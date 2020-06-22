Цивільна дружина Мангера дякує за коментар у справі Гандзюк "Облили, отже, було за що". ФОТО
Цивільна дружина глави Херсонської облради Владислава Мангера, який був відправлений у СІЗО у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк, дякує в соцмережах коментаторам, які вважають, що Гандзюк не дарма облили кислотою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на блогера Івана Оберемка.
"Тим часом (цивільна. - Ред.) дружина Мангера публічно "дякує за позицію" людям, які говорять, що Катя Гандзюк сама винна, що Мангер замовив облити її кислотою", - зазначив він у коментарі до скриншоту листування, уточнивши, що цивільну дружину Мангера звуть Інна Прокоф'єва.
Сама Прокоф'єва не заперечує, що перебуває з Мангером у цивільному шлюбі.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.
6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.
У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня.
Правоохоронці 16 червня доставили Мангера до Києва в Печерський районний суд, де суддя почав розгляд клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. 19 червня суд підтримав обвинувачення і заарештував підозрюваного без права на заставу до 28 липня.
Будь ласка, зачекайте...
Так вона ж красива...
Добре, але потім, обов'язково спалимо!
И хз кто такая Инна Прокофьева.
Вброс на дебилов расчитан
Це злочин, мають бути докази, має бути вирок, а травити за те, що десь там дурна баба написала? Ну ви ще щоденний його шкільний викладіть...
Я писав про судочинство.
А я про цькування "травлю".
Це ж виглядає так: ось він гад який, а гад точно, бо і дружина в нього тупа...
https://www.opendemocracy.net/ru/kto-zakazal-aktivistov/
https://www.pravda.com.ua/rus/tags/activists/
- если пробежаться по теме то кроме безнаказанности замечаем что правосудие на местах от-
дано на усмотрение региональных мафиозных структур при полной лояльности центра........
то есть со времён лихих 90-тых ситуация ни при ком не меняется..... почему тоже понятно -
на верха идут цепочки по которым идут отстёжки и по ним же оказывается влияние на рассле
дования..... занавес.... цепь замкнулась.
У Мангера есть вполне официальная жена и двое детей.
Ну и список порохоботов/дебилов/пропагандонов в высерах под "статьёй".
Вспоминается песенка Окуджавы для "Буратино":
Какое небо голубое
Мы не сторонники разбоя,
На дурака не нужен нож
Ему с три короба нарвешь http://www.pseudology.org/lokhotron/index.htm
И делай с ним что хошь
Повісити сучку кацапську і не морочитись. Попривикали з козломордими "васькатись". Гарний москаль це мертвий москаль. Крапка.