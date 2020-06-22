50% українців не шкодують про розпад СРСР, 33,5% - шкодують. У Росії ситуація дзеркально протилежна, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Половина українців (50%) не шкодують про розпад СРСР, але при цьому кожен третій (33,5%) шкодує. 35% респондентів вважають, що перебування України у складі СРСР принесло їй більше користі, ніж шкоди (а в 2013 році таких було 48%); про більшу шкоду зараз говорять 28% респондентів (а в 2013 році таких було 18%). Рік тому (у червні 2019 р.) в Україні 16% населення позитивно ставилися до Сталіна, а в Росії - половина (52%).
Про це йдеться в дослідженні КМІС, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з даними КМІС, половина України (50%) не шкодує про розпад СРСР, але при цьому кожен третій (33,5%) шкодує. Якщо на Заході України переважна більшість населення не шкодує (69% проти 15%), то в Центрі України співвідношення - 51% до 32%. На Півдні, Сході та Донбасі переважають ті, хто шкодує про розпад СРСР: 41,5-49% залежно від регіону проти 35-39% тих, хто не шкодує. Серед виборців кандидатів на пост президента більше шкодують про розпад СРСР виборці Ю.Бойка (81,5% шкодують проти 10%, які не шкодують), найменше - виборці П. Порошенка (4% шкодують проти 88%, які не шкодують). Серед виборців В. Зеленського 53% не шкодують до 29% тих, які шкодують (виборці Зеленського мають погляди, близькі до поглядів населення України загалом). Зазвичай не шкодують про розпад СРСР також виборці І. Смешка і А. Гриценка. У випадку виборців Тимошенко і Ляшка приблизно однакова кількість шкодує і не шкодує про розпад СРСР. Серед виборців партій згаданих вище кандидатів простежуються подібні тенденції. Крім цього, серед виборців "Голосу" абсолютна більшість не шкодує про розпад СРСР (79% проти 17%, які шкодують), а серед виборців "Партії Шарія" 50% шкодують, 30% - не шкодують.
"Якщо серед молоді (віком до 30 років) 14% шкодують про розпад СРСР, то серед осіб віком 70 років і старших - 50%. Серед тих, хто своєю етнічною приналежністю називає "українець", 30,5% шкодують проти 67% серед тих, хто називає себе "росіянин". Серед тих, хто переважно спілкується українською мовою, 26% шкодують, серед тих, хто російською мовою - 44%. У цьому випадку значно мірою різниця пояснюється саме регіоном, а не, власне, мовою. Так, серед україномовних жителів Півдня, Сходу і Донбасу 48% шкодують про розпад, серед російськомовних жителів - також 48%. На Заході і в Центрі сумарно 21% україномовних і 36% російськомовних шкодують про розпад. Серед найбідніших громадян 56% шкодують про розпад СРСР, серед найбагатших - 17%. Серед осіб із вищою освітою 23% шкодують, серед осіб з нижчою освітою - 37-42%", - розповіли в КМІС.
"35% респондентів вважають, що перебування України в СРСР принесло їй більше користі; про більшу шкоду говорять 28% респондентів. При цьому, 25,5% респондентів вибрали варіант "важко сказати напевно, чого було більше". Втім, порівняно з травнем 2013 року, коли КМІС ставив аналогічне запитання, з 48% до 35% стало менше тих, хто бачить у радянському періоді більше користі. Водночас, тих, хто бачить більше шкоди, стало більше з 18% до 28%, а тих , хто "не може оцінити, чого було більше", стало менше з 31% до 25,5%. Хоча із заходу на схід України зростає частка тих, хто вважає, що перебування в СРСР принесло Україні більше користі (з 19% на Заході до 52% на Донбасі), але при цьому з 2013 року в усіх регіонах стало менше тих, хто так вважає. Загалом, якщо в 2013 році баланс позитивних-негативних оцінок становив +30%, то зараз він - +7%", - зазначається в дослідженні.
"Половина українців (50%) не шкодують про розпад СРСР, але при цьому кожен третій (34%) - шкодує. У Росії ситуація майже дзеркально протилежна: 65% росіян шкодують про розпад СРСР, не шкодують - 26%. Українці ставляться до Сталіна набагато гірше, ніж росіяни (громадяни Росії), і ця тенденція, схоже, закріплюється. Серед українців загалом переважає негативне ставлення до Сталіна: рік тому 40% ставилися до нього з неприязню, страхом чи ненавистю, 25% ставилися байдуже і 16% - позитивно (з повагою, симпатією чи захопленням). А в Росії позитивно до Сталіна ставилися 52% (тобто на 36% більше, ніж в Україні), а негативно -тільки 14%, байдуже приблизно стільки ж, скільки в Україні (26%); інші не визначилися з відповіддю. Тобто в Україні Сталін безумовно негативна фігура, а в Росії - позитивна", - зазначили в КМІС.
З 24 по 31 травня 2020 р КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer - assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення України (віком 18 років і старших). До вибірки не включаються території, що тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей. Під час опитування проведено 2000 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% - для показників, близьких до 50%, 2,1% - для показників, близьких до 25%, 1, 4% - для показників, близьких до 10%. Для порівняльного аналізу також включено результати опитування російської недержавної дослідницької організації "Левада-Центр".
Будь ласка, зачекайте...
Да будете сынами Отца вашего Небесного; ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.
Ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то ли делают мытари?
И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенно делаете? Не так же ли поступают и язычники?
Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» Мф. 5:44-48. православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня июнь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
Незабываемый поток эмоций я вам гарантирую!
Рано это с этим обществом ещё в демократию играть...
После третьей пломбы - вырвали зуб... без наркоза.
И к другому врачу никуда не пойти.
Вот такая она была "бесплатная" медицина СССР.
Ну на это отвечу вкратце, в принципе и так все понятно. Слова обиженного жизнью люмпена. Такие как ты, после школы шли в бурсу, а потом корячились на заводе от зарплаты до зарплаты, половину которой пробухивали с собратьями по цеху. Ну это у вас династия, я понял) Как понял? Злости в тебе много, при чем немотивированной. Такого у самодостаточных людей не бывает.
При союзе мои предки "батрачили" в стоматологии), бабушка завотделом универмага, так что чувствовал я себя вполне нормально, да и сейчас вполне успешно и без "заграниц", разве что на отдых.
Так что "каждому свое" © "дяденька"
Если в 4 года ребенок не может говорить - это серьезные проблемы. Надеюсь, вы умели говорить в 4 года?
Рад за вас - прекрасная наследственность. Но экономика базируется на среднем работнике/потребителе, а у них - образование повышает отдачу.
Бла-бла-бла. Ты умная девочка, почему бы тебе не получить высшее образование? ... Бла-бла-бла. Не хочу. У меня от учебы болит голова.
Бла-бла-бла. Если будешь больше работать - будешь больше получать. Бла-бла-бла. Не хочу больше работать. Хочу больше получать.
Как-то так. Субъективная выборка о среднем работнике в европах.
Одного разу, після караулу *чєрєз дєнь", перед тим як поставити автомат в піраміду, я сказав старшині, що наступного разу, "чєрєз дєнь", його мізки будуть на стіні. Він зразу побіг до командира полку.
Гумилеву, Осипу Мандельштаму, Марине Цветаевой и т.д.
https://www.youtube.com/watch?v=yjfdkjb6m6M
Это когда БОЛЬШИНСТВО её электората жалеет про СССР???
«Кода люди начали умножатся на земле, и родились у них дочери,
Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал» Быт. 6: 1,2. А теперь сравним с этим: «Русская нация при славянском начале всегда формировалась на смешанной основе. Эта тенденция развивается и в наши дни, проявляясь, в частности, и в увеличении численности межнациональных браков» Евгений Троицкий, философ. В результате этого сравнения у меня сложилось убеждение в том, что благодаря земледелию, имеющее духовное начало, было подготовлено определённое количество людей в этом мире для духовной прививки, подобно тому, как это делают садовники: прививая к дикорастущему плодовому дереву, окультуренное. В подтверждение своего убеждения: «Не всякий, говорящий Мне «Господи! Господи! войдёт в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Небесного. Многие скажут Мне в тот день: «Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ми именем боссов изгонял? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» Мф. 7: 21-23. «Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящих доброго плода, срубают и бросят в огонь» Мф. 3:10.
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня июнь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме