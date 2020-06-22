Робота з розбору завалів будинку на Позняках сповільнилася через загрозу обвалу, - ДСНС
Роботи з розбору конструкцій зруйнованого будинку на Позняках у Києві істотно сповільнилися через загрозу обвалу. Розбір конструкцій проводять лише троє рятувальників за допомогою крана.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомила спікер Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага.
Рятувальники не виключають, що під завалами можуть перебувати більше двох осіб.
"Ми знаємо, що під завалами може знаходитися дві людини, але ми не виключаємо, що може бути і більше людей. Вночі нам доводилося припиняти роботи, тому що зовнішня стіна почала деформуватися і звичайно становить ризик для життя і здоров'я наших рятувальників. Було прийнято рішення проводити роботу в мінімальному складі. Зараз розбирають конструкції в районі четвертого поверху тільки троє рятувальників за допомогою крана. І роботу проводиться дуже повільно", - сказала Водолага.
Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.
Рятувальники виявили на місці події двох загиблих, пізніше - ще одного. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 23 осіб евакуювали.
Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.
Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.
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Почему бардак в стране? Все просто, президент - нелох, правительство - бездари, ДСНС - не правопреемник, а «подкаблучник», и на каждом шагу непрофессионалы, застрахованные полной безнаказанностью!
Трагедия на Позняках в Киеве, где взорвался газ в многоэтажном доме и погибло несколько человек - это закономерность и изменений ситуации я не жду.
Об этом https://hvylya.net/analytics/209905-tragediya-na-poznyakah-vzryvalis-vzryvaemsya-i-budem-vzryvatsya говорится в статье издания «Хвиля».
Да, кто-то скажет: что это стечение обстоятельств, мол, такое трудно предугадать, человеческий фактор и т.д.… Всё это чушь!
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/06/%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5-%D0%B2-%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BD%D0%B5.html Во взорвавшемся доме в Киеве накануне устанавливали газовые счетчики. Видео и фото
- https://www.economics-prorok.com/2020/06/%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD.html «Пошесть со счетчиками по всей Украине. Все мы в опасности»: подробности о взрыве дома в Киеве
Прямая вина в первую очередь государственной власти, которая давно плюет на выполнение ст. 3 Конституции: «человек его жизнь и здоровье людей высшая социальная ценность»….
А теперь объясняю.
Кто в государстве на высшем уровне отвечает за жизнь и здоровье людей?
Согласно Кодекса гражданской защиты - «Комиссия уряду». Другими словами, НИКТО!
Вот скажем, что должно было произойти в государстве, ещё при правлении МЧС «профессионалом» Шуфричем, когда в Днепре взорвалась многоэтажка? Или, когда на ул. Васильковской в доме моей мамы, бабке надоело жить в нищете и она взорвала квартиру?
Примеров много, но они не были столь резонансными, как в Днепре и сейчас, поэтому дуракам сидящим в больших креслах лишние мысли в голову не лезли.
А вот если бы, скажем Гарант прочитал Конституцию и хотя бы дошел до её 3 статьи, то должен был бы задать сам себе вопросы: а кто за это отвечает в стране?
Кто контролирует газовиков, ДАБИ, коммунальщиков, Минрегион….?
Почему разные службы госконтроля подчинены, именно тем кого контролируют?
Почему, скажем? уже давно повсеместно введена автоматическая пожарная сигнализация и практически полный ноль с вопросом контроля газа?
Почему при современном развитии технологий, застройщики продолжают строить по меркам 50-х годов?
Почему, скажем, в ДБН 2018 года включены только газоанализаторы автономные (внутри квартиры) без вывода на центральный пульт и только из подвалов вывод на пульт?
Почему это только в современных домах, а что с тысячами многоэтажек?
Кто контролирует работу оперативной службы газа и её эффективность?
Почему Минрегион не желает вносить необходимые изменения в ДБН?
Почему ДСНС, как правопреемник МЧС не делает анализ и не выносит эти вопросы на рассмотрение Правительства и Парламента?
Почему нормальные люди должны оставаться заложниками дебилов, наркоманов, стариков которым надоело жить, ну и безответственных чиновников, а также газовщиков, которые работают только там, где есть деньги, или штрафы?
Почему бардак в стране?
Все просто, президент - нелох, правительство - бездари, ДСНС - не правопреемник, а «подкаблучник», и на каждом шагу непрофессионалы, застрахованные полной безнаказанностью.
Сейчас повесят лапшу про стрелочника прошманают облгазы (и то только «нужные») и до следующего взрыва.
Кто у этих «профи» будет виноват?
Тот, кто оставил протечку в лучшем случае.
Валить будут на погибшего, или погибших.
Ни один чинуша не задумается о вине их самих, о разваленной системе, уничтоженном государственном контроле, и развития системы безопасности в целом.
Вот скажем Аваков, он вцепился зубами в ДСНС и никогда не позволит ему стать независимым органом, который должен выдавать Премьеру и Президенту полную картину, не оглядываясь по сторонам.
Но он и должен отвечать за ВСЁ, за все инспекции в стране и их эффективность. Он должен докладывать и давать предложения, когда начнет трещать, гореть, травиться, тонут и взрываться и что надо делать? Вот малята, как должен работать человек отвечающий за жизнь людей начиная от Президента и вниз по вертикали. А пока, как я уже писал: «горели горим и будем гореть! Взрывались, взрываемся и будем взрываться! Были не защищенными, такими и останемся, пока бюджет, личный карман и их наполнение будут ИСТИННОЙ ВЫСШЕЙ ЦЕННОСТЬЮ!!
А за жизнь и здоровье в государстве будут отвечать люди, без малейшего понимания и желания.
Автор - бывший советник министра по чрезвычайным ситуациям Украины, полковник запаса