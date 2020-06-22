УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8388 відвідувачів онлайн
Новини
18 301 640
соціологія (260) СРСР (346) Сталін (143) КМІС (322)

50% українців не шкодують про розпад СРСР, 33,5% - шкодують. У Росії ситуація дзеркально протилежна, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Половина українців (50%) не шкодують про розпад СРСР, але при цьому кожен третій (33,5%) шкодує. 35% респондентів вважають, що перебування України у складі СРСР принесло їй більше користі, ніж шкоди (а в 2013 році таких було 48%); про більшу шкоду зараз говорять 28% респондентів (а в 2013 році таких було 18%). Рік тому (у червні 2019 р.) в Україні 16% населення позитивно ставилися до Сталіна, а в Росії - половина (52%).

Про це йдеться в дослідженні КМІС, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з даними КМІС, половина України (50%) не шкодує про розпад СРСР, але при цьому кожен третій (33,5%) шкодує. Якщо на Заході України переважна більшість населення не шкодує (69% проти 15%), то в Центрі України співвідношення - 51% до 32%. На Півдні, Сході та Донбасі переважають ті, хто шкодує про розпад СРСР: 41,5-49% залежно від регіону проти 35-39% тих, хто не шкодує. Серед виборців кандидатів на пост президента більше шкодують про розпад СРСР виборці Ю.Бойка (81,5% шкодують проти 10%, які не шкодують), найменше - виборці П. Порошенка (4% шкодують проти 88%, які не шкодують). Серед виборців В. Зеленського 53% не шкодують до 29% тих, які шкодують (виборці Зеленського мають погляди, близькі до поглядів населення України загалом). Зазвичай не шкодують про розпад СРСР також виборці І. Смешка і А. Гриценка. У випадку виборців Тимошенко і Ляшка приблизно однакова кількість шкодує і не шкодує про розпад СРСР. Серед виборців партій згаданих вище кандидатів простежуються подібні тенденції. Крім цього, серед виборців "Голосу" абсолютна більшість не шкодує про розпад СРСР (79% проти 17%, які шкодують), а серед виборців "Партії Шарія" 50% шкодують, 30% - не шкодують.

"Якщо серед молоді (віком до 30 років) 14% шкодують про розпад СРСР, то серед осіб віком 70 років і старших - 50%. Серед тих, хто своєю етнічною приналежністю називає "українець", 30,5% шкодують проти 67% серед тих, хто називає себе "росіянин". Серед тих, хто переважно спілкується українською мовою, 26% шкодують, серед тих, хто російською мовою - 44%. У цьому випадку значно мірою різниця пояснюється саме регіоном, а не, власне, мовою. Так, серед україномовних жителів Півдня, Сходу і Донбасу 48% шкодують про розпад, серед російськомовних жителів - також 48%. На Заході і в Центрі сумарно 21% україномовних і 36% російськомовних шкодують про розпад. Серед найбідніших громадян 56% шкодують про розпад СРСР, серед найбагатших - 17%. Серед осіб із вищою освітою 23% шкодують, серед осіб з нижчою освітою - 37-42%", - розповіли в КМІС.

"35% респондентів вважають, що перебування України в СРСР принесло їй більше користі; про більшу шкоду говорять 28% респондентів. При цьому, 25,5% респондентів вибрали варіант "важко сказати напевно, чого було більше". Втім, порівняно з травнем 2013 року, коли КМІС ставив аналогічне запитання, з 48% до 35% стало менше тих, хто бачить у радянському періоді більше користі. Водночас, тих, хто бачить більше шкоди, стало більше з 18% до 28%, а тих , хто "не може оцінити, чого було більше", стало менше з 31% до 25,5%. Хоча із заходу на схід України зростає частка тих, хто вважає, що перебування в СРСР принесло Україні більше користі (з 19% на Заході до 52% на Донбасі), але при цьому з 2013 року в усіх регіонах стало менше тих, хто так вважає. Загалом, якщо в 2013 році баланс позитивних-негативних оцінок становив +30%, то зараз він - +7%", - зазначається в дослідженні.

"Половина українців (50%) не шкодують про розпад СРСР, але при цьому кожен третій (34%) - шкодує. У Росії ситуація майже дзеркально протилежна: 65% росіян шкодують про розпад СРСР, не шкодують - 26%. Українці ставляться до Сталіна набагато гірше, ніж росіяни (громадяни Росії), і ця тенденція, схоже, закріплюється. Серед українців загалом переважає негативне ставлення до Сталіна: рік тому 40% ставилися до нього з неприязню, страхом чи ненавистю, 25% ставилися байдуже і 16% - позитивно (з повагою, симпатією чи захопленням). А в Росії позитивно до Сталіна ставилися 52% (тобто на 36% більше, ніж в Україні), а негативно -тільки 14%, байдуже приблизно стільки ж, скільки в Україні (26%); інші не визначилися з відповіддю. Тобто в Україні Сталін безумовно негативна фігура, а в Росії - позитивна", - зазначили в КМІС.

З 24 по 31 травня 2020 р КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer - assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення України (віком 18 років і старших). До вибірки не включаються території, що тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей. Під час опитування проведено 2000 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% - для показників, близьких до 50%, 2,1% - для показників, близьких до 25%, 1, 4% - для показників, близьких до 10%. Для порівняльного аналізу також включено результати опитування російської недержавної дослідницької організації "Левада-Центр".

50% українців не шкодують про розпад СРСР, 33,5% - шкодують. У Росії ситуація дзеркально протилежна, - опитування КМІС 01
50% українців не шкодують про розпад СРСР, 33,5% - шкодують. У Росії ситуація дзеркально протилежна, - опитування КМІС 02
50% українців не шкодують про розпад СРСР, 33,5% - шкодують. У Росії ситуація дзеркально протилежна, - опитування КМІС 03
50% українців не шкодують про розпад СРСР, 33,5% - шкодують. У Росії ситуація дзеркально протилежна, - опитування КМІС 04
50% українців не шкодують про розпад СРСР, 33,5% - шкодують. У Росії ситуація дзеркально протилежна, - опитування КМІС 05
50% українців не шкодують про розпад СРСР, 33,5% - шкодують. У Росії ситуація дзеркально протилежна, - опитування КМІС 06
50% українців не шкодують про розпад СРСР, 33,5% - шкодують. У Росії ситуація дзеркально протилежна, - опитування КМІС 07
50% українців не шкодують про розпад СРСР, 33,5% - шкодують. У Росії ситуація дзеркально протилежна, - опитування КМІС 08
50% українців не шкодують про розпад СРСР, 33,5% - шкодують. У Росії ситуація дзеркально протилежна, - опитування КМІС 09
50% українців не шкодують про розпад СРСР, 33,5% - шкодують. У Росії ситуація дзеркально протилежна, - опитування КМІС 10
50% українців не шкодують про розпад СРСР, 33,5% - шкодують. У Росії ситуація дзеркально протилежна, - опитування КМІС 11
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+44
Для українців не було ніякого СССР! Була російська окупація України 1921 - 1991 років!
показати весь коментар
22.06.2020 11:52
+38
за чей счет было бесплатно
показати весь коментар
22.06.2020 11:53
+33
"Бесплатное образование" в СССР Одна из любимых мантр леваков: " в СССР было бесплатное образование! ... И полезно вспомнить, что лишь 10 мая 1956 года в СССР отменена плата за обучение в старших классах средних школ.
показати весь коментар
22.06.2020 11:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 7 з 7
Треба експериментувати. В окремих територіях, для тих хто скучив за СССР організувати все по шаблонах СССР. Колгоспи, трудодні, соціалістичні змагання, суботники, роботу "за того парня", профкоми, парткоми, товаріщєскіє суди, руководящую роль партії, психлікарні для дисидентів, розподільники для партноменклатури, екскурсії до мавзолею, демонстрації на 1 мая і годовщіну октябрской революції, членство в октябрятах, піонєрах і комсомолє, лєнінскій зачєт, камітєт камсамола, присутність на відкритих партійних собраніях, пєрвиє атдєли, борьбу с врагамі совєтской власті і міровим імперіалізмом, борьбу с рєлігіознимі прєдрассудкамі, борьбу со стяжатєльством, запрєт на частную собствєнность, добровольниє взноси в фонд міра, кілька лотерей до зарплати, роботу без вихідних, зі світанку до темної ночі, братскую помащь странам Азії, Афрікі і Латінской Амєрікі, защіту завоєваній саціалізма в странах соцлагєря і т. д. і т. п.
показати весь коментар
22.06.2020 17:08 Відповісти
Навіщо щось видумувати --вже є ОРДЛО.
показати весь коментар
22.06.2020 18:08 Відповісти
Про головне забули - черги.
показати весь коментар
23.06.2020 07:41 Відповісти
Человек человеку друг, товарищ и брат (моральный кодекс строителя коммунизма). Этот идеологический предпосыл для всех граждан СССР, независимо от их национальной принадлежности и вероисповедания был, по сути, богоугодной попыткой избавится от диктата законов дикой природы - кто сильнее тот и прав! Ибо сказано: «А я говорю вам: любите врагов ваших, благотворите проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас,
Да будете сынами Отца вашего Небесного; ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.
Ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то ли делают мытари?
И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенно делаете? Не так же ли поступают и язычники?
Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» Мф. 5:44-48. православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня июнь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
показати весь коментар
22.06.2020 17:11 Відповісти
Ті, що організовують подібні опитування, самі, в першу чергу, дуже скучають за СССРом. Хоча абревіатура СССР ними використовується, виключно, з метою маскування своїх ностальгічних страждань. Насправді, чингізидів мучить незреалізованість їх мрій про колоніальне і світове панування, а не доля якогось міфічного СССР. Вони були вже дуже близькі до мети, яку ставив перед собою їх предок - Чингізхан і вже володіли шостою частиною цієї планети. Але фортуна повернулася до них задом і тепер вони змушені все починати з початку. Кого цього разу і від кого вони будуть визволяти і кому будувати свій комунізм - відповідь на це питання не забариться.
показати весь коментар
22.06.2020 17:30 Відповісти
Для меня ничего нового. Скажите где-нибудь в маршрутке, что ждёт наполнения или определённого времени, чтобы отправиться одну единственную фразу - "какую страну просрали" ))
Незабываемый поток эмоций я вам гарантирую!
Рано это с этим обществом ещё в демократию играть...
показати весь коментар
22.06.2020 18:09 Відповісти
Походу тему совка в статье горячо поддерживают и развивают набежавшие брехуны **********, учитывая, что они уходят от обсуждения и ответов людям знающим совок не по наслышке.
показати весь коментар
22.06.2020 18:29 Відповісти
Ну я знаю, давай обсудим
показати весь коментар
22.06.2020 18:47 Відповісти
Окей. Со скольки лет знаете сисисипи?
показати весь коментар
22.06.2020 19:58 Відповісти
Для начала сколько тебе лет?
показати весь коментар
22.06.2020 20:51 Відповісти
Тут мало ***********. В основном слабоумные патриоты.
показати весь коментар
22.06.2020 20:22 Відповісти
*********** тут полно, а патриоты хоть даже и если есть среди них слабоумные- они наши.
показати весь коментар
22.06.2020 20:53 Відповісти
Ставили пломбу - через 1-2 месяца она выпадала.
После третьей пломбы - вырвали зуб... без наркоза.
И к другому врачу никуда не пойти.
Вот такая она была "бесплатная" медицина СССР.
показати весь коментар
22.06.2020 18:42 Відповісти
да после той медицины до сих пор стоматологов боюсь
показати весь коментар
22.06.2020 18:48 Відповісти
Та вы что. Тут товарищ https://censor.net/user/421353 кочет рассказать про самые лучшие тросовые бормашины для детей при школьном осмотре стоматолога. Как вы смеете на это клеветать. Когда вам делали медленное вжжж, это было во славу партии, комунизма и леннона.
показати весь коментар
22.06.2020 20:04 Відповісти
Собственно, покажите где я расхваливал жизнь в СССР? У Вас, батенька, юношеский максимализм?) Просто новоявленным дерьмократам не нужно было заимствовать большевистский метод - "разрушим до основания, а затем...." А затем все развалили, разворовали... Нет, ну в Чехии думаю оно уютнее?
показати весь коментар
23.06.2020 05:58 Відповісти
Надежды вьюношей питают. Сколько тебе годиков, "дяденька"? По твоему "отчеству" за версту разит ГБшным смрадом. А в чехах я ради детей своих. Дать им европейское образование и нормальную жизнь. Сам нормально до этого не жил. В том числе при советах. Так хоть им пусть будет все нормально. Хотя... При советах деревья были выше, трава зенелее и родители живы. Ах да. Еще большинству ностальгирующих девки давали. Дальше ожидать улучшений в скором времени оснований нет И так уже неоднократно обобрали, обокрали, драли и дерут последнюю шкуру.. Поздно сел на трактор. Лет 20-25 назад надо было это делать. Глупый был. Верил в людей и изменения к лучшему. Не при нашем поколении. Должно смениться 2-3 поколения как при Моисее. Раб не мечтает о свободе. Он мечтает о своих рабах.
показати весь коментар
23.06.2020 20:22 Відповісти
https://censor.net/user/201479 Надежды вьюношей питают. Сколько тебе годиков, "дяденька"? По твоему "отчеству" за версту разит ГБшным смрадом....... Ах да. Еще большинству ностальгирующих девки давали..... Поздно сел на трактор. Лет 20-25 назад надо было это делать. Глупый был. Верил в людей и изменения к лучшему.

Ну на это отвечу вкратце, в принципе и так все понятно. Слова обиженного жизнью люмпена. Такие как ты, после школы шли в бурсу, а потом корячились на заводе от зарплаты до зарплаты, половину которой пробухивали с собратьями по цеху. Ну это у вас династия, я понял) Как понял? Злости в тебе много, при чем немотивированной. Такого у самодостаточных людей не бывает.
При союзе мои предки "батрачили" в стоматологии), бабушка завотделом универмага, так что чувствовал я себя вполне нормально, да и сейчас вполне успешно и без "заграниц", разве что на отдых.
Так что "каждому свое" © "дяденька"
показати весь коментар
23.06.2020 22:21 Відповісти
Одним словом - ты из семейства крыс при кормушке. Я свою биографию светить не буду. Скажу, что ты радикально ошибаешься. Здесь я сделал неплохую карьеру и двигаюсь дальше.
показати весь коментар
24.06.2020 23:40 Відповісти
В совєцькому союзі було багато позитивного. В дітях виховували дисципліну, терплячість і покірність. Наприклад, я з 4-х років ходив до магазину по хліб. Кілька годин відстоював чергу. В черзі, в основному, біли дітлахи 3-10 років. Бо батьки на роботі. А 1-3 класи перевели в другу зміну, щоб батьки не тікали з роботи по хліб. Гроші совєцькі діти вміли рахувати з 4 років. Розмовляти не вміли, а вже рахували. Не те, що нинішнє плем'я.
показати весь коментар
22.06.2020 20:03 Відповісти
Гроші совєцькі діти вміли рахувати з 4 років. Розмовляти не вміли, а вже рахували.
Если в 4 года ребенок не может говорить - это серьезные проблемы. Надеюсь, вы умели говорить в 4 года?
показати весь коментар
23.06.2020 14:44 Відповісти
У меня бабушка считала как бог. Неграмотная была. Только расписываться могла.Буквально первые четыре буквы своей фамилии печатными буквами. И то. Последняя буква была зеркальной. Зато, хоть и 1907-го года рождения - до своих 94 сохраняла ясный ум и бодрость.
показати весь коментар
23.06.2020 20:32 Відповісти
У меня бабушка считала как бог. Неграмотная была. Только расписываться могла.
Рад за вас - прекрасная наследственность. Но экономика базируется на среднем работнике/потребителе, а у них - образование повышает отдачу.
показати весь коментар
23.06.2020 20:49 Відповісти
Хорошо. Личные наблюдения и общения в европах..
Бла-бла-бла. Ты умная девочка, почему бы тебе не получить высшее образование? ... Бла-бла-бла. Не хочу. У меня от учебы болит голова.
Бла-бла-бла. Если будешь больше работать - будешь больше получать. Бла-бла-бла. Не хочу больше работать. Хочу больше получать.
Как-то так. Субъективная выборка о среднем работнике в европах.
показати весь коментар
23.06.2020 21:59 Відповісти
В совєцькому союзі в дітей змалечку виховували сміливість, та самостійність. В романтичних умовах. Коли поверталися з другої зміни з школи, було вже темно. Освітлення ніякого, бо електрика не всюди ще була проведена. Доріг також не було. Калюжі, грязюка, сніг - то для романтики.
показати весь коментар
22.06.2020 20:13 Відповісти
В совєцькому союзі не було безробіття. Наприклад, я перше робоче місце отримав після 2 класу. У 8 років. Вищипував бур'яни на городині. Відпрацював тиждень - 6 днів. Отримав 2 карбованці, 50 копійок. Вистачило на половину м'яча. Другу половину заробив брат, який на рік старший. Хто не працював на канікулах у колгоспах, чи радгоспах, також байдики не били. Вони прцювали на "шкільних ділянках". Там не платили нічого, зате було весело - співали піонерські пісні. Далі на кожних канікулах, десь працював. Знаряддя для розваг купував за зароблені гроші. Так совєцький союз мене навчив цінувати зароблену копійку.
показати весь коментар
22.06.2020 20:20 Відповісти
В совєцькому союзі було здорове харчування. Ні, не під час голодомору, а у 60-70 х роках. Ніякого тобі холестерину. М'ясо - кілька разів на рік. На великі свята. Яйця - у неділю, та на свята. Щоденна їжа - те, що з підвалу - картопля, капуста буряк. Взимку, та навесні - квашені капуста, огірки, помидори, яблука. Все екологічно чисте, все органічне. Солодкого також тільки на свята. І не треба було вигадувати ніяких дієт. Винятково здорове харчування. Були збоченці, які примушували дітей їсти риб'ячий жир. Щоб не було рахіту.
показати весь коментар
22.06.2020 20:38 Відповісти
І в радянській армії харчувалися волохатим салом, сухою картоплею та капустою, вночі знущання-дідівщина, але то виключно для того щоб зробити радянських воїнів найсильнішими у світі.
показати весь коментар
22.06.2020 21:23 Відповісти
Совєтска армія нічим, особливо, не відрізнялася від тюрми, по крайній мірі, від тої тюрми, яку показували в совєтских фільмах. Після карантину, так звані, "діди" приймали у "салаг", так звану, присягу. В цьому брали участь і сержанти - замкомвзводу і навіть старшина роти або замкомвідділення і старшина батареї в ракетній батареї. Присягу не так "приймали" як "давали" і давали її при допомозі ударів башмаком від повозки для транспортування ракети. Також дуже популярною була формула "чєрєз дєнь - на рємєнь, чєрєз два - на кухню".
Одного разу, після караулу *чєрєз дєнь", перед тим як поставити автомат в піраміду, я сказав старшині, що наступного разу, "чєрєз дєнь", його мізки будуть на стіні. Він зразу побіг до командира полку.
показати весь коментар
22.06.2020 21:58 Відповісти
В першу ніч в підрозділі після карантину діди перевіряли стійкість молодих бійців ударами по грудях, так званну фанеру. А методи знущання були дуже різноманітні: планове побиття, щоб х.й не забивали, прання одягу та підшивання комірців дідам, забирали гроші-солдатську зарплату, "муха" на ніч-такі віршики дідам, та багато багато іншого, яке передавалося з призову до призову, та жорстоко каралося за спробу боротися з цим.
показати весь коментар
22.06.2020 22:49 Відповісти
Армія - то окрема тема. Там мене найбільше вразила "дружба народів". Саме в армії українці масово відмовлялися від мови своїх батьків. Саме в армії українці, пардон, хохли, масово починали вважати себе рускімі. Бо вважали, що тільки рускіє вище всяких чучмеків, хохлів, прибалтів. Саме в армії формувалася манія вєлічія - загострення расової величі рускіх. Крім армії є ще безліч тем - школа, бурси, технікуми, виші, робота, тюрми, розваги. І всюди ідіотизм. Але найбільший ідиотизм - побут, та побутова культура. Як на мене, совєцька побутова культура є головним гальмом розвитку нашої держави.
показати весь коментар
22.06.2020 23:57 Відповісти
В совецькому союзі не було п'яниць, хіба ж можна назвати фанфурників п'яницями, вони ж вживали засоби гігієни, ну там усілякі ополіскувачі для рота та одеколон, піднімаючи таким чином рівень бійця за мирову революцію. А порожні фанфурі, щоб ніхто з класових ворогів не бачив, ховали у лісосмугах.
показати весь коментар
22.06.2020 21:01 Відповісти
Вася Обломов Ft. Глеб Самойлов - Жить всегда. Посвящается Льву
Гумилеву, Осипу Мандельштаму, Марине Цветаевой и т.д.

https://www.youtube.com/watch?v=yjfdkjb6m6M
показати весь коментар
22.06.2020 21:19 Відповісти
Ну, якщо вже пішла мова за совєтскі харчі, то дозвольте і мені, панове, річ держать. Спочатку щось схоже на анекдот. Записка на бідоні зі сметаною в магазині - "Сметану не розбавляй, я вже розбавила". Всі, хто жив в СССРі, знають, що в совєтскій ковбасі, тій, що була найпопулярніша, по 2.20 і по 2.80, основним компонентом був газетний папір. Також відомо, що всі підмосковні електрички пахли ковбасою. В Москві, також, можна було купити шпроти і *********. Всі вже забули про спекулянтів, які перепродували дефіцитні товари( а в кінці 80-х в дефіциті вже було все) по завищених цінах. Спекулянти торгували навіть на вулиці, в кількох метрах від головного входу в будівлю ЦК КПСС.
показати весь коментар
22.06.2020 21:27 Відповісти
Шпроти це взагалі пам'ятаю, як червона ікра. В звичайному магазині купити їх було неможливо.
показати весь коментар
22.06.2020 22:52 Відповісти
Цікаво, чому на каналах, які вважаються патріотичними, ці загальновідомі речі не озвучуються. Що була експлуатація дітей. Що ніякої відповідальності за тілесні покарання дітей не було. Що прославлена ковбаса по 2.20, і справжнє масло, були лише в містах не нижче обласного центру. І то після 17.00, щоб селяни не розкупили. Село, та райцентри цього не бачили. Що після роботи, жінки йшли не додому, а ставати в черги, а додому поверталися о 9 вечора. Щоасливі, якщо вдалося вистояти молока, чи кефіру. Що на машину черга для простого інгженера була 5-10 років. Що на "безкоштовну" квартиру доводилося стояти в черзі все життя. Я знав таких людей за 70 років, які померли років в гуртожитках, так і не дочекавшись тієї квартири. Це все про оті благословенні, найкращі 70-і роки, за якими так ностальгують совки. За 80 -ми не ностальгують, кажуть Горбачов своєю перестройкою все зіпсував. А як же 1980 - 1985 роки з суцільним дефіцитом, та кілометровими чергами?
показати весь коментар
22.06.2020 22:51 Відповісти
Обычное действие тотальной пропаганды, когда законом запрещено хвалить СССР. Понятно, что с течением лет свидетелей жизни в СССР все меньше, а детки все больше узнают про СССР из прессы, принадлежащей тем, кто в свою пользу прихватил капитал, ранее общенародный. С какой радости Ахметову или Пинчуку хвалить СССР, если там у них была перспектива только сидеть?
показати весь коментар
23.06.2020 09:43 Відповісти
Кто тут мне нудил про либеральные взгляды Юли Тимошенко?
Это когда БОЛЬШИНСТВО её электората жалеет про СССР???
показати весь коментар
23.06.2020 10:28 Відповісти
Що Тимошенко обіцяє побудувати соціальний неосовок, зрозуміло всім. Але, мало, хто розуміє, що це неможливо без ГУЛАГУ.
показати весь коментар
23.06.2020 10:47 Відповісти
В Книге Бытия, в частности сказано: «И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят» Быт. 3:23.
«Кода люди начали умножатся на земле, и родились у них дочери,
Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал» Быт. 6: 1,2. А теперь сравним с этим: «Русская нация при славянском начале всегда формировалась на смешанной основе. Эта тенденция развивается и в наши дни, проявляясь, в частности, и в увеличении численности межнациональных браков» Евгений Троицкий, философ. В результате этого сравнения у меня сложилось убеждение в том, что благодаря земледелию, имеющее духовное начало, было подготовлено определённое количество людей в этом мире для духовной прививки, подобно тому, как это делают садовники: прививая к дикорастущему плодовому дереву, окультуренное. В подтверждение своего убеждения: «Не всякий, говорящий Мне «Господи! Господи! войдёт в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Небесного. Многие скажут Мне в тот день: «Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ми именем боссов изгонял? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» Мф. 7: 21-23. «Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящих доброго плода, срубают и бросят в огонь» Мф. 3:10.
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня июнь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
показати весь коментар
23.06.2020 16:25 Відповісти
Сторінка 7 з 7
 
 