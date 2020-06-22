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Новини Убивство Гандзюк
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Гандзюк (549) Мангер (185)

Цивільна дружина Мангера дякує за коментар у справі Гандзюк "Облили, отже, було за що". ФОТО

Цивільна дружина глави Херсонської облради Владислава Мангера, який був відправлений у СІЗО у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк, дякує в соцмережах коментаторам, які вважають, що Гандзюк не дарма облили кислотою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на блогера Івана Оберемка.

"Тим часом (цивільна. - Ред.) дружина Мангера публічно "дякує за позицію" людям, які говорять, що Катя Гандзюк сама винна, що Мангер замовив облити її кислотою", - зазначив він у коментарі до скриншоту листування, уточнивши, що цивільну дружину Мангера звуть Інна Прокоф'єва.

Цивільна дружина Мангера дякує за коментар у справі Гандзюк Облили, отже, було за що 01

Сама Прокоф'єва не заперечує, що перебуває з Мангером у цивільному шлюбі.

Цивільна дружина Мангера дякує за коментар у справі Гандзюк Облили, отже, було за що 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мангер звинувачує у вбивстві Катерини Гандзюк генерала СБУ Доценка

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня.

Правоохоронці 16 червня доставили Мангера до Києва в Печерський районний суд, де суддя почав розгляд клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. 19 червня суд підтримав обвинувачення і заарештував підозрюваного без права на заставу до 28 липня.

Цивільна дружина Мангера дякує за коментар у справі Гандзюк Облили, отже, було за що 03

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Топ коментарі
+42
Облийте дружину Мангера, тепленькою сечею, може ще й всереться з переляку.
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22.06.2020 12:29
+27
Как говорится - два сапога пара, что один сатана, что жена у него психопатное жестокое лайно-нелюдь. Только полный ублюдок может так рассуждать, что человека можно убить за обличающие слова. По закону бумеранга она свое получит.
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22.06.2020 12:41
+20
Давайте спалимо відьму!
Так вона ж красива...
Добре, але потім, обов'язково спалимо!
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22.06.2020 12:33
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Облийте дружину Мангера, тепленькою сечею, може ще й всереться з переляку.
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22.06.2020 12:29 Відповісти
Давайте спалимо відьму!
Так вона ж красива...
Добре, але потім, обов'язково спалимо!
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22.06.2020 12:33 Відповісти
Как говорится - два сапога пара, что один сатана, что жена у него психопатное жестокое лайно-нелюдь. Только полный ублюдок может так рассуждать, что человека можно убить за обличающие слова. По закону бумеранга она свое получит.
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22.06.2020 12:41 Відповісти
Дружина Мангера - Ірина Мангер.
И хз кто такая Инна Прокофьева.
Вброс на дебилов расчитан
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22.06.2020 13:50 Відповісти
Вгадав всі букви не зміг прочитати слово...
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22.06.2020 17:32 Відповісти
Та Катя что-то типа американского Флойда. Но и убивать ее все равно нельзя.
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22.06.2020 12:31 Відповісти
Катя розраховувалась фальшивими гривнями?
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22.06.2020 12:51 Відповісти
Ты дурак?
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22.06.2020 22:26 Відповісти
Що ця травля має спільного до судочинства і правосуддя?
Це злочин, мають бути докази, має бути вирок, а травити за те, що десь там дурна баба написала? Ну ви ще щоденний його шкільний викладіть...
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22.06.2020 12:32 Відповісти
В справі Шеремета і волонтерів це тебе не турбує чомусь...
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22.06.2020 12:59 Відповісти
Ти у цьому впевнений? Почитай, що я пишу там.
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22.06.2020 13:09 Відповісти
Ти не газета щоб тебе читати.
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22.06.2020 13:13 Відповісти
А ти ніби не балоболка, щоби бездоказово ****.ти? Чи я помиляюсь?
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22.06.2020 14:18 Відповісти
Ну ты и мразь … ,а давай тебя обольёт « дурной дед»
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22.06.2020 13:12 Відповісти
Можливо, а ти дебіл. Для початку навчись читати.
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22.06.2020 14:39 Відповісти
Є ще моральні норми.
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22.06.2020 13:22 Відповісти
У якому кодексі вони викладені? Я писав про судочинство.
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22.06.2020 14:39 Відповісти
У якому кодексі вони викладені?


Я писав про судочинство.

А я про цькування "травлю".
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22.06.2020 15:01 Відповісти
Саме так, у нас є кримінальна справа, де скоро буде процес і вирок, навіщо це паралельно супроводжувати цькуванням родичів підсудного?
Це ж виглядає так: ось він гад який, а гад точно, бо і дружина в нього тупа...
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22.06.2020 15:30 Відповісти
Справа в тому що вона не просто тупа, а тупа наволоч. Такі паскуди повинні знати своє місце і мовчки ковтати жовч, а не гавкати.
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22.06.2020 23:15 Відповісти
Думаю имелось в виду, что облили её не просто от нечего делать, а из-за её деятельности.
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22.06.2020 12:34 Відповісти
Ще один зебільний мангеросос.
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22.06.2020 12:37 Відповісти
По делу что-то можешь сказать, или твой максимум это оскорбления?
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22.06.2020 12:39 Відповісти
Сказати на говно, що це говно, - це не образа.
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22.06.2020 12:47 Відповісти
Ну ясно, очередное шоколадное отребъе меня жизни начинает учить. Отваливай.
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22.06.2020 12:51 Відповісти
Тоді Мангера за його діяльність мали взагалі спалити...
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22.06.2020 12:59 Відповісти
Ой как там всё не однозначно.... Кто прав, кто не прав.... Охотник и заяц
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22.06.2020 12:35 Відповісти
Гражданская жена Мангера благодарит за комментарий по делу Гандзюк "Облили, значит было за что" - Цензор.НЕТ 9530
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22.06.2020 12:39 Відповісти
Але іпанута потвора , залити б тобі курва моСк тою кислотою тим паче тут як раз є за що , стовідсотково !
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22.06.2020 12:41 Відповісти
проститутка маланская, усадите ее в таз с кислотой
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22.06.2020 12:41 Відповісти
В неї дупа залізова.
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22.06.2020 13:00 Відповісти
два ублюда- это пара чудо
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22.06.2020 12:42 Відповісти
Надіюсь бумеранг вже повертається.
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22.06.2020 12:50 Відповісти
Вот это "помощь" гражданскому супругу....))))))
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22.06.2020 12:53 Відповісти
Садить обоих мразей.
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22.06.2020 12:58 Відповісти
А её облить кислотой? Есть же за что!
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22.06.2020 13:21 Відповісти
Що там каже цивільна дружина (та й чи дружина взагалі? це ж лише балачки) не має жодного відношення до того, що Мангер в замаху на Гандзюк абсолютно невинний. А усім неврівноваженим дописувачам хочу нагадати, що ЗАКОН повинен панувати в першу чергу, а все інше язиката "белетристика". Того ж Януковича скинули не за зрив евроінтеграції, не за дрючбу з кацапами, не за знищення економіки, навіть не за крадійство у величезних розмірах - а за постійне нахабне нехтування Законом і Конституцією.
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22.06.2020 13:40 Відповісти
Винний він чи невинний, вирішить суд. Але коханка в нього гидота, тож і сам він напевно таке саме лайно.
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22.06.2020 14:18 Відповісти
https://korrespondent.net/ukraine/3996313-kyslota-y-puly-v-spynu-napadenyia-na-aktyvystov-v-ukrayne

https://www.opendemocracy.net/ru/kto-zakazal-aktivistov/

https://www.pravda.com.ua/rus/tags/activists/

- если пробежаться по теме то кроме безнаказанности замечаем что правосудие на местах от-
дано на усмотрение региональных мафиозных структур при полной лояльности центра........
то есть со времён лихих 90-тых ситуация ни при ком не меняется..... почему тоже понятно -
на верха идут цепочки по которым идут отстёжки и по ним же оказывается влияние на рассле
дования..... занавес.... цепь замкнулась.
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22.06.2020 13:40 Відповісти
Тріндец до чего цензор докатился. Сплетни, каких-то (предположительно) любовниц.
У Мангера есть вполне официальная жена и двое детей.
Ну и список порохоботов/дебилов/пропагандонов в высерах под "статьёй".
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22.06.2020 13:42 Відповісти
Еще раз посмотрел ну прям репортаж из страны дураков.
Вспоминается песенка Окуджавы для "Буратино":
Какое небо голубое
Мы не сторонники разбоя,
На дурака не нужен нож
Ему с три короба нарвешь http://www.pseudology.org/lokhotron/index.htm
И делай с ним что хошь
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22.06.2020 13:46 Відповісти
Зебіл, не подобається, не читай, твої висери також не виділяються особливою цінністю.
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22.06.2020 14:24 Відповісти
Люлеботы отжигают у рыгосои и бюторастов логика железная, за божеством хоть в ад!
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22.06.2020 14:00 Відповісти
дурой..обка як і всі кацапи...
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22.06.2020 14:12 Відповісти
Только суд присяжных нас спасет - 12 уважаемых людей из НАРОДА -виновен не виновен ,а судья уже затем катает насколько...
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22.06.2020 14:27 Відповісти
Где столько уважаемых набрать? И из какого НАРОДА?
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22.06.2020 16:25 Відповісти
К сожалению, в нашей стране много таких людей, которые считают тех, кто говорит правду, врагами общества. Поэтому и сидим в дерьме так долго.
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22.06.2020 15:14 Відповісти
"...что гражданскую жену Мангера зовут Инна Прокофьева..."

Повісити сучку кацапську і не морочитись. Попривикали з козломордими "васькатись". Гарний москаль це мертвий москаль. Крапка.
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22.06.2020 17:04 Відповісти
**** она мерзкая. Так может говорить только нелюдь и как такие по земле ходят?.
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22.06.2020 18:13 Відповісти
Таких гражданских жен надо сразу топить в солдатском нужнике
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22.06.2020 18:39 Відповісти
Я правильно розумію? Курву мангера ще не облили кислотою, бо... кислоти нема?
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22.06.2020 21:52 Відповісти
 
 