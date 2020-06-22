Керівництво закладів сфери обслуговування в Києві мають організувати тестування своїх співробітників ІФА-тестами, - Кличко

Власники і керівники торговельних мереж, підприємств громадського харчування, сфери побутового обслуговування мають організувати тестування своїх співробітників ІФА-тестами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Хочу повідомити, що штаб із надзвичайних ситуацій міста ухвалив сьогодні рішення про те, що власники і керівники торгових мереж, закладів громадського харчування, сфери побутового обслуговування повинні організувати тестування своїх співробітників ІФА-тестами. Це тести, що визначають наявність в організмі антитіл до вірусу. Такі тести потрібно робити раз на місяць. Оскільки йдеться про людей, які працюють у компаніях із великою кількістю відвідувачів. І де висока ймовірність інфікування коронавірусом", - наголосив Кличко.

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Він також зазначив, що Київ збільшує кількість тестувань на COVID-19. Оскільки все більше людей звертаються до медиків із симптомами коронавірусу та запаленням легенів.

"Тільки "Київський лабораторний центр МОЗ України" зробив майже 40 тисяч досліджень ПЛР-тестів. Такі дослідження роблять іще в 4 комунальних медзакладах Києва. А також - у приватних клініках і державних медичних установах. Зокрема, мобільні бригади медиків від початку роботи відібрали майже 24,5 тисяч зразків біоматеріалу для дослідження. Показник тестування в столиці - найвищий в Україні і становить 67 тестів на 100 тисяч мешканців міста", - підкреслив Кличко.