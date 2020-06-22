Із 432 млн штрафу тютюновий монополіст "Тедіс" сплатив 300 млн і почав проти нас "судову війну", - глава АМКУ Терентьєв

Судовий розгляд АМКУ з тютюновим монопольним гігантом "Тедіс" про виплату останнім штрафу триває вже два роки. Його постійно затягує акціонер "Тедіс" - кіпрська компанія "Мегаполіс".

Про це розповів Цензор.НЕТ глава АМКУ Юрій Терентьєв.

"У грудні 2016 року АМКУ ухвалив рішення, яке визнало "Тедіс" монополістом, і констатував факти зловживання монопольним становищем. Штраф тоді становив 432 мільйони гривень (з яких на сьогодні сплачено 300 млн грн). АМКУ виграв всі судові інстанції, проте на сьогодні початок виконавчого провадження у справі блокується технічним позовом з боку акціонера "Тедіс" - кіпрської компанії "Мегаполіс"", - зазначив Терентьєв.

За його словами, ця "дивна судова війна" мало перспективна після рішень всіх інстанцій на користь АМКУ.

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"Вона йде з кінця 2018 року і полягає в тому, що раз на 3-6 місяців змінюється трійка суддів, які розглядають справу. Коли процес закінчиться - комітет продовжить стягнення залишку штрафу 132 млн грн і штрафу за прострочення оплати", - сказав глава АМКУ.

Терентьєв також нагадав, що 10 жовтня 2019 року АМКУ ухвалив рішення, згідно з яким визнано, що монополія "Тедіс" на ринку дистрибуції виникла в результаті узгоджених дій "Тедіс" і тютюнових компаній-виробників.

"На "Тедіс" і 4 групи компаній були накладені штрафи на загальну суму 6.5 млрд гривень. У червні пройшли перші слухання у справах. Наступні засідання відбудуться між 24-30 червня"", - уточнив він.

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