Шмигаль у День пам'яті жертв війни: "Ми обов'язково проженемо ворога з української землі"
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у День пам'яті і скорботи жертв війни нагадав, що сьогодні країна сумує і шанує пам'ять не тільки солдат, а й мирного населення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Telegram.
"Цього дня Друга світова війна увірвалася до кожної української оселі. Нашу рідну землю перетворили на поле бою між двома тоталітарними режимами, внаслідок чого загинули майже 10 млн українців. Це — жахливі цифри", - написав він.
Також Шмигаль наголосив, що сьогодні країна тужить і шанує пам'ять не тільки солдат, а й мирного населення.
"Сьогодні ми скорбіємо та вшановуємо пам’ять жертв війни. Серед них не лише солдати, але й мирне населення. Нашим обов’язком є пам’ятати героїзм та відвагу тих, хто пройшов ці темні часи, та вберегти майбутні покоління від цього лиха. Ми обов’язково проженемо ворога з української землі.
Дякую захисникам України та вічна пам’ять загиблим", - написав прем'єр.
Будь ласка, зачекайте...
- за победу!
- за нашу победу...
И все возрадовались, как он хитро фрицев ********...
І так зрозуміло хто для них ворог...
Антоненко, Дугар, Звіробій, Стерненко... Всі інші патріоти які з 2014 до 2019 років боронили державу від рідного їм Кремля.
Ці Шмигали щиро бажають прогнати свого ворога з української землі, щоб залишилися на українській землі лише Медведчук та його холопи.
Ну, ну. Пока что управились с украинской земли несколько миллионов работяг на заработки вытолкать.
Будем посмотреть.
Шмыгаль попутал даты.
Вторая мировая война ворвалась в Украину ещё в сентябре 1939 года, когда в западные области Украины вошли советские оккупанты и на пару с гитлеровцами разделили Польшу и Европу.
знають тільки ту, що написано у моськві
Дивно, людина з Західної України мала б знати про "золотий вересень".
ДІБІЛ!!!!!!
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- Когда началась Вторая Мировая Война?
- ШТО?