Цивільна дружина Мангера дякує за коментар у справі Гандзюк "Облили, отже, було за що". ФОТО

Цивільна дружина глави Херсонської облради Владислава Мангера, який був відправлений у СІЗО у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк, дякує в соцмережах коментаторам, які вважають, що Гандзюк не дарма облили кислотою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на блогера Івана Оберемка.

"Тим часом (цивільна. - Ред.) дружина Мангера публічно "дякує за позицію" людям, які говорять, що Катя Гандзюк сама винна, що Мангер замовив облити її кислотою", - зазначив він у коментарі до скриншоту листування, уточнивши, що цивільну дружину Мангера звуть Інна Прокоф'єва.

Сама Прокоф'єва не заперечує, що перебуває з Мангером у цивільному шлюбі.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня.

Правоохоронці 16 червня доставили Мангера до Києва в Печерський районний суд, де суддя почав розгляд клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. 19 червня суд підтримав обвинувачення і заарештував підозрюваного без права на заставу до 28 липня.