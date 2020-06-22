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Влада Києва готова виділити 30 млн грн для вирішення житлової проблеми мешканців будинку, що вибухнув на Позняках, - Кличко

Влада Києва готова виділити 30 млн грн для вирішення житлової проблеми мешканців будинку, що вибухнув на Позняках, - Кличко

Половину коштів на нове житло для людей, чий будинок постраждав унаслідок вибуху, може надати місто. А половину - виділить уряд.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

"Я сьогодні вранці був на нараді у прем'єр-міністра і запропонував варіант, як ми можемо допомогти потерпілим жителям. Половину коштів на житло для них може надати місто. А половину - виділить уряд. Київ готовий виділити з резервного фонду 30 млн гривень для вирішення житлової проблеми людей, у будинку яких стався вибух. Прем'єр пообіцяв розглянути можливість допомоги від держави", - сказав Кличко.

Крім того, місто найближчим часом надасть матеріальну допомогу постраждалим жителям. І допомогу родичам загиблих.

"Місто надає необхідну допомогу всім потерпілим жителям. В інтернат на Харківському шосе вже переселили 56 мешканців будинку, в якому стався вибух. Їх забезпечили харчуванням, медикаментами і всім необхідним", - додав мер Києва.

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Надеюсь не так?
Власти Киева готовы выделить 30 млн грн для решения жилищной проблемы жителей дома, взорвавшегося на Позняках, - Кличко - Цензор.НЕТ 2094
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22.06.2020 12:20 Відповісти
у тебя так ?
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22.06.2020 12:25 Відповісти
30 млн в долларах это 1.1 млн.Ранее можно было построить 4-х подъездную девятиэтажку построить за миллион рублей.Интересно,что сейчас за миллион долларов можно построить?
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22.06.2020 13:16 Відповісти
Це тому, що відсутнє загальнообов'язкове страхування нерухомості.
Закон, що пише? Власність - зобов'язує. Ризики випадкового знищення має нести страхувальник. З якого такого буя, виділяти на побідне бюджетні кошти?
От у чому влада винувата, та це в тому, що не змусила власників застрахувати своє майно!
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22.06.2020 12:28 Відповісти
Нууу, на 40 клоповников должно хватить
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22.06.2020 12:44 Відповісти
Конкретика - это для людей дела. Лозунги - для мастеров *********** развлекательного жанра. Поэтому даже не надейтесь на то, что будет конкретизировано понятие "средства на новое жилье". Эта самая конкретика, давным-давно должна быть закреплена законодательно, т.к. случаи техногенных катастроф не единичны. Но закрепить в законе - это значит что не удастся ситуативно пропиариться. Поэтому и нет такого закона.
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22.06.2020 12:58 Відповісти
 
 