Робота з розбору завалів будинку на Позняках сповільнилася через загрозу обвалу, - ДСНС

Роботи з розбору конструкцій зруйнованого будинку на Позняках у Києві істотно сповільнилися через загрозу обвалу. Розбір конструкцій проводять лише троє рятувальників за допомогою крана.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомила спікер Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага.

Рятувальники не виключають, що під завалами можуть перебувати більше двох осіб.

"Ми знаємо, що під завалами може знаходитися дві людини, але ми не виключаємо, що може бути і більше людей. Вночі нам доводилося припиняти роботи, тому що зовнішня стіна почала деформуватися і звичайно становить ризик для життя і здоров'я наших рятувальників. Було прийнято рішення проводити роботу в мінімальному складі. Зараз розбирають конструкції в районі четвертого поверху тільки троє рятувальників за допомогою крана. І роботу проводиться дуже повільно", - сказала Водолага.

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Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники виявили на місці події двох загиблих, пізніше - ще одного. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 23 осіб евакуювали.

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.