР в ООН. В Украину хлынул поток кацапья которые пройдя через Украину во время войны категорически не желали возвращаться в кацапские *****. Сталина это очень даже устраивало и он вообще планировал переселить всех украинцев в Зауралье... А это маланское ЗЕ-чмо с НКВДэшным дедом стыдливо "лепит горбатого" подпевая ***** и "чисто по жидовски" - с дулей в кармане - интерпретирует историю народа к которому он не имеет никакого отношения и над которым всю свою клоунскую жизнь глумился. ****. Однозначно...
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22.06.2020 12:26 Відповісти
Ему "не о чем спорить", т.к. для того что бы спорить нужно иметь мозг и гражданскую позицию. А с этим, у недоразумения (которого некоторые ошибочно называют президентом) - большие проблемы.
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22.06.2020 12:26 Відповісти
Вторая мировая война до сих пор порождает много споров в украинском обществе, но нам не о чем спорить, - Зеленский


Т.е. себя ЗЕ к украинскому обществу не причисляет.
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22.06.2020 12:33 Відповісти
Интересная позиция для Президента воюющей в настоящее время страны.
По Донбассу и Крыму придется решать: кто враг, кто друг, кто друг хуже врага.
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22.06.2020 12:33 Відповісти
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/?__xts__%5B0%5D=68.ARDQqdUnD47m8qucAwm9lleMAfivCRpJSFYE0v9bzafcujk1LsRcjOsYjtPatOprTjy98Zi3soiG9I50WkE7eOsWG4dwTmYhsf7_zZD6jBkQqP5jZ2_rG5aj5oVMQEh3GLh-ZpWCktq9u3kEgI8l6fSIQ4mML3tYVM7lCozsGo0odYptkHvyriO93d_rhtapfdL3QCJmPc5z1TKSw-IXNn0D57aqMSFnAhk_0H1g7Aze4FaBMi1sE_2TV9iukd1-5xFkleuyardBtWAw9z-a0Cw8HWRVKfJih5GX0Z8hQbbOkAICbLjj7jyZB5ots2bOAr0IdN_eR3SqJz5NB8FBLQ&__xts__%5B1%5D=68.ARCu76TLgLWj2HJ5LqFU3DLvP8aXa-P2MpbjD27NchjSzX8DSk160FOJvZ9Qc3nNKynVlE7Sb82LffMDSmY0EoVST9z8X1KbBnoOK2ZXnW8JHIkAY2Uj3suej-b6ptfqLwfATz-wSAzQqYnvyWUhYwcHspRa4mi6PE9Pl0tUfAUe_hOwPDEz9LA3BDWPbFEebdW121mdqxNaO5HXQwdl7xEXGPkt62FEQmVsmIPrfHqvNXWzgcoXrzMqwRH2lU1xCL2ztbwCppIKn1Jep-toxFM_AWhr0YsZLJ7k3PbdkjfIXW9C4abjTAravU57brB-qKBLeoRmbg4O3LxMcARvIw&__tn__=kC-R&eid=ARD-fcUR_jbiFeFiUZQQRbLH7UDL4GNb_fuVAjB8Ufp-WLAPWaFTfelKYxb8YqdCC-KaypZ2YVTogd5C&hc_ref=ARRpv_6oeG61uO5oKFdvuFmKQKeixTe5hc53JPB_Lw_hya0dzWI56qdlJ1wa0pJ22mU&fref=nf Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/posts/2881919211937887?__xts__%5B0%5D=68.ARCu76TLgLWj2HJ5LqFU3DLvP8aXa-P2MpbjD27NchjSzX8DSk160FOJvZ9Qc3nNKynVlE7Sb82LffMDSmY0EoVST9z8X1KbBnoOK2ZXnW8JHIkAY2Uj3suej-b6ptfqLwfATz-wSAzQqYnvyWUhYwcHspRa4mi6PE9Pl0tUfAUe_hOwPDEz9LA3BDWPbFEebdW121mdqxNaO5HXQwdl7xEXGPkt62FEQmVsmIPrfHqvNXWzgcoXrzMqwRH2lU1xCL2ztbwCppIKn1Jep-toxFM_AWhr0YsZLJ7k3PbdkjfIXW9C4abjTAravU57brB-qKBLeoRmbg4O3LxMcARvIw&__tn__=-R Щойно · https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/?__tn__=kCH-R&eid=ARDtu33Pfj8wp4HLaqflaewsrzHWdsxiDyZVFwrd96Mo5gZEWVaLp4e87S__yCNaeMOGK_g5XTIJW_ni&hc_ref=ARRbmMEuUUgELKjl_DS_fwiLUa-fn3nmMDXQNULAWmHM9xjj5TXc7oGa_85yrrx1OF0&fref=nf#

22 червня 1941 року почалося звільнення України від московських окупантів.
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22.06.2020 12:36 Відповісти
Корчинский - "полезньій идиот". И полезен он Москве.
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22.06.2020 12:43 Відповісти
Д. Корчинський: "Я мрію, щоб колись, населення сусідньої північної держави писало на парканах "Долой украинских захватчиков"".
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22.06.2020 13:02 Відповісти
В учебнике всемирной истории для 11 класса П.Полянского есть раздел "украинско - российская война "
. Учись, недоразумение зеленое.
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22.06.2020 12:42 Відповісти
Формально:
"Уго́рсько-українська війна́ - військовий конфлікт між Королівством Угорщина та Карпатською Україною в 1939 році. У ході війни між угорськими військами та воєнізованими формуваннями Карпатської січі Карпатської України і чехословацькими військами відбулася черга кровопролитних зіткнень. Війна завершилася окупацією і приєднанням до Королівства Угорщина території Закарпатської України (Підкарпатської Русі).
14 - 18 березня 1939 р., партизанська фаза з 18 березня до кінця травня 1939 року"

А взагалі,текст-маячня.Що значить "Ми будемо вічно пам'ятати кожного, хто загинув, - військових і цивільних, чоловіків, жінок і дітей." ??? Хто там їх пам'ятатиме ? Хтось назве хоча б приблизні цифри загиблих військових-цивільних-місцевих ,в своєму районі,селі,області ?
А взагалі,відсутність реакції на *********** псевдоісторичний путінський висер -найкрасномовніша.
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22.06.2020 13:12 Відповісти
Ой, дурак! Это принципиальный вопрос и надо его решить раз и навсегда: подать в международный трибунал в Гааге (пора главных оккупантов и агрессоров привлечь к ответственности)
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22.06.2020 14:12 Відповісти
Хто підставляє свою задницю окупанту , обовязково буде з триколором і колорадською стрічкою марширувати на параді Русского гомумізму!
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22.06.2020 16:28 Відповісти
И хоть во второй мировой погибли много евреев, но зеленский не настоящий еврей!!
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22.06.2020 16:32 Відповісти
Всё верно сказал. Молодец.
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23.06.2020 06:14 Відповісти
 
 