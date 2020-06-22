Маску потрібно одягати в приміщеннях і там, де не вдається дотримуватися соціальної дистанції, - Ляшко. ВIДЕО
Головний санітарний лікар і заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що захисну маску можна не носити там, де немає скупчення людей.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це він заявив в ефірі "Сніданку з 1+1".
"Маски потрібно носити в приміщенні, а на вулиці можна не носити маску, якщо вдається дотримуватися соціальної дистанції 1,5 метра. Якщо ми потрапляємо у велике скупчення людей, де неможливо дотримуватися відстані - там потрібно одягати маску", - пояснив Ляшко.
За його словами, маску можна не одягати, якщо навколо немає людей.
"У період пандемії, епідемії, кожна людина розглядається як потенційно інфікована. Тому краще не випробовувати долю, якщо кожен одягне маску - цим він зменшує кількість біологічного матеріалу, або відстань цього матеріалу, який він виділяє під час відвідин місць скупчення людей і цим зменшує ймовірність інфікування", - додав санлікар.
Будь ласка, зачекайте...
зі, "скопляння", то - "кастрація"
Іх виписували за те, що ти у автобус бе маски заліз.
Плавця, зрештою, памятаєш? Там не було приміщення і не було скупчення.
зі. Громадським транспортом я не користуюсь вже кілька місяців.
Ти "чув звін, та не знаєш звідки він".
Так що ця влада (і її підспівувачі) - тупі цинічні покидьки.
Так-так, огент пуйла. Ще про кагарлик можу поспівати, але ж ти не захочеш про колег-злочинців чути, правда?
А може ти справді вважаєш, що в поліцію набирають випускників юр.факу?
Їм скинули рознарядку "протоколів стільки-то", вони взяли під козирьок і пішли штампувати буздумно. Бо думати не навчені.
Ну ,на три неделли точно.
"Маски - это не защита, это обманчивое ощущение безопасности. Маска надевается только на человека, у которого есть симптомы острой респираторной вирусной болезни. Мы не должны создавать ажиотаж там, где его не должно быть", - подчеркнул Ляшко."
Уберите этого неадеквата,он же просто пришелепкуватий))
Один безграмотный идиот высоал, остальное зесообщество повторяет, аки попугаи и ни одно ЧМО , не задумывается, какую ахинею оно несет!
С сегодняшнего дня в Турции ввели крупный денежный штраф за нарушение масочного режима в рамках мер по противодействию COVID-19. Об этом сообщает https://www.aa.com.tr/ru/%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B2-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%8B-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0/1884555 Анадолу .