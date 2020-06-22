Влада Києва готова виділити 30 млн грн для вирішення житлової проблеми мешканців будинку, що вибухнув на Позняках, - Кличко

Половину коштів на нове житло для людей, чий будинок постраждав унаслідок вибуху, може надати місто. А половину - виділить уряд.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

"Я сьогодні вранці був на нараді у прем'єр-міністра і запропонував варіант, як ми можемо допомогти потерпілим жителям. Половину коштів на житло для них може надати місто. А половину - виділить уряд. Київ готовий виділити з резервного фонду 30 млн гривень для вирішення житлової проблеми людей, у будинку яких стався вибух. Прем'єр пообіцяв розглянути можливість допомоги від держави", - сказав Кличко.

Крім того, місто найближчим часом надасть матеріальну допомогу постраждалим жителям. І допомогу родичам загиблих.

"Місто надає необхідну допомогу всім потерпілим жителям. В інтернат на Харківському шосе вже переселили 56 мешканців будинку, в якому стався вибух. Їх забезпечили харчуванням, медикаментами і всім необхідним", - додав мер Києва.

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