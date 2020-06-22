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суд (11515) монополія (133) Антимонопольний комітет (1748) Терентьєв (89) Тедіс Україна (68)

Із 432 млн штрафу тютюновий монополіст "Тедіс" сплатив 300 млн і почав проти нас "судову війну", - глава АМКУ Терентьєв

Із 432 млн штрафу тютюновий монополіст

Судовий розгляд АМКУ з тютюновим монопольним гігантом "Тедіс" про виплату останнім штрафу триває вже два роки. Його постійно затягує акціонер "Тедіс" - кіпрська компанія "Мегаполіс".

Про це розповів Цензор.НЕТ глава АМКУ Юрій Терентьєв.

"У грудні 2016 року АМКУ ухвалив рішення, яке визнало "Тедіс" монополістом, і констатував факти зловживання монопольним становищем. Штраф тоді становив 432 мільйони гривень (з яких на сьогодні сплачено 300 млн грн). АМКУ виграв всі судові інстанції, проте на сьогодні початок виконавчого провадження у справі блокується технічним позовом з боку акціонера "Тедіс" - кіпрської компанії "Мегаполіс"", - зазначив Терентьєв.

За його словами, ця "дивна судова війна" мало перспективна після рішень всіх інстанцій на користь АМКУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тютюнова галузь намагається зберегти монополію за допомогою меморандуму з Кабміном, - ЗМІ

"Вона йде з кінця 2018 року і полягає в тому, що раз на 3-6 місяців змінюється трійка суддів, які розглядають справу. Коли процес закінчиться - комітет продовжить стягнення залишку штрафу 132 млн грн і штрафу за прострочення оплати", - сказав глава АМКУ.

Терентьєв також нагадав, що 10 жовтня 2019 року АМКУ ухвалив рішення, згідно з яким визнано, що монополія "Тедіс" на ринку дистрибуції виникла в результаті узгоджених дій "Тедіс" і тютюнових компаній-виробників.

"На "Тедіс" і 4 групи компаній були накладені штрафи на загальну суму 6.5 млрд гривень. У червні пройшли перші слухання у справах. Наступні засідання відбудуться між 24-30 червня"", - уточнив він.

Більше на цю тему читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Рекордний штраф в 6,5 млрд для ліквідації тютюнової монополії "Тедіс": кому допомагає Баканов - Кауфману чи державі?"

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Топ коментарі
+4
А тем временем сигареты все дорожают и дорожают
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22.06.2020 11:58
+2
а когда возбудят дело - о тех кто с сигаретной мафией борется - зебилы такие ....
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22.06.2020 12:04
+1
а инфляция идет - на такой сумме все затраты отбивают автоматом)
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22.06.2020 12:05
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А тем временем сигареты все дорожают и дорожают
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22.06.2020 11:58 Відповісти
а когда возбудят дело - о тех кто с сигаретной мафией борется - зебилы такие ....
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22.06.2020 12:04 Відповісти
а инфляция идет - на такой сумме все затраты отбивают автоматом)
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22.06.2020 12:05 Відповісти
Баблос --*решала * всьому !
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22.06.2020 12:07 Відповісти
Всех дистрибьюторов ОБЭП угрозами заставлял закрываться в угоду Мегаполиса... Маржа на рознице сократилась с 13 до 9%.
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22.06.2020 12:35 Відповісти
Тедис забирает себе всю возможную прибыль от продажи сигарет на рынке,это преступление против свободы предпринимательства,а не просто монополия по сговору,кстати государство этому способствует создавая ограничения по розничному ценообразованию,ищите крышевателей этих воров в кабмине и АП.
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22.06.2020 14:41 Відповісти
Эти табачные картели убивают здоровье нации за ваши же деньги. Дело прибыльнее продажи наркотиков.
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22.06.2020 15:08 Відповісти
бычок мокрый тэдису в рот...
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22.06.2020 15:12 Відповісти
 
 