Шмигаль у День пам'яті жертв війни: "Ми обов'язково проженемо ворога з української землі"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у День пам'яті і скорботи жертв війни нагадав, що сьогодні країна сумує і шанує пам'ять не тільки солдат, а й мирного населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Telegram.

"Цього дня Друга світова війна увірвалася до кожної української оселі. Нашу рідну землю перетворили на поле бою між двома тоталітарними режимами, внаслідок чого загинули майже 10 млн українців. Це — жахливі цифри", - написав він.

Також Шмигаль наголосив, що сьогодні країна тужить і шанує пам'ять не тільки солдат, а й мирного населення.

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"Сьогодні ми скорбіємо та вшановуємо пам’ять жертв війни. Серед них не лише солдати, але й мирне населення. Нашим обов’язком є пам’ятати героїзм та відвагу тих, хто пройшов ці темні часи, та вберегти майбутні покоління від цього лиха. Ми обов’язково проженемо ворога з української землі.

Дякую захисникам України та вічна пам’ять загиблим", - написав прем'єр.

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